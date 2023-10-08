Как может удивить и без того колоритный Стамбул? У нас есть ответ! Приглашаем вас в путешествие по прошлому Османской империи. Вы окунётесь в роскошь дворца Долмабахче. Если не знать, что он находится в Турции, можно принять его за резиденцию европейских монархов. В районе Кадыкёй увидите, каким интересным образом переплелись западная изысканность и восточные черты.

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Описание

Что вас ожидает

Самый «нетурецкий» дворец

Вторая резиденция султанов Османской империи, великолепный пример барочной архитектуры и неоклассического стиля, каприз турецкого правителя Абдулы-Меджида I — это всё дворец Долмабахче. Посетим его приёмную часть (селамлык), бальные залы, прекрасный сад, посмотрим на богатую коллекцию картин, поговорим об архитектуре и дворцовой жизни 19 века. По пути будет много необычных фотолокаций.

Жемчужина Стамбула — Босфор

Дальше отправимся на пароме из европейской части Стамбула в азиатскую. Во время 40-минутной водной прогулки увидим Девичью башню, главный корпус казармы регулярной армии (Селимие) и вокзал Хайдарпаша — выразительный пример архитектуры немецкого неоклассического стиля.

Светский Кадыкёй

Центр Стамбула в 19 веке, богатый и аристократичный, сейчас Кадыкёй считается элитным, молодёжным и самым динамичным районом города. Граффити, музыка, восточные ароматы, антикварные магазины, уличные художники, бары и рестораны — он вобрал в себя столько всего! Мы покажем вам самые атмосферные места, расскажем, как зарождалась тут эпоха Ренессанса.

Организационные детали