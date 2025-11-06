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ни каких сложностей с общением у нас не возникло. Нам рассказали историю превращения города из Нова Рома в Константинополь и потом в Стамбул в мельчайших подробностях (на это есть время, пока плывем на пароме по Мраморному морю). Сама терма находится при отеле, где есть бассейн с термальной водой естесственного подогрева как на нижнем уровне (там же сауны и хамам) так же есть бассейн на верхнем уровне, на свехем воздухе, при этом вода везде 50°. На верху есть бар с пивом (это уместно))). После этого (по нашему желанию когда захотим) мы посетили парк с термальными источниками, где в разных местах можно набирать воду для питья, помыть лицо и глаза (волшебная, типо зрение улучшится), помыть ноги (тоже волшебная, варикоз пройдет, не ходячий пойдет) и подышать натуральной инголяцией из под земли (это реальная крутая процедура, очищает моментально дыхательные органы. Реально рекомендую). В завершении мы поужинали в рыбном ресторане на берегу Мраморного моря. Всё только сегодня плавало: сибас, дорадо, анчоус, кальмар, креветки разных размеров, осьминог, раки, камбала и какие то ещё морские гады, кого я не узнал. Блюда разнообразные. (для интересующихся: крепкого алкаголя там нет, но пиво подадут). Для тех, кто ищет крепкий алкоголь, а там есть некоторые сложности с этим, всё решаемо, надо только спросить у людей. ИТОГ: ПОЕЗДКА ЗАНЯЛА ВЕСЬ ДЕНЬ. да дорого, но впечатления у меня останутся на всю жизнь. Терма действительно уникальная