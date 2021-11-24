Из Стамбула — на термальный курорт Ялова!

Горячие источники, парная, сауна и турецкий хамам за 1 день

Приглашаем отдохнуть от динамичного Стамбула и отправиться в тихий живописный городок Ялова, знаменитый термальными источниками.

Вы прогуляетесь по его уютным улицам, выпьете кофе с пряностями и оцените морепродукты в аутентичном ресторане на берегу моря.

Кульминацией нашего путешествия станет роскошный термальный отель с парной, сауной, открытым бассейном и хамамом!
Из Стамбула — на термальный курорт Ялова!
Из Стамбула — на термальный курорт Ялова!
Из Стамбула — на термальный курорт Ялова!
Из Стамбула — на термальный курорт Ялова!
Из Стамбула — на термальный курорт Ялова!
Из Стамбула — на термальный курорт Ялова!
Из Стамбула — на термальный курорт Ялова!
Из Стамбула — на термальный курорт Ялова!
Из Стамбула — на термальный курорт Ялова!
Из Стамбула — на термальный курорт Ялова!
Из Стамбула — на термальный курорт Ялова!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Неизведанная Турция

По пути из Стамбула в город-курорт Ялова вы насладитесь панорамами Мраморного моря, проедете по самому длинному и современному мосту Турции Османгази, увидите сухие доки и «кладбище кораблей». Всего полтора часа — и мы в Ялове! Это небольшой и очень приятный город на берегу залива Измит. Чтобы прочувствовать его атмосферу, мы прогуляемся по центру и выпьем традиционный местный кофе с пряностями.

Отдых по-королевски

«Визитная карточка» Яловы — термальные источники, погреться в которых приезжают путешественники со всего мира. Мы отвезем вас в один из лучших спа-отелей города, где нет толп людей и вы сможете отдохнуть в свое удовольствие: поплавать в открытом термальном бассейне с видом на горы, посетить парную, сауну и хамам. В завершение мы заглянем на ужин в нетуристический рыбный ресторан на берегу Мраморного моря, где вы попробуете вкуснейшие свежие морепродукты по демократичным ценам.

Организационные детали

  • Входные билеты в термальный отель не включены в стоимость — 15 евро с человека
  • Время отдыха в отеле не ограничено
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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