1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Памятники древнего города

Прогулка 👣 по старым улицам Сиде — это не просто возможность осмотреть греко-римские руины: я помогу вам ощутить дыхание времени, увидеть след истории 📖 в его камнях. По легенде, именно здесь встретились Марк Антоний и Клеопатра — мы вспомним эту пару властителей, а еще поговорим о пиратах, захвативших город 🏙️ и превративших его в морскую судоверфь и центр работорговли. Вы попадете на рыночную площадь Агору, в античном театре представите, как ставили трагедии в те времена, и восхититесь стройности колонн храма Аполлона.

Водопад с банкноты

Далее отправимся к водопаду Манавгат, самому широкому в регионе. Он даже был запечатлен на турецкой банкноте в пять лир! Мы отдохнем в тени и прохладе и поговорим о реке Манавгат — турецком Ниле, благодаря которой поспевает урожай во всей провинции, а жители всегда снабжены питьевой водой.

Узоры манавгатской мечети

Финальная точка нашего маршрута — необычная современная мечеть Кулийе, самая большая на побережье. Её яркие орнаменты поражают изяществом: пока вы рассматриваете убранство мечети, я расскажу об архитектуре религиозных сооружений в Турции и особенностях богослужений.

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