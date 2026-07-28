Олег проводит ещё 4 экскурсии

Стамбул после захода солнца - это совершенно другой город, полный загадок и тайн.Во время индивидуальной экскурсии на автомобиле вы увидите, как мегаполис оживает вечерними огнями, исследуете его с высоты панорамных

точек и окунетесь в атмосферу ночной жизни. Путешествие начнется с исторических рассказов о завоевании Константинополя, затем вы пересечете Босфорский мост, соединяющий два континента. В престижном районе Йеникёй вы сможете насладиться видом на роскошные виллы и яхты, а также попробовать местные гастрономические изыски. Завершится вечер на смотровой площадке холма Пьер-Лоти, где вы сможете в полной мере оценить красоту ночного Стамбула. Эта экскурсия подойдет как для тех, кто хочет увидеть город под другим углом, так и для транзитных путешественников, желающих максимально использовать время пересадки

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ночная прогулка между континентами

От вашего отеля вы отправимся в сердце Стамбула, освещенное вечерними огнями. Сперва промчим по Галатскому мосту, а по пути поговорим об истории завоевания Константинополя и разберемся, почему этот район был стратегически важен. Затем наш путь ляжет между двух континентов: мы проедем по легендарному Босфорскому мосту, по пути раскроем его секреты и обсудим, почему его альтернативное название — мост Ататюрка. И, наконец, доберемся до лучшей панорамной точки города, холма Чамлыджа, откуда вам откроется вид на вечерний Стамбул и величественный Босфор.

Гастро-стоп у берега Босфора

После прогулки мы направимся в престижный район Йеникёй с рядами роскошных вилл и пришвартованных белоснежных яхт. Здесь мы ненадолго остановимся, чтобы понаблюдать за жизнью стамбульской элиты, при желании перекусить в одном из местных кафе, оценить турецкий стрит-фуд, взбодриться ароматным кофе или продегустировать коктейли.

Огни района Каракёй

Восполнив силы, мы погрузимся в кипучую ночную жизнь знаменитого района Каракёй, куда в любое время суток стремится стамбульская молодежь. Вы узнаете, где находился бывший бордель Османской империи, и выясните, что на его месте расположилось теперь. Пройдете мимо манящих витрин рыбных ресторанчиков. А в завершение окажетесь на смотровой площадке холма Пьер-Лоти, чтобы с нового ракурса полюбоваться ночными красками города, а после не спеша отправиться обратно в отель.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет с разных точек взглянуть на ночной Стамбул, а также транзитным путешественникам, которые хотят воспользоваться ночной пересадкой для знакомства с городом.

Организационные детали