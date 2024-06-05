1 чел.
По популярности
скидка
9%
Индивидуальная
1 час
Трансфер с гидом в Стамбуле: путешествие с комфортом
Исследуйте Стамбул с первых минут прибытия, наслаждаясь комфортом индивидуального трансфера и знаниями опытного гида
Завтра в 00:30
9 июня в 00:30
54€49 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Стамбуле с русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Стамбуле с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом и комфортная поездка по городу. Забронируйте сейчас
Завтра в 20:00
9 июня в 00:00
€44 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Тысяча и один рассказ»: автомобильная экскурсия по Стамбулу
Откройте для себя Стамбул с эксклюзивной экскурсией, сочетающей в себе историю и современность
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 09:00
9 июня в 17:00
€295 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента
Начало: Ваш отель
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
299€270 за всё до 7 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Множество ярких кварталов Стамбула остаются неизвестными туристам. Погрузитесь в атмосферу азиатской части города с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
250€213 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Стамбул за пределами Султанахмета: эксклюзивный тур с экспертом
Откройте для себя скрытые сокровища Стамбула: мечеть Чамлыджа, стены Константинополя и колоритный Балат
Завтра в 00:30
9 июня в 00:30
243€219 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
1 час
Из аэропорта до Стамбула - комфортным трансфером
По прилёту в Стамбул вас встретит профессиональный водитель с табличкой, поможет с багажом и доставит до вашего отеля. Забудьте о заботах с транспортом
Начало: У вашего отеля или на выходе из накопителя в аэроп...
Завтра в 23:30
9 июня в 00:30
65€52 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Бурса - первая столица Османской империи
Отдохните от суеты Стамбула и отправьтесь в колоритную Бурсу. Погрузитесь в атмосферу Османской империи, наслаждаясь историей и культурой
Начало: У вашего отеля
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€475 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Стамбул через призму сериала «Постучись в мою дверь»: эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир любимого сериала, исследуя живописные уголки Стамбула и наслаждаясь культурным разнообразием
Начало: Ваш отель
9 июня в 17:00
10 июня в 11:00
€410 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Из Стамбула в Каппадокию: 2-дневное приключение в стране чудес
Исследуйте загадочную Каппадокию: от городов-пещер до полетов на воздушном шаре. Эксклюзивный маршрут с индивидуальным сервисом
575€489 за человека
Индивидуальная
5 часов
Стамбул с разных ракурсов: индивидуальная экскурсия
Место встречи культур и цивилизаций, столица императоров и город на двух материках. За один день вы увидите лучшие достопримечательности Стамбула
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€400 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
4 часа
Элитный Стамбул: путешествие по следам роскоши
Исследуйте скрытую роскошь Стамбула, от османских дворцов до элитных районов с эксклюзивным гидом
Начало: Лобби вашего отеля
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
30 минут
Индивидуальный трансфер в Стамбуле: от аэропорта до вашего отеля
Забудьте о сложностях передвижения по Стамбулу после полета - ваш личный трансфер обеспечит максимальный комфорт
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
69€63 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Неизвестный Стамбул: уникальное путешествие по знаковым местам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Стамбулу, где вы увидите город с неожиданных сторон
Начало: У вашего отеля
9 июня в 10:00
10 июня в 14:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ночная экскурсия Стамбула: путешествие между континентами
Откройте для себя волшебство Стамбула после захода солнца, погрузитесь в ночную жизнь и культуру города на комфортабельном автомобиле
Начало: У вашего отеля
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
€361 за всё до 3 чел.
Круиз
7 часов
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Получить максимум впечатлений в трансконтинентальном путешествии по самым ярким местам города
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
Горячие источники, парная, сауна и турецкий хамам за 1 день
Начало: У вашего отеля
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€315 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер в Стамбул из любого аэропорта на Mercedes
Комфортно добраться до отеля с опытным водителем
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
€55 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер в Стамбуле: от аэропорта до отеля
Встреча с именной табличкой, помощь с багажом, комфортный минивэн - начните путешествие с приятных моментов
Начало: В аэропорту Стамбула
9 июня в 00:30
10 июня в 00:30
€52 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер в Стамбуле на Mercedes Vito Lux
С комфортом добраться в любую точку города на автомобиле премиум-класса
Начало: Любая точка Стамбула
Завтра в 00:30
9 июня в 00:30
€50 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Стамбул: взгляд с высоты и воды
Побывать между континентами, найти сердце города и затеряться в лабиринтах колоритного арт-района
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
Насладиться городом без пробок и толп туристов
Начало: У вашего отеля
9 июня в 22:30
10 июня в 22:30
€244 за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Любовь к Стамбулу со второго взгляда
Влюбиться в город, даже если сначала он вам не приглянулся
Начало: По договоренности с туристами
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
250€238 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из любого аэропорта Стамбула
Добраться до отеля с комфортом на минивэне премиум-класса Mercedes-Benz Vito
Завтра в 00:30
9 июня в 00:30
€60 за всё до 7 чел.
