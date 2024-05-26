Ислам — ваша команда гидов в Сиде

Провели экскурсии для 53 туристов

читать дальше выучился в Министерстве туризма и культуры Турции на лицензионного гида-историка. Стаж работы гидом — 13 лет. В совершенстве владею русским языком. Вместе с командой профессиональных гидов буду рад показать вам достопримечательности Турции.

Здравствуйте, меня зовут Ислам. Моё детство и молодость прошли в моём любимом городе Анталье. После школы я окончил лицей туризма. Затем поступил в Средиземноморский университет на факультет туризма. Выпустившись из университета,