1 чел.
По популярности
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка: контрасты Стамбула
Исследуйте величие и красоту Стамбула, сохраняя воспоминания в профессиональных фотографиях
«В зависимости от нашего темпа, в течении 4-5 дней после фотопрогулки вы получите 50 полностью обработанных фотографий»
Завтра в 14:30
9 июня в 09:30
€160 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
Фотопрогулка по Принцевым островам: история, природа и фото
Путешествие на Бююкаду - это шанс увидеть Стамбул с другой стороны. Запечатлейте каждый момент в райском уголке среди сосен и моря
Начало: На пристани Эминеню или Кадыкёй
«В течение трех недель после экскурсии вы получите фотографии с цветокоррекцией и ретушью, которые будут загружены на файлообменник Яндек»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
295€266 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосвидание со Стамбулом
Запечатлеть себя в самых интересных декорациях города на прогулке с профессиональным фотографом
«Стамбульские контрасты: вас ждет фотосессия в аутентичном районе Балат, где грандиозные постройки прошлого соседствуют с яркими граффити»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в сердце Стамбула
Запечатлеть себя на фоне главных достопримечательностей столицы четырех империй
Начало: На площади Султанахмет
«Фотосессия в ключевых местах Стамбула»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
€160 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
«Восточная сказка»: эксклюзивная фотосессия на крыше Стамбула
«Восточная сказка»: уникальная фотосессия на крыше Стамбула с видом на Босфор и мечеть Сулеймание
«Заранее решите, что хотите надеть на фотосессию»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от €180 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия в Стамбуле: эмоции и красота города
Захватывающая фотопрогулка по Стамбулу: от исторических мест до уникальных районов. Ваши воспоминания станут ярче
«Это не историческая экскурсия с датами и фактами, а фотопрогулка»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по самобытному Балату
Исследовать самый необычный район Стамбула и запечатлеть себя в его атмосферных уголках
Начало: Eminonu tramvay station
«Эта прогулка-фотосессия приведет вас в самый аутентичный район Стамбула — Балат»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосессия «Быстрое знакомство со Стамбулом»
Получите коллекцию профессиональных фото с лучшими видами Стамбула и его историческими местами
Начало: у собора Святой Софии
«А я расскажу о современной жизни древнего мегаполиса, менталитете местных и необычных локациях, куда вы сможете заглянуть после фотосессии, чтобы продолжить знакомство с Царьградом»
Завтра в 09:00
9 июня в 14:00
221€199 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Тематическая фотосессия и увлекательная прогулка в Стамбуле
Сказочные сюжеты, романтические love-story и колоритные портреты в восточной обстановке
Начало: По договоренности с гидом
«Вы придумаете тему фотосессии, а я обещаю вам ее лучшее исполнение и заодно — прогулку по аутентичным улочкам старинного контрастного Стамбула»
Завтра в 10:00
9 июня в 08:00
€150 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
На пароме, канатной дороге и трамвае - к самому яркому и фотографиному кварталу города
Начало: От вокзала Сиркеджи
«Вы полюбуетесь нестандартной архитектурой, сделаете сочные фотографии и по желанию зайдёте в антикварные магазины с диковинными винтажными вещицами»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00, в субботу в 13:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€52 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по нетуристическому Стамбулу
Сохранить частичку настоящего города не только в памяти, но и на тёплых снимках
«Прогулка со мной — это, прежде всего, фотосессия, поэтому маршрут с вами мы построим индивидуально»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
€150 за человека
Фотопрогулка
1 час
Прогулка на яхте по Босфору с фотографом
Фотосессия, вино и пейзажи самого большого города Турции
Начало: В районе Фатих
«Насладитесь видами на город и морскими просторами, а я сделаю профессиональные фотографии — живые, настоящие, искренние»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»
Откройте для себя великолепие Стамбула и запечатлейте лучшие моменты во время индивидуальной фотосессии
Начало: На площади Султанахмет
«📸 На протяжении всей прогулки я буду делать фотографии разного плана: от общих, на фоне города, до портретных с фокусом на эмоции»
Завтра в 09:00
9 июня в 14:00
245€221 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
6 часов
Фото-прогулка по Хейбелиада: уникальная атмосфера Принцевых островов
Принцевы острова ждут: история, зелень и фото без автомобилей. Погрузитесь в уникальную атмосферу Хейбелиада
Начало: По договоренности
9 июня в 11:30
10 июня в 11:30
235€212 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка «В твоих глазах-Стамбул»
Начало: По договоренности
«Что Вас ждет: На нашей фотопрогулке Вы увидите самые знаковые места Стамбула, научитесь позированию, воплотите в реальность самые желанные идеи для фото и получите море положительных эмоций»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 125€100 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
4 часа
Альбом из Стамбула: фотопрогулка по Азии
Обойти азиатскую часть и сохранить свои впечатления от неё на снимках
«Неподалёку увидите грандиозный подвесной мост через Босфор, который также станет великолепным фоном для фотографий»
