Kurban проводит ещё 1 экскурсию

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На яхте по волнам Босфора!

Насладиться морской прогулкой без посторонних и услышать истории главных памятников Стамбула

Kurban
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Kurban – ваш гид
Волны великого Босфора, уютная комфортабельная яхта 🛥️, очертания дворцов и мечетей, романтичная атмосфера и горячий турецкий кофе — вот рецепт идеального вечера в Стамбуле! Вы проплывете через пролив, любуясь морским фасадом города, услышите истории 📖 и легенды Османской империи.

А если захотите, устроите на борту настоящий праздник, который станет самым ярким воспоминанием о Стамбуле.

150 за экскурсию

На яхте по волнам Босфора!
На яхте по волнам Босфора!

Что вас ожидает

Стамбул во всем великолепии
Только с воды можно охватить масштабы города и охватить взглядом его ключевые достопримечательности. С борта комфортабельной яхты вам откроются нетривиальные ракурсы дворца Долмабахче (второй резиденции Османской империи), босфорских мостов, дворцов Топкапы и Чираган, мечети Султана Сулеймана и Девичей башни, о предназначении которой вы узнаете. Мы поговорим об истории архитектурных доминант Стамбула и современной жизни города и, конечно, обсудим местные легенды за чашечкой турецкого кофе с лукумом.

Вечер вашей мечты на яхте
Прогулка по Босфору может быть просто ярким приключением или дополнить ваш праздник. В любом случае в вашем распоряжении будут горячие напитки и турецкие сладости, а фотограф сохранит на снимках самые красивые моменты прогулки. Дополнительно, если захотите, мы сможем организовать фуршетный стол с тортом или классический турецкий завтрак, оформить яхту для праздника и помочь вам воплотить собственные задумки.

Организационные детали

  • Во время прогулки сопровождать вас будет русскоговорящий гид из нашей команды
  • В стоимость входит: прогулка по Босфору на комфортабельной частной яхте на 12 персон, фотограф, DJ, чай, кофе, сладости.
  • Дополнительно вы можете заказать организацию и оформление: дня рождения, предложения руки и сердца, турецкий завтрак на Босфоре, а также алкогольные напитки
    и трансфер из отеля
На яхте по волнам Босфора!
На яхте по волнам Босфора!
На яхте по волнам Босфора!
На яхте по волнам Босфора!
На яхте по волнам Босфора!
На яхте по волнам Босфора!
На яхте по волнам Босфора!
На яхте по волнам Босфора!
На яхте по волнам Босфора!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Эминеню.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Kurban
Kurban
Мерхаба!!! В современном мире самое дорогое — это время. Сэкономьте время и деньги. Получите качественный отдых в Стамбуле. А поможет вам в этом Курбан, обращайтесь по поводу и без повода! Ваш путеводитель по Стамбулу всегда на связи.
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Kurban проводит ещё 1 экскурсию

Путешествие по Золотому Рогу и БосфоруПутешествие по Золотому Рогу и БосфоруПутешествие по Золотому Рогу и Босфору
20 за человека
3 часа
317 отзывов
Покорить водные просторы Стамбула и погрузиться в его многогранное прошлое на групповой экскурсии
Стамбул невозможно исследовать до конца — облик города пестрит яркими деталями! Мы отправимся в плавание, чтобы изучить его с воды. Вы увидите дворец Бейлербейи, мечеть Сулеймана, крепость Румели Хисар и Девичью башню. Откроете их тайны и прикоснётесь к разным периодам летописи Стамбула.

Экскурсии по Босфору

Прогулка по Босфору с гидомПрогулка по Босфору с гидомПрогулка по Босфору с гидом
От 50 за экскурсию
1.5 часа
18 отзывов
Проплыть на катере по легендарному Босфору и прикоснуться к истории Стамбула
Вы проведете полтора часа в окружении морского бриза, восхитительных панорам Стамбула и захватывающих историй о городе и его главной водной артерии. Босфорские дворцы и тенистые виллы-ялы, колоритные районы города и величественные мосты — такое приключение просто невозможно пропустить! Битвы с пиратами, конечно, не будет, но историю одного из самых знаменитых морских волков вы все же узнаете.
По Босфору на частной яхтеПо Босфору на частной яхтеПо Босфору на частной яхте
380 за экскурсию
3 часа
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Насладиться живописным круизом, наблюдая город с нового ракурса и узнавая его историю
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Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по БосфоруЕвропейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по БосфоруЕвропейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
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23 отзыва
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Стамбул и Босфор — вечный дуэтСтамбул и Босфор — вечный дуэтСтамбул и Босфор — вечный дуэт
50 за человека
5 часов
9 отзывов
Пройти по нетривиальному маршруту, осознать роль пролива в истории города и оценить турецкую еду
Экскурсия вдоль Босфора — это комбинация прекрасных видов и значимых «свидетелей» прошлого. Час посвятим морской прогулке: вы полюбуетесь красивыми районами и погрузитесь в историю завоевания Константинополя, проплывая мимо крепости Румелихисар. Кроме того, оцените мощь османской флотилии и в деталях изучите резную мечеть Ортакей. Отдохнуть от новых знаний и эстетических впечатлений помогут гастро-открытия — вы попробуете турецкие сладости в исторической пекарне и лучший балык экмек.
Азиатский Стамбул: открыть и рассекретитьАзиатский Стамбул: открыть и рассекретитьАзиатский Стамбул: открыть и рассекретить
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Исследовать самую колоритную часть города на авантюрной прогулке по районам Ускюдар и Кадыкей
Еще в начале 20 века Ускюдар и Кадыкей были единым целым, но сейчас они явят вам две разные грани Стамбула: первая покорит восточным колоритом и архитектурой мечетей, вторая — шумными барами, уютными кафе и европейской открытостью. Я помогу вам проникнуться контрастами обоих районов и покажу изнанку азиатского Стамбула.
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулкаТурецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулкаТурецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
скидка50%
€60
30 за человека
5 часов
23 отзыва
Увидеть Стамбул с воды и поужинать под зажигательное шоу с танцами
Это не экскурсия с погружением в историю Стамбула, но красивый вечерний вояж по Босфору. Мы организуем трансфер от вашего отеля до пристани и отвезем обратно после круиза. В программу включен ужин и выступления фольклорных коллективов. Общая вместимость теплохода — около 200 человек.

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