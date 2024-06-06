Бухта Золотой Рог

Найдено 38 экскурсий в категории «Бухта Золотой Рог» в Стамбуле, цены от €18, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Многогранный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
515 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Многогранный Стамбул»: от Европы до Азии
Откройте тайны Стамбула: исторические кварталы, величественные памятники и уникальный колорит азиатской части города
Начало: Ваш отель
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
10277 за всё до 5 чел.
Топовые места Стамбула в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
107 отзывов
Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия
Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4339 за человека
Современный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
24%
Индивидуальная
4 часа
43 отзыва
Современный Стамбул: от Нишанташи до Таксим
Познайте другую сторону Стамбула, прогуливаясь по элитному Нишанташи и исторической площади Таксим с индивидуальным гидом
Начало: Ваш отель
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
8665 за всё до 5 чел.
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
🚶 Пешая
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Мини-группа
5 часов
29 отзывов
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору
Начало: В районе площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
65 за человека
Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
59 отзывов
Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
Погулять по колоритным нетуристическим районам и раскрыть город по-новому
Начало: В вашем отеле
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
90 за всё до 5 чел.
Яхта, парус, Босфор
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Яхта, парус, Босфор
Отправиться на морскую прогулку на яхте: выйти через пролив в Черное море и узнать историю Стамбула
Начало: Набережная Галатапорт
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
600 за всё до 12 чел.
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
52 отзыва
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
Увидеть главные достопримечательности, познакомиться с турецкими традициями, историей и виноделием
Начало: на пристани Каракей
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
от 150 за всё до 6 чел.
Сложить мозаику Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
93 отзыва
Сложить мозаику Стамбула: история, архитектура, кулинария
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, узнавая его историю, архитектуру и кулинарные традиции в одной экскурсии
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
150 за всё до 2 чел.
Стамбул исторический, но неизведанный
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
16 отзывов
Стамбул исторический, но неизведанный
Мечети, панорамы, стены Византии и сюжеты Великолепного века, а также рассказы о местной жизни
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
180 за всё до 2 чел.
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
149 отзывов
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами
Начало: Локация места встречи в Сиркеджи/Станция
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 15:30
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
45 за человека
На яхте - по Босфору: групповая прогулка
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Аудиогид
2 часа
5 отзывов
На яхте - по Босфору: групповая прогулка
Сбежать от городской суеты, провести вечер под шум волн и увидеть Стамбул с воды
Начало: В порту Каракёй
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
38 за человека
Дворец Топкапы + гарем
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Дворец Топкапы + гарем
Попасть в одно из самых таинственных мест Стамбула и узнать историю женского султаната
Начало: Около дворца Топкапы
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
179144 за всё до 4 чел.
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
🚶 Пешая
🚢 На пароме
Фотопрогулка
4 часа
38 отзывов
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
На пароме, канатной дороге и трамвае - к самому яркому и фотографиному кварталу города
Начало: От вокзала Сиркеджи
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00, в субботу в 13:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
52 за человека
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
О христианах, разграбивших Константинополь, и христианах, ставших элитой империи в османский период
Начало: Остановка трамвая Эминёню
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
250175 за всё до 4 чел.
Закат на Босфоре на корабле
На яхте по Босфору
скидка
10%
Групповая
3 часа
18 отзывов
Путешествие на закате по Босфору: красота Стамбула с корабля
Откройте для себя волшебство Стамбула в самое красивое время дня. Плавание по Босфору на закате - это не просто экскурсия, это погружение в историю
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
2018 за человека
Роковые женщины империй
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
26 отзывов
Роковые женщины империй
Погружение в историю Византии или Османской империи с акцентом - прогулка по must-see местам
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
300 за всё до 4 чел.
Увидеть Стамбул
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
Увидеть Стамбул
Начало: Мы заберем вас от вашего отеля
Расписание: Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Прогулка по Босфору с обедом
На яхте по Босфору
скидка
9%
Групповая
3 часа
26 отзывов
Прогулка по Босфору с обедом
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 12.30
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
3532 за человека
Босфор и Золотой Рог на индивидуальной яхте с гидом
