Перед стартом наш представитель свяжется с вами и даст подробные инструкции по прохождению онлайн-квеста. Двигаясь от точки к точке, вы познакомитесь с главными локациями исторического центра. Погрузитесь в византийскую и османскую эпохи. Откроете любопытные факты о Стамбуле. А пройдя квест до конца, сможете насладиться десертом в одной из лучших кондитерских района.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание квеста
Как проходит квест
- Перед стартом наш координатор проведёт инструктаж, и вы подключитесь к чат-боту в Телеграме, с помощью которого пройдёте квест в удобное для вас время. В чат-боте есть локации объектов, краткая и интересная информация о них, вопросы и подсказки. Всего 25 заданий различной сложности
- Весь квест вы проходите самостоятельно, двигаясь в своём темпе. Но не переживайте, мы будем на связи, если понадобится помощь
- Маршрут составлен так, чтобы вы познакомились с основными достопримечательностями исторического района
- После прогулки у вас остается доступ к чат-боту в течение 2 недель
Что вас ожидает
Вы пройдёте по самому центру Стамбула, району Султанахмет, начав маршрут у византийского Мильного камня. В программе квеста:
- площадь Султанахмет и её колонны
- Немецкий фонтан
- Голубая мечеть
- Айя-София
- фонтан Ахмеда III
- первый двор дворца Топкапы
- Цистерна Базилика
Выполняя задания, вы узнаете:
- Чем раньше была площадь Султанахмет
- Кто установил на ней колонны и как называлось место их нахождения
- Чем занимались палачи султана во дворце Топкапы
- Что означают символы и фигуры на гербе Стамбула
- Как связаны между собой монеты и римские воины
- В чём своеобразие колонн Цистерны Базилики
- А также историю стамбульских фонтанов и секреты Голубой мечети и Айя-Софии
Организационные детали
- Все объекты, кроме Голубой мечети (вход бесплатный) осматриваются снаружи
- Обратите внимание, что в пятницу Голубая мечеть закрывается на время дневного намаза
- У вас должен быть телефон с доступом в интернет и достаточным уровнем зарядки
- Квест проходит без сопровождения гида
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 970 туристов
Нас зовут Татьяна и Олеся. Мы живем в прекрасном, загадочном, вечно старом и вечно новом Стамбуле! Мы любим гулять по ковру его пёстрых кварталов и каждый раз открывать и узнаватьЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
15 фев 2025
Прекрасный формат ‘самостоятельного квеста’! Не ограничен во времени, предоставлен сам себе. Можно растянуть удовольствие на несколько дней. Супер! Спасибо!
И
Ирина
25 ноя 2024
Экскурсия-квест по главным достопримечательностям Стамбула оставила очень приятные впечатления. Хорошо и удобно продуманный маршрут, с легкими и интересными вопросами. Не только посмотрели, но и узнали разные факты из истории этих
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