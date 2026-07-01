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Принцевы острова: экопутешествие по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком

Сбежать от городской суеты на живописные острова и узнать их тайны
Принцевы острова не просто так называют жемчужиной Стамбула: здесь нет машин, зато есть много исторических мест, пляжи, чистый воздух.

Экскурсия в этот оазис откроет вам новое лицо многогранного города: вы прокатитесь на велосипеде по улочкам Бююкада, понаблюдаете за размеренной жизнью островитян и узнаете, какие секреты хранят греческие церкви и османские особняки.
5
43 отзыва
Принцевы острова: экопутешествие по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Принцевы острова: экопутешествие по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Принцевы острова: экопутешествие по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком

Описание экскурсии

По острову на велосипеде и пешком

От Стамбула на пароме вы легко доберётесь до острова Бююкада, где мы и встретимся. После знакомства и кофе (или завтрака) мы исследуем тихие улочки центра и пройдём мимо колоритных витрин кафе. Затем возьмём велосипеды и отправимся в путь. Мы проедем мимо грандиозного отеля «Сплендид», навестим остатки дома Льва Троцкого, увидим замечательные летние особняки в стиле арт-нуво. Затем, проехав на велосипедах по лесной тропинке, взберёмся на холм Иса Тепеси, где нас ждёт незабываемый вид на мыс, открытое море и соседние острова.

Мы навестим галерею Таş Мэктеби, а после направимся к самому большому историческому деревянному зданию в Европе — греческому школе-приюту Prinkipо. Увидим площадь Лунапарк, взберёмся пешком на гору и навестим православную церковь Святого Георгия (Агиа Йорги), где насладимся панорамой от Стамбула до гор Улудаг. Вы ощутите себя в центре Мраморного моря!

Далее мы объедем вторую половину острова и, если у вас будет желание, перекусим в греческом рыбном ресторане над обрывом.

На обратном пути мы проедем мимо дома писателя романа «Королёк — птичка певчая», Решат Нури Гюнтекина, и остановимся у дома Иллюминати (особняка знаменитого Сабунджакис).

Назад в прошлое

Далее, если останется время, мы отправимся на другие острова — Хейбелиада, Бургазада и Киналиада. Остановимся на острове Бургазада, где посетим церковь Агиа Иоанис и дом-музей поэта Саита Фаик Абасыяныка. При желании и хорошей погоде вы сможете искупаться на одном из островных пляжей.

По дороге я расскажу легенды и истории о местных старинных особняках и греческих православных церквях. Также вы узнаете, почему острова называются Принцевы и как в одном месте (успешно!) уживаются греки, турки, армяне и евреи. А ещё вы познакомитесь с греческой кухней и попробуете вкуснейшие рыбные блюда, бахлаву.

Организационные детали

  • На экскурсию вы можете взять с собой детей старше 2 лет. Для них посещение будет бесплатным
  • Если захотите, я с радостью сделаю снимки на ваш фотоаппарат или смартфон

Дополнительные расходы:

  • Питание в стоимость не включено, но на каждом острове огромный выбор кафе и ресторанов. С собой на экскурсию рекомендую взять только бутылку воды
  • Аренда велосипеда также оплачивается отдельно: около 500 лир
  • Перед началом экскурсии положите на проездной Истамбулкарт 200 лир. Рекомендую купить билет заранее в автомате на остановках или у метро. Есть возможность выбрать русский язык, оплатить наличными или картой
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 16 лет€20
Стандартный билет€116
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
остров Бююкада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина
Дина — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 181 туриста
Как люди, искренне влюблённые в Стамбул, мы глубоко понимаем и ценим богатую культуру и историю этого удивительного города. Покажем вам не только главные достопримечательности, которые обязательно стоит увидеть, но и
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менее известные места, в которых особенно чувствуется настоящее очарование Стамбула. Мы — общительная и увлечённая команда, свободно говорим на русском, турецком и английском языках. Любим историю, архитектуру, парусный спорт, прогулки на природе, а также пешие и велосипедные маршруты. При желании можно совместить велопрогулку с путешествием на парусной яхте. Заранее уточните детали — и за один день вы сможете побывать в укромных бухтах, недоступных большинству туристов, и прокатиться на велосипеде по островам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
4
2
3
2
1
А
Интересная экскурсия с точки зрения истории и политики, Полина прекрасный гид с огромным багажом знаний. Остров очень живописный, курортный, много симпатичных зданий с исторической подоплекой и просто красивых построек. Также
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поднимались к Монастырю святого Георгия, отличная обзорная точка возле весомого исторического места - несомненный плюс.
Но единственный момент, который хотелось бы знать заранее - это сложность маршрута, наша физ. подготовка как городских жителей, конечно, оставляет желать лучшего, но фраза в описании экскурсии про «можете взять с собой детей от 2 лет» сбила с толку, думали, будет гораздо легче.

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И
04.11.2025 мы посетили экскурсию с Диной на Принцевых островах и вспоминаем ее до сих пор.
Прочитав заранее отзывы и отметив для себя, что часть экскурсии проходит на велосипеде, сомнений не осталось.
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Взять велосипед, чтобы объездить остров вокруг и узнать каждый его уголок- было лучшей идеей.
Но ничего не было бы без Дины. Дина не просто прекрасный экскурсовод, прекрасно владеющий несколькими иностранными языками, но и замечательный, отзывчивый и открытый человек. Одного отзыва будет недостаточно, чтобы описать все чувства, которые мы испытали и к ней, и к самой экскурсии по острову.
Экскурсия прошла на одном дыхании, нам повезло с погодой. Мы исследовали каждый уголок, Дина рассказала об интересных местах, отвечала на наши вопросы, даже если они касались исторических тем, вела с нами интереснейшую дискуссию. Ее хотелось слушать с открытым ртом. Отдельное огромнейшее спасибо хочется выразить Дине за готовность помочь с фотографиями- она с огромным энтузиазмом фотографировала нас с дочерью и с пониманием относилась к просьбам остановиться в том или ином месте 🙏 отдельная благодарность Дине за ее бриллиантовое терпение 🔥🙈😂 Дина дала советы, куда заглянуть в Стамбуле (советы по местам, кафе и иным заведениям) 💜 Мы уверены на 100 %, что вернемся к Дине на другие экскурсии. Если была бы возможность, путешествовали бы и узнавали бы Стамбул только с ней 💜🙏 Искренняя рекомендация от всего сердца!
Нам повезло с Диной.
Правильно говорят, что люди играют огромное значение- как преподнести информацию, что посмотреть- а здесь сложилось все от А до Я: экскурсия, программа, виды, информация и, конечно, большое и доброе сердце Дины как очень отзывчивого человека 💜 С нетерпением ждём новых встреч!
Желаем Дине больших успехов и процветания в своем любимом деле и новых маршрутов!

04.11.2025 мы посетили экскурсию с Диной на Принцевых островах и вспоминаем ее до сих пор.
04.11.2025 мы посетили экскурсию с Диной на Принцевых островах и вспоминаем ее до сих пор.
04.11.2025 мы посетили экскурсию с Диной на Принцевых островах и вспоминаем ее до сих пор.
04.11.2025 мы посетили экскурсию с Диной на Принцевых островах и вспоминаем ее до сих пор.
04.11.2025 мы посетили экскурсию с Диной на Принцевых островах и вспоминаем ее до сих пор.
04.11.2025 мы посетили экскурсию с Диной на Принцевых островах и вспоминаем ее до сих пор.
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А
У нас была гид Мария. Экскурсия -пешком. Были только на большом острове, но его оказалось более чем достаточно) Понравилось все - Мария прекрасный рассказчик с очень интересной личной историей, поэтому
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и на другие темы удалось поболтать. Кроме исторической информации и собственно самой программы экскурсии, Мария может ответить на любые вопросы по Стамбулу, тк живет там очень давно. Поэтому мы получили рекомендации по ресторанам, интересным (в тч бесплатным) локациям, особенностям общения с местными, и даже методички ее авторства по основным туристическим местам и по мерам личной безопасности в Стамбуле. Кроме этого, Маша нас снимала на протяжении всего дня, и бонусом мы получили кучу фото и прекрасный фильм, который она смонтировала!)) В общем, мы под большим впечатлением! Спасибо!

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Г
Это была чудесная прогулка по невероятно красивым местам в компании очень приятной девушки Дины.
Это была чудесная прогулка по невероятно красивым местам в компании очень приятной девушки Дины.
Это была чудесная прогулка по невероятно красивым местам в компании очень приятной девушки Дины.
Это была чудесная прогулка по невероятно красивым местам в компании очень приятной девушки Дины.
Это была чудесная прогулка по невероятно красивым местам в компании очень приятной девушки Дины.
Это была чудесная прогулка по невероятно красивым местам в компании очень приятной девушки Дины.
Это была чудесная прогулка по невероятно красивым местам в компании очень приятной девушки Дины.
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Е
Не смотря на дождливую погоду и некоторые форс-мажоры, все произошло на отлично! Очень рекомендую Дину, ответственный и очень обязательный человек. Очень надеюсь на встречу в ноябре 🤝
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Алёна
Благодаря Дине этот день оказался одним из самых лучших в нашем путешествии в Стамбул с подругой! Если вы уже посмотрели главные места города или приехали сюда минимум на 5 дней,
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то я в принципе очень рекомендую сбежать на дивные Принцевы острова:) Здесь и прекрасная архитектура светлых вилл, утопающих в зелени, и словно неизведанные природные локации, и захватывающие панорамы, и любопытная история.

Вело-формат понравился, реально увидели больше, чем смогли бы осилить пешком. Только важно быть готовыми идти с велосипедом в горки, а обратно — лихо съезжать с них:)

С Диной у нас с самого начала сложилась такая тёплая атмосфера, как-будто приехали в гости к подруге. Поговорили и об островах, и о жизни в Турции, и о местной кухне.

Дина, от души спасибо! И всем активным путешественникам очень советую эту экскурсию 💚

Благодаря Дине этот день оказался одним из самых лучших в нашем путешествии в Стамбул с подругой!
Благодаря Дине этот день оказался одним из самых лучших в нашем путешествии в Стамбул с подругой!
Благодаря Дине этот день оказался одним из самых лучших в нашем путешествии в Стамбул с подругой!
Благодаря Дине этот день оказался одним из самых лучших в нашем путешествии в Стамбул с подругой!
Благодаря Дине этот день оказался одним из самых лучших в нашем путешествии в Стамбул с подругой!
Благодаря Дине этот день оказался одним из самых лучших в нашем путешествии в Стамбул с подругой!
Благодаря Дине этот день оказался одним из самых лучших в нашем путешествии в Стамбул с подругой!
Благодаря Дине этот день оказался одним из самых лучших в нашем путешествии в Стамбул с подругой!
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