Завтра в 09:00
9 июня в 14:00
221€199 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия на террасе Стамбула в летящем платье + видео reels
Начало: Галатская башня
«Фотосессия в летящем, ярком платье со шлейфом на крыше Стамбула в окружении чаек»
Расписание: каждый день
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€150 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фото-прогулка. Романтичная фотосъёмка по Стамбулу
Начало: Место встречи возле вашего отеля
Расписание: 7/24
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€110 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по азиатскому Стамбулу
Увидеть настоящую жизнь города в районах Кадыкей и Мода и сохранить воспоминания на ярких снимках
Начало: Кадыкей у причалов или входа в метро
«Фотопрогулка в декорациях азиатского Стамбула»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
Костюмированная фотосессия в сердце Стамбула
Примерить на себя образ из восточной сказки и получить на память профессиональные снимки
Начало: По договоренности с гидом
«Каждое из этих мест станет идеальным фоном для нашей фотосессии, передаст магию и величие города и будет прекрасно сочетаться с нарядами, которые лягут в основу вашего образа»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€200 за человека
Фотопрогулка
6 часов
Фотопрогулка на Принцевы Острова
Начало: Пристань Эминеню
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€249 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия мечты среди чайков над крышами Стамбула
Фотосессия на крыше в Стамбуле: волшебный вид, чайки и вы в центре этой красоты. Запечатлите моменты счастья
Начало: Место встречи зависит от выбранной крыши
«Что вас ожидает: Предлагаю часовую фотосессию на одной из самых фотографичных крыш-фотозон Стамбула»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
4 часа
Экскурсия-фотосессия в городе контрастов
Отправиться в незабываемое путешествие по Стамбулу с профессиональным гидом-фотографом
«В течение полутора недель после фотоэкскурсии вы получите 50-100 полностью обработанных фотографий»
Завтра в 08:00
9 июня в 07:00
299€225 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 день
Расписание: Время работы: 08:00 - 23:55
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от €120 за человека
Фотопрогулка
1 час
Портретная фотосессия в андеграундном Каракёе
Прогуляться по самому яркому району Стамбула, найти интересные граффити и сделать красивые фото
Начало: На причале Каракёй
«Мы обойдем все улочки этого района и выберем лучшие места для стильной портретной фотосессии»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€160 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Стамбул с высоты: эксклюзивная фотосессия на крышах города
Стамбул с высоты: уникальные ракурсы и фото на память. Откройте город как никто другой, запечатлев красоту с крыш и мечетей
Начало: у причалов в Эминоню
«Наша фотопрогулка начнется с причала района Эминёню — мы сделаем волшебные кадры у моря с видом на Галатскую башню, а затем прогуляемся по Галатском мосту среди местных жителей»
Завтра в 08:00
9 июня в 06:00
€200 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Два влюбленных сердца в Стамбуле
Фотоальбом ваших самых счастливых моментов, проведенных в прекрасном городе
Начало: По договоренности с гидом
«Я помогу вам определиться с местом для фотосессии, найду наиболее выигрышные ракурсы Стамбула, проконсультирую по выбору одежды для фотопрогулки и помогу с позированием»
Завтра в 10:00
9 июня в 08:00
€200 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Прикоснуться к «Великолепному веку»: фотопрогулка по местам съёмок
Дворцы-декорации популярного сериала и снимки на память о Стамбуле
Начало: На Ayrilik Cesmesi
«Стоимость трансфера от Айрылык Чешмеси до места фотосессии входит в стоимость фотопрогулки»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Профессиональная фотосессия в Стамбуле
Начало: Ваш отель
«Здесь множество мест, где можно провести фотосессию и сделать самые лучшие снимки»
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€250 за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
2 часа
Любовь на улицах Стамбула: фотопрогулка
Не спеша пройти по открыточным местам города и сделать на память романтичные снимки
«Чтобы каждая love-story была оригинальной и подходила под предпочтения путешественников, я предлагаю вам самостоятельно выбрать места для фотосессии»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
199€180 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1 час
Костюмированная фотосессия: по мотивам «Великолепного века»
Начало: Султанахмет фонтан
«Предлагаю вам часовую фотосессию в одном из платьев на ваш выбор»
Расписание: Каждый день с 7:00-8:00.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€200 за человека
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»
Начало: Площадь Султанахмет
Расписание: Каждый день, с 9:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€199 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
5.5 часов
Фотопутешествие по загадочным местам Стамбула
Могила Юши, крепость Йорос, рыбацкая деревня и панорамы Босфора на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У метро Ускюдар
«На протяжении всего пути я буду вас фотографировать»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
300€270 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu
Начало: Karaköy prier
