Большую часть экскурсии мы посвятим атмосферному древнему городу, где сохранились впечатляющие руины одной из греческих колоний на побережье Анатолии. Я проведу вас по тихим улочкам, познакомлю с историей городских стен, которые когда-то были крепостью, и покажу символы Сиде:
В завершение экскурсии я отвезу вас к живописному каскаду, который образовался после сооружения водохранилища. У вас будет время, чтобы насладиться умиротворяющим журчанием воды, выпить чашечку турецкого кофе и сфотографироваться с попугаями. После посещения водопада мы заедем пообедать во вкусное заведение у реки Мелас.