Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Что вас ожидает

Голубая мечеть, или Султанахмет. Эта святыня заслуженно считается «визитной карточкой» Стамбула. Мы осмотрим это изящное и одновременно грандиозное сооружение снаружи и внутри. Я раскрою, откуда у мечети два названия, как ее строили и почему установили именно шесть минаретов.

Площадь Ипподром — спортивный и светский центр Константинополя. Как и какие состязания здесь проводили? Как была устроена арена? Вы услышите ответы на эти вопросы и рассмотрите сохранившиеся обелиски и памятники древнего Ипподрома.

Собор (мечеть) Святой Софии, или Айя-София. Вы проследите удивительный путь собора, осознаете его значение для мира, услышите о «золотом веке» Византии и знаменитых фресках.

Египетский базар — ароматная остановка на нашем пути. Второй по величине рынок Стамбула после Гранд-базара. Здесь поговорим о турецких сладостях и пряностях, которые я помогу выбрать и купить.

Прогулка 👣 по Босфору. Уверен, что наш город 🏙️ нельзя узнать, не проплыв на кораблике по легендарному проливу. Прогулка 👣 продлится 2 часа, поэтому вы успеете полюбоваться достопримечательностями 🏛️ от бухты Золотой Рог до второго Босфорского моста и пофотографировать.

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