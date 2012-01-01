Бейхан проводит ещё 1 экскурсию

«Открыточный» Стамбул Вас ждут самые популярные места города. В программе экскурсии:
Голубая мечеть — «визитная карточка» Стамбула. Она покорит вас сочетанием изящества и грандиозных размеров, пышным убранством и тонкостью декоративных элементов. Я расскажу, кто приказал ее построить и почему в ней не четыре минарета, а шесть.
Собор Святой Софии — выдающийся памятник мировой архитектуры и символ «золотого века» Византии. Вы узнаете, как складывалась его история 📖 и почему совсем недавно он снова стал мечетью.
Ипподром — несколько веков назад он был центром светской жизни города. Я раскрою, какой римский император приказал его построить, какие зрелищные мероприятия в нем проходили и какую роль ипподром играет в современной жизни города.
Дворец Топкапы — главная резиденция османских правителей до середины XIX века. Вы погуляете по роскошным залам, услышите интересные факты о турецком сериале «Великолепный век» и получите объемное представление о жизни и быте султанов.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 во дворец Топкапы не включены в стоимость — 100 лир с человека.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Бейхан, я живу и работаю в Стамбуле и не устаю восхищаться его красотой. Более 20 лет занимаюсь любимым делом — туризмом. В 2012 году получил лицензию профессионального гида, которая позволяет проходить в национальные музеи без очереди и проводить в них экскурсии. Надеюсь на скорую встречу с вами.