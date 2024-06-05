Экскурсии во дворец Долмабахче

Найдено 44 экскурсии в категории «Дворец Долмабахче» в Стамбуле, цены от €18, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дворцы османских султанов в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Дворцы османских султанов в Стамбуле
Посетите два самых красивых дворца Стамбула - Топкапы и Долмабахче. Узнайте, как жили султаны, насладитесь роскошными интерьерами и живописными парками
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Стамбул великолепный, атмосферный и живой
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
57 отзывов
Стамбул: дворцы, прогулки по Босфору и улица Истикляль
Исследуйте величие и красоту Стамбула: от золотых залов дворца до живописных видов Босфора и бурлящей жизни Истикляль
Начало: Около часовой башни на территории дворца Долмабахч...
Завтра в 09:30
9 июня в 14:30
241193 за всё до 4 чел.
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
113 отзывов
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив дворцы Топкапы и Долмабахче. Узнайте о султанах, гаремах и насладитесь потрясающими видами на Босфор
Начало: От дворца Топкапы
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
14 июня в 09:00
65 за билет
Стамбул, о котором вы не знали
🚶 Пешая
🚢 На пароме
скидка
29%
Мини-группа
4 часа
39 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Стамбул, о котором вы не знали»
Откройте для себя скрытые уголки Стамбула: паромная прогулка, аутентичные кварталы и изысканные вкусы турецкой кухни
Начало: В районе Ускюдар
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 16:00
10 июня в 13:45
11 июня в 16:00
4834 за человека
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
На яхте по Босфору
Мини-группа
4 часа
34 отзыва
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Прогулка по уютным улочкам Стамбула с посещением дворца Долмабахче, района Арнавуткёй и мечети Ортакёй. Путешествие на кораблике по Босфору
Начало: Возле часовой башни при входе во дв. Долмабахче
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
18 июня в 14:00
19 июня в 14:00
58 за человека
Стамбул с изнанки
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
65 отзывов
Стамбул с изнанки
Почувствовать дух мегаполиса и колорит старинных улиц на прогулке по самым интересным районам города
Начало: Шишане метро
15 июня в 10:30
18 июня в 10:00
140 за всё до 4 чел.
Долмабахче: дворец, гарем и картинная галерея
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Долмабахче: дворец, гарем и картинная галерея
Полюбоваться архитектурой и роскошными интерьерами турецкого Версаля и узнать, кто и как здесь жил
Начало: у дворца Долмабахче
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
155 за всё до 4 чел.
Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
63 отзыва
Стамбул: Дворец Долмабахче и Истикляль - путешествие в историю и культуру
Вместе с группой до 18 человек отправляйтесь на познавательное путешествие по европейской части Стамбула, где история встречается с культурой
Начало: Дворец Долмабахче
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 10:00, в четверг в 15:30, в воскресенье в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
50 за человека
Сокровищница Стамбула: дворец Долмабахче с историком (в мини-группе)
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Сокровищница Стамбула: дворец Долмабахче с историком (в мини-группе)
Погулять по залам, изучить диковинки и узнать о жизни здесь турецких правителей
Начало: У дворца Долмабахче
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30 и 15:00, в среду и пятницу в 15:00, в воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
45 за человека
Роскошь и краски Стамбула
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
9 отзывов
Роскошь и краски Стамбула
Посетить без очереди дворец Долмабахче, увидеть мечеть Синана и вдохнуть ароматы Египетского рынка
Начало: В районе Бешикташ
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
180 за всё до 4 чел.
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
18 отзывов
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
38 за человека
Долмабахче: селямлик, гарем и художественный музей
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Долмабахче: селямлик, гарем и художественный музей
Узнать о женской иерархии, услышать о судьбах трёх Абдулов и полюбоваться работами Айвазовского
Начало: У Долмабахче
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
179144 за всё до 4 чел.
