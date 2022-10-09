На память о Стамбуле

Путешествие в такой волшебный город, как Стамбул, обязано сохраниться в памяти на всю жизнь. И чтобы через много лет вы могли снова прочувствовать эту атмосферу, нужны фотографии. Мы предлагаем отложить свой смартфон и довериться профессиональному фотографу. Пока вы будете наслаждаться пейзажами вокруг, он сделает красочные фото высокого качества.

Морская прогулка по Босфору

Бесспорно, что самые потрясающие виды на Стамбул открываются с воды. На яхте вы проплывете по Босфору, любуясь достопримечательностями: дворцом Долма Бахче, Босфоровским Мостом, Мечетью Султана Сулеймана, Девичей башней.