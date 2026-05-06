1 отзыв оставили туристы

Дополните ваши впечатления — попробуйте Стамбул на вкус! На пароме мы отправимся в азиатскую часть города, посетим лучшие ресторанчики для местных жителей и попробуем колоритные национальные блюда, о которых вы вряд ли слышали раньше. Вы узнаете о турецких кулинарных традициях и поймёте, чем отличается еда в двух частях света — Европе и Азии, на которых уютно расположился Стамбул.

Описание экскурсии

От стритфуда до ресторанов

Через Босфор мы переправимся в азиатский Стамбул, любуясь видами города с воды. Здесь вас ждут аутентичные кафе, колоритный стритфуд и знаменитые рестораны: место, которое показывали на Netflix; единственное заведение с блюдами всех регионов Турции; ресторан, где готовят по секретным рецептам только невероятно вкусные супы и ничего больше. Попутно я расскажу о традициях во время застолья, о том, как готовят в Турции, и раскрою, в чем различия в рецептах разных регионов. А после вечерней морской прогулки мы отправимся в старинные десертные дома и подберем сладкое для красивого завершения дня!

Сезон вишнёвого кебаба начался — не пропустите!

В меню:

Вы попробуете черри-кебаб (сезонное блюдо), который в Стамбуле готовят только в одном ресторане — а после будете возвращаться сюда всякий раз, когда приезжаете в город. Узнаете, какой должна быть настоящая турецкая пицца лахмаджун — не дай Бог заказать ее в неправильном месте! Вы станете фанатами супа-бейран, даже если раньше не жаловали супы. А еще продегустируете рагу из кактуса (сезонное блюдо), мидии в специях, сарму, дондурму, традиционный десерт из сыра «кюнефе» и другие блюда!

Организационные детали