Олег проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Ночная прогулка 👣 между континентами

От вашего отеля вы отправимся в сердце Стамбула, освещенное вечерними огнями. Сперва промчим по Галатскому мосту, а по пути поговорим об истории 📖 завоевания Константинополя и разберемся, почему этот районе был стратегически важен. Затем наш путь ляжет между двух континентов: мы проедем по легендарному Босфорскому мосту, по пути раскроем его секреты и обсудим, почему его альтернативное название — мост Ататюрка. И, наконец, доберемся до лучшей панорамной точки города, холма Чамлыджа, откуда вам откроется вид на вечерний Стамбул и величественный Босфор.

Гастро-стоп у берега Босфора

После прогулки мы направимся в престижный район Йеникёй с рядами роскошных вилл и пришвартованных белоснежных яхт. Здесь мы ненадолго остановимся, чтобы понаблюдать за жизнью стамбульской элиты, при желании перекусить в одном из местных кафе, оценить турецкий стрит-фуд, взбодриться ароматным кофе или продегустировать коктейли.

Огни района Каракёй

Восполнив силы, мы погрузимся в кипучую ночную жизнь знаменитого района Каракёй, куда в любое время суток стремится стамбульская молодежь. Вы узнаете, где находился бывший бордель Османской империи, и выясните, что на его месте расположилось теперь. Пройдете мимо манящих витрин рыбных ресторанчиков. А в завершение окажетесь на смотровой площадке холма Пьер-Лоти, чтобы с нового ракурса полюбоваться ночными красками города, а после не спеша отправиться обратно в отель 🏨.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет с разных точек взглянуть на ночной Стамбул, а также транзитным путешественникам, которые хотят воспользоваться ночной пересадкой для знакомства с городом.

Организационные детали