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Ренессанс Стамбула 19 века и прогулка по Босфору из Европы в Азию

Удивительный Стамбул откроется с новой стороны: дворец Долмабахче, паромная прогулка по Босфору и колоритный Кадыкёй ждут вас в этом туре
Путешествие по Стамбулу начнется с дворца Долмабахче, где барочная архитектура удивит своей роскошью. Затем, на пароме, гости пересекут Босфор, наслаждаясь видами Девичьей башни и вокзала Хайдарпаша.

В Кадыкёе, самом динамичном районе города, атмосфера западной изысканности и восточной культуры создаст уникальное впечатление. Тур обещает незабываемые впечатления и новые открытия
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение дворца Долмабахче
  • 🚢 Прогулка по Босфору
  • 🎨 Атмосфера района Кадыкёй
  • 📸 Уникальные фотолокации
  • 🕌 Исторические достопримечательности
Ренессанс Стамбула 19 века и прогулка по Босфору из Европы в Азию
Ренессанс Стамбула 19 века и прогулка по Босфору из Европы в Азию
Ренессанс Стамбула 19 века и прогулка по Босфору из Европы в Азию

Что можно увидеть

  • Дворец Долмабахче
  • Девичья башня
  • Вокзал Хайдарпаша

Описание экскурсии

Самый «нетурецкий» дворец

Вторая резиденция султанов Османской империи, великолепный пример барочной архитектуры и неоклассического стиля, каприз турецкого правителя Абдулы-Меджида I — это всё дворец Долмабахче. Посетим его приёмную часть (селамлык), бальные залы, прекрасный сад, посмотрим на богатую коллекцию картин, поговорим об архитектуре и дворцовой жизни 19 века. По пути будет много необычных фотолокаций.

Жемчужина Стамбула — Босфор

Дальше отправимся на пароме из европейской части Стамбула в азиатскую. Во время 40-минутной водной прогулки увидим Девичью башню, главный корпус казармы регулярной армии (Селимие) и вокзал Хайдарпаша — выразительный пример архитектуры немецкого неоклассического стиля.

Светский Кадыкёй

Центр Стамбула в 19 веке, богатый и аристократичный, сейчас Кадыкёй считается элитным, молодёжным и самым динамичным районом города. Граффити, музыка, восточные ароматы, антикварные магазины, уличные художники, бары и рестораны — он вобрал в себя столько всего! Мы покажем вам самые атмосферные места, расскажем, как зарождалась тут эпоха Ренессанса.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительно оплачиваются: билет в Долмабахче — 1500 лир, билет на паром — 15 лир

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У дворца Долмабахче
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леон
Леон — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 256 туристов
Меня зовут Леон (Бюлент). Более 10 лет работаю в сфере туризма. Прошёл обучение при Министерстве культуры и туризма Республики Турция. В 2012 году получил лицензию гида. Очень люблю свою страну и буду рад познакомить вас с её богатой историей. Постоянное проживание в Стамбуле, Владею Русским, Турецким, Английским и Болгарским на хорошем уровне, а т. ж. Испанский в Элементарном уровне.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Гид Леон Аян провёл весьма необычную экскурсию, которая началась в роскошном султанском дворце 19-го века Долмабахче, откуда мы на рейсовом пароме переправились на азиатский берег Босфора в богемный район Кадыкёй. Экскурсия оказалась очень насыщенной и информативной, а Леон (по первому образованию дипломат) - замечательный и очень эрудированный рассказчик.
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Дарья
Спасибо Леону за замечательную прогулку!
Сразу же после заказа экскурсии, гид написал на вотс апп и предложил задавать любые вопросы, был на связи! Для нас это очень важно, так как мы
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впервые в городе.
Накануне экскурсии также написал, напомнил о месте встречи.

В первой части экскурсии мы осматривали дворец Долмабахче. Сам дворец произвёл невероятные впечатления! Архитектура, люстры, залы.
Без Леона не узнали бы и половины всего. Гид провёл нас по дворцу. Показывал, где можно фотографировать, а где запрещено правилами. Сам любезно соглашался сделать фотографии.
Потом мы отправились на пароме в другую часть Стамбула. Очень приятная водная прогулка! Невероятная панорама!
Быстро добрались до Кадыкея, где нас ждала прогулка по Азиатской части города. Красивые узкие улочки, зелёный трамвайчик, много милых кафе. Отдельное спасибо Леону, что посоветовал, где и что попробовать. И что на протяжении всей экскурсии мы чувствовали его заботу к нам, как к гостям города.
Мы решили остаться дальше в этой части уже после экскурсии. Гид не ушел, пока не посадил нас в хорошем кафе, как он сказал «чтобы я точно был за вас спокоен, что будет вкусно!».

Спасибо большое, Леон, за замечательную прогулку!
Еще раз убедилась, что знакомство с городом лучше начинать с экскурсий!

Спасибо Леону за замечательную прогулку!
Спасибо Леону за замечательную прогулку!
Спасибо Леону за замечательную прогулку!
Спасибо Леону за замечательную прогулку!
Спасибо Леону за замечательную прогулку!
Спасибо Леону за замечательную прогулку!
Спасибо Леону за замечательную прогулку!
Спасибо Леону за замечательную прогулку!+2
Спасибо Леону за замечательную прогулку!
Спасибо Леону за замечательную прогулку!
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Юля
Очень понравилась экскурсия по Стамбулу 19го века! Леон - прекрасный гид и очень умный и интересный человек, с ним время экскурсии прошло незаметно!
Мы увидели невероятно красивый дворец Долмабахче, Леон показал,
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как султаны жили, рассказал историю. Потом мы отправились на пароме в район Кадыкёй. Прогулялись по совершенно другому Стамбулу! Леон отвечал на все наши вопросы про Турцию и мы увидели её глазами местного жителя💗 Рекомендую!

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I
Отличная экскурсия, которая в себе сочетает роскошный дворец, а потом прогулку по нетуристическому району Леон приятный собеседник, ответит на любой вопрос об истории Турции и жизни местных жителей
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O
Ощущение, как будто гуляешь с добрым приятелем ✨️
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