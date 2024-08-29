Описание экскурсии

После того как наш гид заберет вас из отеля, вы отправитесь на прогулку на теплоходе по Босфору. Синие воды пролива, разделяющего Европу и Азию, настроят вас на изучение города контрастов. Вы проплывете мимо старинных дворцов и современных особняков, полюбуетесь открывающимися видами на высокие небоскребы, разделяемые зелеными парками, восхититесь мечетями и покормите чаек, которые с удовольствием сопроводят вас. Вас ждет посещение великолепного примера османского зодчества – дворца Бейлербейи, построенного в необарочном стиле, бывшей летней резиденции султанов. Богемские хрустальные люстры, французские часы, а также китайские, японские, французские и турецкие фарфоровые вазы украшают дворец. Сады полны различных видов деревьев, с прекрасным видом на Босфор. Вы подниметесь на Холм Чамлыджа – самую высокую точку азиатской части Стамбула высотой 268 метров. Панорамная площадка открывает великолепный вид на Стамбул и Босфор. Посетите Мечеть Чамлыджа – целый архитектурный комплекс, получивший статус самого крупного в мире среди аналогичных сооружений. Своды мечети украшены удивительной красоты мозаичной росписью. Вокруг мечети разбит парк с деревьями, цветами и скамейками для отдыха. После посещения самой высокой точки Азиатской части вы отправитесь на смотровую площадку Европейской части – холм Пьер Лотти, названный в честь французского романиста. Чтобы добраться на холм, воспользуемся фуникулером. В любое время суток здесь открывается прекрасный вид на Золотой Рог и Стамбул. На холме также есть несколько ресторанов и кафе. В течение дня вам будет предоставлен завтрак и обед, вы попробуете настоящую турецкую кухню. Как известно, Турция славится своей богатой и разнообразной кухней, рецепты которой передавались из поколения в поколение. Если вы планируете поездку в Стамбул и хотите получить максимальное удовольствие от своего визита, то смело выбирайте данный тур. Наши гиды смогут погрузить вас в культуру этого необыкновенного города контрастов.