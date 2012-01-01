Бейхан проводит ещё 1 экскурсию

Меня зовут Бейхан, я живу и работаю в Стамбуле и не устаю восхищаться его красотой. Более 20 лет занимаюсь любимым делом — туризмом. В 2012 году получил лицензию профессионального гида, которая позволяет проходить в национальные музеи без очереди и проводить в них экскурсии. Надеюсь на скорую встречу с вами.