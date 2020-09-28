2 отзыва оставили туристы

Друзья! Закройте глаза и представьте себе такую картину.... Поздний вечер. Стамбул сверкает разноцветными огнями светофоров, сирен. Где-то с минарета слышится азан муэдзина. А вы ужинаете на борту белоснежной яхты, которая неспеша идет по воде вдоль мечетей и многовековых каменных крепостных стен Стамбула. И в этот вечер вашим собеседником будет Алим. Профессиональный историк! Который не просто досконально знает историю города и страны, но ещё и умеет преподнести её так, что вы просто не заметите как пролетит время экскурсии. Не сомневайтесь ни секунды! Отправляйтесь смело в это путешествие! Мои рекомендации (и мне точно не будет за них стыдно!).