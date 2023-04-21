Конная прогулка на Чёрном море

Из Стамбула сбежать на пустынный пляж, прокатиться на коне и получить стильные снимки и видеоролик
Золотой песок, плеск волн, живописные холмы и леса, маленькая лошадиная ферма — да, это тоже Стамбул! А вернее, его пригород в часе езды от центра. Сюда мы и отправимся за отдыхом на природе и общением с лошадьми. Пока вы катаетесь верхом, я сделаю эстетичные кадры и видео на фоне морских и лесных пейзажей.
5
3 отзыва
Конная прогулка на Чёрном море
Конная прогулка на Чёрном море
Конная прогулка на Чёрном море
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание фото-прогулки

Дорога к Черному морю. Из шумного Стамбула мы отправимся к маленькой ферме у леса и морского берега. Дорога занимает час, в пути я расскажу о тех локациях, что мы будем проезжать, и поделюсь своими историями как местный житель.

Прогулка на коне. На ферме вас будет ждать часовая конная прогулка вдоль кромки моря. Не волнуйтесь, если у вас нет опыта верховой езды: с нами будет опытный местный наездник, который во всем поможет — я переведу его комментарии.

Фотосессия. Пока вы наслаждаетесь поездкой, я сделаю кадры с вашими эмоциями и запишу несколько видео для клипа. Я помогу расслабиться перед камерой и подскажу удачные ракурсы. Очень люблю фотографировать, поэтому снимков будет множество 😊

После прогулки вы сможете посетить ферму, узнать, как здесь все устроено, пообщаться с ее милыми обитателями.

Организационные детали

  • Трансфер в обе стороны (около 1 часа в одну сторону), фотосессия, конная прогулка (1 час) входят в стоимость
  • На конную прогулку можно приехать парой, семьей, небольшой компанией и сделать красивые снимки по очереди, ограничение — максимум 4 человека, чтобы всем было комфортно разместиться в легковом автомобиле
  • В течение недели после нашей встречи вы получите по интернету 15 фото в ретуши, все снимки без обработки и видеоролик на 1 минуту

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Аренда платья (белое, красное или синее) — 20 долларов
  • Профессиональный макияж и укладка — 100 долларов
  • Продление катания на лошади — 70 долларов/час

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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3
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Анна-Мария
21 апр 2023
Отличная поездка на небольшую ферму рядом с побережьем черного моря. Даша приятная девушка, отличный водитель, с нетерпением ждем фотографий!
Olga
1 апр 2023
Хотелось что-то необычного и листав экскурсии я нашла фотосессию с лошадями, и сразу забронировала, что я могу рассказать об этой незабываемой конной прогулке? Во-первых, это самый лучший день в Стамбуле
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с Дарьей, так как она оказалась не просто фотографом, которая делает шикарные фото, так она мне по дороге на локацию показала много красивых мест в Стамбуле, рассказала историю Стамбула, посоветовала, чем заняться, куда сходить и что посмотреть! Во-вторых, я покаталась на чудесной лошади, получила кучу эндорфина. в третьих, фотографии получились просто Шедевриальные, которые останутся на всю жизнь не только на ноутбуке, в соц. сетях или на телефоне, этот именно те моменты, где говорится, фотографируй глазами!
Дарья, я Вам очень благодарна за Ваш подход индивидуальный и за мои фотографии!
Я обязательно вернусь и проведу ещё фотосессию!
Советую всем - это ни с чем не сравнится!

Хотелось что-то необычного и листав экскурсии я нашла фотосессию с лошадями, и сразу забронировала, что я
К
15 дек 2022
Прогулка прошла отлично, спасибо Дарье 🙌🏼
Прогулка прошла отлично, спасибо Дарье 🙌🏼

Входит в следующие категории Стамбула

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