Natalia проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Аутентичная атмосфера

Хотите примерить на себя образ султана Сулеймана и Хюррем Роксоланы? Вы сможете облачиться в традиционные османские костюмы и слиться с местным колоритом. Ковры ручной работы и расшитые мягкие подушки, чай в изящных армудах, свежие фрукты 🍉, кальян и десятки парящих в небе чаек — все уже готово и ждет вас! С лучшей крыши Стамбула вам откроется захватывающий вид на пролив Босфор и бухту Золотой рог, величественную мечеть Сулеймание, район Эминёню и Галатский мост. А в завершение мы сможем спуститься на нижний уровень кафе, где находится лаунж зона с троном и подвесными качелями с не менее шикарным видом. Здесь сделаем последние кадры и насладимся турецким чаем и кофе.

Подготовка к съемкам

Заранее решите, что хотите надеть на фотосессию 📷. Вы можете выбирать традиционные наряды, которые предоставляет фото-локация, или взять одно из сшитых мной тематических платьев в османском стиле. Перед фотосессией можно будет переодеться в гримерной и добавить к образу последние штрихи. Я помогу с поиском ракурсов и позированием и подготовлю профессиональную фото-историю о вашей поездке!

Организационные детали