Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Костюмированная фотосессия в сердце Стамбула

Примерить на себя образ из восточной сказки и получить на память профессиональные снимки

Anatoly
Anatoly – Гид из Стамбула
Величественный Стамбул будто создан для фотосессий в роскошных образах.

Выбрав одно из изящных платьев, мы отправимся на поиски идеальной точки для фотосессии.

Площадь Султанахмет, мечеть Сулеймание или набережная Ортакей — на фоне знаковых мест города я сделаю для вас профессиональные снимки, которые станут одним из ярчайших воспоминаний о Стамбуле!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Костюмированная фотосессия в сердце Стамбула
Костюмированная фотосессия в сердце Стамбула

Что вас ожидает

В кадре только вы — и Стамбул! Наш творческий поиск затронет самые живописные и знаковые локаии Стамбула: площадь Султанахмет, мечеть Сулеймание и набережную Ортакей. Каждое из этих мест станет идеальным фоном для нашей фотосессии, передаст магию и величие города и будет прекрасно сочетаться с нарядами, которые лягут в основу вашего образа.

Образы из восточных сказок. Для фотосессии я предоставлю платье со всеми необходимыми аксессуарами (кольца, корона, серьги и т. д. ): примеры образов вы можете увидеть на фото. Я приеду с помощницей, которая поможет вам подготовиться. А во время съемочного процесса подскажу удачные ракурсы и помогу с позированием.

Кому подойдет фотосессия 📷

Путешественницам, которые любят неординарные образы для фотосессий и хотят привезти из Стамбула снимки, которые не встретишь у других туристов.

Организационные детали

  • Я предоставлю платье со всеми необходимыми аксессуарами (кольца, корона, серьги и т. д. ), как показано на примерах фотографий. Большинство из платьев подходят на разные типы фигур и размеры: от XS до XXL.
  • Примерно через 10-15 дней после фотосессии я отправлю вам 35 фото в обработке и, при вашем желании, все исходники. Все фотографии 📸 загружаю через файлообменник (Яндекс или Гугл) без потери качества.
  • Рекомендую начинать фотосессию 📷 утром — до того, как улицы начнут заполняться толпами туристов, чтобы у нас получились лучшие снимки на пустых улицах :)
  • Макияж и прическа не входят в стоимость фотосессии, но я могу посоветовать отличных русскоговорящих визажистов, с которыми сотрудничал уже не раз. Они также могут приехать в ваш отель 🏨, чтобы подготовить вас к фотосессии.
Костюмированная фотосессия в сердце Стамбула
Костюмированная фотосессия в сердце Стамбула
Костюмированная фотосессия в сердце Стамбула
Костюмированная фотосессия в сердце Стамбула
Костюмированная фотосессия в сердце Стамбула
Костюмированная фотосессия в сердце Стамбула
Костюмированная фотосессия в сердце Стамбула
Костюмированная фотосессия в сердце Стамбула
Костюмированная фотосессия в сердце Стамбула
Костюмированная фотосессия в сердце Стамбула
Костюмированная фотосессия в сердце Стамбула
Костюмированная фотосессия в сердце Стамбула

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Anatoly
Anatoly
Фотографировать жизнь — это то, чем я занимаюсь. Я люблю фотографировать людей. Молодых, пожилых или детишек — всё равно. На съёмке мы можем шутить и смеяться, обмениваться позитивными эмоциями, поэтому фотографии получаются живые и эмоционально насыщенные. Мне важно показать человека настоящим и искренним.
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