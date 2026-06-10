1 отзыв оставили туристы

🚶♂️ Удобное сочетание пеших и автомобильных прогулок
🍽 Вкусный обед в местных ресторанах
Что можно увидеть
Греко-римские руины
Рыночная площадь Агора
Античный театр
Храм Аполлона
Водопад Манавгат
Мечеть Кулийе
Описание экскурсии
Памятники древнего города
Прогулка по старым улицам Сиде — это не просто возможность осмотреть греко-римские руины: я помогу вам ощутить дыхание времени, увидеть след истории в его камнях. По легенде, именно здесь встретились Марк Антоний и Клеопатра — мы вспомним эту пару властителей, а еще поговорим о пиратах, захвативших город и превративших его в морскую судоверфь и центр работорговли. Вы попадете на рыночную площадь Агору, в античном театре представите, как ставили трагедии в те времена, и восхититесь стройности колонн храма Аполлона.
Водопад с банкноты
Далее отправимся к водопаду Манавгат, самому широкому в регионе. Он даже был запечатлен на турецкой банкноте в пять лир! Мы отдохнем в тени и прохладе и поговорим о реке Манавгат — турецком Ниле, благодаря которой поспевает урожай во всей провинции, а жители всегда снабжены питьевой водой.
Узоры манавгатской мечети
Финальная точка нашего маршрута — необычная современная мечеть Кулийе, самая большая на побережье. Её яркие орнаменты поражают изяществом: пока вы рассматриваете убранство мечети, я расскажу об архитектуре религиозных сооружений в Турции и особенностях богослужений.
Организационные детали
Экскурсия проходит частично пешком, частично на автомобиле
Дополнительно оплачиваются: вход в античный театр – 350 лир/чел., вход на водопад – 20 лир/чел., обед
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из Анталье, Белека или из Сиде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайдар — ваша команда гидов в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 7212 туристов
Я лицензированный гид Министерства культуры и туризма Турции с профильным высшим образованием. Работаю в туризме более 15 лет и с большим удовольствием провожу исторические и обзорные экскурсии по достопримечательностям страны. Дополнительно прослушал курс лекций по культуре восточных регионов Турции и провинции Чанаккале (Древняя Троя). С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
очень рады, что удалось здесь побывать и в компании такого опытного гида, как Тургай. экскурсия прошла в соответствии с нашими пожеланиями (мы не хотели ехать к водопаду и в мечеть), читать дальшеуменьшить
а с удовольствием провели все это время в прекрасном античном городе Сиде! невероятные масштабы и огромнейшее количество построек завораживают начиная от фонтана и заканчивая археологическим музеем. нас забрали прямо от отеля и вернули обратно на машине, по пути и туда, и обратно Тургай рассказал нам про историю Турции и что было задолго до ее современного обличия, смог ответить на все наши вопросы. на всем нашем пути мы не скучали ни минуты. по поводу посещаемых мест: конечно было немного грустно узнать, что амфитеатр сейчас на реставрации, и что у нас не будет возможности прочувствовать в полной мере всей истории этого места, но даже не заходя на территорию амфитеатра, ты видишь его масштабы и представляешь, каким величественным местом он был в свои лучшие годы. храм Аполлона также был на реставрации, его можно увидеть краем глаза, но зато можно взглянуть на соседний храм Афины, не менее поражающий своим масштабом и красотой. подводя итоги, хочу отметить, что Тургай помог нам влюбиться в это прекрасное место. и если появится возможность еще побывать здесь, с удовольствием вернемся сюда снова!
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Ирина
Очень понравилась поездка с гидом Хайдаром в Сиде! Это самый прекрасный гид из всех, с кем нам доводилось встречаться на экскурсиях, а мы постоянно заказываем индивидуальные поездки в разных странах читать дальшеуменьшить
и по России через Tripster! Хайдар заехал за нами на своей машине в отель в Белеке, ехали минут 40 до Сиде, там он провел интереснейшую экскурсию по античному Сиде, мы увидели знаменитый амфитеатр и колонны храма Аполлона, потом старинный порт, сделали чудесные снимки, затем пообедали в кафе на берегу моря. Зашли в археологический музей Сиде. Хайдар не только великолепный гид с 17-летним стажем, с лицензией, позволяющей ему работать по всей Турции, обладающий энциклопедическими знаниями и блестящей, грамотной русской речью, - он ещё и поразительно интеллигентный и внимательный человек. Очень заботится о своих туристах. Также он отвез нас в мечеть Кулийе, украшенную необыкновенными орнаментами, и затем ещё на водопад Манавгат - там тоже очень красиво, открываются живописные виды! Очень довольны самой поездкой и, главное, гидом Хайдаром, который создал приятную, дружественно-теплую атмосферу во время всей экскурсии и обогатил нас интересными фактами о Турции, всем рекомендуем!
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Е
Елена
Прекрасная прогулка. Состав участников 2 взрослых и ребенок 6 лет. Не знаю как оценивать знания организатора- нам было достаточно информации. Были интересные моменты, которых мы даже не слышали, не то что забыли🙂. Хайдар легко нашел контакт с дочерью. Часть информации подавался специально для нее. Мы все прекрасно провели время с пользой. Спасибо.
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Ilya
Просто интересно! Оторваться от пляжа и узнать что то новое. Рекомендую!
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И
Ирина
Ездили семьёй из трех человек. Нашим гидом был Тургай. Встретил нас возле отеля на комфортном Мерседесе, сразу начал рассказ, погрузил, так сказать, в историю. Провел по старому Сиде, потом в читать дальшеуменьшить
музей, очень интересно рассказывал исторические факты, знает много интересного, очень хорошо владеет русским языком. В мечеть Кулийе мы успели до вечерних молитв, тоже все подробно рассказал. Нам было очень комфортно. Потрогали руками древнюю историю, прикоснулись к дохристианским временам. . Да, местами было очень жарко, но это июль в Турции))) Спасибо большое за интересное путешествие 💞
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А
Анна
Были на индивидуальной экскурсии по Сиде с гидом Тургаем, это наш первый подобный опыт, и мы остались очень довольны. Узнали море всего нового и интересного, Тургай рассказывает очень последовательно и читать дальшеуменьшить
в то же время живо, мы не стеснялись задавать вопросы, и на все получили ответы, и вообще атмосфера очень комфортная. Теперь знаем всю историю Турции до сегодняшнего дня! Впечатление от индивидуальной экскурсии конечно совсем иное, это того стоит. Мы были втроём, двое взрослых и ребёнок 3 года, с коляской и мороженым он отлично все выдержал:)
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