Групповая
Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
Проплыть на яхте по волнам удивительного цвета и проникнуться красотой турецкой природы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€32 за человека
Групповая
Из Сиде в Каппадокию - двухдневное путешествие
Увидеть подземные города, лунные долины и воздушные шары - место, где природа создала иной мир
Начало: У Вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
11 авг в 04:00
€40 за человека
-
29%
Групповая
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Начало: У вашего отеля
10 авг в 04:30
13 авг в 04:30
€32
€45 за человека
-
15%
Групповая
Турецкая баня в Сиде + трансфер
Расслабиться после экскурсий и мягко подготовить кожу к загару
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€17
€20 за человека
Групповая
На квадроциклах по живописным тропам Сиде
Прокатиться по горным тропам и получить заряд адреналина
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:15
Завтра в 11:15
10 авг в 11:15
€39 за человека
Групповая
Из Сиде - в мечеть, на Зелёное озеро и к водопаду Манавгат
Побывать во фруктовом саду и на живописных природных локациях c водной прогулкой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€20 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Античный Сиде: зарождение цивилизации
Узнать тайну названия города, увидеть руины храма Аполлона и сделать фото у живописного водопада
Начало: От вашего отеля
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €190 за всё до 3 чел.
Групповая
Вечерний трансфер из Сиде в парк The Land of Legends
Оказаться в мире света, музыки и фантазии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€16 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
По древнему Сиде - в мини-группе
Увидеть архитектурные памятники ранних цивилизаций и побывать в археологическом музее
Начало: В центре античного Сиде
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 17:00, во вторник и четверг в 09:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€40 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Сиде - в Тазы каньон и древний Аспендос
Приглашаем на экскурсию, где вы увидите не только пляжи, но и величественные горы, античные руины и попробуете традиционные блюда
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €450 за всё до 8 чел.
-
50%
Групповая
Двухдневная поездка из Сиде в Каппадокию
Погрузиться в атмосферу колоритного региона Турции
Начало: В вашем отеле в Сиде
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 04:30
Завтра в 04:30
10 авг в 04:30
€20
€40 за человека
-
14%
Групповая
Из Сиде - к острову Дельфинов (без гида)
Насыщенный круиз по реке Манавгат и Средиземному морю - с остановками для купания
Начало: От вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:30, 09:00 и 09:15
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
€31
€36 за человека
-
19%
Билеты
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends (из Сиде)
Добраться до парка из Сиде, впечатлиться современными визуальными эффектами и выступлениями
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€17
€21 за билет
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка на яхте в Сиде
Провести пару часов в море - с купанием, видами и полным расслаблением
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от €350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Сиде - гармония древности, красоты и современности
Погрузитесь в мир древнего Сиде, исследуйте его руины и сокровища, а затем охладитесь у водопада Манавгат
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €295 за всё до 8 чел.
Групповая
до 24 чел.
Сказочная ночь в The Land of Legends - трансфер из Сиде
Поездка на парад героев и шоу фонтанов в турецком Диснейленде
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 17:00
10 авг в 17:00
11 авг в 17:00
€18 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь красотой водопада Манавгат и изучите уникальную архитектуру мечети Кулийе
Начало: Из Анталье, Белека или из Сиде
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от €299 за всё до 3 чел.
Групповая
Дайвинг в подводном музее Сиде
Два незабываемых погружения к скульптурам на дне моря
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
€45 за человека
Групповая
Идеальный микс: рафтинг, зиплайн и сафари на джипах, багги или квадроциклах
Из Сиде - в каньон Кёпрюлю, провести активный день на природе
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
€39 за человека
Групповая
Круиз мечты: из Сиде в Зелёный каньон
Рыбалка, безлимитные напитки на борту и обед у воды
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
€35 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний Сиде и водопад Манавгат
Окунитесь в мир древности и природы: от храма Аполлона до живописного водопада Манавгат. История и красота ждут вас
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €295 за всё до 4 чел.
-
25%
Групповая
Зелёный каньон из Сиде - водная прогулка, обед и напитки
Начало: Ваш отель
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$22.50
$30 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сиде - в Перге, Аспендос и Куршунлу
Погрузитесь в историю античных городов Перге и Аспендос, и насладитесь красотой национального парка Куршунлу в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от €475 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Погрузитесь в историю и красоту Турции, пройдя по улочкам Старого города Антальи и насладившись видами водопада Дюден
10 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от €430 за всё до 4 чел.
