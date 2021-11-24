Что вас ожидает

Неизведанная Турция

По пути из Стамбула в город-курорт Ялова вы насладитесь панорамами Мраморного моря, проедете по самому длинному и современному мосту Турции Османгази, увидите сухие доки и «кладбище кораблей». Всего полтора часа — и мы в Ялове! Это небольшой и очень приятный город на берегу залива Измит. Чтобы прочувствовать его атмосферу, мы прогуляемся по центру и выпьем традиционный местный кофе с пряностями.

Отдых по-королевски

«Визитная карточка» Яловы — термальные источники, погреться в которых приезжают путешественники со всего мира. Мы отвезем вас в один из лучших спа-отелей города, где нет толп людей и вы сможете отдохнуть в свое удовольствие: поплавать в открытом термальном бассейне с видом на горы, посетить парную, сауну и хамам. В завершение мы заглянем на ужин в нетуристический рыбный ресторан на берегу Мраморного моря, где вы попробуете вкуснейшие свежие морепродукты по демократичным ценам.

Организационные детали