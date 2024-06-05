Экскурсии по Стамбулу на машине с гидом

Найдено 84 экскурсии в категории «На машине» в Стамбуле, цены от €44, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер Аэропорт-Стамбул с гидом
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
1 час
88 отзывов
Трансфер с гидом в Стамбуле: путешествие с комфортом
Исследуйте Стамбул с первых минут прибытия, наслаждаясь комфортом индивидуального трансфера и знаниями опытного гида
Завтра в 00:30
9 июня в 00:30
5449 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Стамбуле
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
24 отзыва
Выгодный трансфер в Стамбуле с русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Стамбуле с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом и комфортная поездка по городу. Забронируйте сейчас
Завтра в 20:00
9 июня в 00:00
44 за всё до 3 чел.
«Тысяча и один рассказ» - автомобильная экскурсия по Стамбулу
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
29 отзывов
«Тысяча и один рассказ»: автомобильная экскурсия по Стамбулу
Откройте для себя Стамбул с эксклюзивной экскурсией, сочетающей в себе историю и современность
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 09:00
9 июня в 17:00
295 за всё до 6 чел.
По Стамбулу на автомобиле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
444 отзыва
Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента
Начало: Ваш отель
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
299270 за всё до 7 чел.
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Множество ярких кварталов Стамбула остаются неизвестными туристам. Погрузитесь в атмосферу азиатской части города с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
250213 за всё до 3 чел.
Стамбул - это не только Султанахмет
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
94 отзыва
Стамбул за пределами Султанахмета: эксклюзивный тур с экспертом
Откройте для себя скрытые сокровища Стамбула: мечеть Чамлыджа, стены Константинополя и колоритный Балат
Завтра в 00:30
9 июня в 00:30
243219 за всё до 6 чел.
Из аэропорта до Стамбула - комфортным трансфером
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
1 час
27 отзывов
Из аэропорта до Стамбула - комфортным трансфером
По прилёту в Стамбул вас встретит профессиональный водитель с табличкой, поможет с багажом и доставит до вашего отеля. Забудьте о заботах с транспортом
Начало: У вашего отеля или на выходе из накопителя в аэроп...
Завтра в 23:30
9 июня в 00:30
6552 за всё до 5 чел.
Бурса - первая столица Османской империи
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
21 отзыв
Бурса - первая столица Османской империи
Отдохните от суеты Стамбула и отправьтесь в колоритную Бурсу. Погрузитесь в атмосферу Османской империи, наслаждаясь историей и культурой
Начало: У вашего отеля
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
475 за всё до 7 чел.
Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
34 отзыва
Популярное предложение
Стамбул через призму сериала «Постучись в мою дверь»: эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир любимого сериала, исследуя живописные уголки Стамбула и наслаждаясь культурным разнообразием
Начало: Ваш отель
9 июня в 17:00
10 июня в 11:00
410 за всё до 4 чел.
Из Стамбула в Каппадокию на 2 дня
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
58 отзывов
Из Стамбула в Каппадокию: 2-дневное приключение в стране чудес
Исследуйте загадочную Каппадокию: от городов-пещер до полетов на воздушном шаре. Эксклюзивный маршрут с индивидуальным сервисом
575489 за человека
Стамбул с разных ракурсов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Стамбул с разных ракурсов: индивидуальная экскурсия
Место встречи культур и цивилизаций, столица императоров и город на двух материках. За один день вы увидите лучшие достопримечательности Стамбула
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
400 за всё до 13 чел.
Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Элитный Стамбул: путешествие по следам роскоши
Исследуйте скрытую роскошь Стамбула, от османских дворцов до элитных районов с эксклюзивным гидом
Начало: Лобби вашего отеля
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
300 за всё до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт - Стамбул»
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
30 минут
57 отзывов
Индивидуальный трансфер в Стамбуле: от аэропорта до вашего отеля
Забудьте о сложностях передвижения по Стамбулу после полета - ваш личный трансфер обеспечит максимальный комфорт
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
6963 за всё до 5 чел.
Неизвестный Стамбул
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
86 отзывов
Неизвестный Стамбул: уникальное путешествие по знаковым местам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Стамбулу, где вы увидите город с неожиданных сторон
Начало: У вашего отеля
9 июня в 10:00
10 июня в 14:00
250 за всё до 3 чел.
По ночному Стамбулу на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Ночная экскурсия Стамбула: путешествие между континентами
Откройте для себя волшебство Стамбула после захода солнца, погрузитесь в ночную жизнь и культуру города на комфортабельном автомобиле
Начало: У вашего отеля
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
361 за всё до 3 чел.
