Отдохнуть от центра города в аутентичных районах в компании местного жителя, с которым нескучно
Погулять по колоритному Кадыкёю, прокатиться на общественном транспорте, открыть для себя модный район Мода, полакомиться вкусностями и выпить кофе, любуясь видами на Мраморное море, — это лишь часть программы, которую я предлагаю выполнить, чтобы увидеть другой, нецентральный Стамбул. Я проведу вас по интересным местечкам и поделюсь городскими секретами.
Эта программа подходит как взрослым путешественникам, так и семьям с детьми.
Вам предстоит:
познакомиться с колоритом азиатского района Кадыкёй и его молодёжной части — района Моды
почувствовать связь современности с прошлым
заглянуть на мини-шопинг в местные магазинчики
полакомиться вкусностями
выпить турецкий кофе в местном кафе, приготовленный на горячем песке
при желании получить предсказание от «фалчи» — турецкого гадальщика на кофейной гуще и картах таро
пройтись по улочке с красочными зонтиками
посетить святой источник Великомученицы Екатерины, расположенный в подземном помещении одного из местных ресторанов в непосредственной близости от причала района Моды
прогуляться по прибрежной части района Мода
прокатиться на трамвайчике (при желании)
услышать много любопытных фактов от гида, который живёт в Стамбуле уже 13 лет (это я)
Детали программы
Если вы приехали в Стамбул и уже успели устать от нескончаемых толп туристов и очередей, обошли Гранд-базар, осмотрели главные достопримечательности, то тогда самое время посетить азиатскую часть города!
Сперва вам нужно добраться до знаменитого района Кадыкёй. Сделать это можно на катере с пристани Эминёню или Каракой. Есть и другие способы — железная дорога Мармарай, которая проходит по дну Мраморного моря, автомобильный туннель “Авразия” или мост через Босфор. Но паром (или «вапур») — самый приятный вариант. Виды города с воды, синие волны Мраморного моря, парящие чайки («пернатые цыгане», как их тут называют) в ожидании получить от пассажиров кусочки бубликов — составляют незабываемый колорит Стамбула.
Я встречу вас на причале Кадыкёй (или в другом месте района). Мы пересядем на старый трамвайчик «Кадыкёй — Мода», который доставит нас, собственно, до Моды. Это место было очень популярно у европейцев, а также эмигрантов из России. Именно иностранцы привнесли сюда особую атмосферу и образ жизни, которые дали возможность назвать этот район Модой. Мы погуляем по пристани Моды и посетим недавно открытый после реставрации порт, где сейчас располагаются библиотека и кофейня (при желании зайдём туда).
Далее мы посетим источник Святой Екатерины, расположенный под греческим рестораном «Кочо», и пройдёмся по колоритным улочкам Моды. Здесь можно заглянуть в уютные кафе и рестораны с европейской кухней, накупить сувениров или пойти на шопинг.
Организационные детали
Чтобы передвигаться по городу на общественном транспорте, вам нужно купить карту Istanbulkart. Она продаётся в желтых автоматах на остановках. Стоит 165 лир. Один проезд на катере — от 50 лир, автобус и метро — по 35 лир. Ж/д Мармарай и метробус — 40-50 лир. Дети до 6 лет — бесплатно
Гадание на кофейной гуще и картах таро — 1200 лир
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пристани Кадыкёй
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 489 туристов
С 2016 года я живу в Стамбуле.
Увлекаюсь историей и достопримечательностями города. Секретарь-переводчик, прохожу обучение по специальности «Культурное наследие Турции и туризм».
Мама двоих детей. Как и любая мама, каждые выходные думаю, куда сходить с детьми, чтобы они провели время с пользой.
Хочу поделиться своими наблюдениями и с гостями города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
–
3
–
2
–
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Ольга
При поездке в Стамбул очень хотели посетить азиатскую часть города, поэтому решили доверить наше с ней знакомство знающему её «изнутри» человеку 😉😁 Милана очень приятный, общительный и интересный человек, заинтересовывающий читать дальшеуменьшить
с первых минут разговора. Показала нам такие места и уголки районов Кадыкёй и Мода, которые сами бы мы никогда не увидели. Экскурсия оооочень понравилась!!! После нее все присутствующие решили, что следующий приезд в Стамбул остановимся именно в этой части города, а не в историческом центре. 😉 Всем советую прогуляться с Миланой, и услышать ее рассказ об азиатской части Стамбула, уверена вам понравится! 🤗🥰😊
+11
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Ольга
Мы прекрасно провели время, гуляя по интереснейшим улочкам с Миланой! Район, который нужно исследовать медленно, очень хочется вернуться. Милана рассказала много интересного и показала очень любопытные местечки. Гулчли с детьми 12 лет, всем очень понравилось! Спасибо 🙏🏻!!!
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А
Алина
Спасибо Миле за экскурсию, увидели другую часть Стамбула, не менее интересную, чем европейская!) Было очень душевно)
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Natalia
Экскурсия с Миланой это как прогулка с подругой, которая тебя просветит, расскажет историю и географию, порекомендует ресторан и магазин, вы поболтаете обо всем на свете или просто послушаете интересную информацию, погуляете по рынку, площадям, заглянете в винтажные лавочки и даже поболтаете ножками в море! я в восторге и от души рекомендую! ❤️
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K
Kseniya
Очень понравилась экскурсия- легко и непринужденно словно погуляли с другом и узнали про улочки и магазинчики Стамбула. очень советуем такой формат. Пожелание - возможно подумать о наушниках или каком то формате чтобы вся группа могла слышать голос пока двигаемся. иногда улицы достаточно шумные
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Александра
Спасибо Миле за очень интересную прогулку и обзор улочек Азиатской стороны Стамбула. Стамбул это вообще свой особенный вайб, своя аутентичность непохожая ни на одну страну мира. Мила провела нас по читать дальшеуменьшить
интересным улочкам, показала где самые вкусные чизкейки (таких в России не найдете), заглянули в книжную лавку с книгами русских писателей, зашли в необычное рок кафе, побывали на мраморном море и еще много чего интересного, сами бы точно столько не увидели. Спасибо Мила, приедем еще)
+2
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