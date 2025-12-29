Бейхан проводит ещё 1 экскурсию

читать дальше уменьшить

объяснил значение каждой детали интерьера и архитектуры. Следующим пунктом стал дворец Топкапы, символ власти Османской империи. Особенно интересным было посещение гарема, где мы услышали множество интригующих историй о жизни султанских жен и наложниц. Атмосферу прошлых веков дополняли личные рассказы гида, благодаря которым мы смогли представить себе жизнь внутри дворца. Также в нашей программе было посещение Ипподрома, который подарил ощущение соприкосновения с историей античного мира. Гид рассказал о знаменитых памятниках и событиях, происходивших здесь много столетий назад. Завершилось наше путешествие визитом в Цистерну Базилика, уникальное подземное сооружение, оставляющее неизгладимое впечатление. Здесь наш гид поделился интересными фактами о строительстве и предназначении цистерны, добавив загадочности этому месту.

Без сомнения, эта поездка станет одним из лучших воспоминаний о путешествии в Турцию.