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
🚗 На машине
Круиз
7 часов
73 отзыва
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Получить максимум впечатлений в трансконтинентальном путешествии по самым ярким местам города
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
360 за всё до 4 чел.
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
39 отзывов
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
Горячие источники, парная, сауна и турецкий хамам за 1 день
Начало: У вашего отеля
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
315 за всё до 7 чел.
Трансфер в Стамбул из любого аэропорта на Mercedes
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
46 отзывов
Трансфер в Стамбул из любого аэропорта на Mercedes
Комфортно добраться до отеля с опытным водителем
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
55 за всё до 7 чел.
Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
470 отзывов
Индивидуальный трансфер в Стамбуле: от аэропорта до отеля
Встреча с именной табличкой, помощь с багажом, комфортный минивэн - начните путешествие с приятных моментов
Начало: В аэропорту Стамбула
9 июня в 00:30
10 июня в 00:30
52 за всё до 8 чел.
Трансфер в Стамбуле на Mercedes Vito Lux
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Трансфер в Стамбуле на Mercedes Vito Lux
С комфортом добраться в любую точку города на автомобиле премиум-класса
Начало: Любая точка Стамбула
Завтра в 00:30
9 июня в 00:30
50 за всё до 6 чел.
Стамбул: взгляд с высоты и воды
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Стамбул: взгляд с высоты и воды
Побывать между континентами, найти сердце города и затеряться в лабиринтах колоритного арт-района
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
250 за всё до 4 чел.
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
300 за всё до 4 чел.
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
Насладиться городом без пробок и толп туристов
Начало: У вашего отеля
9 июня в 22:30
10 июня в 22:30
244 за всё до 6 чел.
Любовь к Стамбулу со второго взгляда
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Любовь к Стамбулу со второго взгляда
Влюбиться в город, даже если сначала он вам не приглянулся
Начало: По договоренности с туристами
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
250238 за всё до 4 чел.
Трансфер из любого аэропорта Стамбула
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
Трансфер из любого аэропорта Стамбула
Добраться до отеля с комфортом на минивэне премиум-класса Mercedes-Benz Vito
Завтра в 00:30
9 июня в 00:30
60 за всё до 7 чел.
Путешествие в Трою
🚗 На машине
Групповая
13 часов
12 отзывов
Путешествие в Трою
Исследовать место, сошедшее со страниц мифов Древней Греции
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
134 за человека
Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
55%
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле
Отправиться за покупками в проверенные магазины на комфортабельном минивэне премиум-класса
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
390176 за всё до 7 чел.
Стамбульский калейдоскоп
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
34 отзыва
Стамбульский калейдоскоп
История, тайны, атмосфера и красота города на авто-экскурсии в европейской и азиатской частях
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
313 за всё до 4 чел.
Автомобильное путешествие по Стамбулу
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
45 отзывов
Популярное предложение
Автомобильное путешествие по Стамбулу
Лучшие смотровые площадки, древние мечети и самые колоритные районы города на насыщенной экскурсии
Начало: Место встречи по договоренности с гидом, вы сможет...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
270 за всё до 6 чел.
Стамбул: азиатская половина
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Стамбул: азиатская половина
Изнутри взглянуть на жизнь континента и понять его отличие от европейского
Начало: По договорённости
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
220 за всё до 3 чел.
Поездка на Mercedes Vito по Стамбулу - без гида, но с инфосопровождением
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Поездка на Mercedes Vito по Стамбулу - без гида, но с инфосопровождением
Сэкономить на путешествии, получить советы и информацию и побывать в новых местах
Начало: У вашего места проживания
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
172155 за всё до 8 чел.
Увидеть Стамбул
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
Увидеть Стамбул
Начало: Мы заберем вас от вашего отеля
Расписание: Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Стамбул
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Трансфер из аэропорта в Стамбул
На комфортном минивэне добраться до нужной точки в городе и за его пределы
Начало: В аэропорту или у отеля
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
70 за всё до 8 чел.
Фото-прогулка. Романтичная фотосъёмка по Стамбулу
🚶 Пешая
🚗 На машине
Фотопрогулка
3 часа
5 отзывов
Фото-прогулка. Романтичная фотосъёмка по Стамбулу
Начало: Место встречи возле вашего отеля
Расписание: 7/24
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
110 за всё до 3 чел.
Необычный Стамбул
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Тайны Стамбула: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, открыв для себя его скрытые уголки и культурное многообразие
Начало: У метро Ускюдар
9 июня в 11:00
10 июня в 10:00
265226 за всё до 4 чел.
