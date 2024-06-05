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через Tripster. Гидом мы выбрали молодого человека -Kemala Kaya. То что Кемал работает учителем истории, а проводить экскурсии для него хобби - стало приоритетом выбора именно Кемала. Нам хотелось увидеть не только архитектурное великолепие и внутреннее убранство дворцов Долмабахче и Топканы, но и услышать исторические факты о жизни и правлении династий султанов. Заранее мы списались с Кемалом по электронке с просьбой сократить экскурсию до 3-х часов, потому что ещё хотели успеть побывать и в других исторических местах Стамбула. Кемал откликнулся на нашу просьбу, но в тоже время смог нам организовать интересно и по-максимому информативно экскурсию по дворцам. Кемал профессионал не только в области истории своей страны, но и ещё имеет тонкий взгляд художника! В залах дворцов с огромным множеством экспонатов и подарков (часов, мечей, оружия, шахмат, картин) Султанов, Кемал обращал наше внимание на самые уникальные по художественной ценности экземпляры, сопровождая рассказами об их истории. Мы открыли для себя много интересных исторических фактов о жизни и правлении династии Султанов! Зная, что мы хотим ещё побывать в мечетях -"Айя-София","Голубой мечети" и в Цистерне Базилика, Кемал дополнительно провел нам маленький исторический экскурс по этим интересным местам Стамбула. Кемал, огромное спасибо за день проведенный с нами, за Ваш ум, интеллект, за чувство юмора, за изумительную экскурсию! Побольше бы в наше время таких образованных и интересных гидов, как Кемал! В планах ещё раз вернуться в эту восточную сказку - Стамбул и услышать интересные факты и легенды от профессионального гида Кемала.