Путешествие по Стамбулу начнется с дворца Долмабахче, где барочная архитектура удивит своей роскошью. Затем, на пароме, гости пересекут Босфор, наслаждаясь видами Девичьей башни и вокзала Хайдарпаша. В Кадыкёе, самом динамичном районе города, атмосфера западной изысканности и восточной культуры создаст уникальное впечатление. Тур обещает незабываемые впечатления и новые открытия

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самый «нетурецкий» дворец

Вторая резиденция султанов Османской империи, великолепный пример барочной архитектуры и неоклассического стиля, каприз турецкого правителя Абдулы-Меджида I — это всё дворец Долмабахче. Посетим его приёмную часть (селамлык), бальные залы, прекрасный сад, посмотрим на богатую коллекцию картин, поговорим об архитектуре и дворцовой жизни 19 века. По пути будет много необычных фотолокаций.

Жемчужина Стамбула — Босфор

Дальше отправимся на пароме из европейской части Стамбула в азиатскую. Во время 40-минутной водной прогулки увидим Девичью башню, главный корпус казармы регулярной армии (Селимие) и вокзал Хайдарпаша — выразительный пример архитектуры немецкого неоклассического стиля.

Светский Кадыкёй

Центр Стамбула в 19 веке, богатый и аристократичный, сейчас Кадыкёй считается элитным, молодёжным и самым динамичным районом города. Граффити, музыка, восточные ароматы, антикварные магазины, уличные художники, бары и рестораны — он вобрал в себя столько всего! Мы покажем вам самые атмосферные места, расскажем, как зарождалась тут эпоха Ренессанса.

Организационные детали