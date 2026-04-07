Погулять по колоритному Кадыкёю, прокатиться на общественном транспорте, открыть для себя модный район Мода, полакомиться вкусностями и выпить кофе, любуясь видами на Мраморное море, — это лишь часть программы, которую я предлагаю выполнить, чтобы увидеть другой, нецентральный Стамбул. Я проведу вас по интересным местечкам и поделюсь городскими секретами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Эта программа подходит как взрослым путешественникам, так и семьям с детьми.

Вам предстоит:

познакомиться с колоритом азиатского района Кадыкёй и его молодёжной части — района Моды

почувствовать связь современности с прошлым

заглянуть на мини-шопинг в местные магазинчики

полакомиться вкусностями

выпить турецкий кофе в местном кафе, приготовленный на горячем песке

при желании получить предсказание от «фалчи» — турецкого гадальщика на кофейной гуще и картах таро

пройтись по улочке с красочными зонтиками

посетить святой источник Великомученицы Екатерины, расположенный в подземном помещении одного из местных ресторанов в непосредственной близости от причала района Моды

прогуляться по прибрежной части района Мода

прокатиться на трамвайчике (при желании)

услышать много любопытных фактов от гида, который живёт в Стамбуле уже 13 лет (это я)

Детали программы

Если вы приехали в Стамбул и уже успели устать от нескончаемых толп туристов и очередей, обошли Гранд-базар, осмотрели главные достопримечательности, то тогда самое время посетить азиатскую часть города!

Сперва вам нужно добраться до знаменитого района Кадыкёй. Сделать это можно на катере с пристани Эминёню или Каракой. Есть и другие способы — железная дорога Мармарай, которая проходит по дну Мраморного моря, автомобильный туннель “Авразия” или мост через Босфор. Но паром (или «вапур») — самый приятный вариант. Виды города с воды, синие волны Мраморного моря, парящие чайки («пернатые цыгане», как их тут называют) в ожидании получить от пассажиров кусочки бубликов — составляют незабываемый колорит Стамбула.

Я встречу вас на причале Кадыкёй (или в другом месте района). Мы пересядем на старый трамвайчик «Кадыкёй — Мода», который доставит нас, собственно, до Моды. Это место было очень популярно у европейцев, а также эмигрантов из России. Именно иностранцы привнесли сюда особую атмосферу и образ жизни, которые дали возможность назвать этот район Модой. Мы погуляем по пристани Моды и посетим недавно открытый после реставрации порт, где сейчас располагаются библиотека и кофейня (при желании зайдём туда).

Далее мы посетим источник Святой Екатерины, расположенный под греческим рестораном «Кочо», и пройдёмся по колоритным улочкам Моды. Здесь можно заглянуть в уютные кафе и рестораны с европейской кухней, накупить сувениров или пойти на шопинг.

Организационные детали