1 отзыв оставили туристы

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Азбука вкусов Стамбула

Открыть самые интересные заведения, оценить многообразие турецкой кухни и услышать о ее традициях
Дополните ваши впечатления — попробуйте Стамбул на вкус! На пароме мы отправимся в азиатскую часть города, посетим лучшие ресторанчики для местных жителей и попробуем колоритные национальные блюда, о которых вы вряд ли слышали раньше.

Вы узнаете о турецких кулинарных традициях и поймёте, чем отличается еда в двух частях света — Европе и Азии, на которых уютно расположился Стамбул.
5
424 отзыва
Азбука вкусов Стамбула
Азбука вкусов Стамбула
Азбука вкусов Стамбула

Описание экскурсии

От стритфуда до ресторанов

Через Босфор мы переправимся в азиатский Стамбул, любуясь видами города с воды. Здесь вас ждут аутентичные кафе, колоритный стритфуд и знаменитые рестораны: место, которое показывали на Netflix; единственное заведение с блюдами всех регионов Турции; ресторан, где готовят по секретным рецептам только невероятно вкусные супы и ничего больше. Попутно я расскажу о традициях во время застолья, о том, как готовят в Турции, и раскрою, в чем различия в рецептах разных регионов. А после вечерней морской прогулки мы отправимся в старинные десертные дома и подберем сладкое для красивого завершения дня!

Сезон вишнёвого кебаба начался — не пропустите!

В меню:

Вы попробуете черри-кебаб (сезонное блюдо), который в Стамбуле готовят только в одном ресторане — а после будете возвращаться сюда всякий раз, когда приезжаете в город. Узнаете, какой должна быть настоящая турецкая пицца лахмаджун — не дай Бог заказать ее в неправильном месте! Вы станете фанатами супа-бейран, даже если раньше не жаловали супы. А еще продегустируете рагу из кактуса (сезонное блюдо), мидии в специях, сарму, дондурму, традиционный десерт из сыра «кюнефе» и другие блюда!

Организационные детали

  • Стритфуд в качестве стартера входят в стоимость экскурсии
  • Отдельно оплачиваются остальные расходы на еду
  • Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды
  • Вишневый кебаб и рагу из кактуса — это сезонные блюда. В их отсутствие я предложу не менее вкусную и оригинальную замену.
  • Обратите внимание, что мы посещаем рестораны, где не продают алкогольные напитки
  • Оплата за экскурсию возможна только наличными на месте
  • В праздничные дни возможно незначительное увеличение группы
  • В зимнее время экскурсия начинается в 13:00, а в летнее — в 15:00

ежедневно в 13:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 11 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€39
Дети до 7 лет€17
Для бронирования достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Эминеню
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Майя
Майя — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 5610 туристов
Филолог по образованию, я читаю о Стамбуле, пишу о Стамбуле, живу Стамбулом, люблю Стамбул и хочу подарить его вам таким, какой он есть: великолепный, приветливый, а главное — неизменно интересный и всегда загадочный. Я живу в Стамбуле много лет. И все эти годы были посвящены тому, чтобы ваше путешествие по этому сказочному городу навсегда осталось в памяти и сердце.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 424 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
407
4
10
3
2
2
4
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1
Наталья
Майя, огромное спасибо Вам за атмосферную, лёгкую и очень вкусную прогулку!
С самого начала всё было отлично организовано:информация с видео и описанием была направлена в мессенджер.
Рекомендую брать эту экскурсию вначале путешествия!
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Это поможет Вам сэкономить и деньги, не теряя качества продуктов и заведений. Майя покажет халяльные места и просто влюбит вас в национальные блюда!
Майя очень приятная в общении, эрудированная, грамотная, с богатой речью! Слушать её-одно удовольствие! Очень располагает к себе!
У нас была девичья группа, мы не только вкусно поели, но ещё и забегали в магазинчики))
Мы попробовали блюда, которые бы в жизни сами не заказали. И сами заведения-"едальни" тоже очень интересные, сами навряд ли бы туда зашли! Но в итоге-отличное настроение, сэкономленные деньги, приятное послевкусие и желание вновь и вновь возвращаться в Стамбул и к Майе!
P.S. Мы были на обзорной экскурсии у другого гида за день до гастрономической у Майи и поняли, что нам надо повторить с ней. И правильно сделали! И ещё мы не стеснялись)) писать Майе после знакомства и она нам никогда не отказывала в совете и поддержке! Майя-спасибо Вам за всё! Вы-наш кумир!

