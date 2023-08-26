Сбежать от городской суеты на живописные острова и узнать их тайны
Экскурсия в этот оазис откроет вам новое лицо многогранного города: вы прокатитесь на велосипеде по улочкам Бююкада, понаблюдаете за размеренной жизнью островитян и узнаете, какие секреты хранят греческие церкви и османские особняки.
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Описание
Что вас ожидает
По острову на велосипеде
На пароме вы доберётесь до острова Бююкада, где мы и встретимся. Исследуем его тихие улочки и пройдём мимо колоритных витрин кафе. Затем возьмём велосипеды и отправимся к дому Льва Троцкого и самому большому историческому деревянному зданию в Европе — греческому приюту Prinkipо. Взберёмся на холм Иса Тепеси, полюбуемся панорамным видом на острова и Стамбул, увидим церковь Иисуса Христа, сделаем фото на фоне Мечети Хамидие и церкви Айос Димитриос.
Назад в прошлое
Далее на пароме мы отправимся на острова Хейбелиада, Бургазада и Киналиада, где посетим церковь Айос Николаос, дом-музей поэта Саита Фаик Абасыяныка и монастырь Преображения Господня (открыт в будни). При желании вы сможете искупаться на одном из островных пляжей.
По дороге я расскажу легенды и истории о местных старинных особняках и греческих православных церквях. Также вы узнаете, почему острова называются Принцевы и как в одном месте (успешно!) уживаются греки, турки, армяне и евреи. А ещё вы познакомитесь с греческой кухней и попробуете вкуснейшие рыбные блюда, бахлаву.
Организационные детали
- На экскурсию вы можете взять с собой детей старше 2 лет. Для них посещение будет бесплатным.
- Если захотите, я с радостью сделаю снимки на ваш фотоаппарат или смартфон
Дополнительные расходы
- Питание в стоимость не включено, но на каждом острове есть огромный выбор кафе и ресторанов на любой вкус. С собой на экскурсию рекомендую взять только бутылку воды.
- Аренда велосипеда также оплачивается отдельно и стоит около 200 лир
- Перед началом экскурсии положите на проездной Истамбулкарт 200 лир. Рекомендую купить билет заранее.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- остров Бююкада
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.