Золотой песок, плеск волн, живописные холмы и леса, маленькая лошадиная ферма — да, это тоже Стамбул! А вернее, его пригород в часе езды от центра. Сюда мы и отправимся за отдыхом на природе и общением с лошадьми. Пока вы катаетесь верхом, я сделаю эстетичные кадры и видео на фоне морских и лесных пейзажей.

Описание фото-прогулки

Дорога к Черному морю. Из шумного Стамбула мы отправимся к маленькой ферме у леса и морского берега. Дорога занимает час, в пути я расскажу о тех локациях, что мы будем проезжать, и поделюсь своими историями как местный житель.

Прогулка на коне. На ферме вас будет ждать часовая конная прогулка вдоль кромки моря. Не волнуйтесь, если у вас нет опыта верховой езды: с нами будет опытный местный наездник, который во всем поможет — я переведу его комментарии.

Фотосессия. Пока вы наслаждаетесь поездкой, я сделаю кадры с вашими эмоциями и запишу несколько видео для клипа. Я помогу расслабиться перед камерой и подскажу удачные ракурсы. Очень люблю фотографировать, поэтому снимков будет множество 😊

После прогулки вы сможете посетить ферму, узнать, как здесь все устроено, пообщаться с ее милыми обитателями.

Организационные детали

Трансфер в обе стороны (около 1 часа в одну сторону), фотосессия, конная прогулка (1 час) входят в стоимость

На конную прогулку можно приехать парой, семьей, небольшой компанией и сделать красивые снимки по очереди, ограничение — максимум 4 человека, чтобы всем было комфортно разместиться в легковом автомобиле

В течение недели после нашей встречи вы получите по интернету 15 фото в ретуши, все снимки без обработки и видеоролик на 1 минуту

Дополнительные расходы (по желанию)