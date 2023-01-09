Атмосферная фотопрогулка по Стамбулу

Сделать красивые снимки на крыше, у того самого красного трамвайчика и на фоне Галатской башни

Фотография — это искусство запечатлеть момент. А в красочном Стамбуле хочется прижать к сердцу каждый момент путешествия. В компании фотографа вы прогуляетесь от величественной Айя-Софии до оживленной улицы Истикляль. Поздороваетесь с заливом, подниметесь на видовую террасу и поймаете ретро-трамвай. А в результате получите много фотокарточек на память — столько, сколько захотите.
Атмосферная фотопрогулка по Стамбулу
Атмосферная фотопрогулка по Стамбулу
Атмосферная фотопрогулка по Стамбулу
Атмосферная фотопрогулка по Стамбулу
Атмосферная фотопрогулка по Стамбулу
Ближайшие даты:
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Те самые локации в Стамбуле

Вместе с турецким фотографом вы пройдете по самым популярным и красивым местам города. Побываете в колоритном районе Султан Ахмед, увидите знаменитый собор Айя-София. Подниметесь на красочную крышу-террасу, а потом насладитесь красотой Босфора. На милом трамвайчике через Галатский мост доедете до легендарной Галатской башни. И наконец, подниметесь на самую оживленную улицу города — Истикляль, чтобы взобраться на тот самый красный трамвайчик.

Много-много фотографий

Во время прогулки вас будет сопровождать профессиональный фотограф, который знает город и подскажет самые атмосферные места для фото-стопов. Снимки делаются как на профессиональную камеру, так и на телефон. И их будет столько, сколько захотите:)
Готовые работы высылаются в течение 2 дней после прогулки.

Организационные детали

  • Прогулка проходит с местным фотографом, который говорит на турецком
  • В течение 2 дней после прогулки пришлем ссылку на облачное хранилище с вашими фотографиями
  • По необходимости встретим вас у вашего места проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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