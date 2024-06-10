Aquarium Florya — один из крупнейших океанариумов в мире. Здесь находится более 17 тысяч морских обитателей.
Исследуя тематические зоны, вы увидите пингвинов Гумбольдта, амазонских ядовитых лягушек, лимонных акул. Понаблюдайте за процессом искусственного выращивания кораллов. А также познакомитесь с историей создания Флории и особенностями проекта.
Исследуя тематические зоны, вы увидите пингвинов Гумбольдта, амазонских ядовитых лягушек, лимонных акул. Понаблюдайте за процессом искусственного выращивания кораллов. А также познакомитесь с историей создания Флории и особенностями проекта.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В океанариуме есть 18 тематических зон. Они посвящены обитателям Чёрного и Средиземного морей, Атлантического и Тихого океанов. Также здесь представлен мир Амазонии и другие географические регионы.
Вы наглядно познакомитесь с разнообразием подводного мира и оцените необычную атмосферу, которую здесь удалось создать с помощью современных технологий. Экскурсия по океанариуму будет интересна и детям, и взрослым.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в океанариум — 750 лир за ребёнка до 12 лет, 850 лир за взрослого
- По вашему желанию за дополнительную плату я сопровожу вас во время шопинга в ТЦ Aqua Florya
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У океанариума
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сунай — ваш гид в Стамбуле
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Сунай, живу в Стамбуле. Я лицензированный гид от Министерства культуры и туризма Турции. Я с радостью познакомлю вас с историей, культурой, архитектурой и современной жизнью Стамбула!Задать вопрос
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