Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком

Сбежать от городской суеты на живописные острова и узнать их тайны

5
1 отзыв
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Принцевы острова не просто так называют жемчужиной Стамбула: здесь нет машин, зато есть много исторических мест, пляжи, чистый воздух.

Экскурсия в этот оазис откроет вам новое лицо многогранного города: вы прокатитесь на велосипеде по улочкам Бююкада, понаблюдаете за размеренной жизнью островитян и узнаете, какие секреты хранят греческие церкви и османские особняки.
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По острову на велосипеде

На пароме вы доберётесь до острова Бююкада, где мы и встретимся. Исследуем его тихие улочки и пройдём мимо колоритных витрин кафе. Затем возьмём велосипеды и отправимся к дому Льва Троцкого и самому большому историческому деревянному зданию в Европе — греческому приюту Prinkipо. Взберёмся на холм Иса Тепеси, полюбуемся панорамным видом на острова и Стамбул, увидим церковь Иисуса Христа, сделаем фото на фоне Мечети Хамидие и церкви Айос Димитриос.

Назад в прошлое

Далее на пароме мы отправимся на острова Хейбелиада, Бургазада и Киналиада, где посетим церковь Айос Николаос, дом-музей поэта Саита Фаик Абасыяныка и монастырь Преображения Господня (открыт в будни). При желании вы сможете искупаться на одном из островных пляжей.

По дороге я расскажу легенды и истории о местных старинных особняках и греческих православных церквях. Также вы узнаете, почему острова называются Принцевы и как в одном месте (успешно!) уживаются греки, турки, армяне и евреи. А ещё вы познакомитесь с греческой кухней и попробуете вкуснейшие рыбные блюда, бахлаву.

Организационные детали

  • На экскурсию вы можете взять с собой детей старше 2 лет. Для них посещение будет бесплатным.
  • Если захотите, я с радостью сделаю снимки на ваш фотоаппарат или смартфон

Дополнительные расходы

  • Питание в стоимость не включено, но на каждом острове есть огромный выбор кафе и ресторанов на любой вкус. С собой на экскурсию рекомендую взять только бутылку воды.
  • Аренда велосипеда также оплачивается отдельно и стоит около 200 лир
  • Перед началом экскурсии положите на проездной Истамбулкарт 200 лир. Рекомендую купить билет заранее.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
остров Бююкада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
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1
Илья
26 авг 2023
Первый раз попали на острова и сразу хорошее впечатление, все включено: история, прогулка, пляж, еда, кораблик.

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Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Принцевы острова
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Природа
Природа и пейзажи
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