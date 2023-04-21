Из Стамбула сбежать на пустынный пляж, прокатиться на коне и получить стильные снимки и видеоролик
Золотой песок, плеск волн, живописные холмы и леса, маленькая лошадиная ферма — да, это тоже Стамбул! А вернее, его пригород в часе езды от центра. Сюда мы и отправимся за отдыхом на природе и общением с лошадьми. Пока вы катаетесь верхом, я сделаю эстетичные кадры и видео на фоне морских и лесных пейзажей.
Дорога к Черному морю. Из шумного Стамбула мы отправимся к маленькой ферме у леса и морского берега. Дорога занимает час, в пути я расскажу о тех локациях, что мы будем проезжать, и поделюсь своими историями как местный житель.
Прогулка на коне. На ферме вас будет ждать часовая конная прогулка вдоль кромки моря. Не волнуйтесь, если у вас нет опыта верховой езды: с нами будет опытный местный наездник, который во всем поможет — я переведу его комментарии.
Фотосессия. Пока вы наслаждаетесь поездкой, я сделаю кадры с вашими эмоциями и запишу несколько видео для клипа. Я помогу расслабиться перед камерой и подскажу удачные ракурсы. Очень люблю фотографировать, поэтому снимков будет множество 😊
После прогулки вы сможете посетить ферму, узнать, как здесь все устроено, пообщаться с ее милыми обитателями.
Организационные детали
Трансфер в обе стороны (около 1 часа в одну сторону), фотосессия, конная прогулка (1 час) входят в стоимость
На конную прогулку можно приехать парой, семьей, небольшой компанией и сделать красивые снимки по очереди, ограничение — максимум 4 человека, чтобы всем было комфортно разместиться в легковом автомобиле
В течение недели после нашей встречи вы получите по интернету 15 фото в ретуши, все снимки без обработки и видеоролик на 1 минуту
Дополнительные расходы (по желанию)
Аренда платья (белое, красное или синее) — 20 долларов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Dasha — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 22 туристов
Привет! Я Даша, фотограф.
Живу в Стамбуле 8 лет, прекрасно знаю город и его окрестности, самые живописные пляжи, уютные аутентичные деревеньки, сады и фермы.
Чаще всего туристы смотрят в Стамбуле только сам город и его основные достопримечательности. А мне очень хочется показать вам нечто большее!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна-Мария
21 апр 2023
Отличная поездка на небольшую ферму рядом с побережьем черного моря. Даша приятная девушка, отличный водитель, с нетерпением ждем фотографий!
Olga
1 апр 2023
Хотелось что-то необычного и листав экскурсии я нашла фотосессию с лошадями, и сразу забронировала, что я могу рассказать об этой незабываемой конной прогулке? Во-первых, это самый лучший день в Стамбуле читать дальше
с Дарьей, так как она оказалась не просто фотографом, которая делает шикарные фото, так она мне по дороге на локацию показала много красивых мест в Стамбуле, рассказала историю Стамбула, посоветовала, чем заняться, куда сходить и что посмотреть! Во-вторых, я покаталась на чудесной лошади, получила кучу эндорфина. в третьих, фотографии получились просто Шедевриальные, которые останутся на всю жизнь не только на ноутбуке, в соц. сетях или на телефоне, этот именно те моменты, где говорится, фотографируй глазами! Дарья, я Вам очень благодарна за Ваш подход индивидуальный и за мои фотографии! Я обязательно вернусь и проведу ещё фотосессию! Советую всем - это ни с чем не сравнится!