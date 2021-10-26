Все экскурсии в Сиде
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сиде – доступно 55 экскурсий на 2021 год, 266 ⭐ отзывов, цены от $18, посетите достопримечательности: Памуккале, Озеро Салда, Каньоны, Демре, Кекова и Мира, Водопад Манавгат, Старый город. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Сиде почти всё
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17ч
$40
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Сиде (без шопинга)
Памуккале - чудо природы, известное на весь мир
03:00 - 04:00 трансфер в регионе регионе Сиде
9ч
$40
за 1 чел.
Морская прогулка на яхте Starcraft
Путешествие по морским просторам станет ярким приключением во время пляжного отпуска! Вас ждет...
Ежедневно с 07:40
13ч
€52
за 1 чел.
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Сиде
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
1д 14ч
$60
за 1 чел.
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
Когда вы попадаете в Каппадокию - вы попадаете на совершенно другую планету
04:00 - 05:00 трансфер в регионе Сиде
Индивидуальная экскурсия
3ч
205€185
за 1-4 чел.
Древний Сиде и водопад Манавгат
Познакомиться с античной историей города, погулять среди руин и полюбоваться каскадом горных вод
14ч
$35
за 1 чел.
По следам святого Николая Угодника: Демре - Мира - Кекова из Сиде
В путешествии по территории древней Ликии вы побываете там, где почти две тысячи лет назад жил...
04:00 – 05:00 трансфер в регионе
7ч
€18
за 1 чел.
На пиратской яхте вдоль берегов Сиде
Групповая морская прогулка, купание в открытом море и пенная вечеринка
в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
10ч
$18
за 1 чел.
Рафтинг из Сиде
Приглашаем вас в увлекательное путешествие со спуском на рафтах по горной реке
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
€175
за 1-3 чел.
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Услышать истории древних руин, сделать снимки широкого водопада и полюбоваться убранством мечети
10ч
$35
за 1 чел.
2 каньона: ТАЗЫ КАНЬОН на джипах + Рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Обычно в Турцию приезжают по путевке all inclusive
08:30 - 09:30 трансфер в регионе
8ч
€35
за 1 чел.
Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
Проплыть на яхте по волнам удивительного цвета и проникнуться красотой турецкой природы
1д
$170
за 1 чел.
В Стамбул - столицу трех империй
В разные эпохи Стамбул являлся центром Римской, Византийской и Османской империи
понедельник, Среда, Суббота в 03:00
13ч
€100
за 1 чел.
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Сиде
Увидеть белоснежные террасы с высоты, прогуляться по Иераполису и отдохнуть в Бассейне Клеопатры
17ч
$40
за 1 чел.
Турецкие Мальдивы (озеро Салда) + античное Памуккале из Сиде
Белоснежный пляж и ослепительно сияющие на солнце соляные травертины - на этой экскурсии вы увидите...
02:30 - 04:00 трансфер в регионе
Индивидуальная экскурсия
6ч
317€270
за 1-4 чел.
Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
Погулять по руинам городов Перге и Аспендос, погрузиться в древнюю историю и полюбоваться природой
7ч
$40
за 1 чел.
Малахитовое царство Турции: Зеленый каньон из Сиде
Приглашаем вас отправиться в Зеленый каньон - одно из самых живописных мест в Таврских горах
Будние дни (08:30 - 09:30)
Индивидуальная экскурсия
9ч
€375
за 1-6 чел.
Памуккале и античный Иераполис
Посетить «восьмое чудо света», искупаться в бассейне Клеопатры и погулять по руинам древнего курорта
1д 12ч
$100
за 1 чел.
В Каппадокию на 2 дня: подземные города и полет на воздушном шаре
Увидев неземные ландшафты Каппадокии вы почувствуете, словно оказались на другой планете
С 05:30 (в зависимости от отеля) понедельник и четверг
13ч
€50
за 1 чел.
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Сиде
Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе
3ч
$170
за 1 чел.
Параглайдинг: Турция с высоты птичьего полета
Ощущение свободы и легкости ждет вас на этой экскурсии! Вы будете парить над анатолийским...
Начиная с 08:20 (в зависимости от отеля)
13ч
€35
за 1 чел.
Из Сиде — по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Посетить церковь св. Николая, увидеть руины и поплавать на яхте у затонувшего города
Индивидуальная экскурсия
6ч
$190
за 1-4 чел.
Самый высокий каньон Анталии: природный заповедник Кёпрюлю
Одно из самых живописных мест в окрестностях Антальи - каньон Кёпрюлю
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч 30м
238€215
за 1-4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Погулять по колоритному району Калеичи и посетить его знаковые места с профессиональным гидом
3ч 30м
$35
за 1 чел.
Квадро сафари по окрестностям Сиде
Квадро-сафари - экскурсия для любителей драйва и для тех, кто уже заскучал лежать на пляже под...
