Бейхан проводит ещё 1 экскурсию

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В сердце Стамбула с профессиональным гидом

Посетить главные достопримечательности города и раскрыть их многовековую историю

Бейхан
Бейхан – Гид из Стамбула
Я покажу важнейшие символы Стамбула: площадь Султанахмет, Айю-Софию, Голубую мечеть и дворец Топкапы.

Расскажу о прошлом и настоящем города, султанах и их женах, великих зодчих и отважных воинах.

Помогу понять противоречивый стамбульский характер и расшифрую особенности восточной архитектуры.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 120€90 за экскурсиюскидка25%

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В сердце Стамбула с профессиональным гидом
В сердце Стамбула с профессиональным гидом

Что вас ожидает

«Открыточный» Стамбул
Вас ждут самые популярные места города. В программе экскурсии:

  • Голубая мечеть — «визитная карточка» Стамбула. Она покорит вас сочетанием изящества и грандиозных размеров, пышным убранством и тонкостью декоративных элементов. Я расскажу, кто приказал ее построить и почему в ней не четыре минарета, а шесть.
  • Собор Святой Софии — выдающийся памятник мировой архитектуры и символ «золотого века» Византии. Вы узнаете, как складывалась его история 📖 и почему совсем недавно он снова стал мечетью.
  • Ипподром — несколько веков назад он был центром светской жизни города. Я раскрою, какой римский император приказал его построить, какие зрелищные мероприятия в нем проходили и какую роль ипподром играет в современной жизни города.
  • Дворец Топкапы — главная резиденция османских правителей до середины XIX века. Вы погуляете по роскошным залам, услышите интересные факты о турецком сериале «Великолепный век» и получите объемное представление о жизни и быте султанов.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 во дворец Топкапы не включены в стоимость — 100 лир с человека.

В сердце Стамбула с профессиональным гидом
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
В сердце Стамбула с профессиональным гидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Бейхан
Бейхан
Меня зовут Бейхан, я живу и работаю в Стамбуле и не устаю восхищаться его красотой. Более 20 лет занимаюсь любимым делом — туризмом. В 2012 году получил лицензию профессионального гида, которая позволяет проходить в национальные музеи без очереди и проводить в них экскурсии. Надеюсь на скорую встречу с вами.
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Бейхан проводит ещё 1 экскурсию

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