Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Что вас ожидает

В кадре только вы — и Стамбул! Наш творческий поиск затронет самые живописные и знаковые локаии Стамбула: площадь Султанахмет, мечеть Сулеймание и набережную Ортакей. Каждое из этих мест станет идеальным фоном для нашей фотосессии, передаст магию и величие города и будет прекрасно сочетаться с нарядами, которые лягут в основу вашего образа.

Образы из восточных сказок. Для фотосессии я предоставлю платье со всеми необходимыми аксессуарами (кольца, корона, серьги и т. д. ): примеры образов вы можете увидеть на фото. Я приеду с помощницей, которая поможет вам подготовиться. А во время съемочного процесса подскажу удачные ракурсы и помогу с позированием.

Кому подойдет фотосессия 📷

Путешественницам, которые любят неординарные образы для фотосессий и хотят привезти из Стамбула снимки, которые не встретишь у других туристов.

Организационные детали