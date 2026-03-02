2 отзыва оставили туристы

Романтический яхтенный круиз по Босфору разнообразит ваш отдых и зарядит новыми эмоциями.Вы увидите знаменитые достопримечательности Стамбула с необычного ракурса, отдохнете и попробуете турецкие сладости на борту.Гид расскажет увлекательные истории о

Царьграде, османской и византийской эпохах, древних крепостях и султанах. Круиз начинается из живописной бухты Золотой Рог, проходит под тремя подвесными мостами и возвращается обратно. Возможна организация трансфера и фотосессии за дополнительную плату. Прогулка может быть продлена до 6 часов с выходом в акваторию Чёрного моря

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для круиза по Босфору - с мая по сентябрь. В это время года вы сможете насладиться комфортной температурой и прекрасными видами Стамбула.

Сейчас август — это идеальное время.