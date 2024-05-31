Турецкий Версаль — не пустое сравнение. Дворец Долмабахче своим великолепием может потягаться с французским собратом. Вы оцените его территорию с регулярным парком, фонтанами и скульптурами. Внутри замрёте от красоты парадных интерьеров. Мы также проведём вас в женскую часть дворца — гарем. И в картинную галерею, где, среди прочего, можно увидеть множество работ Айвазовского.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Долмабахче. Мы посетим этот дворец, интерьеры которого поражают великолепием. Вы подниметесь по Хрустальной лестнице, рассмотрите роскошную люстру из богемского стекла в Церемониальном зале, удивитесь убранству Зала послов. А мы расскажем о строительстве дворца и всего комплекса. А ещё об Ататюрке, жившем и умершем здесь.
Гарем. Мы также зайдём в женскую часть дворца — гарем турецких султанов.
Картинная галерея. Это отдельное здание, в котором раньше располагалось учебное заведение. В 1937 г. при Ататюрке оно было превращено в картинную галерею. Одна из самых больших коллекций полотен Айвазовского находится именно здесь.
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно. Общая стоимость — 1050 турецких лир на человека.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У дворца Долмабахче
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайдар — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 4468 туристов
Меня зовут Хайдар, я лицензированный гид Министерства культуры и туризма Турции с профильным высшим образованием. Работаю в туризме более 15 лет и с большим удовольствием провожу исторические и обзорные экскурсии по достопримечательностям страны. Дополнительно прослушал курс лекций по культуре восточных регионов Турции и провинции Чанаккале (Древняя Троя). С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anna
31 мая 2024
Нашего гида звали Болубей! Нам очень понравилось! Все понятно рассказывает и показывает! В след раз когда вернемся хотим именно к нему попасть на другие экскурсии!))
Ю
Юлия
14 мая 2024
Экскурсия с Рустамом очень понравилась! Вовремя встретил нас там, где мы попросили. Рассказ был очень интересный, увлекательный, не перегруженный, но в то же время гид прекрасно владеет информацией и его русский просто отличен. Смело рекомендую!!!
Мария
27 мар 2024
Великолепная экскурсия! Всё очень понравилось, спасибо огромное! Рустам очень приятный человек, замечательный рассказчик, 3 часа пролетели незаметно! С удовольствием закажем ещё экскурсии в следующие приезды в Стамбул. Рекомендую искренне!
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