Олег проводит ещё 4 экскурсии

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По ночному Стамбулу на автомобиле!

Полюбоваться огнями города с холмов Чамлыджа и Пьер-Лоти и увидеть его жизнь после заката

Олег
Олег – представитель из Стамбула
Можно изучить Стамбул вдоль и поперёк, но чтобы полностью погрузиться в его атмосферу, нужно увидеть город 🏙️ после захода солнца.

Мы промчимся по заполненным огнями улицам, полюбуемся ночным Стамбулом с высоты холмов Чамлыджа и Пьер-Лоти.

А еще остановимся на чашечку кофе среди богемных вилл, пересечем Босфор и погрузимся в вихрь района Каракёй.
Задать вопросОбычно отвечает за 30 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 250€150 за экскурсиюскидка40%

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По ночному Стамбулу на автомобиле!
По ночному Стамбулу на автомобиле!

Что вас ожидает

Ночная прогулка 👣 между континентами
От вашего отеля вы отправимся в сердце Стамбула, освещенное вечерними огнями. Сперва промчим по Галатскому мосту, а по пути поговорим об истории 📖 завоевания Константинополя и разберемся, почему этот районе был стратегически важен. Затем наш путь ляжет между двух континентов: мы проедем по легендарному Босфорскому мосту, по пути раскроем его секреты и обсудим, почему его альтернативное название — мост Ататюрка. И, наконец, доберемся до лучшей панорамной точки города, холма Чамлыджа, откуда вам откроется вид на вечерний Стамбул и величественный Босфор.

Гастро-стоп у берега Босфора
После прогулки мы направимся в престижный район Йеникёй с рядами роскошных вилл и пришвартованных белоснежных яхт. Здесь мы ненадолго остановимся, чтобы понаблюдать за жизнью стамбульской элиты, при желании перекусить в одном из местных кафе, оценить турецкий стрит-фуд, взбодриться ароматным кофе или продегустировать коктейли.

Огни района Каракёй
Восполнив силы, мы погрузимся в кипучую ночную жизнь знаменитого района Каракёй, куда в любое время суток стремится стамбульская молодежь. Вы узнаете, где находился бывший бордель Османской империи, и выясните, что на его месте расположилось теперь. Пройдете мимо манящих витрин рыбных ресторанчиков. А в завершение окажетесь на смотровой площадке холма Пьер-Лоти, чтобы с нового ракурса полюбоваться ночными красками города, а после не спеша отправиться обратно в отель 🏨.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет с разных точек взглянуть на ночной Стамбул, а также транзитным путешественникам, которые хотят воспользоваться ночной пересадкой для знакомства с городом.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле 🚘, трансфер от вашего отеля и обратно входит в стоимость
  • Оптимальное начало экскурсии 🧭 после 19:00-20:00, когда в Стамбуле освобождаются от пробок дороги
  • Питание в кафе на маршруте оплачивается отдельно. Также за дополнительную плату мы можем забрать вас из аэропорта.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
По ночному Стамбулу на автомобиле!
По ночному Стамбулу на автомобиле!
По ночному Стамбулу на автомобиле!
По ночному Стамбулу на автомобиле!
По ночному Стамбулу на автомобиле!
По ночному Стамбулу на автомобиле!
По ночному Стамбулу на автомобиле!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Олег
Олег
Меня зовут Олег, я живу в Стамбуле более 10 лет. Я — блогер, фотограф и студент Стамбульского университета. Провожу экскурсии вместе с командой отличных гидов: мы с удовольствием покажем самые интересные места города и сделаем все, чтобы отпуск запомнился вам на всю жизнь!
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