-
10%
Групповая
Невероятный тур по Сиде: рафтинг, квадроциклы, багги и зиплайн
Начало: Отели или расположение гостей
Расписание: Ежедневно в 8:30.
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
$40.50
$45 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сиде - в Памуккале и античный Иераполис
Путешествие из Сиде в Памуккале и Иераполис: чудо природы, бассейн Клеопатры и древние руины ждут вас
10 авг в 06:00
12 авг в 06:30
от €770 за всё до 6 чел.
-
13%
Групповая
В Зелёный каньон - из Сиде (всё включено)
Поездка в Таврские горы с круизом на катамаране и обедом на берегу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
€33
€38 за человека
Групповая
Турецкие Мальдивы: морская прогулка к острову Сулуада из Сиде
Искупаться в прозрачных бухтах и заглянуть в пещеру Любви
Начало: У вашего отеля в Сиде
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:00
10 авг в 06:00
12 авг в 06:00
€45 за человека
Групповая
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
Погонять по хвойному лесу и покорить водную стихию во время группового сплава по горной реке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
10 авг в 08:45
€30 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
Познакомьтесь с величием античных городов Перге и Аспендос, их историей и архитектурой в увлекательной экскурсии из Сиде
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €420 за всё до 4 чел.
Тула не большой город, но он полон уникальных достопримечательностей благодаря своей долгой истории, это и многочисленные музеи, и прекрасные по своей архитектуре религиозные объекты, и очаровательная зелёная зона центрального парка культуры и отдыха, а также интересные места находящиеся за пределами города
Тула небольшой город и посетить его можно в рамках однодневного тура, например из Москвы. Но город богат историческими объектами, с которыми стоит познакомиться более подробнее, тут вам помогут многочисленные экскурсии, которые мы собираем в нашем каталоге, чтобы облегчить вам муки выбора. Вам остается только выбрать подходящую, забронировать ее, все остальное ложиться на плечи гидов. Приятного путешествия 😉
Последние отзывы на экскурсии
И
Дата посещения: 11 авг 2025
Прогулка понравилась, всё замечательно. Немного не хватало русскоязычного гида, а в остальном всё отлично.
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М
Офигенная поездка! Море впечатлений! Шикарное настроение! Суперский гид Гарик! 👍 Отдельное СПАСИБО за сувениры от Гарика! 🙏
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Л
Спасибо огромное за организацию такой замечательной экскурсии!
Мы поехали впятером, забрали прямо из отеля, затем пересели в большо автобус и отправились
Мы поехали впятером, забрали прямо из отеля, затем пересели в большо автобус и отправились
+2
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и
Мероприятие прошло на высоком уровне, локация выбрана удачно, а организация продемонстрировала исключительный профессионализм, обеспечивая оперативное реагирование на все возникающие вопросы. На основное шоу не попали, местные сказали, что чаще шоу бывает во вторник и в четверг.
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отличная экскурсия, прекрасная организация, красивые локации. отдельное спасибо Гарику за интересный рассказ 💐 рекомендуем однозначно
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Е
экскурсия в целом не плохая, есть интересные и красивые локации. Замечания к водителю трансфера, что нас забирал, ехал быстро и
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С
Первый раз пользовался приложением. Все организовано на высшем уровне. Были на экскурсии с детьми, всем все очень понравилось. Как в описании, так и в действительности. Организатору 5 баллов из 5!!!
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Р
все было отлично, приедем еще раз!)
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А
Потрясающая экскурсия! Ездили с сестрой, хотя и не любители активного отдыха, получили огромное удовольствие - гид крутой, сразу сплотил команду
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Д
Экскурсия потрясающая! Мы остались в полном восторге и вдохновении продолжить изучать историю города. Свтелана - потрясающий гид. Рассказывает с большим
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Всего 2287 отзывов в Сиде
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Ответы на вопросы от путешественников по Сиде
Самые популярные экскурсии в Сиде
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Сколько стоит экскурсия по Сиде в августе 2026
Сейчас в Сиде можно забронировать 220 экскурсий и билетов от 15 до 770 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 2287 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.38 из 5
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