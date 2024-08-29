Стамбул — это сочетание Востока и Запада, здесь встречаются и смешиваются культуры и традиции.
Расположенный на пересечении Европы и Азии, на протяжении веков он был культурным и торговым центром. Почувствуйте разницу архитектуры и истории двух берегов, побывав на нашей экскурсии.
Расположенный на пересечении Европы и Азии, на протяжении веков он был культурным и торговым центром. Почувствуйте разницу архитектуры и истории двух берегов, побывав на нашей экскурсии.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
После того как наш гид заберет вас из отеля, вы отправитесь на прогулку на теплоходе по Босфору. Синие воды пролива, разделяющего Европу и Азию, настроят вас на изучение города контрастов. Вы проплывете мимо старинных дворцов и современных особняков, полюбуетесь открывающимися видами на высокие небоскребы, разделяемые зелеными парками, восхититесь мечетями и покормите чаек, которые с удовольствием сопроводят вас. Вас ждет посещение великолепного примера османского зодчества – дворца Бейлербейи, построенного в необарочном стиле, бывшей летней резиденции султанов. Богемские хрустальные люстры, французские часы, а также китайские, японские, французские и турецкие фарфоровые вазы украшают дворец. Сады полны различных видов деревьев, с прекрасным видом на Босфор. Вы подниметесь на Холм Чамлыджа – самую высокую точку азиатской части Стамбула высотой 268 метров. Панорамная площадка открывает великолепный вид на Стамбул и Босфор. Посетите Мечеть Чамлыджа – целый архитектурный комплекс, получивший статус самого крупного в мире среди аналогичных сооружений. Своды мечети украшены удивительной красоты мозаичной росписью. Вокруг мечети разбит парк с деревьями, цветами и скамейками для отдыха. После посещения самой высокой точки Азиатской части вы отправитесь на смотровую площадку Европейской части – холм Пьер Лотти, названный в честь французского романиста. Чтобы добраться на холм, воспользуемся фуникулером. В любое время суток здесь открывается прекрасный вид на Золотой Рог и Стамбул. На холме также есть несколько ресторанов и кафе. В течение дня вам будет предоставлен завтрак и обед, вы попробуете настоящую турецкую кухню. Как известно, Турция славится своей богатой и разнообразной кухней, рецепты которой передавались из поколения в поколение. Если вы планируете поездку в Стамбул и хотите получить максимальное удовольствие от своего визита, то смело выбирайте данный тур. Наши гиды смогут погрузить вас в культуру этого необыкновенного города контрастов.
Ежедневно в 8:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€75
|Детский 0-7
|€55
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Холм Пьер Лоти
- Мечеть Чамлыджа
- Холм Чамлыджа
- Дворец Бейлербейи
- Босфор
- Мосты первый и второй Босфорский
- Галатский мост
- Ортакёй
- Румелихисари
- Дворец Долмабахче
- Галатская башня
- Девичья башня
- Золотой Рог
Что включено
- Трансфер (комфортабельный автобус)
- Лицензированный русскоговорящий гид
- Прогулка на теплоходе
- Завтрак и обед (национальная кухня)
- Билет на фуникулер
- Билет во дворец Бейлербейи.
Что не входит в цену
- Алкогольные напитки во время обеда
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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