Отправляйтесь в тихий городок Ялова, известный своими термальными источниками.
Прогулка по уютным улицам, кофе с пряностями и ужин в аутентичном ресторане на берегу моря создадут незабываемые впечатления.
Кульминацией станет посещение роскошного термального
Прогулка по уютным улицам, кофе с пряностями и ужин в аутентичном ресторане на берегу моря создадут незабываемые впечатления.
Кульминацией станет посещение роскошного термального
5 причин купить эту экскурсию
- 🚐 Комфортабельный минивэн Mercedes Vito
- 🏞️ Живописная дорога на пароме
- ☕ Традиционный кофе с пряностями
- 🛁 Роскошный термальный отель
- 🍽️ Ужин в нетуристическом рыбном ресторане
Что можно увидеть
- Принцевы острова
- Термальные источники
- Нетуристический рыбный ресторан
Описание экскурсии
Интересная и живописная дорога
Прямо на авто мы заедем на паром, затем поднимемся на второй этаж и будем любоваться панорамами Мраморного моря. Посмотрим и на Принцевы острова, о которых вы услышите любопытные факты.
Неизведанная Турция
Всего полтора часа — и мы в Ялове! Это небольшой и очень приятный город на берегу залива Измит. Чтобы прочувствовать его атмосферу, мы прогуляемся по центру и выпьем традиционный местный кофе с пряностями.
Отдых по-королевски
- «Визитная карточка» Яловы — термальные источники, погреться в которых приезжают путешественники со всего мира. Мы отвезем вас в один из лучших спа-отелей города, где нет толп людей и вы сможете отдохнуть в свое удовольствие: поплавать в открытом термальном бассейне с видом на горы, посетить парную, сауну и хамам.
- После вас ждут маленькие источники термальных вод: одни полезны для ног, другие для глаз, третьи для пищеварительной системы и лечения желудочных болезней.
- В завершение мы заглянем на ужин в нетуристический рыбный ресторан на берегу Мраморного моря, где вы попробуете вкуснейшие свежие морепродукты по демократичным ценам.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне Mercedes Vito
- Билеты на паром туда и обратно включены в стоимость
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в термальный отель — 35 евро с человека
- Время отдыха в отеле не ограничено
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 33914 туристов
Мы международная команда гидов и путешественников. Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень интересная поездка после Стамбула. Мы отдалились от суеты и очень быстро оказались на минеральных источниках. Нас сопровождала гид Назгуль, девушка из Алматы получившая высшее образование в Турции - соответственно
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Чудесный день в компании сопровождающего для тех, кто хочет сбежать от суеты Стамбула или просто провести релакс-день в неге и комфорте.
Организация нашего путешествия была на высоком уровне- заранее с нами
Организация нашего путешествия была на высоком уровне- заранее с нами
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E
Спасибо гиду Шохине за чудесный день, полный сюрпризов, интересных мест, активностей и красоты.
Деликатность, знание мест и фактов, комфорт прогулки - всё на высоте
Спасибо огромное ❤️
Деликатность, знание мест и фактов, комфорт прогулки - всё на высоте
Спасибо огромное ❤️
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26 сентября ездили в Ялова с Ангелиной. Экскурсия получилась 🔥🔥🔥 Запланировали её на конец 7-дневного путешествия, которое было насыщенно пешими экскурсиями по историческим достопримечательностям Стамбула. Цель - чуток отдохнуть перед
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Л
Нам очень понравилось путешествие в Ялову на пароме. Был дождливый день, поэтому бассейны с очень теплой термальной водой внутри и снаружи комплекса оказались очень в тему. Отдельное спасибо нашему гиду, Ангелине. На протяжении всего тура она интересно рассказывала нам о городе, истории Турции и Яловы в частности. Было очень познавательно! Вспоминаем поездку с огромным удовольствием!
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Спасибо Сабри за такой смелый и креативный подход! Мы очень хотели посмотреть природу и искупаться в источниках, но при этом не хотелось толпы народа, так как экскурсия была в выходные
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