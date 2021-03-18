Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору

Сориентироваться в богатом прошлом и среди великих памятников «города на двух континентах»

5
2 отзыва
Бейхан
Бейхан – Гид из Стамбула
Ваше первое впечатление от Стамбула будет ярким — и осознанным.

Вы узнаете город 🏙️, где с древности пересекались культуры и цивилизации.

Услышите об истории 📖, архитектуре и интересных деталях Голубой мечети, Ипподрома и Айя-Софии.

Заглянете на красочный Египетский рынок специй и сладостей.

А в завершение полюбуетесь видами во время 2-часового круиза по Босфору.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору

Что вас ожидает

Голубая мечеть, или Султанахмет. Эта святыня заслуженно считается «визитной карточкой» Стамбула. Мы осмотрим это изящное и одновременно грандиозное сооружение снаружи и внутри. Я раскрою, откуда у мечети два названия, как ее строили и почему установили именно шесть минаретов.

Площадь Ипподром — спортивный и светский центр Константинополя. Как и какие состязания здесь проводили? Как была устроена арена? Вы услышите ответы на эти вопросы и рассмотрите сохранившиеся обелиски и памятники древнего Ипподрома.

Собор (мечеть) Святой Софии, или Айя-София. Вы проследите удивительный путь собора, осознаете его значение для мира, услышите о «золотом веке» Византии и знаменитых фресках.

Египетский базар — ароматная остановка на нашем пути. Второй по величине рынок Стамбула после Гранд-базара. Здесь поговорим о турецких сладостях и пряностях, которые я помогу выбрать и купить.

Прогулка 👣 по Босфору. Уверен, что наш город 🏙️ нельзя узнать, не проплыв на кораблике по легендарному проливу. Прогулка 👣 продлится 2 часа, поэтому вы успеете полюбоваться достопримечательностями 🏛️ от бухты Золотой Рог до второго Босфорского моста и пофотографировать.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит пешком в группе до 10 человек с профессиональным гидом
  • Прогулка 👣 по Босфору оплачивается отдельно (25 лир — около 3 евро)
Начало и место завершения
🚩 в районе площади Султанахмет
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Бейхан
Бейхан
Меня зовут Бейхан, я живу и работаю в Стамбуле и не устаю восхищаться его красотой. Более 20 лет занимаюсь любимым делом — туризмом. В 2012 году получил лицензию профессионального гида, которая позволяет проходить в национальные музеи без очереди и проводить в них экскурсии. Надеюсь на скорую встречу с вами.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2 настоящих отзыва от туристов

18 мар 2021
Экскурсия очень понравилась, спасибо!
16 мар 2021
Экскурсия на отлично!!! Обширный материал, незабываемые впечатления!!!

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