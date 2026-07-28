Олег проводит ещё 4 экскурсии

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По ночному Стамбулу на автомобиле

Откройте для себя волшебство Стамбула после захода солнца, погрузитесь в ночную жизнь и культуру города на комфортабельном автомобиле
Стамбул после захода солнца - это совершенно другой город, полный загадок и тайн.

Во время индивидуальной экскурсии на автомобиле вы увидите, как мегаполис оживает вечерними огнями, исследуете его с высоты панорамных
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точек и окунетесь в атмосферу ночной жизни.

Путешествие начнется с исторических рассказов о завоевании Константинополя, затем вы пересечете Босфорский мост, соединяющий два континента.

В престижном районе Йеникёй вы сможете насладиться видом на роскошные виллы и яхты, а также попробовать местные гастрономические изыски.

Завершится вечер на смотровой площадке холма Пьер-Лоти, где вы сможете в полной мере оценить красоту ночного Стамбула.

Эта экскурсия подойдет как для тех, кто хочет увидеть город под другим углом, так и для транзитных путешественников, желающих максимально использовать время пересадки

5
45 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Ночной Стамбул с высоты холмов
  • 🚗 Удобный трансфер от отеля
  • 🍽 Гастрономические остановки
  • 🌍 Путешествие между континентами
  • 🎭 Культурные и исторические рассказы
  • 🌆 Виды на освещенный город
По ночному Стамбулу на автомобиле
По ночному Стамбулу на автомобиле
По ночному Стамбулу на автомобиле

Что можно увидеть

  • Галатский мост
  • Босфорский мост
  • Холм Чамлыджа
  • Район Йеникёй
  • Район Каракёй
  • Холм Пьер-Лоти

Описание экскурсии

Ночная прогулка между континентами

От вашего отеля вы отправимся в сердце Стамбула, освещенное вечерними огнями. Сперва промчим по Галатскому мосту, а по пути поговорим об истории завоевания Константинополя и разберемся, почему этот район был стратегически важен. Затем наш путь ляжет между двух континентов: мы проедем по легендарному Босфорскому мосту, по пути раскроем его секреты и обсудим, почему его альтернативное название — мост Ататюрка. И, наконец, доберемся до лучшей панорамной точки города, холма Чамлыджа, откуда вам откроется вид на вечерний Стамбул и величественный Босфор.

Гастро-стоп у берега Босфора

После прогулки мы направимся в престижный район Йеникёй с рядами роскошных вилл и пришвартованных белоснежных яхт. Здесь мы ненадолго остановимся, чтобы понаблюдать за жизнью стамбульской элиты, при желании перекусить в одном из местных кафе, оценить турецкий стрит-фуд, взбодриться ароматным кофе или продегустировать коктейли.

Огни района Каракёй

Восполнив силы, мы погрузимся в кипучую ночную жизнь знаменитого района Каракёй, куда в любое время суток стремится стамбульская молодежь. Вы узнаете, где находился бывший бордель Османской империи, и выясните, что на его месте расположилось теперь. Пройдете мимо манящих витрин рыбных ресторанчиков. А в завершение окажетесь на смотровой площадке холма Пьер-Лоти, чтобы с нового ракурса полюбоваться ночными красками города, а после не спеша отправиться обратно в отель.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет с разных точек взглянуть на ночной Стамбул, а также транзитным путешественникам, которые хотят воспользоваться ночной пересадкой для знакомства с городом.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле, трансфер от вашего отеля (если он в черте города: центр Таксим и другие туристические районы) и обратно входит в стоимость
  • Оптимальное начало экскурсии после 19:00-20:00, когда в Стамбуле освобождаются от пробок дороги
  • Питание в кафе на маршруте оплачивается отдельно. Также за дополнительную плату мы можем забрать вас из аэропорта.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1527 туристов
Меня зовут Олег, я живу в Стамбуле более 10 лет. Я — блогер, фотограф и студент Стамбульского университета. Провожу экскурсии вместе с командой отличных гидов: мы с удовольствием покажем самые интересные места города и сделаем все, чтобы отпуск запомнился вам на всю жизнь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
2
3
2
1
К
Эта экскурсия - как дверь в другой Стамбул: закат, ночной Босфор, мосты с желаниями, уютные районы и даже маленький приятный сюрприз в начале. Мы пили вино, слушали истории, ели десерты,
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гуляли. Всем, кто ищет в городе не просто тур, а приключение и послевкусие - эта экскурсия для вас.

