Сиде - это не просто курорт, а место, где сохранились памятники античных и византийских времён. Прогулка по Старому городу позволит увидеть храм Аполлона и Артемиды, античный театр и Агору. Здесь
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Античные памятники
- 🚗 Комфортное путешествие
- 🎭 Истории гладиаторов
- 🗺️ Археологические открытия
- 🏺 Уникальные артефакты
Что можно увидеть
- Храм Аполлона и Артемиды
- Агора
- Античный театр
Описание экскурсии
Чтобы ощутить атмосферу давно ушедших времён и погрузиться в историю Древнего Рима, вам необходимо посетить Старый город Сиде.
- Здесь вы увидите питьевые фонтаны, дома бедных и богатых жителей, храм Аполлона и Артемиды — и многое другое
- Прогуляемся мимо Агоры и обсудим товары, которые продавались в те времена, какие фрукты и овощи выращивали и какие блюда готовили
- Рядом с античным театром поговорим о жизни гладиаторов — и о том, в честь кого из древних греческих богов строили эти сооружения
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Volvo S40, Hyundai Tucson, Toyota Corolla Cross или аналогичном
- По желанию вы можете посетить античный театр и археологический музей, комбинированный билет — 350 лир с человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Сиде или Белеке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваш гид в Стамбуле & Анталии — ваша команда гидов в Сиде
Провели экскурсии для 4472 туристов
Мы работаем гидами с 2005 года. Собрали команду русскоговорящих профессионалов, каждый из которых имеет стаж не менее 15 лет. Наша компания имеет официальную лицензию министерства туризма и культуры. На экскурсиях
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
23 янв 2025
Экскурсией осталась довольна. Все четко организованно, гид Айдын очень начитанный и превосходно говорит на русском. Обязательно буду рекомендовать!
Входит в следующие категории Сиде
Похожие экскурсии из Сиде
Индивидуальная
до 8 чел.
Сиде - гармония древности, красоты и современности
Погрузитесь в мир древнего Сиде, исследуйте его руины и сокровища, а затем охладитесь у водопада Манавгат
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€295 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь красотой водопада Манавгат и изучите уникальную архитектуру мечети Кулийе
Начало: Из Анталье, Белека или из Сиде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€289 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Погрузитесь в историю и красоту Турции, пройдя по улочкам Старого города Антальи и насладившись видами водопада Дюден
Сегодня в 08:30
21 дек в 08:30
€415 за всё до 4 чел.