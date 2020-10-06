1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

От стритфуда до ресторанов

Через Босфор мы переправимся в азиатский Стамбул, любуясь видами города с воды. Здесь вас ждут аутентичные кафе, колоритный стритфуд и знаменитые рестораны: место, которое показывали на Netflix; единственное заведение с блюдами всех регионов Турции; ресторан, где готовят по секретным рецептам только невероятно вкусные супы и ничего больше. Попутно я расскажу о традициях во время застолья, о том, как готовят в Турции, и раскрою, в чем различия в рецептах разных регионов. А после вечерней морской прогулки мы отправимся в старинные десертные дома и подберем сладкое для красивого завершения дня!

В меню:

Вы попробуете черри-кебаб, который в Стамбуле готовят только в одном ресторане — а после будете возвращаться сюда всякий раз, когда приезжаете в город 🏙️. Узнаете, какой должна быть настоящая турецкая пицца 🍕 лахмаджун — не дай Бог заказать ее в неправильном месте! Вы станете фанатами супа-бейран, даже если раньше не жаловали супы. А еще продегустируете лучший вариант турецкой шаурмы, рагу из кактуса, мидии в специях, сарму, дондурму, традиционный десерт 🍪 из сыра «кюнефе» и другие блюда!

Организационные детали