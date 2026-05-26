Сиде - гармония древности, красоты и современности
Погрузитесь в мир древнего Сиде, исследуйте его руины и сокровища, а затем охладитесь у водопада Манавгат
Представьте себя исследователем древних руин, гуляющим по улочкам, где каждый камень хранит истории прошлого.
Экскурсия в Сиде откроет перед вами двери в прошлое, позволит взглянуть на жизнь древних греков и римлян, читать дальшеуменьшить
увидеть, как жили первые горожане, чем занимались и какие традиции уважали.
Вы посетите величественный амфитеатр, где когда-то раздавались аплодисменты зрителей, увидите сокровища Археологического музея, где каждый экспонат рассказывает свою уникальную историю. Руины византийского госпиталя и изящный Фонтан Сиде также не оставят вас равнодушными.
Историческое путешествие завершится у водопада Манавгат, где вы сможете насладиться красотой природы, умиротворяющим звуком воды и, конечно, вкусным обедом в живописном месте.
Эта экскурсия станет незабываемым приключением и позволит вам по-новому взглянуть на богатую историю и культуру Турции
🏛️ Посещение Археологического музея с редкими артефактами
🌊 Живописный водопад Манавгат
👣 Пешеходная прогулка по колоритным улочкам Сиде
🍽️ Вкусный обед у реки Мелас
📸 Возможность сделать красивые фотографии
Что можно увидеть
Амфитеатр
Археологический музей
Руины византийского госпиталя
Фонтан Сиде
Водопад Манавгат
Описание экскурсии
Перенестись в античный Сиде
Большую часть экскурсии мы посвятим атмосферному древнему городу, где сохранились впечатляющие руины одной из греческих колоний на побережье Анатолии. Я проведу вас по тихим улочкам, познакомлю с историей городских стен, которые когда-то были крепостью, и покажу символы Сиде:
Амфитеатр, построенный во 2 веке до н. э: вы представите проходившие здесь гладиаторские бои и выступления, разберетесь в устройстве амфитеатра, проследите его путь сквозь века и узнаете о возрождении арены сегодня (временно на реставрации)
Археологический музей, в чьей коллекции множество артефактов античного искусства: скульптуры, саркофаги, украшения, монеты. Рядом с музеем вы также полюбуетесь арочными воротами
Руины византийского госпиталя. У здания отлично сохранились первые два этажа и внутренние комнаты: исследовать их — словно бродить по загадочным лабиринтам
Когда и как был основан Сиде, какое имя город носил в прошлом? Чем занимались и на что жили первые горожане? А чем сегодня дышит Сиде и какие традиции хранит? Попутно вы услышите ответы на эти и другие любопытные вопросы о средиземноморском курорте.
Охладиться у водопада Манавгат
В завершение экскурсии я отвезу вас к живописному каскаду, который образовался после сооружения водохранилища. У вас будет время, чтобы насладиться умиротворяющим журчанием воды, выпить чашечку турецкого кофе и сфотографироваться с попугаями. После посещения водопада мы заедем пообедать во вкусное заведение у реки Мелас.
Организационные детали
Большая часть экскурсии пешеходная, до водопада мы доедем на автомобиле (кроссовер Nissan X-Trail или минивэн Mercedes Vito). Транспортные расходы по Сиде включены в стоимость. За дополнительную плату трансфер из регионов: Чолаклы, Тюрклер, Авсаллар, Серик, Белек, Богазкент, Аланья, Инджекум
Дополнительно оплачиваются билеты в Археологический музей, гимназиум и театр, посещение улицы с колоннами — всего €17 за чел., детям до 6 лет — бесплатно, вход по желанию; билеты на водопад (50 лир за чел.) и обед
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Надевайте удобную обувь и возьмите с собой головные уборы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фырат — ваша команда гидов в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4189 туристов
Я представитель команды гидов-историков с лицензией Министерства культуры и туризма Турции. Нас объединяет любовь к городу и умение просто и интересно рассказывать о нашей стране.
Специализируемся на прошлом, архитектуре и еде. читать дальшеуменьшить
Копаем глубже путеводителей, добавляем детали из архивов, секреты и легенды от местных жителей. Мы делаем экскурсии ради живого знакомства с городом, а не заученного текста. Показываем места так, чтобы после прогулки хотелось вернуться снова.
Я подбираю гидов индивидуально под вас: смотрю, сколько человек в группе, есть ли дети, на чём именно хотите сделать акцент. Благодаря этому получается подстроить маршрут под ваши интересы и темп. Если хочется дольше постоять у красивого здания или свернуть в атмосферную улочку мы легко меняем план. Так, каждая экскурсия получается разной, потому что она строится вокруг живого разговора с людьми.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
Прекрасная экскурсия! Выбрали удобное время. Все успели посмотреть в своем темпе и без спешки. Гид очень подробно и интересно рассказывал про город. И ждал нас, когда нужно было передохнуть или купить сувениры.
Фырат
Ответ организатора:
Виктория, спасибо большое за отзыв! Очень рады, что экскурсия прошла в комфортном для вас темпе. Для нас важно, чтобы гости не читать дальшеуменьшить
бежали, а действительно успевали и посмотреть, и отдохнуть, и получили море эмоций. Передам ваши слова гиду ему будет приятно знать, что подача понравилась. Будем рады видеть вас снова на других маршрутах по Анталии. Хорошего отдыха!
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Сергей
Огромное спасибо тристеру и гиду Фырату. Операторы сработали быстро, а Фырат построил временной интервал экскурсии с максимальным учетом наших непростых интересов (почти капризов). Экскурсия красивая, познавательная и не утомительная. Хотелось читать дальшеуменьшить
бы особо отметить опрятный внешний вид гида, его блестящее владение материалом и русским языком, а также внимательность к клиентам на всех этапах поездки. Обязательно буду рекомендовать Фырата своим друзьям и знакомым, при возможности - сам еще раз воспользуюсь его услугами. Еще раз - искренняя благодарность! 👍
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Е
Екатерина
Интересная экскурсия,продлили на час больше)
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Л
Лилия
Экскурсия в Сиде прошла замечательно! Фырат провел экскурсию комфортно, спокойно, с большим знанием и добрым отношением. Очень удобный формат, когда можно семейно с детьми маленькой компанией выехать на экскурсию на минивэне. Время было рассчитано правильно, мы подошли к красивейшему закату. Прогулка по древнему городу длинная, но не изматывающая. С детьми мы прекрасно справились. Очень колоритное место! Благодарим организатора от души!
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Ирина
Тимур, прекрасный рассказчик. Узнали много нового и интересного о Турции и Сиде. Античный город впечатлил своими масштабами, продуманным устройством, красотой. Тимур ответил на все наши любопытства. Он очень приятный и интеллигентный гид. Рекомендовал и снимал нас в красивых локациях. Сын 6,5 лет проскакал весь маршрут, несмотря на жару.
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К
Ксения
Невероятное путешествие, запредельно высокие частоты!!! Прикосновение к истории! Вот оно! Рядом! Непередаваемые эмоции! Гид Фырат просто супер! Очень внимательный, грамотный экскурсовод! Нас было четверо. Я с мужем и детки 4 года и 8 месяцев. Всë прошло отлично! Индивидуальная экскурсия была на высоте! Автомобиль с детским креслом!
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