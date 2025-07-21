Путешествие по Босфору на яхте - это уникальная возможность увидеть Стамбул с новой стороны.Пролив открывает вид на множество исторических памятников, таких как мечети Чамлыджа и Ортакёй, дворец Долмабахче и Девичья

башня. Прогулка проходит на частной яхте, что обеспечивает комфорт и индивидуальный подход. В пути предлагаются чай, кофе и сладкие комплименты. Это идеальный выбор для тех, кто ценит роскошь и яркие впечатления

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

Да здравствует круиз!

Большинство круизов по Босфору проходят на общественных паромах или больших прогулочных теплоходах. Если вам важен комфорт и индивидуальный подход, рекомендуем прогуляться по проливу вдоль берегов Босфора на частной яхте. Это роскошный опыт для всех, кто ищет новые приключения и яркие впечатления.

От центра до окраин Стамбула

Приготовьтесь открыть Стамбул с совершенно иной стороны и насладиться красотами города, которые не видны с берега. За 2 часа вы погрузитесь в колорит восточного города. Удивитесь, как много исторических памятников расположены на берегах Босфорского пролива:

сотни мечетей и минаретов, вырастающих из зелени парков (среди них — мечети Чамлыджа и Ортакёй);

дворец Долмабахче в стиле барокко, бывшая резиденция османских султанов;

Девичья башня, выстроенная на островке посреди пролива по приказу Александра Македонского;

крепости Румели Хисары и Анадолу Хисары, одни из самых старых архитектурных сооружений Стамбула;

Босфорский мост — первый в мире подвесной мост, который соединил две части света;

виллы и дворцы в окружении фруктовых садов и причалов — этот район напоминает Венецию.

Эта прогулка создана для тех, кто хочет насладиться Босфором в уютной и расслабленной атмосфере. Основной акцент здесь — на красоте морского маршрута и видах!

Организационные детали