Летний Стамбул - пестрые пески Черного моря
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Летний Стамбул - пестрые пески Черного моря
Авто-прогулка для любителей совмещать приятное с полезным - знакомство с городом и пляжный отдых
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
313 за всё до 4 чел.
Прогулка на лавандовые поля
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
43 отзыва
Прогулка на лавандовые поля
Начало: В вашем отеле
Расписание: Вторник и пятница в 8.30
18 июня в 08:30
21 июня в 08:30
69 за человека
Трансфер в любую точку Стамбула из аэропорта
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
34 отзыва
Трансфер в Стамбуле: комфорт Мерседес Вито из аэропорта
Встречаем вас в аэропорту Стамбула и доставляем с комфортом до вашего отеля или любой точки города
Начало: Стамбул аэропорт, Сабиха Гокче аэропорт
Расписание: 24/7
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
70 за всё до 6 чел.
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
Посетить одно из самых живописных мест Турции и насладиться лесами и горными реками
Начало: С вашего отеля
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
315 за всё до 7 чел.
Дворцы, крепости и синие скалы Симплегады
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Дворцы, крепости и синие скалы Симплегады
Путешествие по двум континентам, Босфору, таинственным дворцам и крепостям Стамбула
Завтра в 11:30
9 июня в 09:30
313 за всё до 4 чел.
Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Стамбул и его сокровища
Исследуйте тайны Стамбула в индивидуальной экскурсии, открывая пригородные пейзажи и исторические сокровища
Начало: у вашего отеля в Стамбуле
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
320 за всё до 3 чел.
Из Стамбула - в старинный Эдирне
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Из Стамбула - в старинный Эдирне
Посетить бывшую столицу Османской империи и раскрыть ее многовековое прошлое
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
365 за всё до 4 чел.
Фотопутешествие по загадочным местам Стамбула
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
5.5 часов
5 отзывов
Фотопутешествие по загадочным местам Стамбула
Могила Юши, крепость Йорос, рыбацкая деревня и панорамы Босфора на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У метро Ускюдар
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
300270 за всё до 4 чел.
Стамбул по-настоящему
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Стамбул по-настоящему
Посетить Европу и Азию, полюбоваться цветными домиками и увидеть город с разных ракурсов
Начало: В холле вашего отеля
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
400 за всё до 4 чел.
VIP-Трансфер в Стамбуле на авто премиум-класса
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
VIP-Трансфер в Стамбуле на авто премиум-класса
Начало: Стамбул аэропорт, Сабиха Гокче аэропорт
Расписание: 24/7
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
85 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
    Самый лучший трансфер 😍очень рекомендую
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Выгодный трансфер в Стамбуле
    Всё прошло прекрасно. С нами были на связи с момента приземления самолёта. На WhatsApp отправили подробную информацию, куда надо выйти и были на связи до тех пор, пока мы друг друга не нашли. Машина идеальная. Довезли отлично.
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Трансфер Аэропорт-Стамбул с гидом
    Всем привет,смело могу рекомендовать команду Джумали. Я была в Стамбуле впервые с дочкой,ей 11 лет. Времени было очень мало для того,чтобы
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    знакомиться с достопримечательностями,но нам удалось,благодаря тому предложению,что нам сделала команда. За 4 часа,мы увидели весь город с высоты птичьего полета,посетили знаковые места в виртуальном полёте на вертолёте,что очень было интересно ребёнку,почувствовали дух Стамбула прокатившись по жилым районам,калоритным улочкам. Увидели Стамбул и днём и ночью,он прекрасен. Даже успели перейти пролив на пароме. Экскурсия была очень интересной,слушали с огромным удовольствием. Наш гид Илья,очень внимательный,энергичный,нашёл подход к ребёнку,это было важно,т. к. экскурсию я задумавала именно для неё. И ещё отличный фотограф. Теперь я уверено знаю к кому обращаться и кого я могу от души рекомендовать своим близким и друзьям. Трансфер с/в аэропорт тоже был отличным,чистым,вовремя,комфортно. Ребёнок так вообще в восторге. Благодарю команду,желаю всех благ и много хороших клиентов!

