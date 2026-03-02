2 отзыва оставили туристы

Романтический яхтенный круиз по Босфору разнообразит ваш отдых и зарядит новыми эмоциями.
Вы увидите знаменитые достопримечательности Стамбула с необычного ракурса, отдохнете и попробуете турецкие сладости на борту.
Гид расскажет увлекательные истории о
Вы увидите знаменитые достопримечательности Стамбула с необычного ракурса, отдохнете и попробуете турецкие сладости на борту.
Гид расскажет увлекательные истории о
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Индивидуальный яхтенный круиз
- 🕌 Увлекательные рассказы о Стамбуле
- 🍬 Турецкие сладости и напитки
- 📸 Возможность фотосессии
- 🚖 Трансфер из отеля или аэропорта
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для круиза по Босфору - с мая по сентябрь. В это время года вы сможете насладиться комфортной температурой и прекрасными видами Стамбула.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Золотой Рог
- Босфорский пролив
- Подвесные мосты
- Древние крепости
Описание экскурсии
Морской круиз
На новой частной яхте с капитаном и личным гидом вы выйдете из живописной бухты Золотой Рог и прогуляетесь вдоль Босфорского пролива. Мы проплывем под тремя знаменитыми подвесными мостами, увидим главные памятники с воды и вспомним османскую и византийскую историю Стамбула. Вы услышите о древних крепостях, владениях султанов и становлении Турецкой Республики, попивая традиционные напитки и пробуя лучшие местные сладости. Насладившись великолепными пейзажами и насытив легкие целебным морским воздухом, а желудки — вкусностями, довольные и счастливые, вы вернетесь домой.
Организационные детали
- Время экскурсии может не соответствовать свободному времени в календаре. Время для вашей поездке уточняйте в переписке до внесения предоплаты
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Экскурсия также возможна с трансфером из вашего отеля или аэропорта и обратно. Стоимость уточняйте в переписке.
- За дополнительную плату мы можем организовать профессиональную фотосессию или торжество
- Также мы можем выйти из Босфора в акваторию Чёрного моря (продолжительность прогулки составит 6 часов с возвращением), стоимость уточняйте в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Арнавуткей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хасан — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1159 туристов
Я уже много лет живу в Стамбуле и хорошо знаю его историю, культуру, традиции местных жителей. Свободно владею турецким, русским и другими иностранными языками. Периодически провожу частные экскурсии и являюсь референт-переводчиком на международных выставках и бизнес-встречах. Я и моя команда будем рады стать вашими проводниками: поможем вдохновиться городом, а также поделимся историей и красивыми панорамами великолепного Стамбула.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Всё прошло прекрасно. Сопровождающим был Алим - профессиональный историк, очень интересно рассказывает. Общение с организатором, Хасаном - тоже без нареканий, всё по делу и своевремнно, на вопросы отвечает оперативно. Команда яхты также очень гостеприимная.
Хасан
Ответ организатора:
Алексей, спасибо Вам большое! Будем снова рады Вас видеть в Стамбуле:)
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А
Одно из лучших впечатлений поездки. Огромное спасибо Алиму. Один из лучших экскурсоводов или я бы даже сказал проводников истории. Очень легко непринуждённо при этом интересно грамотно рассказано про историю и картинку города с Босфора. Честно захотелось еще программ с этим ведущим. Спасибо за четкий тайминг и организацию. Однозначно рекомендую.
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А
Прогулка прошла прекрасно! Мы очень довольны. Рады будем увидеться снова!
P.s. В день экскурсии были перекрыты некоторые улицы из -за международного забега, из-за чего такси отказывались везти нас в сторону порта, и наш гид, Хасан, любезно заехал за нами в отель. За это отдельное спасибо!
P.s. В день экскурсии были перекрыты некоторые улицы из -за международного забега, из-за чего такси отказывались везти нас в сторону порта, и наш гид, Хасан, любезно заехал за нами в отель. За это отдельное спасибо!
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Л
Огромное спасибо Хасану и команде за проведённую для нас прогулку!
Шикарная яхта, все новое и чистое. Очень вкусный обед прямо на воде с видом на город. Хасан очень приятный человек и знающий много историй гид! Понравилось даже 4 летнему ребёнку!)) Рекомендую!
Шикарная яхта, все новое и чистое. Очень вкусный обед прямо на воде с видом на город. Хасан очень приятный человек и знающий много историй гид! Понравилось даже 4 летнему ребёнку!)) Рекомендую!
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Экскурсию очень душевно провел Алим. Мы не заметили, как прошли 2 часа, слушая этого замечательного экскурсовода
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Благодарю за отличную прогулку. Яхта, Босфор, закат и ночной Стамбул. Великолепно.
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Входит в следующие категории Стамбула
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