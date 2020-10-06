1 отзыв оставили туристы

  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

Азбука вкусов Стамбула

Открыть самые интересные заведения, оценить многообразие турецкой кухни и услышать о ее традициях

5
1 отзыв
Майя
Майя – Гид из Стамбула
Дополните ваши впечатления о городе — попробуйте Стамбул на вкус! На пароме мы отправимся в азиатскую часть, посетим лучшие рестораны и попробуем колоритные блюда месной кухни 🥧.

Вы узнаете о кулинарных традициях этой страны и поймете, чем отличается еда на обоих континентах.

А вечером мы вернемся в Европу — и продегустируем меню старейших десертных домов!
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €25 за человека

    Заказать экскурсию
Азбука вкусов Стамбула
Азбука вкусов Стамбула

Что вас ожидает

От стритфуда до ресторанов
Через Босфор мы переправимся в азиатский Стамбул, любуясь видами города с воды. Здесь вас ждут аутентичные кафе, колоритный стритфуд и знаменитые рестораны: место, которое показывали на Netflix; единственное заведение с блюдами всех регионов Турции; ресторан, где готовят по секретным рецептам только невероятно вкусные супы и ничего больше. Попутно я расскажу о традициях во время застолья, о том, как готовят в Турции, и раскрою, в чем различия в рецептах разных регионов. А после вечерней морской прогулки мы отправимся в старинные десертные дома и подберем сладкое для красивого завершения дня!

В меню:
Вы попробуете черри-кебаб, который в Стамбуле готовят только в одном ресторане — а после будете возвращаться сюда всякий раз, когда приезжаете в город 🏙️. Узнаете, какой должна быть настоящая турецкая пицца 🍕 лахмаджун — не дай Бог заказать ее в неправильном месте! Вы станете фанатами супа-бейран, даже если раньше не жаловали супы. А еще продегустируете лучший вариант турецкой шаурмы, рагу из кактуса, мидии в специях, сарму, дондурму, традиционный десерт 🍪 из сыра «кюнефе» и другие блюда!

Организационные детали

  • Проезд на пароме и стритфуд в качестве стартера входят в стоимость экскурсии
  • Отдельно оплачиваются остальные расходы на еду
  • Экскурсия провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды
Начало и место завершения
🚩 в районе Эминеню
Азбука вкусов Стамбула
Азбука вкусов Стамбула
Азбука вкусов Стамбула
Азбука вкусов Стамбула
Азбука вкусов Стамбула
Азбука вкусов Стамбула
Азбука вкусов Стамбула
Азбука вкусов Стамбула
Азбука вкусов Стамбула
Азбука вкусов Стамбула
Азбука вкусов Стамбула
Азбука вкусов Стамбула
Азбука вкусов Стамбула

Экскурсия проводится ежедневно в 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Майя
Майя
Филолог по образованию, я читаю о Стамбуле, пишу о Стамбуле, живу Стамбулом, люблю Стамбул и хочу подарить его вам таким, какой он есть: великолепный, приветливый, а главное — неизменно интересный и всегда загадочный. Я живу в Стамбуле много лет. И все эти годы были посвящены тому, чтобы ваше путешествие по этому сказочному городу навсегда осталось в памяти и сердце.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв оставили туристы

6 октября 2020
Тур прошел очень размеренно, было очевидно, что программа тщательно спланирована. Мы посетили 5-6 разных ресторанов. Все, что мы пробовали, было очень вкусно и качество отменное ! Эта экскурсия-отличный способ познакомиться с малоизвестной турецкой кухней, особенно, если вы не на диете. Обязательно к посещению !

Майя проводит ещё 3 экскурсии

Секреты Стамбула
20
4.5 часов
Секреты Стамбула
125 отзывов
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
Знакомьтесь, поразительная Айя-София!
10
1 час
Знакомьтесь, поразительная Айя-София!
11 отзывов
Разобраться в истории храма и осознать ценность одной из величайших построек Средневекового мира
Классика великолепного Стамбула
30
6 часов
Классика великолепного Стамбула
3 отзыва
Познакомиться с символами Султанахмета и увидеть его таким, каким его представляли великие правители

Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
25
3 часа
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
356 отзывов
Покорить водные просторы Стамбула и погрузиться в его многогранное прошлое на групповой экскурсии
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
скидка20%
125
100
3 часа
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
259 отзывов
Семейный рынок, антиквариат, котики, набережная, хипстерские кофейни и неожиданные дегустации
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
100
3 часа
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
162 отзыва
Исторический рынок, антиквариат, улица художников и османская кухня — самый неожиданный район города
Живописная красота трущоб Стамбула
119
3 часа
Живописная красота трущоб Стамбула
147 отзывов
Неповторимая атмосфера, традиции и уклад жизни легендарных городских окраин
Сокровища Босфора
119
3.5 часа
Сокровища Босфора
130 отзывов
Прогулка на корабле и пешеходный променад по живописным набережным Босфора вдоль бухт
Азиатский Стамбул: история, краски и душевность
88
3.5 часа
Азиатский Стамбул: история, краски и душевность
122 отзыва
Атмосферная прогулка по колоритным кварталам города