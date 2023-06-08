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плюс большой торговый комплекс в том же здании, где можно и покушать и отдохнуть. Времени дают достаточно, главное: не опоздать к месту встречи в обратный путь. Если есть желание - можно остаться и добираться самостоятельно, но только предупредить об этом.