Приглашаем вас в самый роскошный и помпезный дворец города — Долмабахче. Построенный в стиле барокко и рококо, он запросто может ослепить своим блеском.
На экскурсии вы узнаете о жизни здесь отца турецкого народа — Ататюрка, нетривиальные факты о султанах и Стамбуле. И конечно, историю самого дворца!
На экскурсии вы узнаете о жизни здесь отца турецкого народа — Ататюрка, нетривиальные факты о султанах и Стамбуле. И конечно, историю самого дворца!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Дворец, непохожий ни на один другой
Долмабахче покоряет своим внешним и внутренним убранством. Мы расскажем и покажем, что делает его особенным для османской архитектуры. У дворцового комплекса огромная территория, одних только ворот 12 — от монументальных до изящных, выходящих прямо к Босфору.
Вы увидите:
- Парки, фонтаны и цветущие аллеи
- Ослепительные мраморные фасады, арки и колоннады
- Интерьеры дворца: убранство комнат, залы, гарем, библиотеку
- Коллекцию картин Айвазовского
- Меч Николая I и шкуру медведя, которую он подарил одному из султанов
- Хрустальную люстру из богемского хрусталя — подарок королевы Виктории. Она весит 4,5 тонны!
- Величественный Босфор
История комплекса
Вы услышите о быте здесь османов и о Мустафе Кемале Ататюрке — основателе республики и главном реформаторе, который жил и работал в Долмабахче. Поговорим об образе жизни султанов и порассуждаем, что привело империю к упадку.
Организационные детали
- Входные билеты в Долмабахче оплачиваются отдельно — 1050 лир
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 09:30 и 15:00, в среду и пятницу в 15:00, в воскресенье в 09:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У дворца Долмабахче
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:30 и 15:00, в среду и пятницу в 15:00, в воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али и Айдын — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 2866 туристов
Мы работаем гидами более 20 лет. Собрали команду русскоговорящих профессионалов, каждый из которых имеет стаж не менее 15 лет. Наша компания имеет официальную лицензию министерства туризма и культуры. На экскурсияхЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
16 мая 2024
Очень душевный экскурсовод Aydin🙏Рассказал и показал интересно, подробно историю данного дворца. Помог запечатлить невероятную красоту и мощь величественных видов! Спасибо,за подаренные впечатления🌺☀️
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