Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Ваше первое впечатление от Стамбула будет ярким — и осознанным. Вы узнаете город, где с древности пересекались культуры и цивилизации. Услышите об истории, архитектуре и интересных деталях Голубой мечети, Ипподрома и Айя-Софии. Заглянете на красочный Египетский рынок специй и сладостей. А в завершение полюбуетесь видами во время 2-часового круиза по Босфору.

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Описание экскурсии

Голубая мечеть, или Султанахмет. Эта святыня заслуженно считается «визитной карточкой» Стамбула. Мы осмотрим это изящное и одновременно грандиозное сооружение снаружи. Я раскрою, откуда у мечети два названия, как ее строили и почему установили именно шесть минаретов.

Площадь Ипподром — спортивный и светский центр Константинополя. Как и какие состязания здесь проводили? Как была устроена арена? Вы услышите ответы на эти вопросы и рассмотрите сохранившиеся обелиски и памятники древнего Ипподрома.

Собор (мечеть) Святой Софии, или Айя-София. Вы проследите удивительный путь собора, осознаете его значение для мира, услышите о «золотом веке» Византии и знаменитых фресках. Осмотр только снаружи.

Цистерна Базилика. Зайдём в уникальное подземное сооружение, которое 1000 лет обеспечивало питьевой водой жителей Константинополя. Я поделюсь печальной историей Медузы Горгоны, ставшей символом Цистерны.

Гранд-базар. Расскажу вам, как правильно торговаться в Турции, и почему местные жители так искусны в этом хитром деле.

Египетский базар — ароматная остановка на нашем пути. Второй по величине рынок Стамбула после Гранд-базара. Здесь поговорим о турецких сладостях и пряностях, которые я помогу выбрать и купить.

Прогулка по Босфору. Уверен, что наш город нельзя узнать, не проплыв на кораблике по легендарному проливу. Прогулка продлится 2 часа, поэтому вы успеете полюбоваться достопримечательностями от бухты Золотой Рог до второго Босфорского моста и пофотографировать.

Организационные детали