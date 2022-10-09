Фото-съёмка на яхте по Босфору

Приглашаем вас на фото прогулку по Босфору на яхте

5
1 отзыв
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О гиде
Ответы на вопросы
Приглашаем вас на фото прогулку по Босфору на яхте, Двух часовое плавание с фотографом подарит новые эмоции и необычные фотографии.

Вы увидите множество визитных карточек Стамбула: Босфорский мост, мечеть Султана Сулеймана и Девичью башню. Любуясь пейзажами за чашкой чая с турецкими сладостями, вы забудете о городской суете!
Фото-съёмка на яхте по Босфору
Фото-съёмка на яхте по Босфору
Фото-съёмка на яхте по Босфору
Фото-съёмка на яхте по Босфору
Фото-съёмка на яхте по Босфору
Фото-съёмка на яхте по Босфору

Что вас ожидает 🤩

  • Дворец Долма Бахче
  • Один из Босфоровских Мостов
  • Мечеть Султана Сулеймана
  • Девичью башню
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

На память о Стамбуле

Путешествие в такой волшебный город, как Стамбул, обязано сохраниться в памяти на всю жизнь. И чтобы через много лет вы могли снова прочувствовать эту атмосферу, нужны фотографии. Мы предлагаем отложить свой смартфон и довериться профессиональному фотографу. Пока вы будете наслаждаться пейзажами вокруг, он сделает красочные фото высокого качества.

Морская прогулка по Босфору

Бесспорно, что самые потрясающие виды на Стамбул открываются с воды. На яхте вы проплывете по Босфору, любуясь достопримечательностями: дворцом Долма Бахче, Босфоровским Мостом, Мечетью Султана Сулеймана, Девичей башней.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги фотографа
  • Аренда яхты
  • Чай
  • Кофе
  • Фрукты
Что не входит
  • Личный расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Bebek, Cevdet Paşa Cd. No:30, 34342
Завершение: Bebek, Cevdet Paşa Cd. No:30, 34342 Beşiktaş / İstanbul
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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1
Е
9 окт 2022
Всё было хорошо, спасибо

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