Natalia проводит ещё 6 экскурсий

Аутентичная атмосфера Хотите примерить на себя образ султана Сулеймана и Хюррем Роксоланы? Вы сможете облачиться в традиционные османские костюмы и слиться с местным колоритом. Ковры ручной работы и расшитые мягкие подушки, чай в изящных армудах, свежие фрукты 🍉, кальян и десятки парящих в небе чаек — все уже готово и ждет вас! С лучшей крыши Стамбула вам откроется захватывающий вид на пролив Босфор и бухту Золотой рог, величественную мечеть Сулеймание, район Эминёню и Галатский мост. А в завершение мы сможем спуститься на нижний уровень кафе, где находится лаунж зона с троном и подвесными качелями с не менее шикарным видом. Здесь сделаем последние кадры и насладимся турецким чаем и кофе.
Подготовка к съемкам Заранее решите, что хотите надеть на фотосессию 📷. Вы можете выбирать традиционные наряды, которые предоставляет фото-локация, или взять одно из сшитых мной тематических платьев в османском стиле. Перед фотосессией можно будет переодеться в гримерной и добавить к образу последние штрихи. Я помогу с поиском ракурсов и позированием и подготовлю профессиональную фото-историю о вашей поездке!
Организационные детали
Вход на локацию оплачивается дополнительно — 100 лир с человека, дети до 14 лет бесплатно со взрослым
Через 2-7 дней после фотосессии вы получите 50-60 фото в полной цветокоррекциии, из которых 15 кадров в ретуши на ваш или мой выбор
Также в подарок я смонтирую короткое видео для инстаграма (музыка на ваш вкус)
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Наталья, и я фотограф. Провожу фотопрогулки в самом красивом городе мира — Стамбуле. Буду рада запечатлеть ваши счастливые моменты в этом прекрасном городе контрастов, рассказать о быте турецких жителей, местных традициях и кухне. Фотографирую в разных стилях и всегда открыта для творческих экспериментов. Я делаю то, что люблю, и люблю то, что делаю. Вперед, за отличным настроением и яркими впечатлениями!