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Босфор и Золотой Рог на индивидуальной яхте с гидом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 280 за всё до 6 чел.
Топовые места Стамбула в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
61 отзыв
Групповая экскурсия по топовым достопримечательностям Стамбула
Погрузитесь в историю и культуру Стамбула, посетив его самые знаменитые места всего за полдня. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Площадь Султанахмет, перед Немецким фонтаном
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4339 за человека
Аренда частной яхты в Стамбуле
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Аренда частной яхты в Стамбуле
Начало: Район Эминёню
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
500 за всё до 12 чел.
Романтическое свидание на яхте в Стамбуле
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Романтическое свидание на яхте в Стамбуле
Начало: Обсуждается с организатором (район Эминеню)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
600 за всё до 5 чел.
Экскурсия-фотосессия в городе контрастов
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
4 часа
2 отзыва
Экскурсия-фотосессия в городе контрастов
Отправиться в незабываемое путешествие по Стамбулу с профессиональным гидом-фотографом
Завтра в 08:00
9 июня в 07:00
299225 за всё до 4 чел.
Первая встреча со Стамбулом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Первая встреча со Стамбулом
Обзорная экскурсия: увидеть город вблизи, с воды и с высоты птичьего полета
Начало: В районе Бешикташ
Завтра в 10:00
9 июня в 09:30
380 за всё до 4 чел.
Гастро-приключение в азиатском Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Гастро-приключение в азиатском Стамбуле
Четыре часа аппетитных рассказов, исторических заметок и вкусностей
Начало: у причала в районе Еминоню
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
200 за всё до 5 чел.
Между двумя континентами
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Между двумя континентами
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
400 за всё до 10 чел.
Стамбул: отдых в восточном стиле
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Стамбул: экскурсия в мир восточных традиций
Исследуйте Стамбул с эксклюзивным гидом: от византийской истории до османской культуры, наслаждаясь местными вкусностями
Начало: У входа на Египетский базар
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
150135 за всё до 6 чел.
Стамбул в гармонии прошлого и настоящего
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Стамбул в гармонии прошлого и настоящего
Заглянуть в многоликий район Каракей и узнать о жизни турецких евреев
Начало: в районе Каракёй
Завтра в 10:30
11 июня в 10:30
150 за всё до 5 чел.
Стамбульская ЕДА, иди ко мне сюда!!
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Стамбульская ЕДА, иди ко мне сюда!!
Начало: Начинаем экскурсию в холле вашего отеля
Расписание: с понедельника по воскресенье с 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.
По следам православной Византии
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
По следам православной Византии
Начало: Автобусная остановка Unkapanı
Расписание: Понедельник-пятница в 10:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
Полюбоваться символами города с воды и перенестись в его прошлое
Начало: У вашего отеля
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
103 за всё до 5 чел.
Романтическое свидание на яхте
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Романтическое свидание на яхте
Начало: Договорная (Еминйону раон)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
600 за всё до 5 чел.
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
Понять и полюбить безумный город (да, 10 часов - но они станут вашим идеальным началом путешествия!)
9 июня в 18:00
10 июня в 10:00
от 170162 за человека
По Стамбулу не спеша
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
По Стамбулу не спеша
Погрузиться в атмосферу шумной Истикляль, переплыть Золотой Рог и исследовать колоритный район Балат
Начало: На площади Таксим или по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 14:00
от 249225 за всё до 7 чел.
Роскошный девичник на яхте в Стамбуле
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
Роскошный девичник на яхте в Стамбуле
Начало: О встрече можно договориться в районе Эминёню
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
450 за всё до 10 чел.
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
Открыть новую сторону мегаполиса на прогулке по прибрежным старинным районам
Начало: Возле Морского музея
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
142 за всё до 5 чел.
Незабываемая прогулка по Стамбулу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Незабываемая прогулка по Стамбулу
Разноцветные дома, мечеть 16 века и местные пряности
Начало: У Египетского базара
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
155 за всё до 5 чел.
Сокровища Золотого Рога
🚢 На пароме
Индивидуальная
6 часов
Сокровища Золотого Рога
Изучить самые интересные места вдоль побережья бухты - пешком, на пароме и трамвае
Начало: в вашем отеле или на пристани Каракёй
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
175 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Ева
    6 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Жумали, спасибо большое за невероятно интересную прогулку по Стамбулу. Вы очень эрудированный и интеллигентный человек! Имея большой опыт путешествий я даже подумать не могла, что экскурсия может быть такой душевной! Спасибо большое за прекрасный день проведеный вместе!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
    Огромное спасибо Айдыну! Так получилось что экскурсия была для меня одной и это оказалось очень удобно. Мы прокатились на кораблике
    читать дальше

