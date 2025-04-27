Жанна Огромное спасибо за фото, они отличные! Я очень довольна! Все прошло, как договаривались. Лидия помогала с выбором локации и позированием, время пролетело незаметно, но на память осталось много-много удачных кадров! Однозначно рекомендую фотопрогулку с Лидией!

О Ольга Хочу сказать огромное спасибо Лиде за классную фотосессию! Все прошло легко, непринужденно, и я реально кайфанула от процесса. Атмосфера была комфортная, никаких лишних напрягов – просто наслаждалась моментом.



Фотки получила на следующий день! Очень понравилось, что удалось поймать настроение и подчеркнуть естественную красоту. Теперь у меня куча крутых кадров, которые хочется пересматривать снова и снова.

Н Наталья Брали фотосессию в историческом центре Стамбула, было ооочень людно, но Лидия вышла из положения и организовала фотосъемку на крыше ресторана с шикарным панорамным видом на весь этот центр, а также рассказала много интересного и полезного о Стамбуле. Осталось много приятных впечатлений и красивых фотографий у нас с друзьями в память о поездке. Большое спасибо!

В Василий Огромное спасибо за позитив и настроение!!!

М Марина Мы брали только фотосессию, без экскурсии. Все прошло замечательно! Фото уже получили. Спасибо Лиде!

И Ирина Фотосесія в Стамбулі дуже правильне рішення для тих, хто не хоче вести з собою дзеркальну камеру і витрачати багато часу на фото. Оскільки визначні місця сконцентровані в одному місці можна встигнути зробити фото за годину до вечері. Фотосесія пройшла легко і не вимушено, Лідія дуже приємна дівчина. Якщо будемо в Стамбулі ще раз, обов'язково зробимо ще один фотосет.

И Ирина Лидия очень приятная молодая девушка и хороший фотограф. Я, правда ожидала немного больше мест для фотографий, может быть немного более интересных сюжетов… Но у Лидии, видимо было мало времени и это очень чувствовалось. А фотографии получились очень хорошие!! За них огромное спасибо! Рекомендую!

Р РИММА Хочется поблагодарить фотографа Лиду - очень коммуникабельную и позитивную девушку, легко идущую навстречу желаниям клиента. Лида помогла нам осуществить задуманное -фото в памятных для нас местах Стамбула, правильно с профессиональной точки расставила все акценты, помогла нам выглядеть на фотках весьма и весьма привлекательно. Спасибо, Лида. С нетерпением ждем обработанных фотографий.

С Светлана Лида замечательная! Помогла с позированием, подобрала красивые локации, час пролетел незаметно и с удовольствием. Всё понравилось, рекомендую!

м медея добрейшего дня! название экскурсия не совсем подходящее, состоялась фотосессия, которая понравилась, хотя фото до сих пор обрабатываются (сегодня 18 апреля, фотографии от 16 марта), спасибо!

Гуля Отличные впечатления! Замечательно провели время. Лидия очень приятный и интересный и веселый человек! Один час пролетел, как мгновение, но, несмотря на это, мы смогли сделать огромное колличество фото! Спасибо за чудесные кадры, подаренный день и отличное настроение! Всем рекомендую!