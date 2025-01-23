Мои заказы

Старый город Сиде

Путешествие в сердце древнего Сиде, где античные памятники расскажут о жизни прошлых эпох. Откройте для себя архитектурные шедевры и тайны истории
Сиде - это не просто курорт, а место, где сохранились памятники античных и византийских времён. Прогулка по Старому городу позволит увидеть храм Аполлона и Артемиды, античный театр и Агору. Здесь
вы узнаете о товарах, которые продавались в древности, и о жизни гладиаторов.

Поездка на автомобиле, с возможностью посетить археологический музей, делает это путешествие удобным и познавательным. Экскурсия проводится опытными гидами, которые откроют для вас все тайны этого удивительного места

1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Античные памятники
  • 🚗 Комфортное путешествие
  • 🎭 Истории гладиаторов
  • 🗺️ Археологические открытия
  • 🏺 Уникальные артефакты
Что можно увидеть

  • Храм Аполлона и Артемиды
  • Агора
  • Античный театр

Описание экскурсии

Чтобы ощутить атмосферу давно ушедших времён и погрузиться в историю Древнего Рима, вам необходимо посетить Старый город Сиде.

  • Здесь вы увидите питьевые фонтаны, дома бедных и богатых жителей, храм Аполлона и Артемиды — и многое другое
  • Прогуляемся мимо Агоры и обсудим товары, которые продавались в те времена, какие фрукты и овощи выращивали и какие блюда готовили
  • Рядом с античным театром поговорим о жизни гладиаторов — и о том, в честь кого из древних греческих богов строили эти сооружения

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Volvo S40, Hyundai Tucson, Toyota Corolla Cross или аналогичном
  • По желанию вы можете посетить античный театр и археологический музей, комбинированный билет — 350 лир с человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Сиде или Белеке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваш гид в Стамбуле & Анталии
Ваш гид в Стамбуле & Анталии — ваша команда гидов в Сиде
Провели экскурсии для 4472 туристов
Мы работаем гидами с 2005 года. Собрали команду русскоговорящих профессионалов, каждый из которых имеет стаж не менее 15 лет. Наша компания имеет официальную лицензию министерства туризма и культуры. На экскурсиях
наши гиды никуда не спешат, рассказывают вдохновенно, артистично, и с нами вам точно не будет скучно. Мы не только показываем достопримечательности, мы открываем для вас душу страны. Вы узнаете о наших традициях и менталитете, о том, как мы женимся, воспитываем детей, как относимся к старшим. Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям гостей и учитываем все запросы.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
Юлия
23 янв 2025
Экскурсией осталась довольна. Все четко организованно, гид Айдын очень начитанный и превосходно говорит на русском. Обязательно буду рекомендовать!

Входит в следующие категории Сиде

