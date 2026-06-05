В Кадыкёе, самом динамичном районе города, атмосфера западной изысканности и восточной культуры создаст уникальное впечатление. Тур обещает незабываемые впечатления и новые открытия
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение дворца Долмабахче
- 🚢 Прогулка по Босфору
- 🎨 Атмосфера района Кадыкёй
- 📸 Уникальные фотолокации
- 🕌 Исторические достопримечательности
Что можно увидеть
- Дворец Долмабахче
- Девичья башня
- Вокзал Хайдарпаша
Описание экскурсии
Самый «нетурецкий» дворец
Вторая резиденция султанов Османской империи, великолепный пример барочной архитектуры и неоклассического стиля, каприз турецкого правителя Абдулы-Меджида I — это всё дворец Долмабахче. Посетим его приёмную часть (селамлык), бальные залы, прекрасный сад, посмотрим на богатую коллекцию картин, поговорим об архитектуре и дворцовой жизни 19 века. По пути будет много необычных фотолокаций.
Жемчужина Стамбула — Босфор
Дальше отправимся на пароме из европейской части Стамбула в азиатскую. Во время 40-минутной водной прогулки увидим Девичью башню, главный корпус казармы регулярной армии (Селимие) и вокзал Хайдарпаша — выразительный пример архитектуры немецкого неоклассического стиля.
Светский Кадыкёй
Центр Стамбула в 19 веке, богатый и аристократичный, сейчас Кадыкёй считается элитным, молодёжным и самым динамичным районом города. Граффити, музыка, восточные ароматы, антикварные магазины, уличные художники, бары и рестораны — он вобрал в себя столько всего! Мы покажем вам самые атмосферные места, расскажем, как зарождалась тут эпоха Ренессанса.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Дополнительно оплачиваются: билет в Долмабахче — 1500 лир, билет на паром — 15 лир
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Сразу же после заказа экскурсии, гид написал на вотс апп и предложил задавать любые вопросы, был на связи! Для нас это очень важно, так как мы
Мы увидели невероятно красивый дворец Долмабахче, Леон показал,