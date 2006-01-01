Mahmut проводит ещё 1 экскурсию

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Прогулка по Босфору и по дворцу Долмабахче

Увидеть Стамбул с воды и впечатлиться роскошными интерьерами для султанов

Mahmut
Mahmut – Гид из Стамбула
Вас ждут отличные ракурсы на город 🏙️ и множество удачных кадров: огромные мосты, древние крепости и великолепные дворцы — вы услышите их невероятные истории 📖 и легенды, узнаете о важных вехах в Османской хронике.

А после полюбуетесь пышным убранством Долмабахче и поймете, как жили и правили султаны.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 28€26 за человекаскидка7%

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Прогулка по Босфору и по дворцу Долмабахче
Прогулка по Босфору и по дворцу Долмабахче

Что вас ожидает

Город с воды
Из центра мы отправимся бороздить Босфор: вас ждут виды на живописные бухты и роскошные дворцы. Изящные Долмабахче и Чыраган-Палас, ажурные летние резиденции султанов — будто иллюстрации, они раскроют вам богатую историю 📖 Османской империи, а я расскажу, какие тайны хранятся за их стенами.
Вы также полюбуетесь видом на внушительную крепость Румели Хисар и Анатолийскую крепость, самое древнее сооружение Стамбула. Увидите знаменитые мосты: Босфорский, Галатский, мост Султана Мехмета Фатиха — и услышите об их появлении.

Единство европейского и азиатского
Далее в программе — дворец Долмабахче, резиденция последних турецких султанов, выполненная в стиле турецкого барокко. Люстра из богемского стекла, яркие ковры, изящная мебель и уникальные коллекции хрусталя, редкой посуды и драгоценностей — вы впечатлитесь богатой отделкой и услышите о последних турецких султанах, проводивших время в этих стенах.

Организационные детали

  • В стоимость входит аренда наушников
  • Отдельно оплачиваются: билеты 🎫 на корабль (25 лир), билеты во дворец Долмабахче (90 лир) и чай/кофе (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 у Египетского базара
Прогулка по Босфору и по дворцу Долмабахче
Прогулка по Босфору и по дворцу Долмабахче
Прогулка по Босфору и по дворцу Долмабахче
Прогулка по Босфору и по дворцу Долмабахче
Прогулка по Босфору и по дворцу Долмабахче
Прогулка по Босфору и по дворцу Долмабахче
Прогулка по Босфору и по дворцу Долмабахче
Прогулка по Босфору и по дворцу Долмабахче

Экскурсия проводится во вторник, среду и четверг в 15:00 и 18:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Mahmut
Mahmut
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Махмут. С 2006 года я работаю профессиональным гидом на русском языке. Получил образование в Москве, в университете РГГУ по специальности «Международные отношения», закончил магистратуру. Очень люблю свою работу. Буду рад встретить вас в моем любимом Стамбуле и познакомить с культурой, особенностями и достопримечательностями этого замечательного города!
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