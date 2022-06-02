За бирюзовыми волнами и песчаными пляжами Сиде стоит многовековая история — предлагаю вам открыть ее! Мы пешком исследуем древний город: руины грандиозного амфитеатра и крепости, экспонаты Археологического музея и колоритные улочки. А затем побываем у живописного водопада Манавгат. Вы услышите легенды Сиде, узнаете о его жизни и о культуре Турции.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Перенестись в античный Сиде

Большую часть экскурсии мы посвятим атмосферному древнему городу, где сохранились впечатляющие руины одной из греческих колоний на побережье Анатолии. Я проведу вас по тихим улочкам, познакомлю с историей городских стен, которые когда-то были крепостью, и покажу символы Сиде:

Амфитеатр , построенный во 2 веке до н. э: вы представите проходившие здесь гладиаторские бои и выступления, разберетесь в устройстве амфитеатра, проследите его путь сквозь века и узнаете о возрождении арены сегодня.

, построенный во 2 веке до н. э: вы представите проходившие здесь гладиаторские бои и выступления, разберетесь в устройстве амфитеатра, проследите его путь сквозь века и узнаете о возрождении арены сегодня. Археологический музей , в чьей коллекции множество артефактов античного искусства: скульптуры, саркофаги, украшения, монеты. Рядом с музеем вы также полюбуетесь арочными воротами.

, в чьей коллекции множество артефактов античного искусства: скульптуры, саркофаги, украшения, монеты. Рядом с музеем вы также полюбуетесь арочными воротами. Руины византийского госпиталя . У здания отлично сохранились первые два этажа и внутренние комнаты: исследовать их — словно бродить по загадочным лабиринтам.

. У здания отлично сохранились первые два этажа и внутренние комнаты: исследовать их — словно бродить по загадочным лабиринтам. Фонтан Сиде — изящная постройка, посвященная водным нимфам.

Когда и как был основан Сиде, какое имя город носил в прошлом? Чем занимались и на что жили первые горожане? А чем сегодня дышит Сиде и какие традиции хранит? Попутно вы услышите ответы на эти и другие любопытные вопросы о средиземноморском курорте.

Охладиться у водопада Манавгат

В завершение экскурсии я отвезу вас к живописному каскаду, который образовался после сооружения водохранилища. У вас будет время, чтобы насладиться умиротворяющим журчанием воды, выпить чашечку турецкого кофе и сфотографироваться с попугаями. После посещения водопада мы заедем пообедать во вкусное заведение у реки Мелас.

Организационные детали