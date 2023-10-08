Ренессанс Стамбула 19 века и прогулка по Босфору из Европы в Азию

Посетить «турецкий Версаль» и атмосферный Кадыкёй, где зародился османский Ренессанс

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Как может удивить и без того колоритный Стамбул? У нас есть ответ! Приглашаем вас в путешествие по прошлому Османской империи. Вы окунётесь в роскошь дворца Долмабахче. Если не знать, что он находится в Турции, можно принять его за резиденцию европейских монархов.

В районе Кадыкёй увидите, каким интересным образом переплелись западная изысканность и восточные черты.
Ренессанс Стамбула 19 века и прогулка по Босфору из Европы в Азию
Ренессанс Стамбула 19 века и прогулка по Босфору из Европы в Азию
Ренессанс Стамбула 19 века и прогулка по Босфору из Европы в Азию
Ренессанс Стамбула 19 века и прогулка по Босфору из Европы в Азию
Ренессанс Стамбула 19 века и прогулка по Босфору из Европы в Азию
Ренессанс Стамбула 19 века и прогулка по Босфору из Европы в Азию
Ренессанс Стамбула 19 века и прогулка по Босфору из Европы в Азию
Ренессанс Стамбула 19 века и прогулка по Босфору из Европы в Азию
Ренессанс Стамбула 19 века и прогулка по Босфору из Европы в Азию
Ренессанс Стамбула 19 века и прогулка по Босфору из Европы в Азию
Ренессанс Стамбула 19 века и прогулка по Босфору из Европы в Азию
Ренессанс Стамбула 19 века и прогулка по Босфору из Европы в Азию
Ренессанс Стамбула 19 века и прогулка по Босфору из Европы в Азию
Ближайшие даты:
8
окт
10
окт
11
окт
13
окт
14
окт
15
окт
17
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Самый «нетурецкий» дворец

Вторая резиденция султанов Османской империи, великолепный пример барочной архитектуры и неоклассического стиля, каприз турецкого правителя Абдулы-Меджида I — это всё дворец Долмабахче. Посетим его приёмную часть (селамлык), бальные залы, прекрасный сад, посмотрим на богатую коллекцию картин, поговорим об архитектуре и дворцовой жизни 19 века. По пути будет много необычных фотолокаций.

Жемчужина Стамбула — Босфор

Дальше отправимся на пароме из европейской части Стамбула в азиатскую. Во время 40-минутной водной прогулки увидим Девичью башню, главный корпус казармы регулярной армии (Селимие) и вокзал Хайдарпаша — выразительный пример архитектуры немецкого неоклассического стиля.

Светский Кадыкёй

Центр Стамбула в 19 веке, богатый и аристократичный, сейчас Кадыкёй считается элитным, молодёжным и самым динамичным районом города. Граффити, музыка, восточные ароматы, антикварные магазины, уличные художники, бары и рестораны — он вобрал в себя столько всего! Мы покажем вам самые атмосферные места, расскажем, как зарождалась тут эпоха Ренессанса.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительно оплачиваются: билет в Долмабахче — 650 лир, билет на паром — 15 лир

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у дворца Долмабахче
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Индивидуальные
Пешеходные
История и архитектура
Летние
Дворцы, замки и особняки
Босфор
Популярные места
Кадыкёй
Дворец Долмабахче
Азиатская часть
Самое главное

Похожие туры из Стамбула

Стамбул пешком - с двух сторон Босфора
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Стамбул пешком - с двух сторон Босфора
Узнать город контрастов: его история, культура, жизнь и виды на экскурсии «по Европе и Азии»
у вашего отеля
11 окт
12 окт
13 окт
14 окт
9975 за всё до 5 чел.
Европа и Азия: взболтать, но не смешивать
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
49 отзывов
Европа и Азия: взболтать, но не смешивать
Прогулка по красочным районам Стамбула с кокоречем вприкуску
в районе начала экскурсии
15 окт
21 окт
22 окт
24 окт
125 за всё до 3 чел.
Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
150 отзывов
Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче
Погрузиться в быт османских султанов, пересечь пролив и прогуляться по необычному району города
По договорённости с гидом либо возле отеля
14 окт
15 окт
16 окт
17 окт
160128 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Стамбуле
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