Закат на Босфоре на корабле
На яхте по Босфору
скидка
10%
Групповая
3 часа
18 отзывов
Путешествие на закате по Босфору: красота Стамбула с корабля
Откройте для себя волшебство Стамбула в самое красивое время дня. Плавание по Босфору на закате - это не просто экскурсия, это погружение в историю
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
2018 за человека
Древний Стамбул
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
5 часов
3 отзыва
Древний Стамбул
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7568 за человека
Прогулка по Босфору и по дворцу Долмабахче
На яхте по Босфору
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Прогулка по Босфору и по дворцу Долмабахче
Увидеть Стамбул с воды и впечатлиться роскошными интерьерами для султанов
Начало: У Музея Долмабахче
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Прогулка по Босфору с обедом
На яхте по Босфору
скидка
9%
Групповая
3 часа
26 отзывов
Прогулка по Босфору с обедом
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 12.30
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
3532 за человека
Дворец Долмабахче и древний Стамбул
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4 часа
18 отзывов
Дворец Долмабахче и древний Стамбул
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 08:30-14.30ч, кроме понедельника
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 6962 за человека
Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином
скидка
11%
Круиз
3 часа
67 отзывов
Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 19.30 и 20:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
от 3834 за человека
Романтическое свидание на яхте в Стамбуле
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Романтическое свидание на яхте в Стамбуле
Начало: Обсуждается с организатором (район Эминеню)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
600 за всё до 5 чел.
Билет во дворец Долмабахче без очереди с аудиогидом
Билеты
1 день
8 отзывов
Билет во дворец Долмабахче без очереди с аудиогидом
Начало: Meclis-i Mebusan Cd. 38 A, 34357 Beşiktaş/İstanbul
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
43 за билет
Стамбул: отдых в восточном стиле
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Стамбул: экскурсия в мир восточных традиций
Исследуйте Стамбул с эксклюзивным гидом: от византийской истории до османской культуры, наслаждаясь местными вкусностями
Начало: У входа на Египетский базар
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
150135 за всё до 6 чел.
На берегу Босфора - прогулка по колоритным местам Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
На берегу Босфора - прогулка по колоритным местам Стамбула
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
230 за всё до 7 чел.
Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Фотопрогулка
2 часа
10 отзывов
Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu
Начало: Karaköy prier
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
от 600 за всё до 3 чел.
Два сокровища Стамбула
🚌 На автобусе
скидка
30%
Групповая
4.5 часа
12 отзывов
Два сокровища Стамбула
Роскошный дворец Долмабахче и изящная мечеть Сулеймание
Начало: У вашего отеля в Старом Городе
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:30
9 июня в 08:30
11 июня в 08:30
9869 за человека
Что скрывает Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Что скрывает Стамбул
Дворец османских султанов, католическая церковь, рыбный рынок и богемный район Мода за 1 день
Завтра в 16:00
9 июня в 10:00
90 за всё до 3 чел.
Романтическое свидание на яхте
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Романтическое свидание на яхте
Начало: Договорная (Еминйону раон)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
600 за всё до 5 чел.
Ренессанс Стамбула 19 века и прогулка по Босфору из Европы в Азию
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Ренессанс Стамбула 19 века и прогулка по Босфору из Европы в Азию
Посетить «турецкий Версаль» и атмосферный Кадыкёй, где зародился османский Ренессанс
Начало: У дворца Долмабахче
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
225 за всё до 10 чел.
Морская прогулка на яхте по Босфору (фуршет в подарок)
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Мини-группа
2 часа
67 отзывов
Морская прогулка на яхте по Босфору (фуршет в подарок)
Начало: По договоренности (Еминйону район)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
300 за человека
Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору
Экскурсия, которая подарит вам новый взгляд на огромный город, интересные факты и вау-фото
Начало: Около дворца Долмабахче
18 июня в 09:30
19 июня в 09:30
193 за всё до 3 чел.
Османская сказка: вкусы и виды
🚶 Пешая
На яхте по Босфору
Индивидуальная
4.5 часа
9 отзывов
Османская сказка: вкусы и виды
Открыть тайный мир Стамбула и попробовать лучшие блюда национальной кухни
Начало: в вашем отеле
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
90 за всё до 5 чел.
Восточная сказка: Фототур
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
1 отзыв
Восточная сказка: Фототур
Начало: По договоренности, любая удобная для Вас локация
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
150 за человека
Стамбульский парус любви
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Стамбульский парус любви
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
350 за всё до 8 чел.
Европейская и Азиатская части Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Европейская и Азиатская части Стамбула
Начало: Rüstem Paşa, Египетский базар, 34116 Fatih/İstanbu
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
150 за всё до 5 чел.
На волнах Босфора
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
На волнах Босфора
Начало: Золотой рог
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
280 за всё до 7 чел.
Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче
🚶 Пешая
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
164 отзыва
Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче
Погрузиться в быт османских султанов, пересечь пролив и прогуляться по необычному району города
Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
470282 за всё до 10 чел.
Роскошный Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Роскошный Стамбул
Посетить дворец султанов, рассмотреть город с высоты Галатской башни и поплавать по Босфору
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
4 в 1: Долмабахче, Цистерна Феодосия, мечеть Сулеймание и Малая Айя-София
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
108 отзывов
Стамбул: Историческая экскурсия по 4 знаковым местам
Откройте сокровища Стамбула: дворец султанов, величественную мечеть, древнюю церковь и тайны подземелья
Начало: у вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
70 за человека
Плавание на «Черной Жемчужине Босфора» с турецким завтраком
Групповая
2.5 часа
4 отзыва
Плавание на «Черной Жемчужине Босфора» с турецким завтраком
Начало: Ваш отель в туристической зоне
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
35 за человека
Стамбул. Второе знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Стамбул. Второе знакомство
Начало: Ресепшн отеля или дворец Долмабахче
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
200 за всё до 4 чел.
Роскошный девичник на яхте в Стамбуле
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
Роскошный девичник на яхте в Стамбуле
Начало: О встрече можно договориться в районе Эминёню
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
450 за всё до 10 чел.
Экскурсия «Живая история в Стамбуле» (входные билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
10 часов
Экскурсия «Живая история в Стамбуле» (входные билеты включены)
Начало: Стамбул
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
130 за билет
Фотосессия в Стамбуле
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в Стамбуле
Начало: Стамбул
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
100 за человека
Самые-самые места Стамбула + круиз по Босфору
Круиз
4 часа
Самые-самые места Стамбула + круиз по Босфору
В непринуждённой атмосфере исследовать город пешком и на кораблике (групповая экскурсия)
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду и воскресенье в 09:30, в пятницу в 09:00
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
60 за человека
Дворцы османских султанов в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Дворцы османских султанов в Стамбуле
Начало: Начало экскурсии у мечети Айя-София
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
250 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Даниил
    5 июня 2024
    Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
    Спасибо за интересную экскурсию, все было структурировано и четко по графику
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
    Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо.
  • T
    Tatiana
    5 июня 2024
    Стамбул, о котором вы не знали
    Спасибо Дерии за экскурсию! Было насыщенно, интересно посмотреть на районы, отдалённые от Старого города. Все блюда, которые попробовали в течение прогулки были вкусные, необычные
  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Стамбул, о котором вы не знали
    Отличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкой кухни, гид рассказала и показала не туристические места. Все было отлично, спасибо большое! Кто хочет увидеть настоящий Стамбул, то Вам сюда!)
    Отличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкойОтличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкойОтличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкойОтличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкойОтличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкой
  • А
    Акоп
    3 июня 2024
    Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
    Экскурсия в Долмабахче была неплохая но сам дворец не очень понравился только стоит сходить для того чтобы можно было сравнить с Эрмитажем,Версалем или королевским дворцом в Мадриде.
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
    Нашу экскурсию проводил, Рашид. Гид очень интересно рассказывал, видно, что для него это не только работа, а его любимое дело.
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    Во время его рассказа представлялась четкая картинка. Все понятно и очень интересно. Экскурсия должна была длиться 4 часа, но мы только около 4 часов были в Топкапы, Рашид не спешил заканчивать экскурсию потому что пришло время и надо закругляться, еще раз говорит о том, что человек занимается любимы делом. Спасибо огромное за прекрасно проведенное время, обязательно буду рекомендовать друзьям!!!

  • A
    Anna
    31 мая 2024
    Долмабахче: дворец, гарем и картинная галерея
    Нашего гида звали Болубей! Нам очень понравилось! Все понятно рассказывает и показывает! В след раз когда вернемся хотим именно к нему попасть на другие экскурсии!))
  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
    Нам очень повезло с гидом! Рашид - ты лучший!!! Провел с нами весь день, вместо заявленных 4 часов. Получили много
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    интересной информации. Влюбились в Стамбул! Превосходное знание русского языка. Очень эрудированный, интересный, замечательный человек! Экскурсия прошла на одном дыхании! Дополнительно Рашид показал нам бюджетное кафе, а также ответил на все наши вопросы! Очень благодарны за шикарно организованную экскурсию!!! К таким гидам хочется возвращаться снова и снова!!!

