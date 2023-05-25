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Что вас ожидает:
- Хейбелиада
- Бюйюкада
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приготовьтесь исследоватьсамые большие острова Стамбула - Хейбелиаду и Бююкаду, в сопровождении русскоговорящего гида на целый день из Стамбула. До островов мы проплываем на корабле по Мраморному морю, наслаждаясь сказочным видом на город.
каждый день в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- 1. Трансфер из отеля в отель
- 2. Поездка на корабле до двух островов Хейбелиада и Бюйюкада
- 3. Обед на корабле
- 4. Сопровождение русскоговорящего сотрудника
- 5. Рассказ гида на корабле
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый день в 08:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста свяжитесь с нами после брони по вотсапу
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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