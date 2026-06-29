Мои заказы

Фотопрогулка по Стамбулу в вашем ритме

Получить атмосферные снимки на фоне интересных вам локаций города
Сниму историю о вас и вашем путешествии.

Фотосессии будут лёгкими, а кадры получатся живыми и эмоциональными! Маршрут может быть классическим и необычным одновременно — всё по вашему запросу.
5
98 отзывов
Фотопрогулка по Стамбулу в вашем ритме
Фотопрогулка по Стамбулу в вашем ритме
Фотопрогулка по Стамбулу в вашем ритме

Описание фото-прогулки

Фотолокации по вашим пожеланиям

У моей прогулки нет готового маршрута, которому вы должны следовать — я всегда рада прислушаться к вам. Мы можем выбрать некоторые из этих локаций:

  • улица Истикляль
  • Галатская башня и смежные уютные улочки возле неё
  • Галатский мост
  • мечеть Сулеймание
  • мечеть Ортакёй
  • дворец Бейлербейи
  • набережная с видом на Девичью башню
  • районы Арнавуткей, Уськюдар или Балат
  • паром с потрясающими видами на Босфор
  • яхта (аренда судна в стоимость не ходит)

Лёгкий формат

Это не историческая экскурсия с датами и фактами, а фотопрогулка. Я работаю в жанре лайфстайл: поймаю ваши эмоции, подскажу, что делать и как встать, найду выгодные ракурсы. Попутно поговорим о жизни в Турции, ее культуре и национальной кухне.

Организационные детали

  • Фотопрогулка пешеходная, но по желанию мы можем перемещаться на общественном транспорте
  • Проезд и платные входы в выбранные локации оплачиваются отдельно
  • Длительность фотопрогулки можно увеличить за доплату. Детали — в переписке
  • Съёмка проходит на профессиональную камеру Sony
  • Через 10-14 дней после прогулки я пришлю вам около 40-50 фотографий в цветокоррекции и лёгкой ретуши
  • Альтернативное предложение: 1,5-часовая прогулка с фотосопровождением на ваш телефон со скидкой 50%. Количество фото и видео не ограничено

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 419 туристов
Привет! Я обожаю путешествия и фотографии. Раньше у меня был опыт путешествий в одиночестве и я сталкивалась с трудностями, когда некому было меня сфотографировать — ведь хочется запечатлеть свое путешествие,
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чтобы потом вспоминать, пересматривая фото, показывать их близким и делиться в Инстаграм. Теперь я прошла обучение в фотошколе, живу в Турции и хочу дать возможность путешественникам иметь компанию для прогулки по Стамбулу, возможность получить качественные фотографии из путешествия.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 98 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
98
4
3
2
1
Павел
Юлия прекрасный человек и профессионал своего дела! Было очень комфортно работать с ней, час пролетел незаметно. Фотографии 1000/10.
Юлия прекрасный человек и профессионал своего дела! Было очень комфортно работать с ней, час пролетел незаметно. Фотографии 1000/10.
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Вероника
Юля очень интересный собеседник и отличный фотограф!!! Очень рекомендую!!! Фото огонь!!!!
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Вероника, спасибо за обратную связь, очень ценно для меня 😌
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Елена
Выбрать фотопрогулку было самым верным решением нашего путешествия! Отличные кадры, где мы все втроём, - это супер ценно (пары с детьми поймут)! Юля - очень доброжелательная, моментально расположила к себе
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ребёнка! Показала нам не туристический Стамбул! Скрытые улочки, лесенки, цветные домики. Сделала классные кадры, на которых я наконец себе нравлюсь (мамы поймут)! Наиприятнейшим бонусом были рекомендации по дальнейшим прогулочным локациям в Стамбуле, благодаря чему наши оставшиеся 2 дня прошли просто восхитительно!!

Выбрать фотопрогулку было самым верным решением нашего путешествия! Отличные кадры, где мы все втроём, - это
Выбрать фотопрогулку было самым верным решением нашего путешествия! Отличные кадры, где мы все втроём, - это
Выбрать фотопрогулку было самым верным решением нашего путешествия! Отличные кадры, где мы все втроём, - это
Выбрать фотопрогулку было самым верным решением нашего путешествия! Отличные кадры, где мы все втроём, - это
Выбрать фотопрогулку было самым верным решением нашего путешествия! Отличные кадры, где мы все втроём, - это
Выбрать фотопрогулку было самым верным решением нашего путешествия! Отличные кадры, где мы все втроём, - это
Выбрать фотопрогулку было самым верным решением нашего путешествия! Отличные кадры, где мы все втроём, - это
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Д
Приятная милая девушка.
Приятная милая девушка.
Приятная милая девушка.
Приятная милая девушка.
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В
Благодарим чудесную волшебницу Юлию за шикарную фотопрогулку!! Мы абсолютные новички в таких съемках, первый раз попали в руки к фотографу. Юля предложила на выбор несколько маршрутов, сориентировала по удобному месту
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и времени для встречи, и провела нас по самым необычным местам, туда мы бы точно не добрались самостоятельно) Впечатления от прогулки самые положительные - нам подсказывали как и что сделать, при этом мы просто гуляли и вели себя максимально привычно, очень легкая атмосфера и комфортное общение с фотографом) С нетерпением ждали фотографий - и через 6 дней получили просто шикарные снимки!! Не можем выбрать даже 20 фотографий, которые понравились больше всего, нравятся абсолютно все! С удовольствием вернемся к Юле в следующую поездку в Стамбул. Юля, вы - волшебница! Спасибо!!

Благодарим чудесную волшебницу Юлию за шикарную фотопрогулку!! Мы абсолютные новички в таких съемках, первый раз попали
Благодарим чудесную волшебницу Юлию за шикарную фотопрогулку!! Мы абсолютные новички в таких съемках, первый раз попали
Благодарим чудесную волшебницу Юлию за шикарную фотопрогулку!! Мы абсолютные новички в таких съемках, первый раз попали
Благодарим чудесную волшебницу Юлию за шикарную фотопрогулку!! Мы абсолютные новички в таких съемках, первый раз попали
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М
Хочу поблагодарить, Юлию, за фотосессию, за прогулку, за приятные воспоминания, которые с нами останутся с этого путешествия. Мы не пожалели не о чем. Юлия очень внимательная и располагает к себе,
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интересовалась какой маршрут нам интересен и прогулка прошла на одном дыхании, Даже немного помогла нам сориентироваться по городу т. к. мы приехали в первый раз) А фотокарточки получились классные. Я довооольнаааяяя как слон) Очень красиво получилось, при том что во время прогулки погода испортилась, Юлия нашла выход (предложила купить фотогеничный зонтик) и получилось волшебно. Спасибо за профессионализм, за доброжелательность, за понимание, за доброту. Всем однозначно советую!!!

Хочу поблагодарить, Юлию, за фотосессию, за прогулку, за приятные воспоминания, которые с нами останутся с этого
Хочу поблагодарить, Юлию, за фотосессию, за прогулку, за приятные воспоминания, которые с нами останутся с этого
Хочу поблагодарить, Юлию, за фотосессию, за прогулку, за приятные воспоминания, которые с нами останутся с этого
Хочу поблагодарить, Юлию, за фотосессию, за прогулку, за приятные воспоминания, которые с нами останутся с этого
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