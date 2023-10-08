Посетить «турецкий Версаль» и атмосферный Кадыкёй, где зародился османский Ренессанс
В районе Кадыкёй увидите, каким интересным образом переплелись западная изысканность и восточные черты.
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Описание
Что вас ожидает
Самый «нетурецкий» дворец
Вторая резиденция султанов Османской империи, великолепный пример барочной архитектуры и неоклассического стиля, каприз турецкого правителя Абдулы-Меджида I — это всё дворец Долмабахче. Посетим его приёмную часть (селамлык), бальные залы, прекрасный сад, посмотрим на богатую коллекцию картин, поговорим об архитектуре и дворцовой жизни 19 века. По пути будет много необычных фотолокаций.
Жемчужина Стамбула — Босфор
Дальше отправимся на пароме из европейской части Стамбула в азиатскую. Во время 40-минутной водной прогулки увидим Девичью башню, главный корпус казармы регулярной армии (Селимие) и вокзал Хайдарпаша — выразительный пример архитектуры немецкого неоклассического стиля.
Светский Кадыкёй
Центр Стамбула в 19 веке, богатый и аристократичный, сейчас Кадыкёй считается элитным, молодёжным и самым динамичным районом города. Граффити, музыка, восточные ароматы, антикварные магазины, уличные художники, бары и рестораны — он вобрал в себя столько всего! Мы покажем вам самые атмосферные места, расскажем, как зарождалась тут эпоха Ренессанса.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Дополнительно оплачиваются: билет в Долмабахче — 650 лир, билет на паром — 15 лир
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у дворца Долмабахче
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.