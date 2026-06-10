1 отзыв оставили туристы

Представьте себя путешественником во времени, гуляющим по улицам античного Сиде, где каждый камень хранит истории о Марке Антонии и Клеопатре, о пиратах, которые когда-то захватили этот город.Ваш путь пролегает через

рыночную площадь Агору, где торговля кипела тысячи лет назад, и античный театр, где звучали голоса великих актеров древности. Затем экскурсия приведет вас к водопаду Манавгат, живописному чуду природы, которое когда-то украшало турецкие банкноты. Отдохнув в прохладе водопада, вы отправитесь к мечети Кулийе, где узнаете о тонкостях турецкой архитектуры и религиозных традициях. Эта экскурсия - не просто прогулка, а погружение в многовековую историю и культуру Сиде, которая оставит неизгладимые впечатления и знания о турецком наследии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Памятники древнего города

Прогулка по старым улицам Сиде — это не просто возможность осмотреть греко-римские руины: я помогу вам ощутить дыхание времени, увидеть след истории в его камнях. По легенде, именно здесь встретились Марк Антоний и Клеопатра — мы вспомним эту пару властителей, а еще поговорим о пиратах, захвативших город и превративших его в морскую судоверфь и центр работорговли. Вы попадете на рыночную площадь Агору, в античном театре представите, как ставили трагедии в те времена, и восхититесь стройности колонн храма Аполлона.

Водопад с банкноты

Далее отправимся к водопаду Манавгат, самому широкому в регионе. Он даже был запечатлен на турецкой банкноте в пять лир! Мы отдохнем в тени и прохладе и поговорим о реке Манавгат — турецком Ниле, благодаря которой поспевает урожай во всей провинции, а жители всегда снабжены питьевой водой.

Узоры манавгатской мечети

Финальная точка нашего маршрута — необычная современная мечеть Кулийе, самая большая на побережье. Её яркие орнаменты поражают изяществом: пока вы рассматриваете убранство мечети, я расскажу об архитектуре религиозных сооружений в Турции и особенностях богослужений.

Организационные детали