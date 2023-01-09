Фотография — это искусство запечатлеть момент. А в красочном Стамбуле хочется прижать к сердцу каждый момент путешествия. В компании фотографа вы прогуляетесь от величественной Айя-Софии до оживленной улицы Истикляль. Поздороваетесь с заливом, подниметесь на видовую террасу и поймаете ретро-трамвай. А в результате получите много фотокарточек на память — столько, сколько захотите.

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Описание

Что вас ожидает

Те самые локации в Стамбуле

Вместе с турецким фотографом вы пройдете по самым популярным и красивым местам города. Побываете в колоритном районе Султан Ахмед, увидите знаменитый собор Айя-София. Подниметесь на красочную крышу-террасу, а потом насладитесь красотой Босфора. На милом трамвайчике через Галатский мост доедете до легендарной Галатской башни. И наконец, подниметесь на самую оживленную улицу города — Истикляль, чтобы взобраться на тот самый красный трамвайчик.

Много-много фотографий

Во время прогулки вас будет сопровождать профессиональный фотограф, который знает город и подскажет самые атмосферные места для фото-стопов. Снимки делаются как на профессиональную камеру, так и на телефон. И их будет столько, сколько захотите:)

Готовые работы высылаются в течение 2 дней после прогулки.

Организационные детали