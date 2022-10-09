Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На память о Стамбуле
Путешествие в такой волшебный город, как Стамбул, обязано сохраниться в памяти на всю жизнь. И чтобы через много лет вы могли снова прочувствовать эту атмосферу, нужны фотографии. Мы предлагаем отложить свой смартфон и довериться профессиональному фотографу. Пока вы будете наслаждаться пейзажами вокруг, он сделает красочные фото высокого качества.
Морская прогулка по Босфору
Бесспорно, что самые потрясающие виды на Стамбул открываются с воды. На яхте вы проплывете по Босфору, любуясь достопримечательностями: дворцом Долма Бахче, Босфоровским Мостом, Мечетью Султана Сулеймана, Девичей башней.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги фотографа
Аренда яхты
Чай
Кофе
Фрукты
Что не входит
Личный расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Bebek, Cevdet Paşa Cd. No:30, 34342
Завершение: Bebek, Cevdet Paşa Cd. No:30, 34342 Beşiktaş / İstanbul
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Е
Елена Кадерова
9 окт 2022
Всё было хорошо, спасибо
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула