Принцевы острова не просто так называют жемчужиной Стамбула: здесь нет машин, зато есть много исторических мест, пляжи, чистый воздух. Экскурсия в этот оазис откроет вам новое лицо многогранного города: вы прокатитесь на велосипеде по улочкам Бююкада, понаблюдаете за размеренной жизнью островитян и узнаете, какие секреты хранят греческие церкви и османские особняки.

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Описание

Что вас ожидает

По острову на велосипеде

На пароме вы доберётесь до острова Бююкада, где мы и встретимся. Исследуем его тихие улочки и пройдём мимо колоритных витрин кафе. Затем возьмём велосипеды и отправимся к дому Льва Троцкого и самому большому историческому деревянному зданию в Европе — греческому приюту Prinkipо. Взберёмся на холм Иса Тепеси, полюбуемся панорамным видом на острова и Стамбул, увидим церковь Иисуса Христа, сделаем фото на фоне Мечети Хамидие и церкви Айос Димитриос.

Назад в прошлое

Далее на пароме мы отправимся на острова Хейбелиада, Бургазада и Киналиада, где посетим церковь Айос Николаос, дом-музей поэта Саита Фаик Абасыяныка и монастырь Преображения Господня (открыт в будни). При желании вы сможете искупаться на одном из островных пляжей.

По дороге я расскажу легенды и истории о местных старинных особняках и греческих православных церквях. Также вы узнаете, почему острова называются Принцевы и как в одном месте (успешно!) уживаются греки, турки, армяне и евреи. А ещё вы познакомитесь с греческой кухней и попробуете вкуснейшие рыбные блюда, бахлаву.

Организационные детали

На экскурсию вы можете взять с собой детей старше 2 лет. Для них посещение будет бесплатным.

Если захотите, я с радостью сделаю снимки на ваш фотоаппарат или смартфон

Дополнительные расходы