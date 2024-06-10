Aquarium Florya — один из крупнейших океанариумов в мире. Здесь находится более 17 тысяч морских обитателей. Исследуя тематические зоны, вы увидите пингвинов Гумбольдта, амазонских ядовитых лягушек, лимонных акул. Понаблюдайте за процессом искусственного выращивания кораллов. А также познакомитесь с историей создания Флории и особенностями проекта.

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В океанариуме есть 18 тематических зон. Они посвящены обитателям Чёрного и Средиземного морей, Атлантического и Тихого океанов. Также здесь представлен мир Амазонии и другие географические регионы.

Вы наглядно познакомитесь с разнообразием подводного мира и оцените необычную атмосферу, которую здесь удалось создать с помощью современных технологий. Экскурсия по океанариуму будет интересна и детям, и взрослым.

Организационные детали