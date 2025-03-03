Стамбул в кадре: мобильная фотосессия с главными достопримечательностями

Описание фото-прогулки
Мы пройдём по интересным местам Стамбула. У каждого — своя история и своя особенность, о которых я обязательно расскажу.
Смотровая площадка на крыше отеля Seven Hills. Отсюда открывается великолепный вид на исторический центр Стамбула. Вы насладитесь видом на Собор Святой Софии, Голубую мечеть и другие достопримечательности. А я сделаю ваши фото на фоне всей этой красоты.
Гранд-базар. Вы словно попадёте в восточную сказку! Здесь переплетаются ароматы специй и яркие цвета товаров. Это место создаёт уникальное ощущение, которое вы непременно захотите запечатлеть на фотографиях.
Мечеть Сулеймание — одна из важнейших достопримечательностей Стамбула. Её купола, минареты и внутренний двор впечатляют своей красотой. Вы сфотографируетесь на террасе мечети, наслаждаясь панорамой Стамбула, Босфора и Старого города.
Балат. Узкие улочки, цветные дома, старинные магазинчики и кафе создают уникальное ощущение времени и места. Дома здесь окрашены в разные яркие оттенки — от голубых до розовых. Это делает их идеальным фоном для фотографий!
Парк Гюльхане — идеальное место для съёмки пар, помолвок и красивых портретов. С апреля по май здесь цветут тысячи тюльпанов, на фоне которых получаются сочные фото и видео для ваших соцсетей.
Организационные детали
- По желанию вы подниметесь на крышу Таht с одной из лучших панорам города. Входной билет — €50, аренда длинного платья для съёмки на крыше — €30.
- Я снимаю на iPhone 14 Pro Max (фото и видео по желанию). Готовые снимки вы получите сразу.
- Фотосессию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.