Групповая
13 часов
Путешествие в Трою
Исследовать место, сошедшее со страниц мифов Древней Греции
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
€134 за человека
скидка
55%
Индивидуальная
6.5 часов
Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле
Отправиться за покупками в проверенные магазины на комфортабельном минивэне премиум-класса
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
390€176 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Стамбульский калейдоскоп
История, тайны, атмосфера и красота города на авто-экскурсии в европейской и азиатской частях
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€313 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Автомобильное путешествие по Стамбулу
Лучшие смотровые площадки, древние мечети и самые колоритные районы города на насыщенной экскурсии
Начало: Место встречи по договоренности с гидом, вы сможет...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: азиатская половина
Изнутри взглянуть на жизнь континента и понять его отличие от европейского
Начало: По договорённости
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
€220 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Поездка на Mercedes Vito по Стамбулу - без гида, но с инфосопровождением
Сэкономить на путешествии, получить советы и информацию и побывать в новых местах
Начало: У вашего места проживания
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
172€155 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Увидеть Стамбул
Начало: Мы заберем вас от вашего отеля
Расписание: Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта в Стамбул
На комфортном минивэне добраться до нужной точки в городе и за его пределы
Начало: В аэропорту или у отеля
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€70 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фото-прогулка. Романтичная фотосъёмка по Стамбулу
Начало: Место встречи возле вашего отеля
Расписание: 7/24
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€110 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Тайны Стамбула: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, открыв для себя его скрытые уголки и культурное многообразие
Начало: У метро Ускюдар
9 июня в 11:00
10 июня в 10:00
265€226 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Летний Стамбул - пестрые пески Черного моря
Авто-прогулка для любителей совмещать приятное с полезным - знакомство с городом и пляжный отдых
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€313 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Прогулка на лавандовые поля
Начало: В вашем отеле
Расписание: Вторник и пятница в 8.30
18 июня в 08:30
21 июня в 08:30
€69 за человека
Индивидуальная
1 час
Трансфер в Стамбуле: комфорт Мерседес Вито из аэропорта
Встречаем вас в аэропорту Стамбула и доставляем с комфортом до вашего отеля или любой точки города
Начало: Стамбул аэропорт, Сабиха Гокче аэропорт
Расписание: 24/7
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
Посетить одно из самых живописных мест Турции и насладиться лесами и горными реками
Начало: С вашего отеля
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
€315 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дворцы, крепости и синие скалы Симплегады
Путешествие по двум континентам, Босфору, таинственным дворцам и крепостям Стамбула
Завтра в 11:30
9 июня в 09:30
€313 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия: Стамбул и его сокровища
Исследуйте тайны Стамбула в индивидуальной экскурсии, открывая пригородные пейзажи и исторические сокровища
Начало: у вашего отеля в Стамбуле
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€320 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Стамбула - в старинный Эдирне
Посетить бывшую столицу Османской империи и раскрыть ее многовековое прошлое
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€365 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
5.5 часов
Фотопутешествие по загадочным местам Стамбула
Могила Юши, крепость Йорос, рыбацкая деревня и панорамы Босфора на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У метро Ускюдар
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
300€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Стамбул по-настоящему
Посетить Европу и Азию, полюбоваться цветными домиками и увидеть город с разных ракурсов
Начало: В холле вашего отеля
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
VIP-Трансфер в Стамбуле на авто премиум-класса
Начало: Стамбул аэропорт, Сабиха Гокче аэропорт
Расписание: 24/7
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€85 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 июня 2024Самый лучший трансфер 😍очень рекомендую
- ИИрина5 июня 2024Всё прошло прекрасно. С нами были на связи с момента приземления самолёта. На WhatsApp отправили подробную информацию, куда надо выйти и были на связи до тех пор, пока мы друг друга не нашли. Машина идеальная. Довезли отлично.
- ТТатьяна5 июня 2024Всем привет,смело могу рекомендовать команду Джумали. Я была в Стамбуле впервые с дочкой,ей 11 лет. Времени было очень мало для того,чтобы
- ЛЛилия4 июня 2024Очень хороший трансфер. Нас встретили в аэропорту, довезли до отеля и рассказали много интересного и важного что надо знать туристу
- ААлександра4 июня 2024Очень понравилось! Подход индивидуальный на 100500%: договорились о встрече сразу же в аэропорту (самолёт сильно опоздал, но нас дождались и
- ЛЛюба1 июня 2024Все четко, комфортно. Отдельное спасибо за холодную воду в маленьких удобных бутылочках, помощь с багажом и вежливость
- ЕЕлена30 мая 2024Машины очень комфортные, водители отличные! Единственное что испортило впечатление- это представитель встречающий в аэропорту (некорректное поведение в отношении клиента) надеюсь этот момент организатору исправят.
- ММарина28 мая 2024Замечательная экскурсия по Стамбулу. Отдельное спасибо гиду Ирине. Мы интересно провели время, посетили старый и новый город, прокатились на фуникулере
- ООльга27 мая 2024Спасибо большое Джумали и его команде за потрясающие экскурсии (мы заказывали 3 экскурсии и трансфер)! Нам показали многогранный Стамбул, экскурсии были
- ЮЮлия27 мая 2024Экскурсия замечательная. Гид Виктория очень приятная девушка и невероятно интересный рассказчик, знания истории и интересных фактов о Стамбуле меня поразили.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На машине»
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