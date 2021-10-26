Все экскурсии в Сиде

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сиде – доступно 55 экскурсий на 2021 год, 266 ⭐ отзывов, цены от $18, посетите достопримечательности: Памуккале, Озеро Салда, Каньоны, Демре, Кекова и Мира, Водопад Манавгат, Старый город. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Сиде почти всё
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Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Сиде (без шопинга)
5
1
17ч
$40
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Сиде (без шопинга)
Памуккале - чудо природы, известное на весь мир
03:00 - 04:00 трансфер в регионе регионе Сиде
Морская прогулка на яхте Starcraft
4.8
9
$40
за 1 чел.
Морская прогулка на яхте Starcraft
Путешествие по морским просторам станет ярким приключением во время пляжного отпуска! Вас ждет...
Ежедневно с 07:40
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Сиде
4.9
30
13ч
52
за 1 чел.
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Сиде
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
4.5
20
1д 14ч
$60
за 1 чел.
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
Когда вы попадаете в Каппадокию - вы попадаете на совершенно другую планету
04:00 - 05:00 трансфер в регионе Сиде
Древний Сиде и водопад Манавгат
Индивидуальная экскурсия
4.9
12
205
185
за 1-4 чел.
Древний Сиде и водопад Манавгат
Познакомиться с античной историей города, погулять среди руин и полюбоваться каскадом горных вод
По следам святого Николая Угодника: Демре - Мира - Кекова из Сиде
4
7
14ч
$35
за 1 чел.
По следам святого Николая Угодника: Демре - Мира - Кекова из Сиде
В путешествии по территории древней Ликии вы побываете там, где почти две тысячи лет назад жил...
04:00 – 05:00 трансфер в регионе
На пиратской яхте вдоль берегов Сиде
4.7
6
18
за 1 чел.
На пиратской яхте вдоль берегов Сиде
Групповая морская прогулка, купание в открытом море и пенная вечеринка
в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Рафтинг из Сиде
5
7
10ч
$18
за 1 чел.
Рафтинг из Сиде
Приглашаем вас в увлекательное путешествие со спуском на рафтах по горной реке
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Индивидуальная экскурсия
5
6
4ч 30м
175
за 1-3 чел.
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Услышать истории древних руин, сделать снимки широкого водопада и полюбоваться убранством мечети
2 каньона: ТАЗЫ КАНЬОН на джипах + Рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
4
4
10ч
$35
за 1 чел.
2 каньона: ТАЗЫ КАНЬОН на джипах + Рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Обычно в Турцию приезжают по путевке all inclusive
08:30 - 09:30 трансфер в регионе
Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
4.6
8
35
за 1 чел.
Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
Проплыть на яхте по волнам удивительного цвета и проникнуться красотой турецкой природы
В Стамбул - столицу трех империй
5
1
$170
за 1 чел.
В Стамбул - столицу трех империй
В разные эпохи Стамбул являлся центром Римской, Византийской и Османской империи
понедельник, Среда, Суббота в 03:00
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Сиде
4.6
12
13ч
100
за 1 чел.
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Сиде
Увидеть белоснежные террасы с высоты, прогуляться по Иераполису и отдохнуть в Бассейне Клеопатры
Турецкие Мальдивы (озеро Салда) + античное Памуккале из Сиде
4.9
15
17ч
$40
за 1 чел.
Турецкие Мальдивы (озеро Салда) + античное Памуккале из Сиде
Белоснежный пляж и ослепительно сияющие на солнце соляные травертины - на этой экскурсии вы увидите...
02:30 - 04:00 трансфер в регионе
Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
Индивидуальная экскурсия
5
3
317
270
за 1-4 чел.
Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
Погулять по руинам городов Перге и Аспендос, погрузиться в древнюю историю и полюбоваться природой
Малахитовое царство Турции: Зеленый каньон из Сиде
4.6
15
$40
за 1 чел.
Малахитовое царство Турции: Зеленый каньон из Сиде
Приглашаем вас отправиться в Зеленый каньон - одно из самых живописных мест в Таврских горах
Будние дни (08:30 - 09:30)
Памуккале и античный Иераполис
Индивидуальная экскурсия
375
за 1-6 чел.
Памуккале и античный Иераполис
Посетить «восьмое чудо света», искупаться в бассейне Клеопатры и погулять по руинам древнего курорта
В Каппадокию на 2 дня: подземные города и полет на воздушном шаре
4.8
11
1д 12ч
$100
за 1 чел.
В Каппадокию на 2 дня: подземные города и полет на воздушном шаре
Увидев неземные ландшафты Каппадокии вы почувствуете, словно оказались на другой планете
С 05:30 (в зависимости от отеля) понедельник и четверг
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Сиде
3.6
7
13ч
50
за 1 чел.
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Сиде
Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе
Параглайдинг: Турция с высоты птичьего полета
4.5
2
$170
за 1 чел.
Параглайдинг: Турция с высоты птичьего полета
Ощущение свободы и легкости ждет вас на этой экскурсии! Вы будете парить над анатолийским...
Начиная с 08:20 (в зависимости от отеля)
Из Сиде — по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
3.3
4
13ч
35
за 1 чел.
Из Сиде — по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Посетить церковь св. Николая, увидеть руины и поплавать на яхте у затонувшего города
Самый высокий каньон Анталии: природный заповедник Кёпрюлю
Индивидуальная экскурсия
$190
за 1-4 чел.
Самый высокий каньон Анталии: природный заповедник Кёпрюлю
Одно из самых живописных мест в окрестностях Антальи - каньон Кёпрюлю
По договоренности
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Индивидуальная экскурсия
5
4
5ч 30м
238
215
за 1-4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Погулять по колоритному району Калеичи и посетить его знаковые места с профессиональным гидом
Квадро сафари по окрестностям Сиде
4.7
3
3ч 30м
$35
за 1 чел.
Квадро сафари по окрестностям Сиде
Квадро-сафари - экскурсия для любителей драйва и для тех, кто уже заскучал лежать на пляже под...
В 08:10, 10:10, 13:10 из отелей Сиде

Последние отзывы «Экскурсии Сиде»

  • Отзыв на: Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Сиде
    Г
    Григорий
    26 октября 2021
    5
    Все прошло супер! Нас забрали из отеля и привезли в паммукале для полета на шаре! Нашим гидом был Гайрат, самый настоящий пупсик! Гайрат вёл экскурсию очень заинтересованно, постоянно делал акцент на интересных фактах, не перегружал информацией и очень классно шутил. Весь день прошёл замечательно, все было очень здорово, красиво и интересно. Гайрат просто лучший! 100 баллов из 10! Огромное спасибо!
  • Отзыв на: Древний Сиде и водопад Манавгат
    Л
    Любовь
    25 октября 2021
    5
    Очень приятная экскурсия-прогулка. Можно конечно самостоятельно смотреть Сиде, но с гидом это гораздо интереснее. Экскурсия не утомительная, познавательная. Гид очень приятный, вежливый. Машина комфортная, чистая.
  • Отзыв на: Рафтинг по горной реке
    А
    Андрей
    22 октября 2021
    5
    Рафтинг был на высоте, подобралась очень отличная компания(особенно в нашей лодке), гид-Коля это просто 🔥🔥🔥, очень интересно все рассказывал, владеет историей, юмором). Прохождение порогов вызывало восторг, настолько все четко, грамотно и безопасно но в тоже время на драйве. Так что в следующий раз только к нему, рекомендую всем, с ним вы приедете веселые и удовлетворённые рафтингом.
  • Отзыв на: Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Сиде
    Е
    Евгения
    20 октября 2021
    4
    Хорошо организованная экскурсия. Очень понравился полёт на шаре, прекрасно провели время в Памуккале. Плюсы: трансфер приехал вовремя, гид был очень внимателен и заботлив, отличная организация полёта, хорошо кормили на завтрак и обед. Минусы: неудобный трансфер. Т. к. ездили в октябре был микроавтобус на 17 человек, что хорошо, но совершенно без места для ног. Ехать было тяжело да ещё в ночь. Гид очень старался, но русским владеет не идеально, поэтому часть экскурсии была разрозненна. Скорее всего материалом владеет неплохо, но слушать было тяжеловато. Это нужно иметь ввиду, если вам важна именно экскурсия. Мы в целом были знакомы с историей места, важные места нам гид рассказал и был так мил, что мы не расстроились) ну и маловато времени в Памуккале. Ещё хотя бы час… но это стандартное время всех экскурсий. Зато вернулись в пол8, что было радостно. В целом экскурсию рекомендую, т. к. очень насыщенно. Получили много впечатлений!
  • Отзыв на: Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Сиде
    Т
    Татьяна
    17 октября 2021
    5
    Гид Ильяс - замечательный гид! Он пунктуален. Он прекрасно владеет хорошим правильным, не засоренным языком. Излагает материал, обладая обширными знаниями, интересно и с отличной долей юмора. Да и просто Ильяс обаятельный человек:) Я порекомендовала вашу команду Трипстер и Ильяса, эту его экскурсию и другие, которые он ведет, вернувшись в Москву всем своим знакомым, на случай их поездки в Турцию. Спасибо. Эта экскурсия доставила мне истинное удовольствие.
  • Отзыв на: Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Сиде
    Р
    Роксана
    16 октября 2021
    5
    Огромное спасибо Бахе за незабываемое путешествие и погружение в историю и культуру великолепной Турции! Такое счастье чувствовать себя желанным гостем, а также видеть восторг в глазах ребенка, он просто не отлипал от Бахи)))
  • Отзыв на: На пиратской яхте вдоль берегов Сиде
    Р
    Роксана
    16 октября 2021
    5
    Отлично провели время, накупались в море, увидели черепаху. Ребенок 6 лет от корабля и пенной вечеринки был в восторге. Команда корабля очень старается. Вернулись очень довольные и физически уставшие))
  • Отзыв на: Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Сиде
    В
    Валерия
    15 октября 2021
    5
    Всем здравствуйте 😌Хочу поблагодарить вашу команду за такую организованную экскурсию в Каппадокию 😍 Это было прекрасно 🙈Отдельное спасибо гиду Ильхаму с ним было интересно, весело, и так же отдельное спасибо за фокусы 😆 Однозначно советую всем посетить эту сказу 🇹🇷
  • Отзыв на: Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
    А
    Анна
    9 октября 2021
    5
    Хайдар - замечательный рассказчик, тактичный и приятный человек, который очень любит и уважает свою страну и народ и готов передать эти чувства туристам (весьма успешно. ). У гида великолепный грамотный русский язык, увлекательная манера рассказа и приятный тембр голоса. Нам все очень понравилось: маршрут, рассказ, такт и внимание к гостям. Большое спасибо Хайдару!
  • Отзыв на: Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
    D
    Dmitrii
    9 октября 2021
    5
    Были в Сиде, на водопаде реки Манавгат и мечети Кулийе с Хайдаром. Более доброжелательного, знающего и просто приятного гида редко можно встретить. Любые вопросы, любые пожелания по маршруту. Было бы шесть звезд поставили бы шесть! Спасибо за фейерверк эмоций!
🇹🇷