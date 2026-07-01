Экскурсия в этот оазис откроет вам новое лицо многогранного города: вы прокатитесь на велосипеде по улочкам Бююкада, понаблюдаете за размеренной жизнью островитян и узнаете, какие секреты хранят греческие церкви и османские особняки.
Описание экскурсии
По острову на велосипеде и пешком
От Стамбула на пароме вы легко доберётесь до острова Бююкада, где мы и встретимся. После знакомства и кофе (или завтрака) мы исследуем тихие улочки центра и пройдём мимо колоритных витрин кафе. Затем возьмём велосипеды и отправимся в путь. Мы проедем мимо грандиозного отеля «Сплендид», навестим остатки дома Льва Троцкого, увидим замечательные летние особняки в стиле арт-нуво. Затем, проехав на велосипедах по лесной тропинке, взберёмся на холм Иса Тепеси, где нас ждёт незабываемый вид на мыс, открытое море и соседние острова.
Мы навестим галерею Таş Мэктеби, а после направимся к самому большому историческому деревянному зданию в Европе — греческому школе-приюту Prinkipо. Увидим площадь Лунапарк, взберёмся пешком на гору и навестим православную церковь Святого Георгия (Агиа Йорги), где насладимся панорамой от Стамбула до гор Улудаг. Вы ощутите себя в центре Мраморного моря!
Далее мы объедем вторую половину острова и, если у вас будет желание, перекусим в греческом рыбном ресторане над обрывом.
На обратном пути мы проедем мимо дома писателя романа «Королёк — птичка певчая», Решат Нури Гюнтекина, и остановимся у дома Иллюминати (особняка знаменитого Сабунджакис).
Назад в прошлое
Далее, если останется время, мы отправимся на другие острова — Хейбелиада, Бургазада и Киналиада. Остановимся на острове Бургазада, где посетим церковь Агиа Иоанис и дом-музей поэта Саита Фаик Абасыяныка. При желании и хорошей погоде вы сможете искупаться на одном из островных пляжей.
По дороге я расскажу легенды и истории о местных старинных особняках и греческих православных церквях. Также вы узнаете, почему острова называются Принцевы и как в одном месте (успешно!) уживаются греки, турки, армяне и евреи. А ещё вы познакомитесь с греческой кухней и попробуете вкуснейшие рыбные блюда, бахлаву.
Организационные детали
- На экскурсию вы можете взять с собой детей старше 2 лет. Для них посещение будет бесплатным
- Если захотите, я с радостью сделаю снимки на ваш фотоаппарат или смартфон
Дополнительные расходы:
- Питание в стоимость не включено, но на каждом острове огромный выбор кафе и ресторанов. С собой на экскурсию рекомендую взять только бутылку воды
- Аренда велосипеда также оплачивается отдельно: около 500 лир
- Перед началом экскурсии положите на проездной Истамбулкарт 200 лир. Рекомендую купить билет заранее в автомате на остановках или у метро. Есть возможность выбрать русский язык, оплатить наличными или картой
- С вами будет один из гидов нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 16 лет
|€20
|Стандартный билет
|€116
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Прочитав заранее отзывы и отметив для себя, что часть экскурсии проходит на велосипеде, сомнений не осталось.