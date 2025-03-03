Стамбул в кадре: мобильная фотосессия с главными достопримечательностями

Стамбул — идеальное место для фотосессий, где культура и архитектура, сливаясь, создают неповторимый фон для ваших кадров. Вы побываете в красочном Балате, колоритном Гранд-базаре и живописном парке Гюльхане. Узнаете, кто построил мечеть Сулеймание и как любили друг друга Сулейман и Хюррем. И насладитесь невероятными панорамами со смотровых площадок.

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за 1–3 человек или €48 за человека, если вас больше

от €147 за 1–3 человек или €48 за человека, если вас больше

Описание фото-прогулки

Мы пройдём по интересным местам Стамбула. У каждого — своя история и своя особенность, о которых я обязательно расскажу.

Смотровая площадка на крыше отеля Seven Hills. Отсюда открывается великолепный вид на исторический центр Стамбула. Вы насладитесь видом на Собор Святой Софии, Голубую мечеть и другие достопримечательности. А я сделаю ваши фото на фоне всей этой красоты.

Гранд-базар. Вы словно попадёте в восточную сказку! Здесь переплетаются ароматы специй и яркие цвета товаров. Это место создаёт уникальное ощущение, которое вы непременно захотите запечатлеть на фотографиях.

Мечеть Сулеймание — одна из важнейших достопримечательностей Стамбула. Её купола, минареты и внутренний двор впечатляют своей красотой. Вы сфотографируетесь на террасе мечети, наслаждаясь панорамой Стамбула, Босфора и Старого города.

Балат. Узкие улочки, цветные дома, старинные магазинчики и кафе создают уникальное ощущение времени и места. Дома здесь окрашены в разные яркие оттенки — от голубых до розовых. Это делает их идеальным фоном для фотографий!

Парк Гюльхане — идеальное место для съёмки пар, помолвок и красивых портретов. С апреля по май здесь цветут тысячи тюльпанов, на фоне которых получаются сочные фото и видео для ваших соцсетей.

Организационные детали