Mahmut проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Город с воды

Из центра мы отправимся бороздить Босфор: вас ждут виды на живописные бухты и роскошные дворцы. Изящные Долмабахче и Чыраган-Палас, ажурные летние резиденции султанов — будто иллюстрации, они раскроют вам богатую историю 📖 Османской империи, а я расскажу, какие тайны хранятся за их стенами.

Вы также полюбуетесь видом на внушительную крепость Румели Хисар и Анатолийскую крепость, самое древнее сооружение Стамбула. Увидите знаменитые мосты: Босфорский, Галатский, мост Султана Мехмета Фатиха — и услышите об их появлении.

Единство европейского и азиатского

Далее в программе — дворец Долмабахче, резиденция последних турецких султанов, выполненная в стиле турецкого барокко. Люстра из богемского стекла, яркие ковры, изящная мебель и уникальные коллекции хрусталя, редкой посуды и драгоценностей — вы впечатлитесь богатой отделкой и услышите о последних турецких султанах, проводивших время в этих стенах.

Организационные детали