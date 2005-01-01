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Ночная прогулка по Стамбулу

BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Стамбула
Вы посетите локации на берегах Босфора и Золотого Рога, где отдыхают местные жители.

Увидите Галатский мост и башню в свете ночных огней.

Прогуляетесь 👣 в порту и поднимитесь на смотровую площадку в самом высоком здании Турции.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-12 человек

  • €250 за экскурсию

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Ночная прогулка по Стамбулу
Ночная прогулка по Стамбулу

Что вы увидите

  • Бухта Золотой Рог
  • Площадь Бешикташ
  • Памятник Капитану Барбаросу
  • Босфорский пролив
  • Рыбный рынок
  • Смотровая площадка ТЦ Sapphire
  • Площадь Таксим
  • Проспект Истикляль
  • Галатская башня и мост
Ни для кого не секрет, что вечером когда солнце ☀️ нас покидает, города принимают совершенно иной вид. И, конечно, Стамбул в том числе. Здания, улочки, Босфорский мост да и весь город 🏙️ освещён специально так, чтобы привлечь ваше внимание именно на те изумительные детали, на которые наш глаз не обращает внимание при солнечном свете.
В большинстве случаев гости Стамбула остаются в отелях недалеко от старого города, и имеют возможность сами прогуляться 👣 по его улочкам вечером, когда все музеи 🖼 закрыты.
Я же предлагаю вечернюю прогулку по тем местам где по вечерам помимо туристов любят и приятно проводят время сами жители города.

Такова программа экскурсии:

    1) Начинается наша прогулка у порта Эминёню на Золотом Роге в 18:00 или в 19:00
    2) Затем 10 минутная прогулка на пароходе в порт Бешикташ

    3) В порте Бешикташ нас ждут:

    • памятник самому великому Капитану Флота Османской Империи и одновременно самому ужасному пирату для европейских стран — Капитану Барбаросу.
    • Приятный берег у Босфорского пролива с уютными кафе
    • Рыбный рынок
    • 4) Затем с площади Бешикташ отправляемся на смотровую площадку торгового центра Sapphire — оно является самым высоким зданием Турции, с которого весь город как на ладони, включает так же 4D кинотеатр, где вам предложат 10 минутную виртуальную прогулку на вертолёте над Стамбулом.
    • 5) Затем знаменитая площадь Таксим с её необычным, динамичным, старинным и одновременно самым современным проспектом Истикляль, по которому мы и прогуляемся.
    • 6) Башня Галата и Мост Галаты с её ночными рыбаками.
    • Затем я провожу вас до отеля, где вы сможете спокойно отдохнуть после долгой насыщенной прогулки.
    • Желаю Вам приятного отдыха и огромного количества светлых воспоминаний от прекрасного города.
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Транспортные расходы
    Начало
    🚩 Порт Эминону
    Место завершения
    🏁 ваш отель или аэропорт
    Ночная прогулка по Стамбулу
    Ночная прогулка по Стамбулу
    Ночная прогулка по Стамбулу
    Ночная прогулка по Стамбулу

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    BREEZES T.
    BREEZES T.
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