    о Золотому рогу и пешком поднялись на холм Пьра Лотти. Насладились прекрасным видом, выпили по чашечке кофе и Айдын сделал кучу фоток во всех красивых местах.

  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Многогранный Стамбул
    Отличная экскурсия-прогулка по городу. Посетили такие места, куда сами не добрались бы. Очень интересно и познавательно и в нашем темпе. Огромная благодарность Виктории! Рекомендую!
  • Л
    Лера
    5 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Хочу оставить отзыв о нашем гиде в Стамбуле Кериме. Нам подарили друзья эту прогулку и мы переживали кто с нами
    читать дальше

    будет. Как мы благодарны, что с нами был именно Керим! Столько всего интересного! Отдельное спасибо за красивый ужин на яхте! Мы даже представить не могли как это красиво! Организация на высоте!! От души рекомендую нашего Керима и надеюсь на скорую встречу теперь уже в большем составе.

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Многогранный Стамбул
    У нас была гид Нина. Постоянно пользуюсь услугами гидов через Tripster, но такую как Нина еще не встречали. Первый раз
    читать дальше

    экскурсия для нас была «Лайт» во всех смыслах: мы никуда не спешили, наш мозг не кипел от информации, нам не было тяжело гулять. Настолько было все все легко и размеренно, что хочется повторить)) В следующий раз, когда приедем, обязательно обратимся к ней.

  • К
    Карина
    4 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Спасибо большое за прогулку! Мы честно говоря переживали-нам говорили, что в Стамбуле можно заблудиться, или пообедать не в том месте и
    читать дальше

    много чего. Нам просто повезло с гидом - столько заботы, внимания, хороших рекомендаций! Он оказывается очень привередлив в качестве еды и поэтому мы ели действительно вкуснейшую и свежую еду! Особенно для меня важно было- что дети подростки привередливые, но вот Жумали как-то сумел всё так хорошо организовать, что мы все остались очень довольны! Обязательно рекомендуем-он Мега крутой!!

    Спасибо большое за прогулку!
  • Н
    Нина
    4 июня 2024
    Дворец Топкапы + гарем
    Спасибо Елене за прекрасную экскурсию - рассказ о жизни во дворце Топкапы. Об его истории, нравах, обычаях и, конечно же
    читать дальше

    интригах. Елена провела нас по залам, коридорам и комнатам дворца. По его дворам с прекрасными видами на Босфор. Отличное знание истории и искусства, а так же умение донести информацию очень порадовали. Спасибо, Елена! Время пролетело незаметно, мы остались очень доворльны.

  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
    Подойдёт любителям историии,очень грамотный гид
    Подойдёт любителям историии,очень грамотный гид
  • Д
    Диана
    3 июня 2024
    Топовые места Стамбула в мини-группе
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Гид Али супер профи! Прекрасно знает историю, чувствуется, что очень любит свой город и страну, оперативен, вежлив, деликатен, успели посмотреть все, что запланировали, и даже больше! Спасибо огромное!
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
    Сегодня мы с мужем побывали на замечательной экскурсии с Айдыном и остались очень довольны проведённым временем в его комании! Нам
    читать дальше

    повезло, у нас была индивидуальная экскурсия и всё было только на нас!) Маршрут построен безупречно по нашему мнению, успев посмотреть множество локаций, мы абсолютно не устали. Во -первых мы прокатились по заливу "золотой рог' и увидели Стамбул с воды под интересный рассказ Айдына, посетили мечеть знаковую для мусульман мечеть, поднялись на холм Пьера Лоти и полюбовались Стамбулом со смотровой площадки, неспешно перекусили и выпили чаю в одноимённом кафе, спустились по канатной дороге и на трамвае добрались до района Балат с красивыми местами для фото. Там же посидели в кафе за чашечкой ароматного турецкого кофе, после чего Айдын завёл нас в старейшую церковь Марии Монгольской. Прошлись по району Фенербахче с инстаграмными локациями и большое спасибо Айдыну за отличные фотографии! Прогулялись до железной церкви и даже заглянули во внутрь. По обратной дороге, мы зашли в музей табака, где также услышали рассказ об истории этого предприятия и его настоящем. Подводя итог скажу: экскурсия полностью оправдала наши ожидания, проходит в очень комфортном темпе, удалось посмотреть все заявленные места и даже чуть больше, информация не перегружена цифрами и легко воспринимается, прокатиличь на разных видах транспорта, получили ответы на все наши вопросы! Однозначно рекомендуем! И с нетерпением ждём следующей, запланированной экскурсии с Айдыном!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Бухта Золотой Рог»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 38
  1. Многогранный Стамбул
  2. Топовые места Стамбула в мини-группе
  3. Современный Стамбул
  4. Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
  5. Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Бухта Золотой Рог" можно забронировать 38 экскурсий и билетов от 18 до 600 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1514 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 38 экскурсий в Стамбуле на 2024 год по теме «Бухта Золотой Рог», 1514 ⭐ отзывов, цены от €18. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам