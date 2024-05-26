Античный Сиде с профессиональным гидом

Откройте тайны древнего Сиде с профессиональным гидом. Погрузитесь в атмосферу античности, посетив храм Аполлона, римский театр и водопад Манавгат
Руины Сиде привлекают своим богатым прошлым, превращая город в музей под открытым небом.

На экскурсии вы изучите памятники Римской и Османской империй: храм Аполлона, античный театр, римские бани и колонные улицы
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из мрамора. Также полюбуетесь водопадом Манавгат и увидите самую большую мечеть в этом районе.

Профессиональный гид расскажет мифы и легенды древнего Сиде, покажет дома османского периода и поговорит об исламе.

Экскурсия включает посещение Фонтана Нимфеум, Аллеи колонн, Агоры, Римского театра, Римских бань, Храма Аполлона и Афины, Базилики, Водопада Манавгат и Мечети Кулийе. Большая часть экскурсии пешеходная, до водопада доберемся на автомобиле. Возможен трансфер из близлежащих регионов

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏛️ Погружение в историю древнего Сиде
  2. 🕌 Посещение крупнейшей мечети района
  3. 🌊 Полюбоваться водопадом Манавгат
  4. 🚗 Комфортный трансфер на автомобиле
  5. 📜 Узнать мифы и легенды от профессионального гида

Что можно увидеть

  • Фонтан Нимфеум
  • Аллея колонн
  • Агора
  • Римский театр
  • Римские бани
  • Храм Аполлона и Афины
  • Базилика
  • Водопад Манавгат
  • Мечеть Кулийе
Античный Сиде с профессиональным гидом
Античный Сиде с профессиональным гидом
Античный Сиде с профессиональным гидом
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы расскажем вам мифы, легенды и истории древнего Сиде — города, который так любили легендарные правители Марк Антоний и Клеопатра. Покажем дома, построенные в своеобразном архитектурном стиле османского периода 19 века, и поговорим об исламе. В нашей программе:

  • Фонтан Нимфеум — небольшое святилище, которое в Античности посвящали водным нимфам
  • Аллея колонн — длинная галерея-портик с двумя рядами мраморных колонн
  • Агора — рыночная площадь, на которой проходили собрания
  • Римский театр — здесь проводились игры в честь бога Диониса, бои гладиаторов и животных
  • Римские бани — сейчас это музей, в котором выставлены экспонаты древности
  • Храм Аполлона и Афины, в котором Марк Антоний и Клеопатра любовались рассветом
  • Базилика христианского периода
  • Водопад Манавгат — символ города на горной реке
  • Мечеть Кулийе — самая большая в городе

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты: на водопад (20 лир/чел.), в археологический музей (139 лир/чел.), в театр (350 лир/чел) — вход в музеи по желанию
  • Большая часть экскурсии пешеходная, до водопада мы доедем на автомобиле Volkswagen Passat (или другом легковом)
  • За дополнительную плату возможен трансфер из регионов: Кызылагач, Чолаклы, Гюндогду, Серик, Белек, Богазкент
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
26 мая 2024
Очень понравилась экскурсия по античному Сиде и на водопад. Наш гид Ислам обладает очень глубокими знаниями истории, всю экскурсию не переставая рассказывал интересные факты, отвечал на все попутные вопросы. Однозначно рекомендуем!

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