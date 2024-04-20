Это авторский маршрут, который раскроет Стамбул под другим углом.
Босфор, чайки, мечети, дворец Бейлербейи, европейские фотогеничные улочки, восточный рынок — я пофотографирую вас в лучших декорациях города контрастов. А также подскажу выгодные ракурсы и расскажу о жизни в Стамбуле.
Босфор, чайки, мечети, дворец Бейлербейи, европейские фотогеничные улочки, восточный рынок — я пофотографирую вас в лучших декорациях города контрастов. А также подскажу выгодные ракурсы и расскажу о жизни в Стамбуле.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Прогулка по Босфору. Начнём нашу фотоэкскурсию с морской прогулки на пароме.
- Район Ускюдар. Пройдёмся по набережной, пофотографируемся у Девичьей башни, мечети султанов и султанш. Заглянем на местный рынок и поймаем отличные ракурсы на фоне восточных фонариков.
- Район Кузгунджук. Здесь вас ждут европейские фотогеничные улочки с цветными домиками, обзорная площадка на холме и самый вкусный донер, приготовленный на древесных углях.
- Дворец Бейлербейи. Это летняя резиденция султанов, расположенная на берегу Босфора у подножья моста. Я поснимаю вас в прекрасном саду с розами и у пруда с уточками.
- Район Ченгелькёй. Рыбацкий район, где сосредоточено множество ресторанов со свежайшей рыбой. Мелкие огурчики, мидии, мокрая баклава, бараньи кишки на вертеле, кокореч — сделаем атмосферные фото с местными блюдами и, если захотите, попробуем уличный фастфуд.
По пути я расскажу о жизни на берегу Босфора, местном менталитете, культуре, религии, поведаю легенду о Девичьей башне. Поговорим обо всём, что нам встретится на пути, о еде, котиках и городе в целом.
Организационные детали
- Маршрут пешеходный, но иногда мы будем пользоваться общественным транспортом — автобусом и паромом. Стоимость за все поездки — 150 лир/чел.
- Отдельно оплачиваются еда и напитки в кафе.
- Фотопрогулка подойдёт взрослым и детям от 10 лет.
- Снимаю на Canon 6D. Через неделю после прогулки вы получите 300–350 фото в цветокоррекции и минимальной ретуши.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пристани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Стамбуле
Евгения, живу Стамбуле уже 9 лет. Фотограф, знаю лучшие локации города, поделюсь с вами любыми лайфхаками для вашего комфортного путешествия. Кошки, чайки, юмор, Босфор и еда — в Стамбуле без них никуда;)Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Розалия
20 апр 2024
Наш день начался на пристани, где мы встретились с Евгенией и отправились на пароме на Азиатскую часть Стамбула.
С первых минут была выстроена дружественная атмосфера.
Евгения предлагала лучшие локации для фото и
С первых минут была выстроена дружественная атмосфера.
Евгения предлагала лучшие локации для фото и
Мария
19 апр 2024
Благодаря Жене, которая уже несколько лет живёт в Стамбуле, мы увидели не только популярные локации Стамбула, но и колоритные местечки - такие ни в каких подборках не встретить! Теперь у
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