У моей прогулки нет маршрута, которому вы должны следовать — я всегда рада прислушаться к вам.
Если вы впервые в Стамбуле и хотите, чтобы на память остались фото у известных исторических мест, то предлагаю такой вариант: встретиться возле Галатской башни, по ярким улочкам спуститься к Галатскому мосту, заглянуть на колоритный Египетский базар и дойти до площади Султанахмет с Айя-Софией и Голубой мечетью.
Если вы уже бывали в Стамбуле или просто любите более нестандартные места, то у меня подготовлены такие маршруты:
Это не историческая экскурсия с датами и фактами, а фотопрогулка. Я работаю в жанре лайфстайл: поймаю ваши эмоции, подскажу, что делать и как встать, найду выгодные ракурсы. Попутно поговорим о жизни в Турции, ее культуре и национальной кухне.