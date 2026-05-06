1 отзыв оставили туристы

Открыть самые интересные заведения, оценить многообразие турецкой кухни и услышать о ее традициях
Дополните ваши впечатления — попробуйте Стамбул на вкус! На пароме мы отправимся в азиатскую часть города, посетим лучшие ресторанчики для местных жителей и попробуем колоритные национальные блюда, о которых вы вряд ли слышали раньше.
Вы узнаете о турецких кулинарных традициях и поймёте, чем отличается еда в двух частях света — Европе и Азии, на которых уютно расположился Стамбул.
Через Босфор мы переправимся в азиатский Стамбул, любуясь видами города с воды. Здесь вас ждут аутентичные кафе, колоритный стритфуд и знаменитые рестораны: место, которое показывали на Netflix; единственное заведение с блюдами всех регионов Турции; ресторан, где готовят по секретным рецептам только невероятно вкусные супы и ничего больше. Попутно я расскажу о традициях во время застолья, о том, как готовят в Турции, и раскрою, в чем различия в рецептах разных регионов. А после вечерней морской прогулки мы отправимся в старинные десертные дома и подберем сладкое для красивого завершения дня!
Сезон вишнёвого кебаба начался — не пропустите!
В меню:
Вы попробуете черри-кебаб (сезонное блюдо), который в Стамбуле готовят только в одном ресторане — а после будете возвращаться сюда всякий раз, когда приезжаете в город. Узнаете, какой должна быть настоящая турецкая пицца лахмаджун — не дай Бог заказать ее в неправильном месте! Вы станете фанатами супа-бейран, даже если раньше не жаловали супы. А еще продегустируете рагу из кактуса (сезонное блюдо), мидии в специях, сарму, дондурму, традиционный десерт из сыра «кюнефе» и другие блюда!
Организационные детали
Стритфуд в качестве стартера входят в стоимость экскурсии
Отдельно оплачиваются остальные расходы на еду
Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды
Вишневый кебаб и рагу из кактуса — это сезонные блюда. В их отсутствие я предложу не менее вкусную и оригинальную замену.
Обратите внимание, что мы посещаем рестораны, где не продают алкогольные напитки
Оплата за экскурсию возможна только наличными на месте
В праздничные дни возможно незначительное увеличение группы
В зимнее время экскурсия начинается в 13:00, а в летнее — в 15:00
ежедневно в 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Эминеню
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Майя — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 5610 туристов
Филолог по образованию, я читаю о Стамбуле, пишу о Стамбуле, живу Стамбулом, люблю Стамбул и хочу подарить его вам таким, какой он есть: великолепный, приветливый, а главное — неизменно интересный и всегда загадочный. Я живу в Стамбуле много лет. И все эти годы были посвящены тому, чтобы ваше путешествие по этому сказочному городу навсегда осталось в памяти и сердце.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 424 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Майя, огромное спасибо Вам за атмосферную, лёгкую и очень вкусную прогулку! С самого начала всё было отлично организовано:информация с видео и описанием была направлена в мессенджер. Рекомендую брать эту экскурсию вначале путешествия! читать дальшеуменьшить
Это поможет Вам сэкономить и деньги, не теряя качества продуктов и заведений. Майя покажет халяльные места и просто влюбит вас в национальные блюда! Майя очень приятная в общении, эрудированная, грамотная, с богатой речью! Слушать её-одно удовольствие! Очень располагает к себе! У нас была девичья группа, мы не только вкусно поели, но ещё и забегали в магазинчики)) Мы попробовали блюда, которые бы в жизни сами не заказали. И сами заведения-"едальни" тоже очень интересные, сами навряд ли бы туда зашли! Но в итоге-отличное настроение, сэкономленные деньги, приятное послевкусие и желание вновь и вновь возвращаться в Стамбул и к Майе! P.S. Мы были на обзорной экскурсии у другого гида за день до гастрономической у Майи и поняли, что нам надо повторить с ней. И правильно сделали! И ещё мы не стеснялись)) писать Майе после знакомства и она нам никогда не отказывала в совете и поддержке! Майя-спасибо Вам за всё! Вы-наш кумир!
+2
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Роза
Ну, очень вкусный тур! большое спасибо Майе за взгляд на Стамбул глазами местных жителей. Мне очень понравилось. В группе были люди, которые не ели баранину (и зря, она тут вкусная и не пахнет, рекомендую даже тем, кто ее не любит), пожалуйста, учитывайте тот факт, что это мусульманская страна, и большинство блюд как раз с ее участием.
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E
Ekaterina
Были на экскурсии с мамой. Обеим очень понравилось. Майя помогла с транспортной картой и показала места с аутентичной и вкусной едой.
Подсказала также с мелкими вопросами которые у нас были как у вновь приехавших. Любителям вкусно покушать и послушать про то как это все готовить рекомендую! Сезонных блюд не было но сейчас как бы и не сезон:)
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А
Анастасия
Майя провела для нас замечательную экскурсию. На речном транспорте проехали в очень интересную часть города; еда была очень вкусной. Майя - прекрасный гид ❤️
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Л
Лилиана
Первый день в Стамбуле решили начать с гастрономической экскурсии. Все очень вкусно, Майя провела по местам, где едят местные жители. Мы попробовали блюда, о которых даже не слышали. Экскурсия камерная, группа всего 6 человек, формат неспешной прогулки, можно задавать вопросы, гид ответит и поможет ориентироваться в Стамбуле. Получили удовольствие от еды и общения, рекомендуем👍
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S
Shnepst
Майя великолепна! Удивительная экскурсия, было очень интересно, атмосферно, вкусно, душевно! Майя знает много мест по-настоящему вкусных и с историей. Порекомендовала места с хорошим качеством и нормальными ценами (специи, сладости и пр). Ничего не навязывала, все по вашему личному желанию. После данной экскурсии мы с мужем решили, что следующий наш, уже 4ый приезд в Стамбул будет точно в район Кадыкёй.