🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 444 отзыва Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента Начало: Ваш отель 299 € 270 за всё до 7 чел.

20% скидка Индивидуальная 3.5 часа 57 отзывов Стамбул: дворцы, прогулки по Босфору и улица Истикляль Исследуйте величие и красоту Стамбула: от золотых залов дворца до живописных видов Босфора и бурлящей жизни Истикляль Начало: Около часовой башни на территории дворца Долмабахч... 241 € 193 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🛥 На яхте На яхте по Босфору Мини-группа 5 часов 29 отзывов Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору Начало: В районе площади Султанахмет Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15 € 65 за человека

На яхте по Босфору Мини-группа 4 часа 34 отзыва Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй Прогулка по уютным улочкам Стамбула с посещением дворца Долмабахче, района Арнавуткёй и мечети Ортакёй. Путешествие на кораблике по Босфору Начало: Возле часовой башни при входе во дв. Долмабахче Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00 € 58 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 260 отзывов На яхте по волнам Босфора Насладиться морской прогулкой без посторонних и услышать истории главных памятников Стамбула Начало: В районе Эминеню € 350 за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 301 отзыв Стамбул без покрывала, или Как потеряться в городе Исследовать изнанку города, не следуя стандартным туристическим маршрутам € 125 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 86 отзывов Неизвестный Стамбул: уникальное путешествие по знаковым местам Приглашаем вас на уникальное путешествие по Стамбулу, где вы увидите город с неожиданных сторон Начало: У вашего отеля € 250 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 32 отзыва Такой разный Стамбул Переплыть Босфор, побывать в европейской и азиатской части города и рассмотреть все его грани Начало: В районе Этилер 350 € 298 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 59 отзывов Покорение Стамбула на общественном транспорте Узнать город изнутри и почувствовать себя местным жителем € 148 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 32 отзыва Ночная экскурсия Стамбула: путешествие между континентами Откройте для себя волшебство Стамбула после захода солнца, погрузитесь в ночную жизнь и культуру города на комфортабельном автомобиле Начало: У вашего отеля € 361 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Круиз 7 часов 73 отзыва Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору Получить максимум впечатлений в трансконтинентальном путешествии по самым ярким местам города € 360 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 5 часов 131 отзыв Живой повседневный Стамбул Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика» 205 € 154 за всё до 3 чел.

На яхте по Босфору 29% скидка Круиз 3.5 часа 161 отзыв По вечернему Босфору на круизном лайнере Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 19:30 51 € 36 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 4 отзыва Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом Насладиться городом без пробок и толп туристов Начало: У вашего отеля € 244 за всё до 6 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Круиз 2.5 часа 23 отзыва По Босфору на частной яхте Насладиться живописным круизом, наблюдая город с нового ракурса и узнавая его историю Начало: Пристань Бебек € 1 550 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Контрастный Стамбул, или Бейоглу в деталях Лёгкая прогулка по самобытным кварталам с погружением в невыдуманную жизнь европейской части города Начало: Площадь Таксим 171 € 129 за всё до 3 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору 25% скидка Индивидуальная 2 часа 4 отзыва На яхте - меж двух континентов Проплыть по Босфору, увидеть визитные карточки Стамбула и услышать о важных вехах в истории города Начало: Бешикташ, Бебек 770 € 578 за всё до 8 чел.

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 3 часа 18 отзывов Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 20:30 € 38 за человека

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день» Знаковые места, лучшие смотровые города, рёв мотора и увлекательные истории Начало: У вашего отеля € 219 за человека

На яхте по Босфору 10% скидка Групповая 3 часа 18 отзывов Путешествие на закате по Босфору: красота Стамбула с корабля Откройте для себя волшебство Стамбула в самое красивое время дня. Плавание по Босфору на закате - это не просто экскурсия, это погружение в историю Начало: В вашем отеле Расписание: Каждый день в 18:00 20 € 18 за человека

⛴ На теплоходе 21% скидка Круиз 3 часа 369 отзывов Вечерний круиз по Босфору: ужин и развлечения на теплоходе в Стамбуле Проведите волшебный вечер, плывя по Босфору. Наслаждайтесь ужином и развлечениями, пока мирно проплываете мимо исторических достопримечательностей Начало: По договоренности Расписание: ежедневно в 19:30 и 20.30 от 48 € 38 за человека

