Natalia проводит ещё 6 экскурсий

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«Восточная сказка»: фотосессия на крыше

Полюбоваться роскошной панорамой Стамбула и сделать колоритные снимки в традиционном антураже

Natalia
Natalia – Гид из Стамбула
Стамбул — одна сплошная кинодекорация, но есть местечко, которое возглавляет рейтинг фото-точек.

Мы поднимемся на крышу с сумасшедшим видом на город 🏙️ и проведем фотосессию 📷 в кафе национальной кухни 🥧.

Вы насладитесь панорамой Босфора, полюбуетесь мечетью Сулеймание и почувствуете себя османской султаншей.
Задать вопросОбычно отвечает за 46 мин.
  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏙С городских высот
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • От €60 за экскурсию

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«Восточная сказка»: фотосессия на крыше
«Восточная сказка»: фотосессия на крыше

Что вас ожидает

Аутентичная атмосфера
Хотите примерить на себя образ султана Сулеймана и Хюррем Роксоланы? Вы сможете облачиться в традиционные османские костюмы и слиться с местным колоритом. Ковры ручной работы и расшитые мягкие подушки, чай в изящных армудах, свежие фрукты 🍉, кальян и десятки парящих в небе чаек — все уже готово и ждет вас! С лучшей крыши Стамбула вам откроется захватывающий вид на пролив Босфор и бухту Золотой рог, величественную мечеть Сулеймание, район Эминёню и Галатский мост. А в завершение мы сможем спуститься на нижний уровень кафе, где находится лаунж зона с троном и подвесными качелями с не менее шикарным видом. Здесь сделаем последние кадры и насладимся турецким чаем и кофе.

Подготовка к съемкам
Заранее решите, что хотите надеть на фотосессию 📷. Вы можете выбирать традиционные наряды, которые предоставляет фото-локация, или взять одно из сшитых мной тематических платьев в османском стиле. Перед фотосессией можно будет переодеться в гримерной и добавить к образу последние штрихи. Я помогу с поиском ракурсов и позированием и подготовлю профессиональную фото-историю о вашей поездке!

Организационные детали

  • Вход на локацию оплачивается дополнительно — 100 лир с человека, дети до 14 лет бесплатно со взрослым
  • Через 2-7 дней после фотосессии вы получите 50-60 фото в полной цветокоррекциии, из которых 15 кадров в ретуши на ваш или мой выбор
  • Также в подарок я смонтирую короткое видео для инстаграма (музыка на ваш вкус)
«Восточная сказка»: фотосессия на крыше
«Восточная сказка»: фотосессия на крыше
«Восточная сказка»: фотосессия на крыше
«Восточная сказка»: фотосессия на крыше
«Восточная сказка»: фотосессия на крыше
«Восточная сказка»: фотосессия на крыше
«Восточная сказка»: фотосессия на крыше
«Восточная сказка»: фотосессия на крыше
«Восточная сказка»: фотосессия на крыше

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Natalia
Natalia
Меня зовут Наталья, и я фотограф. Провожу фотопрогулки в самом красивом городе мира — Стамбуле. Буду рада запечатлеть ваши счастливые моменты в этом прекрасном городе контрастов, рассказать о быте турецких жителей, местных традициях и кухне. Фотографирую в разных стилях и всегда открыта для творческих экспериментов. Я делаю то, что люблю, и люблю то, что делаю. Вперед, за отличным настроением и яркими впечатлениями!
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