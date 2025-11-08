Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Сориентироваться в богатом прошлом и среди великих памятников «города на двух континентах»
Ваше первое впечатление от Стамбула будет ярким — и осознанным. Вы узнаете город, где с древности пересекались культуры и цивилизации. Услышите об истории, архитектуре и интересных деталях Голубой мечети, Ипподрома и Айя-Софии. Заглянете на красочный Египетский рынок специй и сладостей. А в завершение полюбуетесь видами во время 2-часового круиза по Босфору.
Голубая мечеть, или Султанахмет. Эта святыня заслуженно считается «визитной карточкой» Стамбула. Мы осмотрим это изящное и одновременно грандиозное сооружение снаружи. Я раскрою, откуда у мечети два названия, как ее строили и почему установили именно шесть минаретов.
Площадь Ипподром — спортивный и светский центр Константинополя. Как и какие состязания здесь проводили? Как была устроена арена? Вы услышите ответы на эти вопросы и рассмотрите сохранившиеся обелиски и памятники древнего Ипподрома.
Собор (мечеть) Святой Софии, или Айя-София. Вы проследите удивительный путь собора, осознаете его значение для мира, услышите о «золотом веке» Византии и знаменитых фресках. Осмотр только снаружи.
Цистерна Базилика. Зайдём в уникальное подземное сооружение, которое 1000 лет обеспечивало питьевой водой жителей Константинополя. Я поделюсь печальной историей Медузы Горгоны, ставшей символом Цистерны.
Гранд-базар. Расскажу вам, как правильно торговаться в Турции, и почему местные жители так искусны в этом хитром деле.
Египетский базар — ароматная остановка на нашем пути. Второй по величине рынок Стамбула после Гранд-базара. Здесь поговорим о турецких сладостях и пряностях, которые я помогу выбрать и купить.
Прогулка по Босфору. Уверен, что наш город нельзя узнать, не проплыв на кораблике по легендарному проливу. Прогулка продлится 2 часа, поэтому вы успеете полюбоваться достопримечательностями от бухты Золотой Рог до второго Босфорского моста и пофотографировать.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия с профессиональным гидом
Вход в Цистерну Базилика — 1950 лир с чел.
Прогулка по Босфору оплачивается отдельно — €15 с чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€49
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бейхан — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 4878 туристов
Я — профессиональный лицензированный гид и владелец туристического агентства в Стамбуле. Экскурсии провожу я или мои коллеги. Мы — все лицензированные гиды, которые любят город. Без толп и скучных лекций — только живые истории, атмосфера и тот самый Стамбул, в который влюбляются навсегда.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
5
3
2
2
–
1
–
Н
Наталья
Когда мы приехали в Стамбул, думали, что не сможем разобраться с кучей незнакомых улочек и достопримечательностей. но мы нашли умного, обаятельного, спокойного, тактичного экскурсовода Бейхана, который помог нам влюбиться в читать дальшеуменьшить
город Стамбул. Он прекрасно говорит на русском языке. Нам понравилось, что он замечательно знает историю своего города, может ответить на все наши вопросы, а самое главное, он советовал нам, где вкусная еда, где обменные пункты, какие достопримечательности посетить, где выпить чашечку вкусного кофе, где приобрести подарки. Туристам из России мы бы настоятельно порекомендовали замечательного экскурсовода Бейхана.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Замечательная экскурсия! Несмотря на продолжительность, маршрут составлен так, что не чувствуешь усталости. Посетили все основные исторические места. Однозначно рекомендую брать прогулку на пароме с гидом. Бейхан отличный рассказчик, помог с ответами на дополнительные вопросы. Спасибо за погружение в историю прекрасного города!
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Экскурсия отлично организована, маршрут захватывает все важные точки, которые надо увидеть при знакомстве со Стамбулом, плюсом к этому на нашем пути не возникла ни одна очередь, везде мы продвигались без читать дальшеуменьшить
задержек. Наш гид Бейхан прекрасно подавал не только необходимую полезную информацию, но и множество маленьких интересных историй, которые отлично разнообразили экскурсию. Темп самой прогулки был очень комфортным даже для тех, кто любит ходить медленно, а по пути ждали места для короткого отдыха. Каждому участнику группы были розданы одноразовые наушники, что обеспечило свободу передвижения. Прогулка по Босфору проходила с другим гидом, Гюркан всю дорогу рассказывал и показывал интересные здания и места, что сделало прогулку не только приятной, но ещё и очень познавательной. Очень рекомендуем данную экскурсию для первого-второго дня в Стамбуле, так как после нее можно быть уверенными, что вы увидите все ключевые места старого города.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Валентина
Спасибо Бейхану за прекрасную информативную экскурсию. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Во 2й день пребывания в Стамбуле, гуляли с Бейханом. Прогулка длилась больше указанного времени, но мы даже не заметили, потому что было очень интересно и приятно общаться с гидом. На читать дальшеуменьшить
протяжении пешей прогулки и на кораблике по Босфору, Бейхан рассказывал об истории этого замечательного города, отвечал на наши вопросы. Даже предложил с кораблика выйти раньше и прокатил нас на поезде под Босфором, хоть этого и не было в программе. Очень рекомендую всем погулять по Стамбулу с этим гидом. Не пожалеете👌👍
Вам был полезен этот отзыв?
М
Марина
Нам очень повезло найти Бейхана, он замечательный гид! Он много знает, и не только об истории Стамбула, он открыт новой информации. Обзорная экскурсия показала нам город живым и меняющимся, что читать дальшеуменьшить
не было очевидным в первый день, когда мы сами по нему ходили. Очень советуем поездку по Босфору (можно просто билет на кораблик купить, но когда Бейхан рассказывал, кто живёт вот на этом берегу, а что было вон там, а почему дома не строят здесь, это создаёт другое ощущение города). Он нас заинтересовал историей создания Турции, очень много рассказал об Ататюрке. И на самом деле, после обзорной экскурсии мы с ним уже были в Долмабахче, сегодня идём в Топкапи, а на завтра запланировали экскурсию по новым районам Стамбула с посещением некоторых мест, связанных с известными турецкими сериалами. Бейхан учитывает, что интересно нам, и предлагает индивидуальную программу, что нам очень понравилось. У нас группа из четырех человек.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору»