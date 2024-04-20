Фотопрогулка в Стамбуле: по Азии вдоль Босфора

Поймать лучшие ракурсы у Девичьей башни, цветных домиков и летней резиденции султанов
Это авторский маршрут, который раскроет Стамбул под другим углом.

Босфор, чайки, мечети, дворец Бейлербейи, европейские фотогеничные улочки, восточный рынок — я пофотографирую вас в лучших декорациях города контрастов. А также подскажу выгодные ракурсы и расскажу о жизни в Стамбуле.
5
2 отзыва
Фотопрогулка в Стамбуле: по Азии вдоль Босфора
Фотопрогулка в Стамбуле: по Азии вдоль Босфора
Фотопрогулка в Стамбуле: по Азии вдоль Босфора
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

  • Прогулка по Босфору. Начнём нашу фотоэкскурсию с морской прогулки на пароме.
  • Район Ускюдар. Пройдёмся по набережной, пофотографируемся у Девичьей башни, мечети султанов и султанш. Заглянем на местный рынок и поймаем отличные ракурсы на фоне восточных фонариков.
  • Район Кузгунджук. Здесь вас ждут европейские фотогеничные улочки с цветными домиками, обзорная площадка на холме и самый вкусный донер, приготовленный на древесных углях.
  • Дворец Бейлербейи. Это летняя резиденция султанов, расположенная на берегу Босфора у подножья моста. Я поснимаю вас в прекрасном саду с розами и у пруда с уточками.
  • Район Ченгелькёй. Рыбацкий район, где сосредоточено множество ресторанов со свежайшей рыбой. Мелкие огурчики, мидии, мокрая баклава, бараньи кишки на вертеле, кокореч — сделаем атмосферные фото с местными блюдами и, если захотите, попробуем уличный фастфуд.
    По пути я расскажу о жизни на берегу Босфора, местном менталитете, культуре, религии, поведаю легенду о Девичьей башне. Поговорим обо всём, что нам встретится на пути, о еде, котиках и городе в целом.

Организационные детали

  • Маршрут пешеходный, но иногда мы будем пользоваться общественным транспортом — автобусом и паромом. Стоимость за все поездки — 150 лир/чел.
  • Отдельно оплачиваются еда и напитки в кафе.
  • Фотопрогулка подойдёт взрослым и детям от 10 лет.
  • Снимаю на Canon 6D. Через неделю после прогулки вы получите 300–350 фото в цветокоррекции и минимальной ретуши.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пристани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Розалия
20 апр 2024
Наш день начался на пристани, где мы встретились с Евгенией и отправились на пароме на Азиатскую часть Стамбула.
С первых минут была выстроена дружественная атмосфера.
Евгения предлагала лучшие локации для фото и
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давала подсказки, в моем случае это было очень кстати.

На протяжении всей прогулки сложилось ощущение, что мы гуляем с подругами и делаем памятные фото.
Евгения открыла Стамбул с другой стороны, таким мы его еще не видели.
Мы прогуливались по заведениям, которые посещают местные жители. Посетили библиотеку и уютные магазинчики.
Проходили по нетуристическим красивым улочкам, о которых не рассказывают в рилс в инстаграм.
Но и про самые популярные места Азиатской части тоже не забывали. .

С нетерпением жду фотографии и всем рекомендую устроить памятную прогулку с Евгенией по чудесному Стамбулу.

Мария
19 апр 2024
Благодаря Жене, которая уже несколько лет живёт в Стамбуле, мы увидели не только популярные локации Стамбула, но и колоритные местечки - такие ни в каких подборках не встретить! Теперь у
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меня есть любимое кафе в Стамбуле с очень вкусной лимонатой)

Маршрут отлично спланирован, в любой момент мы могли присесть отдохнуть, выпить чай. Женя встретила нас на причале на европейской части, где мы и жили, вместе пересекли Босфор на пароме. Начали фотосессию уже на борту) Далее было много интересных локаций - Девичья башня, сувенирная лавка с приятными ценами, кафе с фотозонами и прекрасным видом на Босфор, цветные домики, аутентичные магазинчики и улочки, смотровая на мост, набережные, место съёмок сериала. Один раз прокатились на автобусе пару остановок. Был ещё вариант взять такси. Но в основном это пеший формат с фотосессиями. Когда захотели поесть, быстро нашли вариант и вместе пообедали. Все моменты были обсуждаемы и подстраивались под наши желания.

Теперь по поводу фото. Женя помогала встать, рекомендовала классные локации, но никогда не настаивала - не хотим фоткаться, значит не фоткаемся. И это очень важно. Не всегда есть настроение, иногда просто хочется посидеть и полюбоваться видом, отдохнуть. Иногда мы сидели болтали, а Женя подхватывала это в кадре. Считаю, что ещё важно и то, что Женя быстро нашла с нами общий язык, она очень доброжелательная, позитивная и открытая девушка с чувством юмора. Тем самым она сразу расположила нас к себе, а нам было легче раскрепоститься.

Это не привычная всем экскурсия с кучей исторических фактов, а прогулка с местным жителем-проводником, да ещё и с фотосессиями. И такой формат лично мне очень понравился) Болтали обо всём на свете, отлично провели весь день вместе. Женя проводила нас до причала и буквально посадила на нужный паром)

Благодаря Жене, которая уже несколько лет живёт в Стамбуле, мы увидели не только популярные локации Стамбула,Благодаря Жене, которая уже несколько лет живёт в Стамбуле, мы увидели не только популярные локации Стамбула,Благодаря Жене, которая уже несколько лет живёт в Стамбуле, мы увидели не только популярные локации Стамбула,Благодаря Жене, которая уже несколько лет живёт в Стамбуле, мы увидели не только популярные локации Стамбула,Благодаря Жене, которая уже несколько лет живёт в Стамбуле, мы увидели не только популярные локации Стамбула,Благодаря Жене, которая уже несколько лет живёт в Стамбуле, мы увидели не только популярные локации Стамбула,Благодаря Жене, которая уже несколько лет живёт в Стамбуле, мы увидели не только популярные локации Стамбула,Благодаря Жене, которая уже несколько лет живёт в Стамбуле, мы увидели не только популярные локации Стамбула,Благодаря Жене, которая уже несколько лет живёт в Стамбуле, мы увидели не только популярные локации Стамбула,Благодаря Жене, которая уже несколько лет живёт в Стамбуле, мы увидели не только популярные локации Стамбула,

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