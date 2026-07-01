Принцевы острова не просто так называют жемчужиной Стамбула: здесь нет машин, зато есть много исторических мест, пляжи, чистый воздух. Экскурсия в этот оазис откроет вам новое лицо многогранного города: вы прокатитесь на велосипеде по улочкам Бююкада, понаблюдаете за размеренной жизнью островитян и узнаете, какие секреты хранят греческие церкви и османские особняки.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

По острову на велосипеде и пешком

От Стамбула на пароме вы легко доберётесь до острова Бююкада, где мы и встретимся. После знакомства и кофе (или завтрака) мы исследуем тихие улочки центра и пройдём мимо колоритных витрин кафе. Затем возьмём велосипеды и отправимся в путь. Мы проедем мимо грандиозного отеля «Сплендид», навестим остатки дома Льва Троцкого, увидим замечательные летние особняки в стиле арт-нуво. Затем, проехав на велосипедах по лесной тропинке, взберёмся на холм Иса Тепеси, где нас ждёт незабываемый вид на мыс, открытое море и соседние острова.

Мы навестим галерею Таş Мэктеби, а после направимся к самому большому историческому деревянному зданию в Европе — греческому школе-приюту Prinkipо. Увидим площадь Лунапарк, взберёмся пешком на гору и навестим православную церковь Святого Георгия (Агиа Йорги), где насладимся панорамой от Стамбула до гор Улудаг. Вы ощутите себя в центре Мраморного моря!

Далее мы объедем вторую половину острова и, если у вас будет желание, перекусим в греческом рыбном ресторане над обрывом.

На обратном пути мы проедем мимо дома писателя романа «Королёк — птичка певчая», Решат Нури Гюнтекина, и остановимся у дома Иллюминати (особняка знаменитого Сабунджакис).

Назад в прошлое

Далее, если останется время, мы отправимся на другие острова — Хейбелиада, Бургазада и Киналиада. Остановимся на острове Бургазада, где посетим церковь Агиа Иоанис и дом-музей поэта Саита Фаик Абасыяныка. При желании и хорошей погоде вы сможете искупаться на одном из островных пляжей.

По дороге я расскажу легенды и истории о местных старинных особняках и греческих православных церквях. Также вы узнаете, почему острова называются Принцевы и как в одном месте (успешно!) уживаются греки, турки, армяне и евреи. А ещё вы познакомитесь с греческой кухней и попробуете вкуснейшие рыбные блюда, бахлаву.

Организационные детали

На экскурсию вы можете взять с собой детей старше 2 лет. Для них посещение будет бесплатным

Если захотите, я с радостью сделаю снимки на ваш фотоаппарат или смартфон

Дополнительные расходы: