2 отзыва оставили туристы

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Яхта, парус, Босфор!

Отправиться на морскую прогулку на яхте: выйти через пролив в Черное море и узнать историю Стамбула

5
2 отзыва
Хасан
Хасан – Гид из Стамбула
Романтический яхтенный круиз разнообразит отдых и зарядит вас новыми эмоциями.

Вы увидите знакомые достопримечательности 🏛️ с нового ракурса, отдохнете и полакомитесь турецкими сладостями на борту судна.

А я дополню эти 2 часа увлекательными рассказами о Царьграде!
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Яхта, парус, Босфор!
Яхта, парус, Босфор!

Что вас ожидает

Морской круиз
На новой частной яхте 🛥️ с капитаном и личным гидом вы выйдете из живописной бухты Золотой Рог и прогуляетесь 👣 вдоль Босфорского пролива. Мы проплывем под тремя знаменитыми подвесными мостами, увидим главные памятники с воды и вспомним османскую и византийскую историю 📖 Стамбула. Вы услышите о древних крепостях, владениях султанов и становлении Турецкой Республики, попивая традиционные напитки и пробуя лучшие местные сладости. Насладившись великолепными пейзажами и насытив легкие целебным морским воздухом, а желудки — вкусностями, довольные и счастливые, вы вернетесь домой.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Экскурсия также возможна с трансфером из вашего отеля или аэропорта и обратно. Стоимость уточняйте в переписке.
  • За дополнительную плату мы можем организовать профессиональную фотосессию 📷 или торжество
  • Также мы можем выйти из Босфора в акваторию Чёрного моря 🌊 (продолжительность прогулки составит 6 часов с возвращением), стоимость уточняйте в переписке с гидом
Начало и место завершения
🚩 У отеля или же по договоренности
Яхта, парус, Босфор!
Яхта, парус, Босфор!
Яхта, парус, Босфор!
Яхта, парус, Босфор!
Яхта, парус, Босфор!
Яхта, парус, Босфор!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Хасан
Хасан
Меня зовут Хасан. Уже много лет живу в Стамбуле и хорошо знаю его историю, культуру, традиции местных жителей. Свободно владею турецким, русским и другими иностранными языками. Периодически провожу частные экскурсии и являюсь референт-переводчиком на международных выставках и бизнес-встречах. Буду рад стать вашим проводником: помогу вдохновиться городом, а также поделюсь историей и красивыми панорамами великолепного Стамбула.
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2 отзыва оставили туристы

28 сентября 2020
Друзья! Закройте глаза и представьте себе такую картину.... Поздний вечер. Стамбул сверкает разноцветными огнями светофоров, сирен. Где-то с минарета слышится азан муэдзина. А вы ужинаете на борту белоснежной яхты, которая неспеша идет по воде вдоль мечетей и многовековых каменных крепостных стен Стамбула. И в этот вечер вашим собеседником будет Алим. Профессиональный историк! Который не просто досконально знает историю города и страны, но ещё и умеет преподнести её так, что вы просто не заметите как пролетит время экскурсии. Не сомневайтесь ни секунды! Отправляйтесь смело в это путешествие! Мои рекомендации (и мне точно не будет за них стыдно!).
1 сентября 2020
Вёл экскурсию Бахтияр. Очень располагающий к себе молодой челов. Мы с женой остались очень довольны.

Хасан проводит ещё 3 экскурсии

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