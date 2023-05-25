Групповая поездка на Принцевы острова

Описание
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Групповая поездка на Принцевы острова
Групповая поездка на Принцевы острова
Групповая поездка на Принцевы острова
Групповая поездка на Принцевы острова
Ближайшие даты:
25
мая
26
мая
27
мая
28
мая
29
мая
30
мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Хейбелиада
  • Бюйюкада
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приготовьтесь исследоватьсамые большие острова Стамбула - Хейбелиаду и Бююкаду, в сопровождении русскоговорящего гида на целый день из Стамбула. До островов мы проплываем на корабле по Мраморному морю, наслаждаясь сказочным видом на город.

каждый день в 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • 1. Трансфер из отеля в отель
  • 2. Поездка на корабле до двух островов Хейбелиада и Бюйюкада
  • 3. Обед на корабле
  • 4. Сопровождение русскоговорящего сотрудника
  • 5. Рассказ гида на корабле
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста свяжитесь с нами после брони по вотсапу
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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