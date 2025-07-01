Вас ждет захватывающая развлекательная и познавательная экскурсия в знаменитый зоопарк «Land of Lions» — одно из лучших мест для семейного отдыха в Сиде.
Тематические зоны, живое общение с животными и красочные декорации делают эту экскурсию интересной и незабываемой для гостей всех возрастов.
Описание экскурсииВсего в нескольких минутах от Сиде находится тематический парк «Land of Lions», раскинувшийся на 30.000 квадратных метрах. Здесь вас ждёт встреча с десятками животных в просторных и естественно оформленных зонах. Главной достопримечательностью парка является крупнейшая в мире семья львов, за которой можно наблюдать в комфортной и безопасной обстановке. Желающие могут также сфотографироваться со львятами под присмотром персонала (за дополнительную плату). Прогуливаясь по парку, вы попадёте в тематические зоны, такие как «Королевство Обезьян», «Дикие животные» и «Птичий сад». Парк динозавров с фигурами в натуральную величину станет отличным местом для фото и развлечений детей. Вы также сможете посетить террариум и аквариум, где представлены экзотические рептилии и яркие рыбки. Дополнительные развлечения включают бассейны с кои, 7D-кинотеатр и детскую железную дорогу. После двухчасовой экскурсии мы вернем вас в отель.
Ежедневно, начало в 9:30, возвращение около 12:30
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Входной билет в зоопарк Land of Lions
- Шоу тюленей в парке.
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Крупный план и фото со львятами (10 евро на человека)
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, начало в 9:30, возвращение около 12:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Петр
1 июл 2025
Все было отлично организовано - минивэн на две семьи, без каких-либо задержек. Но само место производит удручающее впечатление. Животные содержатся в ужасных условиях. Еле живые медвежата на бетонном полу до сих пор перед глазами
E
Evelina
20 июн 2025
Входит в следующие категории Сиде
