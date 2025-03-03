Стамбул в кадре: мобильная фотосессия с главными достопримечательностями

Прикоснуться к истории города и получить атмосферные снимки в самых классных локациях
Стамбул — идеальное место для фотосессий, где культура и архитектура, сливаясь, создают неповторимый фон для ваших кадров. Вы побываете в красочном Балате, колоритном Гранд-базаре и живописном парке Гюльхане. Узнаете, кто построил мечеть Сулеймание и как любили друг друга Сулейман и Хюррем. И насладитесь невероятными панорамами со смотровых площадок.
5
2 отзыва
Стамбул в кадре: мобильная фотосессия с главными достопримечательностями
Стамбул в кадре: мобильная фотосессия с главными достопримечательностями
Стамбул в кадре: мобильная фотосессия с главными достопримечательностями
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание фото-прогулки

Мы пройдём по интересным местам Стамбула. У каждого — своя история и своя особенность, о которых я обязательно расскажу.

Смотровая площадка на крыше отеля Seven Hills. Отсюда открывается великолепный вид на исторический центр Стамбула. Вы насладитесь видом на Собор Святой Софии, Голубую мечеть и другие достопримечательности. А я сделаю ваши фото на фоне всей этой красоты.

Гранд-базар. Вы словно попадёте в восточную сказку! Здесь переплетаются ароматы специй и яркие цвета товаров. Это место создаёт уникальное ощущение, которое вы непременно захотите запечатлеть на фотографиях.

Мечеть Сулеймание — одна из важнейших достопримечательностей Стамбула. Её купола, минареты и внутренний двор впечатляют своей красотой. Вы сфотографируетесь на террасе мечети, наслаждаясь панорамой Стамбула, Босфора и Старого города.

Балат. Узкие улочки, цветные дома, старинные магазинчики и кафе создают уникальное ощущение времени и места. Дома здесь окрашены в разные яркие оттенки — от голубых до розовых. Это делает их идеальным фоном для фотографий!

Парк Гюльхане — идеальное место для съёмки пар, помолвок и красивых портретов. С апреля по май здесь цветут тысячи тюльпанов, на фоне которых получаются сочные фото и видео для ваших соцсетей.

Организационные детали

  • По желанию вы подниметесь на крышу Таht с одной из лучших панорам города. Входной билет — €50, аренда длинного платья для съёмки на крыше — €30.
  • Я снимаю на iPhone 14 Pro Max (фото и видео по желанию). Готовые снимки вы получите сразу.
  • Фотосессию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.
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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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С
3 мар 2025
Отличный подарок на память о путешествии. Сунай готов перестроить маршрут, чтобы было удобно. Мы начали с немецкого фонтана. Район Балат Сунай нам показал во всей красе, и мы успели вместе съесть вкуснейшее традиционное гезлеме. Прекрасное знание русского языка, истории Стамбула, доброжелательность. Мы получили более 300 фото (обратите внимание - фото сразу, без обработки). Спасибо. Праздник удался!
Е
24 фев 2025
Выражаю большую благодарность организатору, та такую потрясающую детальную экскурсию. Сунай действительно заинтересован передать в полном обьеме исторические знания этого прекрасного города, после чего я просто влюбилась в Стамбул и готова
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приезжать сново и сново. Мне очень повезло, что я выбрала именно этого гида по Стамбулу, получилась самая запоминающая экскурсия в сравнении с другими организаторами, а мне есть с чем сравнить. Сунай всегда на связи и готов помочь в любом вопросе, касаемо города. И отдельное спасибо, за потрясающие, профессиональные фотографии и отличные исторические ракурсы. Без сомнения буду рекомендовать друзьям, знакомым и сама буду обращаться за экскурсионной программой к организатору.

Выражаю большую благодарность организатору, та такую потрясающую детальную экскурсию. Сунай действительно заинтересован передать в полном обьеме

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