В 08:10, 10:10, 13:10 из отелей Сиде
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Последние отзывы «Экскурсии Сиде»
- ГГригорий26 октября 2021Все прошло супер! Нас забрали из отеля и привезли в паммукале для полета на шаре! Нашим гидом был Гайрат, самый настоящий пупсик! Гайрат вёл экскурсию очень заинтересованно, постоянно делал акцент на интересных фактах, не перегружал информацией и очень классно шутил. Весь день прошёл замечательно, все было очень здорово, красиво и интересно. Гайрат просто лучший! 100 баллов из 10! Огромное спасибо!
- Отзыв на: Древний Сиде и водопад МанавгатЛЛюбовь25 октября 2021Очень приятная экскурсия-прогулка. Можно конечно самостоятельно смотреть Сиде, но с гидом это гораздо интереснее. Экскурсия не утомительная, познавательная. Гид очень приятный, вежливый. Машина комфортная, чистая.
- Отзыв на: Рафтинг по горной рекеААндрей22 октября 2021Рафтинг был на высоте, подобралась очень отличная компания(особенно в нашей лодке), гид-Коля это просто 🔥🔥🔥, очень интересно все рассказывал, владеет историей, юмором). Прохождение порогов вызывало восторг, настолько все четко, грамотно и безопасно но в тоже время на драйве. Так что в следующий раз только к нему, рекомендую всем, с ним вы приедете веселые и удовлетворённые рафтингом.
- ЕЕвгения20 октября 2021Хорошо организованная экскурсия. Очень понравился полёт на шаре, прекрасно провели время в Памуккале. Плюсы: трансфер приехал вовремя, гид был очень внимателен и заботлив, отличная организация полёта, хорошо кормили на завтрак и обед. Минусы: неудобный трансфер. Т. к. ездили в октябре был микроавтобус на 17 человек, что хорошо, но совершенно без места для ног. Ехать было тяжело да ещё в ночь. Гид очень старался, но русским владеет не идеально, поэтому часть экскурсии была разрозненна. Скорее всего материалом владеет неплохо, но слушать было тяжеловато. Это нужно иметь ввиду, если вам важна именно экскурсия. Мы в целом были знакомы с историей места, важные места нам гид рассказал и был так мил, что мы не расстроились) ну и маловато времени в Памуккале. Ещё хотя бы час… но это стандартное время всех экскурсий. Зато вернулись в пол8, что было радостно. В целом экскурсию рекомендую, т. к. очень насыщенно. Получили много впечатлений!
- ТТатьяна17 октября 2021Гид Ильяс - замечательный гид! Он пунктуален. Он прекрасно владеет хорошим правильным, не засоренным языком. Излагает материал, обладая обширными знаниями, интересно и с отличной долей юмора. Да и просто Ильяс обаятельный человек:) Я порекомендовала вашу команду Трипстер и Ильяса, эту его экскурсию и другие, которые он ведет, вернувшись в Москву всем своим знакомым, на случай их поездки в Турцию. Спасибо. Эта экскурсия доставила мне истинное удовольствие.
- РРоксана16 октября 2021Огромное спасибо Бахе за незабываемое путешествие и погружение в историю и культуру великолепной Турции! Такое счастье чувствовать себя желанным гостем, а также видеть восторг в глазах ребенка, он просто не отлипал от Бахи)))
- Отзыв на: На пиратской яхте вдоль берегов СидеРРоксана16 октября 2021Отлично провели время, накупались в море, увидели черепаху. Ребенок 6 лет от корабля и пенной вечеринки был в восторге. Команда корабля очень старается. Вернулись очень довольные и физически уставшие))
- ВВалерия15 октября 2021Всем здравствуйте 😌Хочу поблагодарить вашу команду за такую организованную экскурсию в Каппадокию 😍 Это было прекрасно 🙈Отдельное спасибо гиду Ильхаму с ним было интересно, весело, и так же отдельное спасибо за фокусы 😆 Однозначно советую всем посетить эту сказу 🇹🇷
- ААнна9 октября 2021Хайдар - замечательный рассказчик, тактичный и приятный человек, который очень любит и уважает свою страну и народ и готов передать эти чувства туристам (весьма успешно. ). У гида великолепный грамотный русский язык, увлекательная манера рассказа и приятный тембр голоса. Нам все очень понравилось: маршрут, рассказ, такт и внимание к гостям. Большое спасибо Хайдару!
- DDmitrii9 октября 2021Были в Сиде, на водопаде реки Манавгат и мечети Кулийе с Хайдаром. Более доброжелательного, знающего и просто приятного гида редко можно встретить. Любые вопросы, любые пожелания по маршруту. Было бы шесть звезд поставили бы шесть! Спасибо за фейерверк эмоций!