Иногда лучшие виды открываются там, где их не ждешь. И лучшие разговоры - с теми, кто умеет слушать даже то, что не сказано вслух. Олег, спасибо вам за этот вечер - он останется со мной. Как напоминание о том, что магия существует. Особенно когда рядом правильные люди.
P.S. Стамбульские кладбища - лучшие смотровые города 😏✨

Эта экскурсия - как дверь в другой Стамбул: закат, ночной Босфор, мосты с желаниями, уютные районы
Эта экскурсия - как дверь в другой Стамбул: закат, ночной Босфор, мосты с желаниями, уютные районы
Эта экскурсия - как дверь в другой Стамбул: закат, ночной Босфор, мосты с желаниями, уютные районы
Эта экскурсия - как дверь в другой Стамбул: закат, ночной Босфор, мосты с желаниями, уютные районы
Эта экскурсия - как дверь в другой Стамбул: закат, ночной Босфор, мосты с желаниями, уютные районы
Эта экскурсия - как дверь в другой Стамбул: закат, ночной Босфор, мосты с желаниями, уютные районы
Эта экскурсия - как дверь в другой Стамбул: закат, ночной Босфор, мосты с желаниями, уютные районы
Эта экскурсия - как дверь в другой Стамбул: закат, ночной Босфор, мосты с желаниями, уютные районы+2
Эта экскурсия - как дверь в другой Стамбул: закат, ночной Босфор, мосты с желаниями, уютные районы
Эта экскурсия - как дверь в другой Стамбул: закат, ночной Босфор, мосты с желаниями, уютные районы
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Наталья
С Олегом я побывала на двух экскурсиях:

"По ночному Стамбулу на автомобиле!" и "Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи".

Это две абсолютно разные экскурсии, но обе замечательные.

Мне очень понравилось ездить и любоваться Стамбулом
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ночью - это удивительный по своей красоте и колориту город. Олег рассказывал про каждую улочку, по которой мы проезжали, свою историю. Мы останавливались, чтобы я могла полюбоваться и прочувствовать эти истории сама.

Пригородные пейзажи Стамбулу покорили меня своим великолепием, нетронутой человеком природой: море, горы, белградский лес, уютные поселки у рыбацкой гавани навсегда останутся в моей душе.

Благодарю вас Олег за это прекрасные путешествия, воспоминания о них будут храниться в моей душе на полочке "Самые лучшие моменты моей жизни"!!!

С Олегом я побывала на двух экскурсиях:
С Олегом я побывала на двух экскурсиях:
С Олегом я побывала на двух экскурсиях:
С Олегом я побывала на двух экскурсиях:
С Олегом я побывала на двух экскурсиях:
С Олегом я побывала на двух экскурсиях:
С Олегом я побывала на двух экскурсиях:
С Олегом я побывала на двух экскурсиях:
Вам был полезен этот отзыв?
Петр
Очень душевная экскурсия, плюс посмотреть ночной Стамбул с тех мест куда своими ногами точно не дойти! А еще вкусно перекусить и пообшаться! Олегу отдельное спасибо за все это!
Очень душевная экскурсия, плюс посмотреть ночной Стамбул с тех мест куда своими ногами точно не дойти!
Очень душевная экскурсия, плюс посмотреть ночной Стамбул с тех мест куда своими ногами точно не дойти!
Очень душевная экскурсия, плюс посмотреть ночной Стамбул с тех мест куда своими ногами точно не дойти!
Очень душевная экскурсия, плюс посмотреть ночной Стамбул с тех мест куда своими ногами точно не дойти!
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Д
Очень классная экскурсия! Всем рекомендую 😇😍🌟 особенно хорошо с детьми! 🔥🙏🏻 дети слушали! И даже многие вещи запомнили 🙈. Очень приятный и грамотный г д, которые любит то что делает! Потрясающе знает город 🌆 очень красивые локации! 😍🤗🌈
Очень классная экскурсия! Всем рекомендую 😇😍🌟 особенно хорошо с детьми! 🔥🙏🏻 дети слушали! И даже многие
Очень классная экскурсия! Всем рекомендую 😇😍🌟 особенно хорошо с детьми! 🔥🙏🏻 дети слушали! И даже многие
Очень классная экскурсия! Всем рекомендую 😇😍🌟 особенно хорошо с детьми! 🔥🙏🏻 дети слушали! И даже многие
Очень классная экскурсия! Всем рекомендую 😇😍🌟 особенно хорошо с детьми! 🔥🙏🏻 дети слушали! И даже многие
Очень классная экскурсия! Всем рекомендую 😇😍🌟 особенно хорошо с детьми! 🔥🙏🏻 дети слушали! И даже многие
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Ю
Сын летел с ночной пересадкой с Стамбуле. С Олегом договорились, что заберет из аэропорта, покажет город и привезет обратно. Все четко, интересно, ребенку понравилось))
Думаем тоже слетать на несколько дней, надеюсь, Олег не откажется и нам показать ночной Стамбул)
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Ekaterina
Вы попадаете на одно из самых красивых «свиданий». Все будет очень вкусно, идеально, атмосферно и заботливо.

Олег мастерски чувствует, какую именно сказку вам хочется прожить и превращает обычную прогулку в настоящее
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шоу.

В этом опыте легко очароваться — магия действительно ощущается.
Но важно помнить: это профессиональная роль и тщательно выстроенный формат.
Пока вы внутри истории — она работает идеально, за её пределами всё остаётся на своих местах.

Вы попадаете на одно из самых красивых «свиданий». Все будет очень вкусно, идеально, атмосферно и заботливо.
Вы попадаете на одно из самых красивых «свиданий». Все будет очень вкусно, идеально, атмосферно и заботливо.
Вы попадаете на одно из самых красивых «свиданий». Все будет очень вкусно, идеально, атмосферно и заботливо.
Вы попадаете на одно из самых красивых «свиданий». Все будет очень вкусно, идеально, атмосферно и заботливо.
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Входит в следующие категории Стамбула

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