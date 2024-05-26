Руины Сиде привлекают своим богатым прошлым, превращая город в музей под открытым небом.
На экскурсии вы изучите памятники Римской и Османской империй: храм Аполлона, античный театр, римские бани и колонные улицы
На экскурсии вы изучите памятники Римской и Османской империй: храм Аполлона, античный театр, римские бани и колонные улицы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в историю древнего Сиде
- 🕌 Посещение крупнейшей мечети района
- 🌊 Полюбоваться водопадом Манавгат
- 🚗 Комфортный трансфер на автомобиле
- 📜 Узнать мифы и легенды от профессионального гида
Что можно увидеть
- Фонтан Нимфеум
- Аллея колонн
- Агора
- Римский театр
- Римские бани
- Храм Аполлона и Афины
- Базилика
- Водопад Манавгат
- Мечеть Кулийе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы расскажем вам мифы, легенды и истории древнего Сиде — города, который так любили легендарные правители Марк Антоний и Клеопатра. Покажем дома, построенные в своеобразном архитектурном стиле османского периода 19 века, и поговорим об исламе. В нашей программе:
- Фонтан Нимфеум — небольшое святилище, которое в Античности посвящали водным нимфам
- Аллея колонн — длинная галерея-портик с двумя рядами мраморных колонн
- Агора — рыночная площадь, на которой проходили собрания
- Римский театр — здесь проводились игры в честь бога Диониса, бои гладиаторов и животных
- Римские бани — сейчас это музей, в котором выставлены экспонаты древности
- Храм Аполлона и Афины, в котором Марк Антоний и Клеопатра любовались рассветом
- Базилика христианского периода
- Водопад Манавгат — символ города на горной реке
- Мечеть Кулийе — самая большая в городе
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты: на водопад (20 лир/чел.), в археологический музей (139 лир/чел.), в театр (350 лир/чел) — вход в музеи по желанию
- Большая часть экскурсии пешеходная, до водопада мы доедем на автомобиле Volkswagen Passat (или другом легковом)
- За дополнительную плату возможен трансфер из регионов: Кызылагач, Чолаклы, Гюндогду, Серик, Белек, Богазкент
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислам — ваша команда гидов в Сиде
Провели экскурсии для 53 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ислам. Моё детство и молодость прошли в моём любимом городе Анталье. После школы я окончил лицей туризма. Затем поступил в Средиземноморский университет на факультет туризма. Выпустившись из университета,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
26 мая 2024
Очень понравилась экскурсия по античному Сиде и на водопад. Наш гид Ислам обладает очень глубокими знаниями истории, всю экскурсию не переставая рассказывал интересные факты, отвечал на все попутные вопросы. Однозначно рекомендуем!
Похожие экскурсии из Сиде
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде: путешествие сквозь века к зарождению цивилизации
Погрузитесь в мир древности с экскурсией по Античному Сиде. От храма Аполлона до водопада Манавгат - история оживает перед вашими глазами
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
от €120 за всё до 6 чел.
скидка
19%
Групповая
8 часов
Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
Водопад Манавгат, Зелёный каньон, водная прогулка по озеру, древняя Селевкия и другие места
Начало: От вашего места проживания
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
27€22 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Незабываемая экскурсия по Античному Сиде с посещением Парка динозавров
Вас ждет путешествие по времени: от древних руин Сиде до встречи с динозаврами. Идеальный выбор для любознательных путешественников
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€289 за всё до 6 чел.