Мечтаешь о фотосессии в самом сердце Стамбула? Позволь пригласить тебя на незабываемое приключение — съемку на легендарной крыше, где в небе резвятся чайки, а вокруг раскидывается захватывающая панорама города.
Ощути атмосферу восточной сказки, наполненную магией и очарованием, и запечатлей эти волшебные моменты навсегда.
Ощути атмосферу восточной сказки, наполненную магией и очарованием, и запечатлей эти волшебные моменты навсегда.
Описание фото-прогулкиСтамбул в объективе Приглашаю на уникальную фотосессию на крыше Стамбула с головокружительными видами и атмосферой восточной сказки. На крыше оборудованы три фотозоны: с чайками, восточными фонариками и видом на Галатскую башню. Также в вашем распоряжении качели за доплату (20 евро). Большой выбор платьев шлейфовых, пышных и также в османском стиле Важная информация:
- Съемка осуществляется на профессиональную камеру Canon 6D.
- Стоимость указана за одного человека, либо если вы пара.
- Лучшее время для сьемки — 8.00 утра, либо вторая половина дня после 16.00, но в вечернее время возможны очереди на крышу. Дополнительно оплачиваются входные билеты на крышу 30 евро с человека, детям до 7 лет бесплатно Аренда платьев либо мужских нарядов от 20 евро Качели 20 евро.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Фотосессия
- Reels
- Чай, кофе, вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входной билет на крышу
- Аренда платья
Место начала и завершения?
Müeyyetzade, Yüksek Kaldırım Cd. No:11 D:21, 34425 Beyoğlu/İstanbul
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Съемка осуществляется на профессиональную камеру Canon 6D
- Стоимость указана за одного человека, либо если вы пара
- Лучшее время для сьемки - 8.00 утра, либо вторая половина дня после 16.00, но в вечернее время возможны очереди на крышу
- Дополнительно оплачиваются входные билеты на крышу 30 евро с человека, детям до 7 лет бесплатно
- Аренда платьев либо мужских нарядов от 20 евро
- Качели 20 евро
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Стамбула
Фотопрогулка
«Восточная сказка»: эксклюзивная фотосессия на крыше Стамбула
«Восточная сказка»: уникальная фотосессия на крыше Стамбула с видом на Босфор и мечеть Сулеймание
Завтра в 08:00
1 дек в 08:00
от €180 за человека
Фотопрогулка
Индивидуальная фото-прогулка по Стамбулу
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с уникальными образами и профессиональной фотосессией. Захватывающие кадры на фоне исторических мест украсят ваш альбом
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за человека
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в историческом центре Стамбула
Пофантазировать, обойти особенно полюбившиеся уголки города и поймать настроение в кадре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 5 чел.