Майя, огромное спасибо Вам за атмосферную, лёгкую и очень вкусную прогулку!
Майя, огромное спасибо Вам за атмосферную, лёгкую и очень вкусную прогулку!
Майя, огромное спасибо Вам за атмосферную, лёгкую и очень вкусную прогулку!
Майя, огромное спасибо Вам за атмосферную, лёгкую и очень вкусную прогулку!
Майя, огромное спасибо Вам за атмосферную, лёгкую и очень вкусную прогулку!
Майя, огромное спасибо Вам за атмосферную, лёгкую и очень вкусную прогулку!
Майя, огромное спасибо Вам за атмосферную, лёгкую и очень вкусную прогулку!
Майя, огромное спасибо Вам за атмосферную, лёгкую и очень вкусную прогулку!+2
Майя, огромное спасибо Вам за атмосферную, лёгкую и очень вкусную прогулку!
Майя, огромное спасибо Вам за атмосферную, лёгкую и очень вкусную прогулку!
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Роза
Ну, очень вкусный тур!
большое спасибо Майе за взгляд на Стамбул глазами местных жителей.
Мне очень понравилось.
В группе были люди, которые не ели баранину (и зря, она тут вкусная и не пахнет, рекомендую даже тем, кто ее не любит), пожалуйста, учитывайте тот факт, что это мусульманская страна, и большинство блюд как раз с ее участием.
Ну, очень вкусный тур!
Ну, очень вкусный тур!
Ну, очень вкусный тур!
Ну, очень вкусный тур!
Ну, очень вкусный тур!
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E
Были на экскурсии с мамой. Обеим очень понравилось. Майя помогла с транспортной картой и показала места с аутентичной и вкусной едой.

Подсказала также с мелкими вопросами которые у нас были как у вновь приехавших. Любителям вкусно покушать и послушать про то как это все готовить рекомендую!
Сезонных блюд не было но сейчас как бы и не сезон:)
Были на экскурсии с мамой. Обеим очень понравилось. Майя помогла с транспортной картой и показала места с аутентичной и вкусной едой.
Были на экскурсии с мамой. Обеим очень понравилось. Майя помогла с транспортной картой и показала места с аутентичной и вкусной едой.
Были на экскурсии с мамой. Обеим очень понравилось. Майя помогла с транспортной картой и показала места с аутентичной и вкусной едой.
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А
Майя провела для нас замечательную экскурсию. На речном транспорте проехали в очень интересную часть города; еда была очень вкусной. Майя - прекрасный гид ❤️
Майя провела для нас замечательную экскурсию. На речном транспорте проехали в очень интересную часть города; еда
Майя провела для нас замечательную экскурсию. На речном транспорте проехали в очень интересную часть города; еда
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Л
Первый день в Стамбуле решили начать с гастрономической экскурсии. Все очень вкусно, Майя провела по местам, где едят местные жители. Мы попробовали блюда, о которых даже не слышали. Экскурсия камерная, группа всего 6 человек, формат неспешной прогулки, можно задавать вопросы, гид ответит и поможет ориентироваться в Стамбуле. Получили удовольствие от еды и общения, рекомендуем👍
Первый день в Стамбуле решили начать с гастрономической экскурсии. Все очень вкусно, Майя провела по местам,
Первый день в Стамбуле решили начать с гастрономической экскурсии. Все очень вкусно, Майя провела по местам,
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S
Майя великолепна!
Удивительная экскурсия, было очень интересно, атмосферно, вкусно, душевно!
Майя знает много мест по-настоящему вкусных и с историей. Порекомендовала места с хорошим качеством и нормальными ценами (специи, сладости и пр). Ничего не навязывала, все по вашему личному желанию.
После данной экскурсии мы с мужем решили, что следующий наш, уже 4ый приезд в Стамбул будет точно в район Кадыкёй.
Майя великолепна!
Майя великолепна!
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