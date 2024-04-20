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меня есть любимое кафе в Стамбуле с очень вкусной лимонатой)



Маршрут отлично спланирован, в любой момент мы могли присесть отдохнуть, выпить чай. Женя встретила нас на причале на европейской части, где мы и жили, вместе пересекли Босфор на пароме. Начали фотосессию уже на борту) Далее было много интересных локаций - Девичья башня, сувенирная лавка с приятными ценами, кафе с фотозонами и прекрасным видом на Босфор, цветные домики, аутентичные магазинчики и улочки, смотровая на мост, набережные, место съёмок сериала. Один раз прокатились на автобусе пару остановок. Был ещё вариант взять такси. Но в основном это пеший формат с фотосессиями. Когда захотели поесть, быстро нашли вариант и вместе пообедали. Все моменты были обсуждаемы и подстраивались под наши желания.



Теперь по поводу фото. Женя помогала встать, рекомендовала классные локации, но никогда не настаивала - не хотим фоткаться, значит не фоткаемся. И это очень важно. Не всегда есть настроение, иногда просто хочется посидеть и полюбоваться видом, отдохнуть. Иногда мы сидели болтали, а Женя подхватывала это в кадре. Считаю, что ещё важно и то, что Женя быстро нашла с нами общий язык, она очень доброжелательная, позитивная и открытая девушка с чувством юмора. Тем самым она сразу расположила нас к себе, а нам было легче раскрепоститься.



Это не привычная всем экскурсия с кучей исторических фактов, а прогулка с местным жителем-проводником, да ещё и с фотосессиями. И такой формат лично мне очень понравился) Болтали обо всём на свете, отлично провели весь день вместе. Женя проводила нас до причала и буквально посадила на нужный паром)