Kurban проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Стамбул во всем великолепии

Только с воды можно охватить масштабы города и охватить взглядом его ключевые достопримечательности. С борта комфортабельной яхты вам откроются нетривиальные ракурсы дворца Долмабахче (второй резиденции Османской империи), босфорских мостов, дворцов Топкапы и Чираган, мечети Султана Сулеймана и Девичей башни, о предназначении которой вы узнаете. Мы поговорим об истории архитектурных доминант Стамбула и современной жизни города и, конечно, обсудим местные легенды за чашечкой турецкого кофе с лукумом.

Вечер вашей мечты на яхте

Прогулка по Босфору может быть просто ярким приключением или дополнить ваш праздник. В любом случае в вашем распоряжении будут горячие напитки и турецкие сладости, а фотограф сохранит на снимках самые красивые моменты прогулки. Дополнительно, если захотите, мы сможем организовать фуршетный стол с тортом или классический турецкий завтрак, оформить яхту для праздника и помочь вам воплотить собственные задумки.