1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия «Многогранный Стамбул»: от Европы до Азии
Откройте тайны Стамбула: исторические кварталы, величественные памятники и уникальный колорит азиатской части города
Начало: Ваш отель
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
102€77 за всё до 5 чел.
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия
Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
43€39 за человека
скидка
24%
Индивидуальная
4 часа
Современный Стамбул: от Нишанташи до Таксим
Познайте другую сторону Стамбула, прогуливаясь по элитному Нишанташи и исторической площади Таксим с индивидуальным гидом
Начало: Ваш отель
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
86€65 за всё до 5 чел.
Мини-группа
5 часов
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору
Начало: В районе площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€65 за человека
Индивидуальная
5 часов
Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
Погулять по колоритным нетуристическим районам и раскрыть город по-новому
Начало: В вашем отеле
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Яхта, парус, Босфор
Отправиться на морскую прогулку на яхте: выйти через пролив в Черное море и узнать историю Стамбула
Начало: Набережная Галатапорт
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€600 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
Увидеть главные достопримечательности, познакомиться с турецкими традициями, историей и виноделием
Начало: на пристани Каракей
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сложить мозаику Стамбула: история, архитектура, кулинария
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, узнавая его историю, архитектуру и кулинарные традиции в одной экскурсии
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Стамбул исторический, но неизведанный
Мечети, панорамы, стены Византии и сюжеты Великолепного века, а также рассказы о местной жизни
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€180 за всё до 2 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами
Начало: Локация места встречи в Сиркеджи/Станция
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 15:30
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
€45 за человека
Аудиогид
2 часа
На яхте - по Босфору: групповая прогулка
Сбежать от городской суеты, провести вечер под шум волн и увидеть Стамбул с воды
Начало: В порту Каракёй
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
€38 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Дворец Топкапы + гарем
Попасть в одно из самых таинственных мест Стамбула и узнать историю женского султаната
Начало: Около дворца Топкапы
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
179€144 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
На пароме, канатной дороге и трамвае - к самому яркому и фотографиному кварталу города
Начало: От вокзала Сиркеджи
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00, в субботу в 13:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€52 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
О христианах, разграбивших Константинополь, и христианах, ставших элитой империи в османский период
Начало: Остановка трамвая Эминёню
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
250€175 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
3 часа
Путешествие на закате по Босфору: красота Стамбула с корабля
Откройте для себя волшебство Стамбула в самое красивое время дня. Плавание по Босфору на закате - это не просто экскурсия, это погружение в историю
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
20€18 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Роковые женщины империй
Погружение в историю Византии или Османской империи с акцентом - прогулка по must-see местам
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Увидеть Стамбул
Начало: Мы заберем вас от вашего отеля
Расписание: Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Групповая
3 часа
Прогулка по Босфору с обедом
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 12.30
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
35€32 за человека
Индивидуальная
2 часа
Босфор и Золотой Рог на индивидуальной яхте с гидом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от €280 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
Групповая экскурсия по топовым достопримечательностям Стамбула
Погрузитесь в историю и культуру Стамбула, посетив его самые знаменитые места всего за полдня. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Площадь Султанахмет, перед Немецким фонтаном
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
43€39 за человека
Индивидуальная
2 часа
Аренда частной яхты в Стамбуле
Начало: Район Эминёню
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€500 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Романтическое свидание на яхте в Стамбуле
Начало: Обсуждается с организатором (район Эминеню)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€600 за всё до 5 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
4 часа
Экскурсия-фотосессия в городе контрастов
Отправиться в незабываемое путешествие по Стамбулу с профессиональным гидом-фотографом
Завтра в 08:00
9 июня в 07:00
299€225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первая встреча со Стамбулом
Обзорная экскурсия: увидеть город вблизи, с воды и с высоты птичьего полета
Начало: В районе Бешикташ
Завтра в 10:00
9 июня в 09:30
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гастро-приключение в азиатском Стамбуле
Четыре часа аппетитных рассказов, исторических заметок и вкусностей
Начало: у причала в районе Еминоню
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Между двумя континентами
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€400 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Стамбул: экскурсия в мир восточных традиций
Исследуйте Стамбул с эксклюзивным гидом: от византийской истории до османской культуры, наслаждаясь местными вкусностями
Начало: У входа на Египетский базар
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
150€135 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул в гармонии прошлого и настоящего
Заглянуть в многоликий район Каракей и узнать о жизни турецких евреев
Начало: в районе Каракёй
Завтра в 10:30
11 июня в 10:30
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбульская ЕДА, иди ко мне сюда!!
Начало: Начинаем экскурсию в холле вашего отеля
Расписание: с понедельника по воскресенье с 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
По следам православной Византии
Начало: Автобусная остановка Unkapanı
Расписание: Понедельник-пятница в 10:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
Полюбоваться символами города с воды и перенестись в его прошлое
Начало: У вашего отеля
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
€103 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Романтическое свидание на яхте
Начало: Договорная (Еминйону раон)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€600 за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
Понять и полюбить безумный город (да, 10 часов - но они станут вашим идеальным началом путешествия!)
9 июня в 18:00
10 июня в 10:00
от 170€162 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
По Стамбулу не спеша
Погрузиться в атмосферу шумной Истикляль, переплыть Золотой Рог и исследовать колоритный район Балат
Начало: На площади Таксим или по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 14:00
от 249€225 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Роскошный девичник на яхте в Стамбуле
Начало: О встрече можно договориться в районе Эминёню
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€450 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
Открыть новую сторону мегаполиса на прогулке по прибрежным старинным районам
Начало: Возле Морского музея
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€142 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Незабываемая прогулка по Стамбулу
Разноцветные дома, мечеть 16 века и местные пряности
Начало: У Египетского базара
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
€155 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сокровища Золотого Рога
Изучить самые интересные места вдоль побережья бухты - пешком, на пароме и трамвае
Начало: в вашем отеле или на пристани Каракёй
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€175 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕва6 июня 2024Жумали, спасибо большое за невероятно интересную прогулку по Стамбулу. Вы очень эрудированный и интеллигентный человек! Имея большой опыт путешествий я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой душевной! Спасибо большое за прекрасный день проведеный вместе!
- ННаталья5 июня 2024Огромное спасибо Айдыну! Так получилось что экскурсия была для меня одной и это оказалось очень удобно. Мы прокатились на кораблике
- ННадежда5 июня 2024Отличная экскурсия-прогулка по городу. Посетили такие места, куда сами не добрались бы. Очень интересно и познавательно и в нашем темпе. Огромная благодарность Виктории! Рекомендую!
- ЛЛера5 июня 2024Хочу оставить отзыв о нашем гиде в Стамбуле Кериме. Нам подарили друзья эту прогулку и мы переживали кто с нами
- ООльга4 июня 2024У нас была гид Нина. Постоянно пользуюсь услугами гидов через Tripster, но такую как Нина еще не встречали. Первый раз
- ККарина4 июня 2024Спасибо большое за прогулку! Мы честно говоря переживали-нам говорили, что в Стамбуле можно заблудиться, или пообедать не в том месте и
- ННина4 июня 2024Спасибо Елене за прекрасную экскурсию - рассказ о жизни во дворце Топкапы. Об его истории, нравах, обычаях и, конечно же
- ВВиктория4 июня 2024Подойдёт любителям историии,очень грамотный гид
- ДДиана3 июня 2024Экскурсия прошла на одном дыхании! Гид Али супер профи! Прекрасно знает историю, чувствуется, что очень любит свой город и страну, оперативен, вежлив, деликатен, успели посмотреть все, что запланировали, и даже больше! Спасибо огромное!
- ЕЕкатерина2 июня 2024Сегодня мы с мужем побывали на замечательной экскурсии с Айдыном и остались очень довольны проведённым временем в его комании! Нам
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Бухта Золотой Рог»
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