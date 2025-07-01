Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Вас ждет захватывающая развлекательная и познавательная экскурсия в знаменитый зоопарк «Land of Lions» — одно из лучших мест для семейного отдыха в Сиде.



Групповая экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 4 часа
На чём проводится На автобусе
Можно с детьми Да
Когда Ежедневно, начало в 9:30, возвращение около 12:30
$45 за человека

Описание экскурсии Всего в нескольких минутах от Сиде находится тематический парк «Land of Lions», раскинувшийся на 30.000 квадратных метрах. Здесь вас ждёт встреча с десятками животных в просторных и естественно оформленных зонах. Главной достопримечательностью парка является крупнейшая в мире семья львов, за которой можно наблюдать в комфортной и безопасной обстановке. Желающие могут также сфотографироваться со львятами под присмотром персонала (за дополнительную плату). Прогуливаясь по парку, вы попадёте в тематические зоны, такие как «Королевство Обезьян», «Дикие животные» и «Птичий сад». Парк динозавров с фигурами в натуральную величину станет отличным местом для фото и развлечений детей. Вы также сможете посетить террариум и аквариум, где представлены экзотические рептилии и яркие рыбки. Дополнительные развлечения включают бассейны с кои, 7D-кинотеатр и детскую железную дорогу. После двухчасовой экскурсии мы вернем вас в отель.

Ответы на вопросы Что включено Трансфер

Входной билет в зоопарк Land of Lions

Шоу тюленей в парке. Что не входит в цену Еда и напитки

Крупный план и фото со львятами (10 евро на человека)

Личные расходы. Место начала и завершения? Отель, в котором вы остановились Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, начало в 9:30, возвращение около 12:30 Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.