Отзыв на: Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Сиде Г Григорий 5 Все прошло супер! Нас забрали из отеля и привезли в паммукале для полета на шаре! Нашим гидом был Гайрат, самый настоящий пупсик! Гайрат вёл экскурсию очень заинтересованно, постоянно делал акцент на интересных фактах, не перегружал информацией и очень классно шутил. Весь день прошёл замечательно, все было очень здорово, красиво и интересно. Гайрат просто лучший! 100 баллов из 10! Огромное спасибо!

Отзыв на: Древний Сиде и водопад Манавгат Л Любовь 5 Очень приятная экскурсия-прогулка. Можно конечно самостоятельно смотреть Сиде, но с гидом это гораздо интереснее. Экскурсия не утомительная, познавательная. Гид очень приятный, вежливый. Машина комфортная, чистая.

Отзыв на: Рафтинг по горной реке А Андрей 5 Рафтинг был на высоте, подобралась очень отличная компания(особенно в нашей лодке), гид-Коля это просто 🔥🔥🔥, очень интересно все рассказывал, владеет историей, юмором). Прохождение порогов вызывало восторг, настолько все четко, грамотно и безопасно но в тоже время на драйве. Так что в следующий раз только к нему, рекомендую всем, с ним вы приедете веселые и удовлетворённые рафтингом.

Отзыв на: Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Сиде Е Евгения 4 Хорошо организованная экскурсия. Очень понравился полёт на шаре, прекрасно провели время в Памуккале. Плюсы: трансфер приехал вовремя, гид был очень внимателен и заботлив, отличная организация полёта, хорошо кормили на завтрак и обед. Минусы: неудобный трансфер. Т. к. ездили в октябре был микроавтобус на 17 человек, что хорошо, но совершенно без места для ног. Ехать было тяжело да ещё в ночь. Гид очень старался, но русским владеет не идеально, поэтому часть экскурсии была разрозненна. Скорее всего материалом владеет неплохо, но слушать было тяжеловато. Это нужно иметь ввиду, если вам важна именно экскурсия. Мы в целом были знакомы с историей места, важные места нам гид рассказал и был так мил, что мы не расстроились) ну и маловато времени в Памуккале. Ещё хотя бы час… но это стандартное время всех экскурсий. Зато вернулись в пол8, что было радостно. В целом экскурсию рекомендую, т. к. очень насыщенно. Получили много впечатлений!

Отзыв на: Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Сиде Т Татьяна 5 Гид Ильяс - замечательный гид! Он пунктуален. Он прекрасно владеет хорошим правильным, не засоренным языком. Излагает материал, обладая обширными знаниями, интересно и с отличной долей юмора. Да и просто Ильяс обаятельный человек:) Я порекомендовала вашу команду Трипстер и Ильяса, эту его экскурсию и другие, которые он ведет, вернувшись в Москву всем своим знакомым, на случай их поездки в Турцию. Спасибо. Эта экскурсия доставила мне истинное удовольствие.

Отзыв на: Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Сиде Р Роксана 5 Огромное спасибо Бахе за незабываемое путешествие и погружение в историю и культуру великолепной Турции! Такое счастье чувствовать себя желанным гостем, а также видеть восторг в глазах ребенка, он просто не отлипал от Бахи)))

Отзыв на: На пиратской яхте вдоль берегов Сиде Р Роксана 5 Отлично провели время, накупались в море, увидели черепаху. Ребенок 6 лет от корабля и пенной вечеринки был в восторге. Команда корабля очень старается. Вернулись очень довольные и физически уставшие))

Отзыв на: Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Сиде В Валерия 5 Всем здравствуйте 😌Хочу поблагодарить вашу команду за такую организованную экскурсию в Каппадокию 😍 Это было прекрасно 🙈Отдельное спасибо гиду Ильхаму с ним было интересно, весело, и так же отдельное спасибо за фокусы 😆 Однозначно советую всем посетить эту сказу 🇹🇷

Отзыв на: Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе А Анна 5 Хайдар - замечательный рассказчик, тактичный и приятный человек, который очень любит и уважает свою страну и народ и готов передать эти чувства туристам (весьма успешно. ). У гида великолепный грамотный русский язык, увлекательная манера рассказа и приятный тембр голоса. Нам все очень понравилось: маршрут, рассказ, такт и внимание к гостям. Большое спасибо Хайдару!