Погулять по колоритному Кадыкёю, прокатиться на общественном транспорте, открыть для себя модный район Мода, полакомиться вкусностями и выпить кофе, любуясь видами на Мраморное море, — это лишь часть программы, которую я предлагаю выполнить, чтобы увидеть другой, нецентральный Стамбул. Я проведу вас по интересным местечкам и поделюсь городскими секретами.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Эта программа подходит как взрослым путешественникам, так и семьям с детьми.

Вам предстоит:

познакомиться с колоритом азиатского района Кадыкёй и его молодёжной части — района Моды

почувствовать связь современности с прошлым

заглянуть на мини-шопинг в местные магазинчики

полакомиться вкусностями

выпить кофе, любуясь красивыми видами на Мраморное море

прогуляться по паркам и игровым площадкам Моды и Каламыша

увидеть знаменитый стадион Фенербахче

прокатиться на местном общественном транспорте

услышать много любопытных фактов от гида, который живёт в Стамбуле уже 10 лет (это я)

Детали программы

Если вы приехали в Стамбул и уже успели устать от нескончаемых толп туристов и очередей, обошли Гранд базар, осмотрели главные достопримечательности, то тогда самое время посетить азиатскую часть города!

Сперва вам нужно добраться до знаменитого района Кадыкёй. Сделать это можно на катере с пристани Эминёню или Каракой. Есть и другие способы — железная дорога Мармарай, которая проходит по дну Мраморного моря, автомобильный туннель Авразия или мост через Босфор. Но катер (или «вапур») — самый приятный вариант. Виды города с воды, синие волны Мраморного моря, парящие чайки («пернатые цыгане», как их тут называют) в ожидании получить от пассажиров кусочки бубликов — составляют незабываемый колорит Стамбула.

Я встречу вас на причале Кадыкёй (или в другом месте района). Мы пересядем на старый трамвайчик «Кадыкёй — Мода», который доставит нас, собственно, до Моды. Это место было очень популярно у европейцев, а также эмигрантов из России. Именно иностранцы привнесли сюда особую атмосферу и образ жизни, которые дали возможность назвать этот район Модой. Мы погуляем по пристани Моды и посетим недавно открытый после реставрации порт, где сейчас располагаются библиотека и кофейня (при желании зайдём туда).

Побережье Моды постепенно переходит в популярный у местных парк «Каламыш», до которого мы дойдём по мосту рядом со стадионом «Фенербахче». В прибрежных зонах много детских площадок, мест для пикников и хороших видов. Также в Моде можно попробовать настоящую итальянскую пиццу или вегетарианскую еду, накупить сувениров или пойти на шопинг.

Организационные детали

Чтобы передвигаться по городу на общественном транспорте, вам нужно приобрести карту Istanbulkart. Она продаётся в автоматах на остановках. Стоимость карты — 70 лир. Стоимость катера — 20 лир, автобуса и метро — по 15 лир. Ж/д Мармарай и метробус — 30 лир (у каждой станции Мармарай и метробуса есть автоматы iade: если поездка не была продолжительной, нужно приложить карту к аппарату — и он вернёт часть стоимости билета).