Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Что вас ожидает
В кадре только вы — и Стамбул! Наш творческий поиск затронет самые живописные и знаковые локаии Стамбула: площадь Султанахмет, мечеть Сулеймание и набережную Ортакей. Каждое из этих мест станет идеальным фоном для нашей фотосессии, передаст магию и величие города и будет прекрасно сочетаться с нарядами, которые лягут в основу вашего образа.
Образы из восточных сказок. Для фотосессии я предоставлю платье со всеми необходимыми аксессуарами (кольца, корона, серьги и т. д. ): примеры образов вы можете увидеть на фото. Я приеду с помощницей, которая поможет вам подготовиться. А во время съемочного процесса подскажу удачные ракурсы и помогу с позированием.
Кому подойдет фотосессия 📷
Путешественницам, которые любят неординарные образы для фотосессий и хотят привезти из Стамбула снимки, которые не встретишь у других туристов.
Организационные детали
- Я предоставлю платье со всеми необходимыми аксессуарами (кольца, корона, серьги и т. д. ), как показано на примерах фотографий. Большинство из платьев подходят на разные типы фигур и размеры: от XS до XXL.
- Примерно через 10-15 дней после фотосессии я отправлю вам 35 фото в обработке и, при вашем желании, все исходники. Все фотографии 📸 загружаю через файлообменник (Яндекс или Гугл) без потери качества.
- Рекомендую начинать фотосессию 📷 утром — до того, как улицы начнут заполняться толпами туристов, чтобы у нас получились лучшие снимки на пустых улицах :)
- Макияж и прическа не входят в стоимость фотосессии, но я могу посоветовать отличных русскоговорящих визажистов, с которыми сотрудничал уже не раз. Они также могут приехать в ваш отель 🏨, чтобы подготовить вас к фотосессии.