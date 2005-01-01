Ни для кого не секрет, что вечером когда солнце ☀️ нас покидает, города принимают совершенно иной вид. И, конечно, Стамбул в том числе. Здания, улочки, Босфорский мост да и весь город 🏙️ освещён специально так, чтобы привлечь ваше внимание именно на те изумительные детали, на которые наш глаз не обращает внимание при солнечном свете.
В большинстве случаев гости Стамбула остаются в отелях недалеко от старого города, и имеют возможность сами прогуляться 👣 по его улочкам вечером, когда все музеи 🖼 закрыты.
Я же предлагаю вечернюю прогулку по тем местам где по вечерам помимо туристов любят и приятно проводят время сами жители города.
Такова программа экскурсии:
1) Начинается наша прогулка у порта Эминёню на Золотом Роге в 18:00 или в 19:00
2) Затем 10 минутная прогулка на пароходе в порт Бешикташ
3) В порте Бешикташ нас ждут:
- памятник самому великому Капитану Флота Османской Империи и одновременно самому ужасному пирату для европейских стран — Капитану Барбаросу.
- Приятный берег у Босфорского пролива с уютными кафе
- Рыбный рынок
- 4) Затем с площади Бешикташ отправляемся на смотровую площадку торгового центра Sapphire — оно является самым высоким зданием Турции, с которого весь город как на ладони, включает так же 4D кинотеатр, где вам предложат 10 минутную виртуальную прогулку на вертолёте над Стамбулом.
- 5) Затем знаменитая площадь Таксим с её необычным, динамичным, старинным и одновременно самым современным проспектом Истикляль, по которому мы и прогуляемся.
- 6) Башня Галата и Мост Галаты с её ночными рыбаками.
- Затем я провожу вас до отеля, где вы сможете спокойно отдохнуть после долгой насыщенной прогулки.
- Желаю Вам приятного отдыха и огромного количества светлых воспоминаний от прекрасного города.