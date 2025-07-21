Путешествие по Босфору на яхте - это уникальная возможность увидеть Стамбул с новой стороны.
Пролив открывает вид на множество исторических памятников, таких как мечети Чамлыджа и Ортакёй, дворец Долмабахче и Девичья
5 причин купить эту прогулку
- 🌟 Уникальные виды на Стамбул
- 🛥 Комфортная частная яхта
- ☕ Бесплатные напитки и закуски
- 🏰 Исторические памятники на берегах
- 🌉 Босфорский мост и крепости
Что можно увидеть
- Мечеть Чамлыджа
- Мечеть Ортакёй
- Дворец Долмабахче
- Девичья башня
- Крепость Румели Хисары
- Крепость Анадолу Хисары
- Босфорский мост
Описание водной прогулки
Да здравствует круиз!
Большинство круизов по Босфору проходят на общественных паромах или больших прогулочных теплоходах. Если вам важен комфорт и индивидуальный подход, рекомендуем прогуляться по проливу вдоль берегов Босфора на частной яхте. Это роскошный опыт для всех, кто ищет новые приключения и яркие впечатления.
От центра до окраин Стамбула
Приготовьтесь открыть Стамбул с совершенно иной стороны и насладиться красотами города, которые не видны с берега. За 2 часа вы погрузитесь в колорит восточного города. Удивитесь, как много исторических памятников расположены на берегах Босфорского пролива:
- сотни мечетей и минаретов, вырастающих из зелени парков (среди них — мечети Чамлыджа и Ортакёй);
- дворец Долмабахче в стиле барокко, бывшая резиденция османских султанов;
- Девичья башня, выстроенная на островке посреди пролива по приказу Александра Македонского;
- крепости Румели Хисары и Анадолу Хисары, одни из самых старых архитектурных сооружений Стамбула;
- Босфорский мост — первый в мире подвесной мост, который соединил две части света;
- виллы и дворцы в окружении фруктовых садов и причалов — этот район напоминает Венецию.
Эта прогулка создана для тех, кто хочет насладиться Босфором в уютной и расслабленной атмосфере. Основной акцент здесь — на красоте морского маршрута и видах!
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
- Программа проводится поочерёдно на русском и английском языках
- Экскурсия проводится на частной яхте, поэтому количество мест ограничено. Максимальное количество пассажиров на борту — 35 человек.
- Во время пребывания на яхте мы бесплатно предложим вам чай, кофе и сладкие комплименты
- Выход в море может быть отменен ввиду плохих погодных условий на Босфоре
ежедневно в 16:30
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€67
|Дети до 7 лет
|€46
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Каракей (IBB karaköy sahil parkı)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмре — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 1230 туристов
Я и моя команда делаем полезные и необычные обзорные экскурсии с 2019 года. Наши гиды всегда готовы провести для вас экскурсии с душой и показать самые интересные и необычные уголки.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 81 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ю
Юлия
21 июл 2025
Красивые виды. Интересной информации мало.
O
Olga
14 июн 2025
Прекрасна организация. Комфортная яхта! Отличные угощения. Гид на всех языках мира говорил. Всем гостям уделил внимание! С удовольствием опять проведу время с вами в след приезд.
А
Анастасия
13 июн 2025
Все было Прекрасно!
Команда - супер, вид с воды на Стамбул великолепен! Но особенно очаровал шпиц😁 Очень рада, что выбрала именно вас!
Алексей
13 июн 2025
Все хорошо. Понятная точка старта. Гид говорит на русском и английском, в прогулке угощают. Можно взять пиво. Гид отвечает на дополнительные вопросы. Однозначно рекомендую
О
Олег
3 июн 2025
Прогулка очень интересная, на комфортабельной яхте. Приятный бонус-закуски во время прогулки. Так же можно во время экскурсии купить пиво или вино.
Организатор уделяет отдельное внимание каждому пассажиру, знает русский язык.
Всё очень понравилось, рекомендуем.
А
Артем
3 июн 2025
🙌Яхта… экскурсия… гид… и команда отработали на ура👍✌️. Спасибо большое за хорошо проведенное время и полезную информацию о городе, благодаря вам Стамбул открылся с другой стороны. Впредь будем пользоваться вашими услугами чего желаю и другим. ❤️❤️❤️
Н
Надежла
19 мая 2025
Экскурсия понравилась, яхта чистая, ухоженная, посмотрели все основные красоты Стамбула. Очень порадовали угощения на яхте. Спасибо организаторам. Безусловно, рекомендую!
М
Михаил
16 мая 2025
Экскурсию можно посетить только как обзорную, если хотите узнать что-то интересное по поводу истории, города, то это явно не тот вариант. Гид рассказывал все по-английски, довольно таки однообразно и скудно(примерно:
Эмре
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв и за то, что поделились впечатлениями! Нам очень жаль, что экскурсия не полностью оправдала ваши ожидания.
Е
Елена
14 мая 2025
Прокатились с командой Эмре на яхте по Босфору! Сказать что было здорово, это значит ничего не сказать! Это было восхитительно! Организован каждый момент экскурсии, от встречи до возвращения в порт!
Олег
11 мая 2025
Отличная экскурсия! На борту кормят и хорошо рассказывают историю Турции.
Яхта красивая, если хотите классные фото на закате - рекомендую!
В
Вадии
10 мая 2025
Все прошло на высшем уровне!))) 👍
И
Ирина
6 мая 2025
Понравилась яхта и маршрут. Приятно удивили предложенные угощения: фрукты, бутербродики, вода. Однако, группа была смешанная (английский - большая часть и 4 чел., в том числе и мы - русские), и это очень неудобно. Мы заказывали экскурсию задолго до посещения Стамбула и рассчитывали на русскоязычную группу. Приходилось вслушиваться в перевод после, а иногда, и после "проплывания" достопримечательности.
О
Олеся
5 мая 2025
Экскурсия прошла четко по времени. Рассказ гида был компактным. Но целью этой экскурсии и не были исторические экскурсы, а любование красотами и видами Босфора. Легкие закуски и чай подавались все время поездки.
И
Ирина
3 мая 2025
Все очень понравилось, интересная экскурсия, хорошая организация, спасибо
М
Михаил
2 мая 2025
Хорошая прогулка, все понравилось! Красивые виды.
Входит в следующие категории Стамбула
