Что вас ожидает

Фото-локации по вашим пожеланиям

У моей прогулки нет маршрута, которому вы должны следовать — я всегда рада прислушаться к вам.

Если вы впервые в Стамбуле и хотите, чтобы на память остались фото у известных исторических мест, то предлагаю такой вариант: встретиться возле Галатской башни, по ярким улочкам спуститься к Галатскому мосту, заглянуть на колоритный Египетский базар и дойти до площади Султанахмет с Айя-Софией и Голубой мечетью.

Если вы уже бывали в Стамбуле или просто любите более нестандартные места, то у меня подготовлены такие маршруты:

От Галатской башни идем к одноименному мосту мимо мечети Сулеймание и до характерного района Фенер

От парка с потрясающей смотровой площадкой спускаемся мимо крепости Румелихисар к Босфору, по набережной идем в сторону района Бебек, фотографируемся у очаровательных домов района Арнавуткёй и изящной мечети Ортакёй

От Галатской башни через петляющие улицы района Джихангир к дворцу Долмабахче

От дворца-шкатулки Бейлербей через район Кузгунджук до набережной с видом на Девичью башню

Легкий формат

Это не историческая экскурсия с датами и фактами, а фотопрогулка. Я работаю в жанре лайфстайл: поймаю ваши эмоции, подскажу, что делать и как встать, найду выгодные ракурсы. Попутно поговорим о жизни в Турции, ее культуре и национальной кухне.

Организационные детали