Сокровищница Стамбула: дворец Долмабахче с историком (в мини-группе)

Погулять по залам, изучить диковинки и узнать о жизни здесь турецких правителей
Приглашаем вас в самый роскошный и помпезный дворец города — Долмабахче. Построенный в стиле барокко и рококо, он запросто может ослепить своим блеском.

На экскурсии вы узнаете о жизни здесь отца турецкого народа — Ататюрка, нетривиальные факты о султанах и Стамбуле. И конечно, историю самого дворца!
5
1 отзыв
Сокровищница Стамбула: дворец Долмабахче с историком (в мини-группе)
Сокровищница Стамбула: дворец Долмабахче с историком (в мини-группе)
Сокровищница Стамбула: дворец Долмабахче с историком (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дворец, непохожий ни на один другой

Долмабахче покоряет своим внешним и внутренним убранством. Мы расскажем и покажем, что делает его особенным для османской архитектуры. У дворцового комплекса огромная территория, одних только ворот 12 — от монументальных до изящных, выходящих прямо к Босфору.

Вы увидите:

  • Парки, фонтаны и цветущие аллеи
  • Ослепительные мраморные фасады, арки и колоннады
  • Интерьеры дворца: убранство комнат, залы, гарем, библиотеку
  • Коллекцию картин Айвазовского
  • Меч Николая I и шкуру медведя, которую он подарил одному из султанов
  • Хрустальную люстру из богемского хрусталя — подарок королевы Виктории. Она весит 4,5 тонны!
  • Величественный Босфор

История комплекса

Вы услышите о быте здесь османов и о Мустафе Кемале Ататюрке — основателе республики и главном реформаторе, который жил и работал в Долмабахче. Поговорим об образе жизни султанов и порассуждаем, что привело империю к упадку.

Организационные детали

  • Входные билеты в Долмабахче оплачиваются отдельно — 1050 лир
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, четверг и субботу в 09:30 и 15:00, в среду и пятницу в 15:00, в воскресенье в 09:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У дворца Долмабахче
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:30 и 15:00, в среду и пятницу в 15:00, в воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
А
16 мая 2024
Очень душевный экскурсовод Aydin🙏Рассказал и показал интересно, подробно историю данного дворца. Помог запечатлить невероятную красоту и мощь величественных видов! Спасибо,за подаренные впечатления🌺☀️

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