Чтобы Стамбул по-настоящему запомнился, мы отправимся бродить по центру и устроим фотосессию в самых интересных локациях. Этот яркий город будто создан для съёмки.
Свежий ветер с Босфора, восточный колорит и ваши улыбки останутся не только в воспоминаниях, но и на профессиональных снимках.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание фото-прогулки
Где будем снимать
Достойных локаций для съёмок в Стамбуле — не сосчитать! Выберем несколько и пофотографируем:
- на фоне Голубой мечети или Сулеймание, Айи-Софии или даже во дворце Топкапы
- на узких улочках Karaköy
- в популярных и атмосферных кафе, где проводят время местные жители
- в одном из стамбульских парков, откуда видны огромные навесные мосты через Босфор
- на улицах богемного Оrtaköy — а заодно полакомимся вафлями
- на набережной, где стоит знаменитая мечеть
- в азиатской части города в районе Üsküdar и Девичьей башни
Профессиональная съёмка в удовольствие
Как фотограф я знаю каждую «рабочую сторону» Стамбула и помогу определиться с локацией — с учётом ваших пожеланий. Если захотите необычную фотосессию, я помогу выбрать образ и посоветую, где взять напрокат костюмы. А пока вы будете гулять и любоваться Стамбулом, я немного расскажу о городе, местной культуре и традициях
Организационные детали
- Я снимаю на Canon 5D Mark III
- Все фото вы получите через неделю после прогулки на электронную почту по ссылке для скачивания
- Вы сами выберете 20 кадров для обработки
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 93 туристов
Я журналист и фотограф. Переехала в Стамбул и влюбилась в этот город ещё больше! Изучила много материалов и исторических мест. Побывала в таких локациях, о которых знают не все местные турки.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Жанна
27 апр 2025
Огромное спасибо за фото, они отличные! Я очень довольна! Все прошло, как договаривались. Лидия помогала с выбором локации и позированием, время пролетело незаметно, но на память осталось много-много удачных кадров! Однозначно рекомендую фотопрогулку с Лидией!
О
Ольга
3 мар 2025
Хочу сказать огромное спасибо Лиде за классную фотосессию! Все прошло легко, непринужденно, и я реально кайфанула от процесса. Атмосфера была комфортная, никаких лишних напрягов – просто наслаждалась моментом.
Фотки получила на следующий день! Очень понравилось, что удалось поймать настроение и подчеркнуть естественную красоту. Теперь у меня куча крутых кадров, которые хочется пересматривать снова и снова.
Н
Наталья
25 ноя 2018
Брали фотосессию в историческом центре Стамбула, было ооочень людно, но Лидия вышла из положения и организовала фотосъемку на крыше ресторана с шикарным панорамным видом на весь этот центр, а также рассказала много интересного и полезного о Стамбуле. Осталось много приятных впечатлений и красивых фотографий у нас с друзьями в память о поездке. Большое спасибо!
В
Василий
29 окт 2018
Огромное спасибо за позитив и настроение!!!
М
Марина
19 сен 2018
Мы брали только фотосессию, без экскурсии. Все прошло замечательно! Фото уже получили. Спасибо Лиде!
И
Ирина
16 авг 2018
Фотосесія в Стамбулі дуже правильне рішення для тих, хто не хоче вести з собою дзеркальну камеру і витрачати багато часу на фото. Оскільки визначні місця сконцентровані в одному місці можна встигнути зробити фото за годину до вечері. Фотосесія пройшла легко і не вимушено, Лідія дуже приємна дівчина. Якщо будемо в Стамбулі ще раз, обов'язково зробимо ще один фотосет.
И
Ирина
6 авг 2018
Лидия очень приятная молодая девушка и хороший фотограф. Я, правда ожидала немного больше мест для фотографий, может быть немного более интересных сюжетов… Но у Лидии, видимо было мало времени и это очень чувствовалось. А фотографии получились очень хорошие!! За них огромное спасибо! Рекомендую!
Р
РИММА
30 мая 2018
Хочется поблагодарить фотографа Лиду - очень коммуникабельную и позитивную девушку, легко идущую навстречу желаниям клиента. Лида помогла нам осуществить задуманное -фото в памятных для нас местах Стамбула, правильно с профессиональной точки расставила все акценты, помогла нам выглядеть на фотках весьма и весьма привлекательно. Спасибо, Лида. С нетерпением ждем обработанных фотографий.
С
Светлана
18 мая 2018
Лида замечательная! Помогла с позированием, подобрала красивые локации, час пролетел незаметно и с удовольствием. Всё понравилось, рекомендую!
м
медея
18 апр 2018
добрейшего дня! название экскурсия не совсем подходящее, состоялась фотосессия, которая понравилась, хотя фото до сих пор обрабатываются (сегодня 18 апреля, фотографии от 16 марта), спасибо!
Гуля
22 мар 2018
Отличные впечатления! Замечательно провели время. Лидия очень приятный и интересный и веселый человек! Один час пролетел, как мгновение, но, несмотря на это, мы смогли сделать огромное колличество фото! Спасибо за чудесные кадры, подаренный день и отличное настроение! Всем рекомендую!
Ю
Юлия
5 фев 2018
Мы были в Стамбуле в феврале 2018. Брали фотосессию в исторических местах Стамбула. Лидия подробно объяснила как добраться до места съемки, фотосет прошел легко и непринужденно)) Нам все очень понравилось, а фотки получились просто шикарные, несмотря на ветер)) Спасибо большое!!!:)
