Tatiana проводит ещё 2 экскурсии

Неизведанный Стамбул Гигантская могила Святого Юши в азиатской части города — одно из самых таинственных мест Стамбула. Вы узнаете, почему она стала местом паломничества турецких суфиев, кто такой Иисус Навин и действительно ли именно его здесь похоронили. А также услышите, почему некоторые историки считают, что евангельский Иерусалим — это Константинополь, а Голгофа — это гора Бейкос на Босфоре.
Путешествие во времени Вы погуляете по руинам древней крепости Йорос и рассмотрите могучие ворота и две башни высотой 20 метров. Кроме того, насладитесь шикарным видом на слияние Босфора и Черного моря 🌊 и раскроете, почему в темное время суток в крепости не зажигали огонь и что происходило с ней в Античный, Византийский и Османский периоды. В завершение мы заедем в уютную деревню Анадолу Кавагы, где вы сможете попробовать в одном из ресторанчиков свежайшую местную рыбу 🐟.
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются отдельно
На протяжении всего пути я буду вас фотографировать. В течение недели после экскурсии 🧭 вы получите 100 обработанных снимков.
Начало и место завершения
🚩 у метро Ускюдар
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.