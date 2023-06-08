1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Дойти до конца: всесезонная прогулка по живописному каньону Баллыкаялар
Побывать в диких местах и полюбоваться природой без толп туристов
Начало: У вашего отеля
«Viasea — познавательный аквариум, в котором представлены экосистемы каждого моря и океана, озер и даже рек»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€295 за всё до 7 чел.
Групповая
4 часа
Поездка в Аквариум - билет + трансфер
Начало: В вашем отеле
«Аквариум, повторяющий естественную среду обитания»
Расписание: Ежедневно в 9:30 и 12.30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
€30 за человека
Индивидуальная
6 часов
Стамбул для всей семьи: дворцы, музеи и козье мороженое
Окунуться в мир иллюзий и узнать, во что играли дети несколько веков назад
Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля
«А в конце заглянем в Аквариум, полюбуемся на скатов, разноцветных рыбок и «погрузимся» в тайны подводного мира»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:15
€320 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по океанариуму «Флория»
Познакомиться с подводной фауной, исследуя 18 географических зон - от Чёрного моря до Тихого океана
Начало: У океанариума
«Aquarium Florya — один из крупнейших океанариумов в мире»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
€115 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна8 июня 2023Экскурсия очень понравилась, всё как в описании: забрали из отеля и привезли обратно на камфортном авто. Аквариум хороший, современный и
- ДДмитрий18 мая 2023Это интересное мини-приключение, легкий hiking (не tracking!!). Влажные гладкие камни, горная река с быстрым течением. Летом - просто супер. Очень
- JJulia15 мая 2023Прекрасный гид, очень интересно рассказывает, экскурсия была очень интересная и позитивная!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Аквариум»
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