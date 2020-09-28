2 отзыва оставили туристы

Морской круиз На новой частной яхте 🛥️ с капитаном и личным гидом вы выйдете из живописной бухты Золотой Рог и прогуляетесь 👣 вдоль Босфорского пролива. Мы проплывем под тремя знаменитыми подвесными мостами, увидим главные памятники с воды и вспомним османскую и византийскую историю 📖 Стамбула. Вы услышите о древних крепостях, владениях султанов и становлении Турецкой Республики, попивая традиционные напитки и пробуя лучшие местные сладости. Насладившись великолепными пейзажами и насытив легкие целебным морским воздухом, а желудки — вкусностями, довольные и счастливые, вы вернетесь домой.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Экскурсия также возможна с трансфером из вашего отеля или аэропорта и обратно. Стоимость уточняйте в переписке.
За дополнительную плату мы можем организовать профессиональную фотосессию 📷 или торжество
Также мы можем выйти из Босфора в акваторию Чёрного моря 🌊 (продолжительность прогулки составит 6 часов с возвращением), стоимость уточняйте в переписке с гидом
Начало и место завершения
🚩 У отеля или же по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Хасан. Уже много лет живу в Стамбуле и хорошо знаю его историю, культуру, традиции местных жителей. Свободно владею турецким, русским и другими иностранными языками. Периодически провожу частные экскурсии и являюсь референт-переводчиком на международных выставках и бизнес-встречах. Буду рад стать вашим проводником: помогу вдохновиться городом, а также поделюсь историей и красивыми панорамами великолепного Стамбула.
Друзья! Закройте глаза и представьте себе такую картину.... Поздний вечер. Стамбул сверкает разноцветными огнями светофоров, сирен. Где-то с минарета слышится азан муэдзина. А вы ужинаете на борту белоснежной яхты, которая неспеша идет по воде вдоль мечетей и многовековых каменных крепостных стен Стамбула. И в этот вечер вашим собеседником будет Алим. Профессиональный историк! Который не просто досконально знает историю города и страны, но ещё и умеет преподнести её так, что вы просто не заметите как пролетит время экскурсии. Не сомневайтесь ни секунды! Отправляйтесь смело в это путешествие! Мои рекомендации (и мне точно не будет за них стыдно!).
Игорь
1 сентября 2020
Вёл экскурсию Бахтияр. Очень располагающий к себе молодой челов. Мы с женой остались очень довольны.