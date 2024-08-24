Мы предлагаем вам экскурсию по величественному дворцу Долмабахче – настоящей архитектурной жемчужине, расположенной на Стамбульском побережье Босфора.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00
Описание экскурсии
Дворец построен по приказу султана Абдуль Mеджита, его общая площадь 45 000 квадратных метров. Это грандиозное здание воплощает в себе несколько направлений архитектуры – барокко, неоклассицизм и рококо, что позволяет ему соревноваться в своей красоте с известнейшими европейскими постройками того века. В рамках экскурсии по дворцу заглянем в Галерею картин, где хранятся произведения искусства, в том числе картины Ивана Айвазовского.
Вы сами выбираете дату и время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Величественный дворец Долмабахче
- Босфор
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Проезд на общественном транспорте/такси.
Место начала и завершения?
Немецкий фонтан в районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешая
- Займёт около 5 часов (с отдыхом чуть больше, а он необходим)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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