Tatiana проводит ещё 2 экскурсии

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Фотопутешествие по загадочным местам Стамбула

Могила Юши, крепость Йорос, рыбацкая деревня и панорамы Босфора на авто-пешеходной экскурсии

Tatiana
Tatiana – Гид из Стамбула
Стамбул — это не только Айя-София, Голубая мечеть и дворец Топкапы.

Предлагаю съездить туда, где не увидеть толпы путешественников.

Вы погуляете по руинам древней крепости Йорос, услышите необычные факты о гробнице Святого Юши и отведаете рыбные деликатесы в колоритной деревне Анадолу Кавагы.

А я сделаю для вас прекрасные снимки на память и поделюсь интересными историями!
Задать вопросОбычно отвечает за 4 мин.
  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 200€170 за экскурсиюскидка15%

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Фотопутешествие по загадочным местам Стамбула
Фотопутешествие по загадочным местам Стамбула

Что вас ожидает

Неизведанный Стамбул
Гигантская могила Святого Юши в азиатской части города — одно из самых таинственных мест Стамбула. Вы узнаете, почему она стала местом паломничества турецких суфиев, кто такой Иисус Навин и действительно ли именно его здесь похоронили. А также услышите, почему некоторые историки считают, что евангельский Иерусалим — это Константинополь, а Голгофа — это гора Бейкос на Босфоре.

Путешествие во времени
Вы погуляете по руинам древней крепости Йорос и рассмотрите могучие ворота и две башни высотой 20 метров. Кроме того, насладитесь шикарным видом на слияние Босфора и Черного моря 🌊 и раскроете, почему в темное время суток в крепости не зажигали огонь и что происходило с ней в Античный, Византийский и Османский периоды. В завершение мы заедем в уютную деревню Анадолу Кавагы, где вы сможете попробовать в одном из ресторанчиков свежайшую местную рыбу 🐟.

Организационные детали

  • Еда и напитки оплачиваются отдельно
  • На протяжении всего пути я буду вас фотографировать. В течение недели после экскурсии 🧭 вы получите 100 обработанных снимков.
Начало и место завершения
🚩 у метро Ускюдар
Фотопутешествие по загадочным местам Стамбула
Фотопутешествие по загадочным местам Стамбула
Фотопутешествие по загадочным местам Стамбула
Фотопутешествие по загадочным местам Стамбула
Фотопутешествие по загадочным местам Стамбула
Фотопутешествие по загадочным местам Стамбула
Фотопутешествие по загадочным местам Стамбула

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Tatiana
Tatiana
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна, я гид и фотограф. Покажу вам Стамбул глазами художника и эстета и удивлю интересными фактами об этом шикарном городе двух морей и континентов.
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Tatiana проводит ещё 2 экскурсии

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