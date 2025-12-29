Бейхан проводит ещё 1 экскурсию

Я покажу важнейшие символы Стамбула: площадь Султанахмет, Айя-Софию, Голубую мечеть и дворец Топкапы. Расскажу о прошлом и настоящем города, султанах и их женах, великих зодчих и отважных воинах. Помогу понять противоречивый стамбульский характер и расшифрую особенности восточной архитектуры.
Описание экскурсии
«Открыточный» Стамбул
Вас ждут самые популярные места древнего города:
- Голубая мечеть — «визитная карточка» Стамбула. Она покорит вас сочетанием изящества и грандиозных размеров, пышным убранством и тонкостью декоративных элементов. Я расскажу, кто приказал ее построить и почему в ней не четыре минарета, а шесть.
- Собор Святой Софии — выдающийся памятник мировой архитектуры и символ «золотого века» Византии. Вы узнаете, как складывалась его история и почему совсем недавно он снова стал мечетью.
- Ипподром — несколько веков назад он был центром светской жизни города. Я раскрою, какое отношение к нему имеет римский император Септимий Север, какие зрелищные мероприятия здесь проходили и какую роль ипподром играет в современной жизни города.
- Дворец Топкапы — главная резиденция османских правителей до середины XIX века. Вы погуляете по роскошным залам, осмотрите гарем, услышите интересные факты о турецком сериале «Великолепный век» и получите объемное представление о жизни и быте султанов.
При желании можно будет дополнительно посетить гарем султана. Место, где жил Султан Османской империи, где вершились дворцовые интриги и решалась судьба будущего правителя империи.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается комбинированный билет во дворец Топкапы: дворец, церковь Святой Ирины и гарем — 2750 лир с чел., в Собор Святой Софии — €25 с чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бейхан — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 4878 туристов
Я — профессиональный лицензированный гид и владелец туристического агентства в Стамбуле. Экскурсии провожу я или мои коллеги. Мы — все лицензированные гиды, которые любят город. Без толп и скучных лекций — только живые истории, атмосфера и тот самый Стамбул, в который влюбляются навсегда.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 83 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсовод супер!!! Отличная и интересная экскурсия!!! Рекомендую гида Евгений(русская вариация) на первом фото он. Спасибо, за увлекательный и познавательный день!!!
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Путешествие по историческим местам Стамбула превзошло все ожидания благодаря профессионализму и вниманию нашего гида Бейхана. Началось наше путешествие с Голубой мечети, которая впечатляет своим великолепием и спокойствием. Наш гид подробно
+2
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О
Заказывала у Бейхана 2 индивидуальные экскурсии. Одну проводил сам Бейхан, очень приятный, порядочный экскурсовод, позитивный, интересно рассказывает, не нудно. Посоветовал, что лучше посмотреть в сжатый срок, проводил до места встречи
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Отличная экскурсия! гид Бейхан, очень быстро откликнулся на заявку об экскурсии. с утра занял нам заранее очередь в собор Айя София. мы не стояли в очереди ни минуты. прекрасная экскурсия
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I
Экскурсию нам проводил гид Ферхан. Очень интересное содержание, программа была с нами согласована заранее, все наши пожелания были учтены. Не было ни одной заминки, ни одной очереди - четко распланировано время экскурсии и посещения всех объектов. За 1 день успели посмотреть все основные достопримечательности Стамбула. Ферхан еще и очень хороший фотограф:). Рекомендую!
+2
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И
Оказались в Стамбуле? Сразу пишите этому гиду. Вы получите максимум впечатлений, окунётесь в историю города, проникнетесь его атмосферой и не захотите покидать его!! Мы так и сделали - и продлили проживание в отеле и попросили о дополнительной экскурсии по другим интересным местам этого необыкновенного города. Бейхан нам очень помог с бытовыми вопросами, подсказал советами, очень рекомендуем всем!
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