    Всем привет,смело могу рекомендовать команду ДжумалиВсем привет,смело могу рекомендовать команду ДжумалиВсем привет,смело могу рекомендовать команду Джумали
  • Л
    Лилия
    4 июня 2024
    Трансфер Аэропорт-Стамбул с гидом
    Очень хороший трансфер. Нас встретили в аэропорту, довезли до отеля и рассказали много интересного и важного что надо знать туристу
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    в Стамбуле. Как заказала трансфер, сразу в ватсапе со мной связался Илья и объяснил что надо будет сделать. Илья всегда был на связи, отвечал на все вопросы, помогал ориентироваться в большом аэропорту Стамбула, подсказал на что нужно обращать внимание. Это не трансфер со скучным гидом, это больше похоже на то, что вас встретил в аэропорту хороший друг и, пока вёз вас в отель, рассказал важную и нужную информацию. Все прошло отлично.

  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
    Очень понравилось! Подход индивидуальный на 100500%: договорились о встрече сразу же в аэропорту (самолёт сильно опоздал, но нас дождались и
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    удобно перестроили экскурсию), показали нам то, что мы хотели сверх программы, вкусно накормили в классном месте. Вера веселая и компанейская, полное ощущение, что прилетели к давней подружке))

  • Л
    Люба
    1 июня 2024
    Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
    Все четко, комфортно. Отдельное спасибо за холодную воду в маленьких удобных бутылочках, помощь с багажом и вежливость
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Выгодный трансфер в Стамбуле
    Машины очень комфортные, водители отличные! Единственное что испортило впечатление- это представитель встречающий в аэропорту (некорректное поведение в отношении клиента) надеюсь этот момент организатору исправят.
    Машины очень комфортные, водители отличные! Единственное что испортило впечатление- это представитель встречающий в аэропорту (некорректное поведениеМашины очень комфортные, водители отличные! Единственное что испортило впечатление- это представитель встречающий в аэропорту (некорректное поведение
  • М
    Марина
    28 мая 2024
    Автомобильное путешествие по Стамбулу
    Замечательная экскурсия по Стамбулу. Отдельное спасибо гиду Ирине. Мы интересно провели время, посетили старый и новый город, прокатились на фуникулере
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    и прошли на пароме по Босфору. Ирина интересный рассказчик. Мы узнали не только исторические факты, но и много интересного про современный Стамбул. Ирина ответила на все наши вопросы. Мы прогулялись по пешеходной улице Истиклаль и побывали на восточном Гранд базаре (невероятно красивое и атмосферное место! золото, сладости, ковры …). Авто комфортное и мы не устали за целый день. Очень рекомендуем Гида Ирину. Еще раз - спасибо!

    Замечательная экскурсия по Стамбулу. Отдельное спасибо гиду Ирине. Мы интересно провели время, посетили старый и новыйЗамечательная экскурсия по Стамбулу. Отдельное спасибо гиду Ирине. Мы интересно провели время, посетили старый и новый
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Стамбул - это не только Султанахмет
    Спасибо большое Джумали и его команде за потрясающие экскурсии (мы заказывали 3 экскурсии и трансфер)! Нам показали многогранный Стамбул, экскурсии были
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    очень содержательные и интересные. Мы в восторге от поездки в Стамбул в большей степени за счет экскурсий, которые помогли прочувствовать и исторический дух города и современный Стамбул с его укладом жизни. Очень приятной неожиданностью, была возможность рассчитаться за экскурсии переводом на российскую карту. Спасибо огромное еще раз! В следующую поездку обязательно будем пользоваться только вашими услугами, а также рекомендовать Вас своим друзьям и знакомым!

    Спасибо большое Джумали и его команде за потрясающие экскурсии (мы заказывали 3 экскурсии и трансфер)!Спасибо большое Джумали и его команде за потрясающие экскурсии (мы заказывали 3 экскурсии и трансфер)!Спасибо большое Джумали и его команде за потрясающие экскурсии (мы заказывали 3 экскурсии и трансфер)!Спасибо большое Джумали и его команде за потрясающие экскурсии (мы заказывали 3 экскурсии и трансфер)!
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    По Стамбулу на автомобиле
    Экскурсия замечательная. Гид Виктория очень приятная девушка и невероятно интересный рассказчик, знания истории и интересных фактов о Стамбуле меня поразили.
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    Во время экскурсии учитывались все мои пожелания и просьбы. Понравились все локации, которые были предложены гидом! Всем рекомендую! Спасибо за прекрасный день в невероятном Стамбуле!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Трансфер Аэропорт-Стамбул с гидом
  2. Выгодный трансфер в Стамбуле
  3. «Тысяча и один рассказ» - автомобильная экскурсия по Стамбулу
  4. По Стамбулу на автомобиле
  5. Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
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  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
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