Сниму историю о вас и вашем путешествии.
Фотосессии будут лёгкими, а кадры получатся живыми и эмоциональными! Маршрут может быть классическим и необычным одновременно — всё по вашему запросу.
Фотосессии будут лёгкими, а кадры получатся живыми и эмоциональными! Маршрут может быть классическим и необычным одновременно — всё по вашему запросу.
Описание фото-прогулки
Фотолокации по вашим пожеланиям
У моей прогулки нет готового маршрута, которому вы должны следовать — я всегда рада прислушаться к вам. Мы можем выбрать некоторые из этих локаций:
- улица Истикляль
- Галатская башня и смежные уютные улочки возле неё
- Галатский мост
- мечеть Сулеймание
- мечеть Ортакёй
- дворец Бейлербейи
- набережная с видом на Девичью башню
- районы Арнавуткей, Уськюдар или Балат
- паром с потрясающими видами на Босфор
- яхта (аренда судна в стоимость не ходит)
Лёгкий формат
Это не историческая экскурсия с датами и фактами, а фотопрогулка. Я работаю в жанре лайфстайл: поймаю ваши эмоции, подскажу, что делать и как встать, найду выгодные ракурсы. Попутно поговорим о жизни в Турции, ее культуре и национальной кухне.
Организационные детали
- Фотопрогулка пешеходная, но по желанию мы можем перемещаться на общественном транспорте
- Проезд и платные входы в выбранные локации оплачиваются отдельно
- Длительность фотопрогулки можно увеличить за доплату. Детали — в переписке
- Съёмка проходит на профессиональную камеру Sony
- Через 10-14 дней после прогулки я пришлю вам около 40-50 фотографий в цветокоррекции и лёгкой ретуши
- Альтернативное предложение: 1,5-часовая прогулка с фотосопровождением на ваш телефон со скидкой 50%. Количество фото и видео не ограничено
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 419 туристов
Привет! Я обожаю путешествия и фотографии. Раньше у меня был опыт путешествий в одиночестве и я сталкивалась с трудностями, когда некому было меня сфотографировать — ведь хочется запечатлеть свое путешествие,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 98 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия прекрасный человек и профессионал своего дела! Было очень комфортно работать с ней, час пролетел незаметно. Фотографии 1000/10.
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Юля очень интересный собеседник и отличный фотограф!!! Очень рекомендую!!! Фото огонь!!!!
Юлия
Ответ организатора:
Вероника, спасибо за обратную связь, очень ценно для меня 😌
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Выбрать фотопрогулку было самым верным решением нашего путешествия! Отличные кадры, где мы все втроём, - это супер ценно (пары с детьми поймут)! Юля - очень доброжелательная, моментально расположила к себе
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Д
Приятная милая девушка.
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В
Благодарим чудесную волшебницу Юлию за шикарную фотопрогулку!! Мы абсолютные новички в таких съемках, первый раз попали в руки к фотографу. Юля предложила на выбор несколько маршрутов, сориентировала по удобному месту
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М
Хочу поблагодарить, Юлию, за фотосессию, за прогулку, за приятные воспоминания, которые с нами останутся с этого путешествия. Мы не пожалели не о чем. Юлия очень внимательная и располагает к себе,
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