Фотопрогулка по Стамбулу в вашем ритме

Получить атмосферные снимки на фоне интересных вам локаций города

Давайте сделаем ваши воспоминания о невероятном Стамбуле долговечными? Фотосессии будут легкими, а кадры получатся живыми и эмоциональными! Маршрут может быть классическим и необычным одновременно: от красочных кварталов Галаты до площади Султанахмет, от роскошных дворцов до аутентичного района Фенер — все по вашему запросу.
Фотопрогулка по Стамбулу в вашем ритме
Фотопрогулка по Стамбулу в вашем ритме
Фотопрогулка по Стамбулу в вашем ритме
Фотопрогулка по Стамбулу в вашем ритме
Фотопрогулка по Стамбулу в вашем ритме
Фотопрогулка по Стамбулу в вашем ритме
Фотопрогулка по Стамбулу в вашем ритме
Фотопрогулка по Стамбулу в вашем ритме
Фотопрогулка по Стамбулу в вашем ритме
Фотопрогулка по Стамбулу в вашем ритме

Что вас ожидает

Фото-локации по вашим пожеланиям

У моей прогулки нет маршрута, которому вы должны следовать — я всегда рада прислушаться к вам.
Если вы впервые в Стамбуле и хотите, чтобы на память остались фото у известных исторических мест, то предлагаю такой вариант: встретиться возле Галатской башни, по ярким улочкам спуститься к Галатскому мосту, заглянуть на колоритный Египетский базар и дойти до площади Султанахмет с Айя-Софией и Голубой мечетью.

Если вы уже бывали в Стамбуле или просто любите более нестандартные места, то у меня подготовлены такие маршруты:

  • От Галатской башни идем к одноименному мосту мимо мечети Сулеймание и до характерного района Фенер
  • От парка с потрясающей смотровой площадкой спускаемся мимо крепости Румелихисар к Босфору, по набережной идем в сторону района Бебек, фотографируемся у очаровательных домов района Арнавуткёй и изящной мечети Ортакёй
  • От Галатской башни через петляющие улицы района Джихангир к дворцу Долмабахче
  • От дворца-шкатулки Бейлербей через район Кузгунджук до набережной с видом на Девичью башню

Легкий формат

Это не историческая экскурсия с датами и фактами, а фотопрогулка. Я работаю в жанре лайфстайл: поймаю ваши эмоции, подскажу, что делать и как встать, найду выгодные ракурсы. Попутно поговорим о жизни в Турции, ее культуре и национальной кухне.

Организационные детали

  • Фотопрогулка пешеходная, но по желанию мы можем перемещаться на общественном транспорте (проезд оплачивается отдельно)
  • Через 5-7 дней после прогулки я пришлю вам около 200 фотографий в цветокоррекции

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Юлия
Юлия
Привет! Я обожаю путешествия и фотографии. Раньше у меня был опыт путешествий в одиночестве и я сталкивалась с трудностями, когда некому было меня сфотографировать — ведь хочется запечатлеть свое путешествие, чтобы потом вспоминать, пересматривая фото, показывать их близким и делиться в Инстаграм. Теперь я прошла обучение в фотошколе, живу в Турции и хочу дать возможность путешественникам иметь компанию для прогулки по Стамбулу, возможность получить качественные фотографии из путешествия.
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