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Из Стамбула - на термальный курорт Ялова

Отдохните от динамичного Стамбула в Ялове. Прогулки по уютным улицам, кофе с пряностями, морепродукты и роскошный отдых в термальном отеле ждут вас
Отправляйтесь в тихий городок Ялова, известный своими термальными источниками.

Прогулка по уютным улицам, кофе с пряностями и ужин в аутентичном ресторане на берегу моря создадут незабываемые впечатления.

Кульминацией станет посещение роскошного термального
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отеля с парной, сауной, открытым бассейном и хамамом.

Путешествие начинается с живописной дороги на пароме через Мраморное море, где можно любоваться панорамами и Принцевыми островами.

В Ялове вы насладитесь атмосферой небольшого города и получите удовольствие от купания в термальных источниках, полезных для здоровья

4.8
50 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚐 Комфортабельный минивэн Mercedes Vito
  • 🏞️ Живописная дорога на пароме
  • ☕ Традиционный кофе с пряностями
  • 🛁 Роскошный термальный отель
  • 🍽️ Ужин в нетуристическом рыбном ресторане
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова

Что можно увидеть

  • Принцевы острова
  • Термальные источники
  • Нетуристический рыбный ресторан

Описание экскурсии

Интересная и живописная дорога

Прямо на авто мы заедем на паром, затем поднимемся на второй этаж и будем любоваться панорамами Мраморного моря. Посмотрим и на Принцевы острова, о которых вы услышите любопытные факты.

Неизведанная Турция

Всего полтора часа — и мы в Ялове! Это небольшой и очень приятный город на берегу залива Измит. Чтобы прочувствовать его атмосферу, мы прогуляемся по центру и выпьем традиционный местный кофе с пряностями.

Отдых по-королевски

  • «Визитная карточка» Яловы — термальные источники, погреться в которых приезжают путешественники со всего мира. Мы отвезем вас в один из лучших спа-отелей города, где нет толп людей и вы сможете отдохнуть в свое удовольствие: поплавать в открытом термальном бассейне с видом на горы, посетить парную, сауну и хамам.
  • После вас ждут маленькие источники термальных вод: одни полезны для ног, другие для глаз, третьи для пищеварительной системы и лечения желудочных болезней.
  • В завершение мы заглянем на ужин в нетуристический рыбный ресторан на берегу Мраморного моря, где вы попробуете вкуснейшие свежие морепродукты по демократичным ценам.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном минивэне Mercedes Vito
  • Билеты на паром туда и обратно включены в стоимость
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в термальный отель — 35 евро с человека
  • Время отдыха в отеле не ограничено
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 33914 туристов
Мы международная команда гидов и путешественников. Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам
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увидеть не только популярные достопримечательности, но и настоящую жизнь страны. Каждый гид нашей команды живёт в своей стране, знает её особенности, традиции и места, которые редко попадают в путеводители. Поэтому наши экскурсии — это не набор заученных фактов, а живые истории, красивые локации, местные секреты и дружеская атмосфера. Мы покажем вам страну глазами человека, который знает её изнутри: проведём по скрытым улочкам, поделимся полезными советами, расскажем о местной жизни и поможем почувствовать себя не туристом, а желанным гостем.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
44
4
3
3
2
2
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1
Виталий
Очень интересная поездка после Стамбула. Мы отдалились от суеты и очень быстро оказались на минеральных источниках. Нас сопровождала гид Назгуль, девушка из Алматы получившая высшее образование в Турции - соответственно
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ни каких сложностей с общением у нас не возникло. Нам рассказали историю превращения города из Нова Рома в Константинополь и потом в Стамбул в мельчайших подробностях (на это есть время, пока плывем на пароме по Мраморному морю). Сама терма находится при отеле, где есть бассейн с термальной водой естесственного подогрева как на нижнем уровне (там же сауны и хамам) так же есть бассейн на верхнем уровне, на свехем воздухе, при этом вода везде 50°. На верху есть бар с пивом (это уместно))). После этого (по нашему желанию когда захотим) мы посетили парк с термальными источниками, где в разных местах можно набирать воду для питья, помыть лицо и глаза (волшебная, типо зрение улучшится), помыть ноги (тоже волшебная, варикоз пройдет, не ходячий пойдет) и подышать натуральной инголяцией из под земли (это реальная крутая процедура, очищает моментально дыхательные органы. Реально рекомендую). В завершении мы поужинали в рыбном ресторане на берегу Мраморного моря. Всё только сегодня плавало: сибас, дорадо, анчоус, кальмар, креветки разных размеров, осьминог, раки, камбала и какие то ещё морские гады, кого я не узнал. Блюда разнообразные. (для интересующихся: крепкого алкаголя там нет, но пиво подадут). Для тех, кто ищет крепкий алкоголь, а там есть некоторые сложности с этим, всё решаемо, надо только спросить у людей. ИТОГ: ПОЕЗДКА ЗАНЯЛА ВЕСЬ ДЕНЬ. да дорого, но впечатления у меня останутся на всю жизнь. Терма действительно уникальная

