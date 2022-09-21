Фотопрогулка в сердце Стамбула

Приглашаю вас на экскурсию в величественный и яркий исторический центр Стамбула

5
1 отзыв
Приглашаю вас на экскурсию в величественный и яркий исторический центр Стамбула — идеальное место для фотопрогулки: именно здесь сосредоточены культовые достопримечательности города, которые перенесут вас в манящую атмосферу Востока.

Площадь Султанахмет, сад Топканы, вокзал Сиркеджи, пестрые улочки, морские пейзажи и аутентичные кофейни — для фотосессии мы вместе выберем лучшие локации, которые воплотят характер города и органично дополнят ваш образ.
Фотопрогулка в сердце Стамбула
Фотопрогулка в сердце Стамбула
Фотопрогулка в сердце Стамбула
Фотопрогулка в сердце Стамбула
Фотопрогулка в сердце Стамбула

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Султанахмет
  • Сад Топканы
  • Вокзал Сиркеджи
  • Пестрые улочки, морские пейзажи
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Описание

Яркий исторический центр Стамбула

Величественный и яркий исторический центр Стамбула — идеальное место для фотопрогулки: именно здесь сосредоточены культовые достопримечательности города, которые перенесут вас в манящую атмосферу Востока. Площадь Султанахмет, сад Топканы, вокзал Сиркеджи, пестрые улочки, морские пейзажи и аутентичные кофейни — для фотосессии мы вместе выберем лучшие локации, которые воплотят характер города и органично дополнят ваш образ.

Что вас ожидает

Фотосессия в ключевых местах Стамбула

Мы начнем прогулку в сердце города контрастов — на площади Султанахмет, где расположились главные символы Стамбула. Сделаем замечательные фотографии в характерных декорациях города, заглянем в уютные улочки с деревянными и цветными домами, спустимся к морю или устроим тематическую фотосессию на знаменитом вокзале, где завершал путь Восточный Экспресс. Вы сможете перевоплотиться в легендарную Хюррем, прогуляться по саду Топкапы, разглядеть Галатскую башню на противоположном берегу Золотого рога или остановиться на чашечку турецкого кофе в аутентичном кафе. Вместе мы составим идеальным маршрут для фотосессии!

Прикоснуться к магии города

С первых минут вы проникнетесь раскрепощающей атмосферой Стамбула, в котором переплетаются колорит Востока и свобода Запада. Мы пройдем по улицам, наполненным ароматами турецкого кофе, пряностей и специй, и отыщем самобытные уголки города, которые не только располагают к фотографии, но и заставляют влюбляться в Стамбул.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Фотопрогулка
  • После фотопрогулки вы получите 50-60 полностью обработанных фотографий
Что не входит
  • В стоимость не входят расходы в кафе и музеях
  • Если съёмка планируется в этих местах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии на площади Султанахмет
Завершение: Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Обратите внимание
  • Фотосессия не включает в себя экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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