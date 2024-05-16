Приглашаем вас в самый роскошный и помпезный дворец города — Долмабахче. Построенный в стиле барокко и рококо, он запросто может ослепить своим блеском. На экскурсии вы узнаете о жизни здесь отца турецкого народа — Ататюрка, нетривиальные факты о султанах и Стамбуле. И конечно, историю самого дворца!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дворец, непохожий ни на один другой

Долмабахче покоряет своим внешним и внутренним убранством. Мы расскажем и покажем, что делает его особенным для османской архитектуры. У дворцового комплекса огромная территория, одних только ворот 12 — от монументальных до изящных, выходящих прямо к Босфору.

Вы увидите:

Парки, фонтаны и цветущие аллеи

Ослепительные мраморные фасады, арки и колоннады

Интерьеры дворца: убранство комнат, залы, гарем, библиотеку

Коллекцию картин Айвазовского

Меч Николая I и шкуру медведя, которую он подарил одному из султанов

Хрустальную люстру из богемского хрусталя — подарок королевы Виктории. Она весит 4,5 тонны!

Величественный Босфор

История комплекса

Вы услышите о быте здесь османов и о Мустафе Кемале Ататюрке — основателе республики и главном реформаторе, который жил и работал в Долмабахче. Поговорим об образе жизни султанов и порассуждаем, что привело империю к упадку.

Организационные детали