🚢 На пароме 20% скидка Аудиогид 2.5 часа 236 отзывов Экскурсия с аудиогидом по Босфору: морское путешествие в Стамбуле Погрузитесь в атмосферу Стамбула с уникальной морской прогулки по Босфору с профессиональным аудиогидом Начало: Hocapaşa mahallesi, Ebusuud Caddesi, No 14 Fatih İ Расписание: Каждый день в 12:15, 15:45, 17:45 15 € 12 за человека

На яхте по Босфору Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Прогулка по Босфору и по дворцу Долмабахче Увидеть Стамбул с воды и впечатлиться роскошными интерьерами для султанов Начало: У Музея Долмабахче € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Групповая 8 часов 67 отзывов Большое путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии за один день Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Стамбулу, где история встречается с культурой на перекрестке континентов Начало: В вашем отеле Расписание: Каждый день в 8:30, кроме вторника 95 € 86 за человека

🚶 Пешая 15% скидка Групповая 4 часа 7 отзывов По следам Султана Сулеймана Перенестись в золотой век Османской империи, узнать о жизни именитого правителя и полюбить Стамбул Начало: в вашем отеле Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 13:00 80 € 68 за человека

⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 5 отзывов Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком Прокатиться на теплоходе, рассмотреть обе части Стамбула с воды и погулять по району Бейлербейи Начало: У вашего отеля в центре или на пристани Эминоню Расписание: ежедневно в 10:00 € 33 за человека

Индивидуальная 4 часа 142 отзыва Азиатский Стамбул от рассвета до заката Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя Начало: Пристань Эминоню € 134 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Нетуристический Стамбул - красивый и вкусный Прогулка по нетривиальным районам с гастрономическим акцентом и рассказами о местной жизни Начало: В районе метро Османбей € 200 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 4 часа 12 отзывов Европейский восток. Стамбул - город двух континентов Начало: Отель туриста € 120 за всё до 4 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Босфор и Золотой Рог на индивидуальной яхте с гидом Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно по договоренности от € 280 за всё до 6 чел.

На яхте по Босфору ⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 14 отзывов Морская прогулка по Босфору с завтраком Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 09:30 € 25 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 1 отзыв Фотосессия мечты среди чайков над крышами Стамбула Фотосессия на крыше в Стамбуле: волшебный вид, чайки и вы в центре этой красоты. Запечатлите моменты счастья Начало: Место встречи зависит от выбранной крыши € 150 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 5 часов 36 отзывов Стамбул и Босфор - вечный дуэт Пройти по нетривиальному маршруту, осознать роль пролива в истории города и оценить турецкую еду Начало: ваш отель или же у остановки € 75 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 83 отзыва Второе свидание со Стамбулом Насыщенная обзорная прогулка для тех, кто уже побывал в Голубой мечети и Айя-Софии Начало: У вашего отеля € 150 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 13 отзывов На берегу Босфора - прогулка по колоритным местам Стамбула Начало: По договоренности € 230 за всё до 7 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Фотопрогулка 2 часа 10 отзывов Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu Начало: Karaköy prier Расписание: По договоренности от € 600 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая На яхте по Босфору Индивидуальная 5.5 часов 1 отзыв Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу Поплавать на кораблике, погулять по колоритным кварталам и поддаться гастрономическим искушениям € 175 за всё до 2 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 1.5 часа 53 отзыва Прогулка по Босфору «All inclusive!» Полюбоваться символами города с воды и перенестись в его прошлое Начало: У вашего отеля € 103 за всё до 5 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Мотопрогулка по ночному Стамбулу Прокатиться с ветерком по светящимся улицам города Начало: у вашего отеля € 206 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору Мини-группа 2 часа 67 отзывов Морская прогулка на яхте по Босфору (фуршет в подарок) Начало: По договоренности (Еминйону район) € 300 за человека

Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору Экскурсия, которая подарит вам новый взгляд на огромный город, интересные факты и вау-фото Начало: Около дворца Долмабахче € 193 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая На яхте по Босфору Индивидуальная 4.5 часа 9 отзывов Османская сказка: вкусы и виды Открыть тайный мир Стамбула и попробовать лучшие блюда национальной кухни Начало: в вашем отеле € 90 за всё до 5 чел.

На яхте по Босфору Групповая 4 часа 67 отзывов Звёзды Босфора: ужин и шоу на корабле в Стамбуле Откройте для себя волшебство Стамбула с воды во время ужина на Алом корабле с шоу-программой Начало: Ресепшн вашего отеля € 49 за человека

Групповая 2.5 часа 4 отзыва Плавание на «Черной Жемчужине Босфора» с турецким завтраком Начало: Ваш отель в туристической зоне Расписание: Каждый день в 09:00 € 35 за человека