    Нам очень повезло с гидом! Рашид - ты лучший!!! Провел с нами весь день, вместо заявленныхНам очень повезло с гидом! Рашид - ты лучший!!! Провел с нами весь день, вместо заявленныхНам очень повезло с гидом! Рашид - ты лучший!!! Провел с нами весь день, вместо заявленныхНам очень повезло с гидом! Рашид - ты лучший!!! Провел с нами весь день, вместо заявленныхНам очень повезло с гидом! Рашид - ты лучший!!! Провел с нами весь день, вместо заявленныхНам очень повезло с гидом! Рашид - ты лучший!!! Провел с нами весь день, вместо заявленныхНам очень повезло с гидом! Рашид - ты лучший!!! Провел с нами весь день, вместо заявленныхНам очень повезло с гидом! Рашид - ты лучший!!! Провел с нами весь день, вместо заявленныхНам очень повезло с гидом! Рашид - ты лучший!!! Провел с нами весь день, вместо заявленных
  • А
    Алексей
    28 мая 2024
    Роскошный Стамбул
    Друзья, сегодня с семьёй побывали в сказочном Стамбуле, который показал нам Кемаль. Получили незабываемые впечатления от прогулки, заглянули в уголки
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    города, известные только коренным жителям. 7,5 часов пролетели на одном дыхании. Дворец Долмабахче в сопровождении рассказа Кемаля покорил своим великолепием и умеренной роскошью, прогулка на корабле по Босфору дала одновременно передохнуть и впечатлиться видами на архитектурные творения особняков и других достопримечательностей как азиатского, так и европейского берегов пролива, включая школу, в которой учился Кемаль. 😉 Прошлись по Стамбульскому Арбату, по пути отведав изумительного мороженого по древнему рецепту из козьего молока, заглянули в легендарный Pera Palas Hotel, перекусили в недешёвом, но аутентичном турецком стрит-кафе. А вишенкой на торте оказались великолепные фотографии в исполнении профессионального гида и не менее профессионального фотографа, которые останутся на долгую память о нашем путешествии в Стамбул. Кемалю огромная благодарность за душевный тур и за любовь к своей Родине! P.S. Даже 13-летнему сыну, который является приверженцем гаджетов, очень понравились и гид, и интересная программа.

  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Дворцы османских султанов в Стамбуле
    18мая 24г у меня с мужем была 12-и часовая пересадка в Стамбуле и мы решили заказать экскурсию "Дворцы османских султанов"
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    через Tripster. Гидом мы выбрали молодого человека -Kemala Kaya. То что Кемал работает учителем истории, а проводить экскурсии для него хобби - стало приоритетом выбора именно Кемала. Нам хотелось увидеть не только архитектурное великолепие и внутреннее убранство дворцов Долмабахче и Топканы, но и услышать исторические факты о жизни и правлении династий султанов. Заранее мы списались с Кемалом по электронке с просьбой сократить экскурсию до 3-х часов, потому что ещё хотели успеть побывать и в других исторических местах Стамбула. Кемал откликнулся на нашу просьбу, но в тоже время смог нам организовать интересно и по-максимому информативно экскурсию по дворцам. Кемал профессионал не только в области истории своей страны, но и ещё имеет тонкий взгляд художника! В залах дворцов с огромным множеством экспонатов и подарков (часов, мечей, оружия, шахмат, картин) Султанов, Кемал обращал наше внимание на самые уникальные по художественной ценности экземпляры, сопровождая рассказами об их истории. Мы открыли для себя много интересных исторических фактов о жизни и правлении династии Султанов! Зная, что мы хотим ещё побывать в мечетях -"Айя-София","Голубой мечети" и в Цистерне Базилика, Кемал дополнительно провел нам маленький исторический экскурс по этим интересным местам Стамбула. Кемал, огромное спасибо за день проведенный с нами, за Ваш ум, интеллект, за чувство юмора, за изумительную экскурсию! Побольше бы в наше время таких образованных и интересных гидов, как Кемал! В планах ещё раз вернуться в эту восточную сказку - Стамбул и услышать интересные факты и легенды от профессионального гида Кемала.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Дворец Долмабахче»

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  2. Босфор
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  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
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