Очень интересная поездка после Стамбула. Мы отдалились от суеты и очень быстро оказались на минеральных источниках.
Очень интересная поездка после Стамбула. Мы отдалились от суеты и очень быстро оказались на минеральных источниках.
Очень интересная поездка после Стамбула. Мы отдалились от суеты и очень быстро оказались на минеральных источниках.
Очень интересная поездка после Стамбула. Мы отдалились от суеты и очень быстро оказались на минеральных источниках.
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Светлана
Чудесный день в компании сопровождающего для тех, кто хочет сбежать от суеты Стамбула или просто провести релакс-день в неге и комфорте.
Организация нашего путешествия была на высоком уровне- заранее с нами
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связали, всё обсудили, утром забрали и, как дорогих гостей, отвезли на паром до Ялова, по пути рассказывая программу дня. Спа-отель очень приличный- всё чисто, красиво, выдают всё, что необходимо. После релакса в термах была небольшая экскурсия в дендрарий и поход по источникам с питьевой водой. красота и мягкий климат места сделали наш день еще более приятным. в завершении был ужин в рыбном ресторане и обратная поездка на пароме до Стамбула. Наш день не был бы таким приятным без нашей сопровождающей - Баяны. Она окружила нас заботой, и мы совсем не думали что/куда/как и зачем) благодарю! и от души рекомендую данный маршрут!

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E
Спасибо гиду Шохине за чудесный день, полный сюрпризов, интересных мест, активностей и красоты.
Деликатность, знание мест и фактов, комфорт прогулки - всё на высоте

Спасибо огромное ❤️
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Светлана
26 сентября ездили в Ялова с Ангелиной. Экскурсия получилась 🔥🔥🔥 Запланировали её на конец 7-дневного путешествия, которое было насыщенно пешими экскурсиями по историческим достопримечательностям Стамбула. Цель - чуток отдохнуть перед
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возвращением домой, привести в порядок мысли и получить релакм. Цель достигнута 💯💯💯 Сам трансфер до Ялова 5️⃣ с плюсом! Кроме того, что очень удобно, так и красиво!
1️⃣Гид Ангелина умница, коих ещё поискать нужно. Профессионально поданный материал, великолепная рассказчица, приятная собеседница, создавшая прекрасную психологическую атмосферу в группе. Кроме вопросов по теме экскурсии, Ангелина нам ответила на массу вопросов, касающихся жизни и быта стамбульцев. Очень интересно!
2️⃣SPA-отель на высоте: бассейн, хамам🔥🔥🔥 3️⃣Прекрасный ресторан, в котором отужинали, порадовал замечательными блюдами, красивым интерьером, качеством обслуживания и демократичными ценами.
4️⃣Трансфер назад. Путь был составлен с учётом пробок, максимально постаравшись их миновать. Долетели до отеля вмиг.

Большое спасибо Ангелине.
💯Мои рекомендации: обязательно съездить в Ялова и получить комбинированное удовольствиеи для тела и для души!

26 сентября ездили в Ялова с Ангелиной. Экскурсия получилась 🔥🔥🔥 Запланировали её на конец 7-дневного путешествия,
26 сентября ездили в Ялова с Ангелиной. Экскурсия получилась 🔥🔥🔥 Запланировали её на конец 7-дневного путешествия,
26 сентября ездили в Ялова с Ангелиной. Экскурсия получилась 🔥🔥🔥 Запланировали её на конец 7-дневного путешествия,
26 сентября ездили в Ялова с Ангелиной. Экскурсия получилась 🔥🔥🔥 Запланировали её на конец 7-дневного путешествия,
26 сентября ездили в Ялова с Ангелиной. Экскурсия получилась 🔥🔥🔥 Запланировали её на конец 7-дневного путешествия,
26 сентября ездили в Ялова с Ангелиной. Экскурсия получилась 🔥🔥🔥 Запланировали её на конец 7-дневного путешествия,
26 сентября ездили в Ялова с Ангелиной. Экскурсия получилась 🔥🔥🔥 Запланировали её на конец 7-дневного путешествия,
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Л
Нам очень понравилось путешествие в Ялову на пароме. Был дождливый день, поэтому бассейны с очень теплой термальной водой внутри и снаружи комплекса оказались очень в тему. Отдельное спасибо нашему гиду, Ангелине. На протяжении всего тура она интересно рассказывала нам о городе, истории Турции и Яловы в частности. Было очень познавательно! Вспоминаем поездку с огромным удовольствием!
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Maria
Спасибо Сабри за такой смелый и креативный подход! Мы очень хотели посмотреть природу и искупаться в источниках, но при этом не хотелось толпы народа, так как экскурсия была в выходные
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и праздники. Сабри предложил альтернативное путешествие, но предупредил, что это будет эксперимент) Мы с радостью пошли на это и не прогадали! Мы увидели горы, озёра, залезли в историческую глубокую пещеру и искупались в природных термальных источниках. Получилось уникальное путешествие!! Ну еще вкусно поели в местом ресторане👌🏻

Спасибо Сабри за такой смелый и креативный подход! Мы очень хотели посмотреть природу и искупаться в
Спасибо Сабри за такой смелый и креативный подход! Мы очень хотели посмотреть природу и искупаться в
Спасибо Сабри за такой смелый и креативный подход! Мы очень хотели посмотреть природу и искупаться в
Спасибо Сабри за такой смелый и креативный подход! Мы очень хотели посмотреть природу и искупаться в
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