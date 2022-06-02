Сиде - гармония древности, красоты и современности

Составить объемное яркое представление о городе на авто-пешеходной экскурсии

За бирюзовыми волнами и песчаными пляжами Сиде стоит многовековая история — предлагаю вам открыть ее! Мы пешком исследуем древний город: руины грандиозного амфитеатра и крепости, экспонаты Археологического музея и колоритные улочки. А затем побываем у живописного водопада Манавгат. Вы услышите легенды Сиде, узнаете о его жизни и о культуре Турции.
Сиде - гармония древности, красоты и современности
Сиде - гармония древности, красоты и современности
Сиде - гармония древности, красоты и современности
Сиде - гармония древности, красоты и современности
Сиде - гармония древности, красоты и современности
Сиде - гармония древности, красоты и современности
Сиде - гармония древности, красоты и современности
Сиде - гармония древности, красоты и современности
Сиде - гармония древности, красоты и современности
Сиде - гармония древности, красоты и современности
Сиде - гармония древности, красоты и современности
Сиде - гармония древности, красоты и современности
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Что вас ожидает

Перенестись в античный Сиде

Большую часть экскурсии мы посвятим атмосферному древнему городу, где сохранились впечатляющие руины одной из греческих колоний на побережье Анатолии. Я проведу вас по тихим улочкам, познакомлю с историей городских стен, которые когда-то были крепостью, и покажу символы Сиде:

  • Амфитеатр, построенный во 2 веке до н. э: вы представите проходившие здесь гладиаторские бои и выступления, разберетесь в устройстве амфитеатра, проследите его путь сквозь века и узнаете о возрождении арены сегодня.
  • Археологический музей, в чьей коллекции множество артефактов античного искусства: скульптуры, саркофаги, украшения, монеты. Рядом с музеем вы также полюбуетесь арочными воротами.
  • Руины византийского госпиталя. У здания отлично сохранились первые два этажа и внутренние комнаты: исследовать их — словно бродить по загадочным лабиринтам.
  • Фонтан Сиде — изящная постройка, посвященная водным нимфам.
    Когда и как был основан Сиде, какое имя город носил в прошлом? Чем занимались и на что жили первые горожане? А чем сегодня дышит Сиде и какие традиции хранит? Попутно вы услышите ответы на эти и другие любопытные вопросы о средиземноморском курорте.

Охладиться у водопада Манавгат

В завершение экскурсии я отвезу вас к живописному каскаду, который образовался после сооружения водохранилища. У вас будет время, чтобы насладиться умиротворяющим журчанием воды, выпить чашечку турецкого кофе и сфотографироваться с попугаями. После посещения водопада мы заедем пообедать во вкусное заведение у реки Мелас.

Организационные детали

  • Большая часть экскурсии пешеходная, до водопада мы доедем на автомобиле (кроссовер Nissan X-Trail или минивэн Mercedes Vito). Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Археологический музей (4€ с человека) и обед
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Надевайте удобную обувь и возьмите с собой головные уборы

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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