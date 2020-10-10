1 отзыв оставили туристы

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Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе

Услышать истории древних руин, сделать снимки широкого водопада и полюбоваться убранством мечети

5
1 отзыв
Хайдар
Хайдар – Гид из Сиде
Сиде — это не только прекрасные пляжи: старая часть города тоже достойна вашего внимания! Я проведу вас по улицам времен Клеопатры, раскрою пиратские страницы региона, объясню, как устроена рыночная площадь Агора.

После мы посетим водопад на реке, которая снабжает водой весь Сиде, и расскажу о турецких традициях у стен мечети Кулийе.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €160 за экскурсию

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Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе

Что вас ожидает

Памятники древнего города
Прогулка 👣 по старым улицам Сиде — это не просто возможность осмотреть греко-римские руины: я помогу вам ощутить дыхание времени, увидеть след истории 📖 в его камнях. По легенде, именно здесь встретились Марк Антоний и Клеопатра — мы вспомним эту пару властителей, а еще поговорим о пиратах, захвативших город 🏙️ и превративших его в морскую судоверфь и центр работорговли. Вы попадете на рыночную площадь Агору, в античном театре представите, как ставили трагедии в те времена, и восхититесь стройности колонн храма Аполлона.

Водопад с банкноты
Далее отправимся к водопаду Манавгат, самому широкому в регионе. Он даже был запечатлен на турецкой банкноте в пять лир! Мы отдохнем в тени и прохладе и поговорим о реке Манавгат — турецком Ниле, благодаря которой поспевает урожай во всей провинции, а жители всегда снабжены питьевой водой.

Узоры манавгатской мечети
Финальная точка нашего маршрута — необычная современная мечеть Кулийе, самая большая на побережье. Её яркие орнаменты поражают изяществом: пока вы рассматриваете убранство мечети, я расскажу об архитектуре религиозных сооружений в Турции и особенностях богослужений.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит частично пешком, частично на автомобиле
  • В стоимость включено: трансфер, входные билеты 🎫 в Античный театр и к водопаду
  • Отдельно оплачивается обед
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Кемере, Анталье или Белеке
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Хайдар
Хайдар
Меня зовут Хайдар, я лицензированный гид Министерства культуры и туризма Турции с профильным высшим образованием. Работаю в туризме более 15 лет и с большим удовольствием провожу исторические и обзорные экскурсии по достопримечательностям страны. Дополнительно прослушал курс лекций по культуре восточных регионов Турции и провинции Чанаккале (Древняя Троя). С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями!
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1 отзыв оставили туристы

10 октября 2020
Хайдар был занят в этот день и по его рекомендации экскурсию проводил Мустафа Гюнер. человек очень знающий, увлечённый и интеллигентный. нам очень понравилось!

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