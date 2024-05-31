Турецкий Версаль — не пустое сравнение. Дворец Долмабахче своим великолепием может потягаться с французским собратом. Вы оцените его территорию с регулярным парком, фонтанами и скульптурами. Внутри замрёте от красоты парадных интерьеров. Мы также проведём вас в женскую часть дворца — гарем. И в картинную галерею, где, среди прочего, можно увидеть множество работ Айвазовского.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Долмабахче. Мы посетим этот дворец, интерьеры которого поражают великолепием. Вы подниметесь по Хрустальной лестнице, рассмотрите роскошную люстру из богемского стекла в Церемониальном зале, удивитесь убранству Зала послов. А мы расскажем о строительстве дворца и всего комплекса. А ещё об Ататюрке, жившем и умершем здесь.

Гарем. Мы также зайдём в женскую часть дворца — гарем турецких султанов.

Картинная галерея. Это отдельное здание, в котором раньше располагалось учебное заведение. В 1937 г. при Ататюрке оно было превращено в картинную галерею. Одна из самых больших коллекций полотен Айвазовского находится именно здесь.

Организационные детали