Квест без гида «В сердце Стамбула»

Исследовать район Султанахмет в своём темпе, выполняя увлекательные задания
Перед стартом наш представитель свяжется с вами и даст подробные инструкции по прохождению онлайн-квеста. Двигаясь от точки к точке, вы познакомитесь с главными локациями исторического центра. Погрузитесь в византийскую и османскую эпохи. Откроете любопытные факты о Стамбуле. А пройдя квест до конца, сможете насладиться десертом в одной из лучших кондитерских района.
5
2 отзыва
Квест без гида «В сердце Стамбула»
Квест без гида «В сердце Стамбула»
Квест без гида «В сердце Стамбула»
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание квеста

Как проходит квест

  • Перед стартом наш координатор проведёт инструктаж, и вы подключитесь к чат-боту в Телеграме, с помощью которого пройдёте квест в удобное для вас время. В чат-боте есть локации объектов, краткая и интересная информация о них, вопросы и подсказки. Всего 25 заданий различной сложности
  • Весь квест вы проходите самостоятельно, двигаясь в своём темпе. Но не переживайте, мы будем на связи, если понадобится помощь
  • Маршрут составлен так, чтобы вы познакомились с основными достопримечательностями исторического района
  • После прогулки у вас остается доступ к чат-боту в течение 2 недель

Что вас ожидает

Вы пройдёте по самому центру Стамбула, району Султанахмет, начав маршрут у византийского Мильного камня. В программе квеста:

  • площадь Султанахмет и её колонны
  • Немецкий фонтан
  • Голубая мечеть
  • Айя-София
  • фонтан Ахмеда III
  • первый двор дворца Топкапы
  • Цистерна Базилика

Выполняя задания, вы узнаете:

  • Чем раньше была площадь Султанахмет
  • Кто установил на ней колонны и как называлось место их нахождения
  • Чем занимались палачи султана во дворце Топкапы
  • Что означают символы и фигуры на гербе Стамбула
  • Как связаны между собой монеты и римские воины
  • В чём своеобразие колонн Цистерны Базилики
  • А также историю стамбульских фонтанов и секреты Голубой мечети и Айя-Софии

Организационные детали

  • Все объекты, кроме Голубой мечети (вход бесплатный) осматриваются снаружи
  • Обратите внимание, что в пятницу Голубая мечеть закрывается на время дневного намаза
  • У вас должен быть телефон с доступом в интернет и достаточным уровнем зарядки
  • Квест проходит без сопровождения гида

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
15 фев 2025
Прекрасный формат ‘самостоятельного квеста’! Не ограничен во времени, предоставлен сам себе. Можно растянуть удовольствие на несколько дней. Супер! Спасибо!
И
25 ноя 2024
Экскурсия-квест по главным достопримечательностям Стамбула оставила очень приятные впечатления. Хорошо и удобно продуманный маршрут, с легкими и интересными вопросами. Не только посмотрели, но и узнали разные факты из истории этих
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мест. От Святой Софии и Голубой мечети до дворца Топкапы – все ключевые объекты были включены, но в нестандартной форме. Прекрасный вариант для базового знакомства с городом, на память еще остаётся бумажный альбом с маршрутом.

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