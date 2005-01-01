Ни для кого не секрет, что вечером когда солнце ☀️ нас покидает, города принимают совершенно иной вид. И, конечно, Стамбул в том числе. Здания, улочки, Босфорский мост да и весь город 🏙️ освещён специально так, чтобы привлечь ваше внимание именно на те изумительные детали, на которые наш глаз не обращает внимание при солнечном свете.

В большинстве случаев гости Стамбула остаются в отелях недалеко от старого города, и имеют возможность сами прогуляться 👣 по его улочкам вечером, когда все музеи 🖼 закрыты.

Я же предлагаю вечернюю прогулку по тем местам где по вечерам помимо туристов любят и приятно проводят время сами жители города.

Такова программа экскурсии:

1) Начинается наша прогулка у порта Эминёню на Золотом Роге в 18:00 или в 19:00

2) Затем 10 минутная прогулка на пароходе в порт Бешикташ

3) В порте Бешикташ нас ждут: