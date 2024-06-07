🚶 Пешая 13% скидка Групповая 5 часов 861 отзыв Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ Расписание: ежедневно в 09:00 45 € 39 за человека

🚶 Пешая 9% скидка Мини-группа 5 часов 107 отзывов Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности Начало: На площади Султанахмет Расписание: ежедневно в 09:00 43 € 39 за человека

🚶 Пешая 44% скидка Групповая 5 часов 490 отзывов Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15 63 € 35 за человека

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 6 часов 210 отзывов Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору Начало: По договорённости 299 € 225 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 🛥 На яхте На яхте по Босфору Мини-группа 5 часов 29 отзывов Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору Начало: В районе площади Султанахмет Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15 € 65 за человека

🚶 Пешая 14% скидка Групповая 5 часов 30 отзывов Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных Начало: В районе Султанахмет Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 43 € 37 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 4.5 часа 384 отзыва Секреты Стамбула Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты Начало: В районе Султанахмет Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00 € 39 за человека

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 3 часа 77 отзывов Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города Начало: У вашего отеля 102 € 77 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 50 отзывов Фотосвидание со Стамбулом Запечатлеть себя в самых интересных декорациях города на прогулке с профессиональным фотографом € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 311 отзывов Ваш идеальный день в Стамбуле: от классики до скрытых уголков Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, где встречаются Европа и Азия, история и современность € 220 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚢 На пароме 19% скидка Групповая 5.5 часов 101 отзыв Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор - погружение в историю Ваш уникальный шанс увидеть лучшее из Стамбула: от величественной Голубой мечети до красоты Босфора с воды Начало: В районе Султанахмет Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 47 € 38 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 168 отзывов Сон наяву - великий османский Стамбул Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века на экскурсии с профессиональным гидом € 135 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 6 часов 64 отзыва Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города Начало: По договорённости 299 € 225 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 4 часа 27 отзывов Открывая Стамбул Рассмотреть символы города и раскрыть секреты Османской эпохи на обзорной прогулке Начало: В районе трамвайной остановки Гюльхане Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15 € 35 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Прогулка по Стамбулу: вернуться в Византию На улочках древнего города узнать историю становления великой империи Начало: У Немецкого фонтана на площади Султанахмет € 175 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 8 отзывов Аудиоквест по Стамбулу - от Голубой мечети до Гранд-базара Путешествие по главным достопримечательностям европейской части города с элементами квеста Начало: Около вокзала Сиркеджи € 17 за человека

🚶 Пешая 13% скидка Мини-группа 5 часов 682 отзыва Стамбул за 5 часов: погружение в историю и культуру города Ваш путеводитель по самым завораживающим уголкам Стамбула: от древних мифов до султанских тайн Начало: Binbirdirek, At Meydanı Cd No:12, 34122 Fatih/İsta Расписание: 📍 Ежедневно с 09:00 до 14:30 от 45 € 39 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 26 отзывов Роковые женщины империй Погружение в историю Византии или Османской империи с акцентом - прогулка по must-see местам € 300 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Фатих - самый старый район Стамбула Прогуляться по историческим кварталам, увидеть их архитектуру и узнать живые городские истории € 250 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 46% скидка Групповая 5 часов 391 отзыв Уникальный тур «Скрытые жемчужины Стамбула»: знакомство с легендами Откройте для себя волшебный Стамбул с экспертным гидом, исследуя знаменитые и тайные места Начало: Ebussuud caddesi, #14, Hoca paşa mah., Sirkecı Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота и воскресенье в 9.30 65 € 35 за человека

🚶 Пешая 9% скидка Мини-группа 5 часов 61 отзыв Групповая экскурсия по топовым достопримечательностям Стамбула Погрузитесь в историю и культуру Стамбула, посетив его самые знаменитые места всего за полдня. Вас ждет незабываемое путешествие Начало: Площадь Султанахмет, перед Немецким фонтаном 43 € 39 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 64 отзыва Экскурсия "Со Стамбулом на"ты ": история и секреты Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его знаковые места и скрытые сокровища в компании опытного гида Начало: Собор Софии € 250 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 151 отзыв Стамбул: История и красоты Босфора - Индивидуальный тур Откройте для себя тайны Стамбула, погрузитесь в историю Сулеймана Великолепного и насладитесь прогулкой по Босфору Начало: У вашего отеля, если он находится в центре города,... € 110 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 2 часа 2 отзыва Любовь на улицах Стамбула: фотопрогулка Не спеша пройти по открыточным местам города и сделать на память романтичные снимки 199 € 180 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 13 отзывов Стамбул и его прошлое Рассмотреть окрестности старого центра и поймать дух времени € 250 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 13 отзывов На берегу Босфора - прогулка по колоритным местам Стамбула Начало: По договоренности € 230 за всё до 7 чел.

Индивидуальная 5.5 часов 8 отзывов Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки Пройти через лабиринт Гранд-базара, полюбоваться видом с крыши Валиде хан и узнать историю города € 175 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 28 отзывов Обзорная пешеходная Экскурсия «Величественный Стамбул» Начало: Ваш отель Расписание: с 10:00 до 16:00 € 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Стамбул: тайны восточных базаров Посетить два главных рынка города, пройти по ним нетуристическими тропами и узнать их историю Начало: По договорённости 143 € 115 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 8 отзывов Самое-самое в Стамбуле: обзорная экскурсия в мини-группе Посетить главные места исторического центра и прикоснуться к их многовековой истории Начало: На площади Султанахмет Расписание: в понедельник в 14:00, во вторник, среду, четверг и субботу в 09:00 € 52 за человека

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 3 часа 2 отзыва То, что нельзя пропустить в Стамбуле (без музеев и доп. расходов) Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Старого города Начало: У Голубой мечети 220 € 154 за всё до 4 чел.

Круиз 4 часа Самые-самые места Стамбула + круиз по Босфору В непринуждённой атмосфере исследовать город пешком и на кораблике (групповая экскурсия) Начало: На площади Султанахмет Расписание: в понедельник, среду и воскресенье в 09:30, в пятницу в 09:00 € 60 за человека