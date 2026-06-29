Сниму историю о вас и вашем путешествии. Фотосессии будут лёгкими, а кадры получатся живыми и эмоциональными! Маршрут может быть классическим и необычным одновременно — всё по вашему запросу.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Фотолокации по вашим пожеланиям

У моей прогулки нет готового маршрута, которому вы должны следовать — я всегда рада прислушаться к вам. Мы можем выбрать некоторые из этих локаций:

улица Истикляль

Галатская башня и смежные уютные улочки возле неё

Галатский мост

мечеть Сулеймание

мечеть Ортакёй

дворец Бейлербейи

набережная с видом на Девичью башню

районы Арнавуткей, Уськюдар или Балат

паром с потрясающими видами на Босфор

яхта (аренда судна в стоимость не ходит)

Лёгкий формат

Это не историческая экскурсия с датами и фактами, а фотопрогулка. Я работаю в жанре лайфстайл: поймаю ваши эмоции, подскажу, что делать и как встать, найду выгодные ракурсы. Попутно поговорим о жизни в Турции, ее культуре и национальной кухне.

Организационные детали