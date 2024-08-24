Описание экскурсии

Дворец построен по приказу султана Абдуль Mеджита, его общая площадь 45 000 квадратных метров. Это грандиозное здание воплощает в себе несколько направлений архитектуры – барокко, неоклассицизм и рококо, что позволяет ему соревноваться в своей красоте с известнейшими европейскими постройками того века. В рамках экскурсии по дворцу заглянем в Галерею картин, где хранятся произведения искусства, в том числе картины Ивана Айвазовского.