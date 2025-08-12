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нашей лодки, плыли с песнями) Маршрут сплава невероятно живописный. Багги вообще отдельное удовольствие, едешь сам за рулем через горную реку. Общая продолжительность сплава чуть дольше, чем заявлено, примерно до 18 часов - маршрут на реке довольно длинный, нужно много времени чтобы пройти его. Но, честно, время незаметно пролетает Рекомендации от меня:

- берите сменную одежду и ОБУВЬ, все промокнет до нитки и испачкается в пыли (отстирывается кстати пыль быстро, под проточной водой)

- обувь сразу берите с закрытой пяткой, аквашузы или тканевые кроссовки - не забывайте про СПФ!! Иначе рискуете сгореть. И бандану на лицо для багги - возьмите по возможности непромокаемый мешочек для личных вещей (если такого нет, вещи можно будет оставить в машине, водитель проследит)



И главное - готовьтесь что будете сырые с ног до головы и придется активно грести, рулить и плавать))