Представьте себя исследователем древних руин, гуляющим по улочкам, где каждый камень хранит истории прошлого.Экскурсия в Сиде откроет перед вами двери в прошлое, позволит взглянуть на жизнь древних греков и римлян,

увидеть, как жили первые горожане, чем занимались и какие традиции уважали. Вы посетите величественный амфитеатр, где когда-то раздавались аплодисменты зрителей, увидите сокровища Археологического музея, где каждый экспонат рассказывает свою уникальную историю. Руины византийского госпиталя и изящный Фонтан Сиде также не оставят вас равнодушными. Историческое путешествие завершится у водопада Манавгат, где вы сможете насладиться красотой природы, умиротворяющим звуком воды и, конечно, вкусным обедом в живописном месте. Эта экскурсия станет незабываемым приключением и позволит вам по-новому взглянуть на богатую историю и культуру Турции

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Перенестись в античный Сиде

Большую часть экскурсии мы посвятим атмосферному древнему городу, где сохранились впечатляющие руины одной из греческих колоний на побережье Анатолии. Я проведу вас по тихим улочкам, познакомлю с историей городских стен, которые когда-то были крепостью, и покажу символы Сиде:

Амфитеатр , построенный во 2 веке до н. э: вы представите проходившие здесь гладиаторские бои и выступления, разберетесь в устройстве амфитеатра, проследите его путь сквозь века и узнаете о возрождении арены сегодня (временно на реставрации)

, построенный во 2 веке до н. э: вы представите проходившие здесь гладиаторские бои и выступления, разберетесь в устройстве амфитеатра, проследите его путь сквозь века и узнаете о возрождении арены сегодня Археологический музей , в чьей коллекции множество артефактов античного искусства: скульптуры, саркофаги, украшения, монеты. Рядом с музеем вы также полюбуетесь арочными воротами

, в чьей коллекции множество артефактов античного искусства: скульптуры, саркофаги, украшения, монеты. Рядом с музеем вы также полюбуетесь арочными воротами Руины византийского госпиталя . У здания отлично сохранились первые два этажа и внутренние комнаты: исследовать их — словно бродить по загадочным лабиринтам

. У здания отлично сохранились первые два этажа и внутренние комнаты: исследовать их — словно бродить по загадочным лабиринтам Фонтан Сиде — изящная постройка, посвященная водным нимфам

Когда и как был основан Сиде, какое имя город носил в прошлом? Чем занимались и на что жили первые горожане? А чем сегодня дышит Сиде и какие традиции хранит? Попутно вы услышите ответы на эти и другие любопытные вопросы о средиземноморском курорте.

Охладиться у водопада Манавгат

В завершение экскурсии я отвезу вас к живописному каскаду, который образовался после сооружения водохранилища. У вас будет время, чтобы насладиться умиротворяющим журчанием воды, выпить чашечку турецкого кофе и сфотографироваться с попугаями. После посещения водопада мы заедем пообедать во вкусное заведение у реки Мелас.

Организационные детали