«Что вас ждет Приглашаем на прогулку по Босфору на индивидуальной роскошной яхте с профессиональным турецким фотографом»
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
от €600 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фотопрогулка по Принцевым островам. Бююкада
Начало: Эминону - принцевы острова паромный порт. Eminönü
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Стамбулу с профессиональным фотографом
Начало: Ваш отель
«Непринужденная и доброжелательная атмосфера во время фотосессии подарит вам радость и прекрасные воспоминания на всю жизнь»
Расписание: договорная
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€250 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка в сердце Стамбула
Начало: Начало экскурсии на площади Султанахмет
«Яркий исторический центр Стамбула Величественный и яркий исторический центр Стамбула — идеальное место для фотопрогулки: именно здесь сосредоточены культовые достопримечательности города, которые перенесут вас в манящую атмосферу Востока»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€110 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотоэкскурсия «По Стамбулу не спеша»
Начало: У Вашего отеля
«В зависимости от нашего темпа, в течение 3-5 дней после фото-экскурсии вы получите 50-100 полностью обработанных фотографий»
Расписание: Понедельник - Воскресенье с 11:00 до 18:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€170 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1 час
Атмосферная прогулка по Стамбулу с фотографом
Начало: Галатская башня
«А что если совместить прогулку и фотосессию в одной экскурсии»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€80 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Восточная сказка: Фототур
Начало: По договоренности, любая удобная для Вас локация
«Приглашаем вас на индивидуальную фотопрогулку по Стамбулу с профессиональным фотографом»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€150 за человека
Фотопрогулка
7 часов
Фотопрогулка в Стамбуле: по Азии вдоль Босфора
Поймать лучшие ракурсы у Девичьей башни, цветных домиков и летней резиденции султанов
Начало: на пристани
«Начнём нашу фотоэкскурсию с морской прогулки на пароме»
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€185 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в Стамбуле
Подняться на одну из самых красивых крыш города и сделать эффектные фото в летящем платье
Начало: У Галатской башни
«Я буду счастлива разделить с вами день вашего путешествия и провести для вас фотосессию в ярком платье со шлейфом на крыше Стамбула»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€300 за человека
Фотопрогулка
3.5 часа
Стамбул в объективе: фото-прогулка
Прогуляться по звенящей Истикляль, увидеть старинные храмы и научиться ловить момент
Начало: У вашего отеля
«Путешествие с фотографом по «городу души» покажет Стамбул в новом свете»
Завтра в 19:30
9 июня в 08:30
€180 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
Открыть неизведанные уголки самой популярной улицы Турции и запечатлеть себя на атмосферных снимках
Начало: На площади Таксим
«Покажу кафе знаменитого режиссёра и фотографа-документалиста Ара Гюлера, на стенах которого вы рассмотрите известные работы, изображающее Стамбул начала 20-го века»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 150€143 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по колоритным районам Фатих и Балат
Открыть тайные уголки Стамбула, полюбоваться цветными домами и получить на память яркие снимки
Начало: В районе метро Халич
«В течение трех рабочих дней после фотопрогулки я отправлю вам не менее 100 фото с обработкой и цветокоррекцией»
9 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от €150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Очень понравилась наша фото прогулка! Погуляли в таких местах, куда бы сами не попали! А котокафе, казалось бы мелочь, очень впечатлило нашу компанию! Спасибо огромное Виктории, она сделала наш день в Стамбуле очень насыщенным! Теперь с нетерпением ждём фото!
- ЕЕкатерина2 июня 2024Сегодня мы с мужем побывали на замечательной экскурсии с Айдыном и остались очень довольны проведённым временем в его комании! Нам
- ООльга1 июня 2024От всей души благодарю Айдына за чудесную экскурсию 🤗
- IInna30 мая 2024Большое спасибо Айдыну за чудесную экскурсию. Стамбул вновь открылся с неожиданной стороны) Мы побывали на холме Пьера Лоти, прогулялись на
- ММарина28 мая 2024Все очень понравилось 🔥
- ААлександра27 мая 2024Невероятно великолепная экскурсия. Гид Ата-потрясающей души человек и я считаю что мне очень повезло с ним познакомиться. Не люблю фотографироваться,
- ААлександра24 мая 2024Фотоссесия прошла замечательно. Я интроверт, но с фотографом Юлей мне было очень комфортно, она располагает к себе с первых минут
- ДДарья23 мая 2024Юля замечательная девушка и фотограф. Провела по маршруту, помогала с позированием, где как встать, как лучше сделать для красивых кадров. Параллельно рассказала
- ИИрина22 мая 2024Ну что я могу сказать….. рекомендую вам Наталью. Работать было с ней одно удовольствие. Внимательная, обходительная…. работает на результат. Фотки получились просто суперрр, и в летящем платье и в турецком. Сняла и видео и мини ролик с музыкой. Молодец!!! Рекомендую
- ЛЛюдмила18 мая 2024Спасибо Татьяне за отличную фото прогулку по Истиклялю! Фотографии просто юридические♥️
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Фотопрогулки»
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