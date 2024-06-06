Босфорский мост

Найдено 48 экскурсий в категории «Босфорский мост» в Стамбуле, цены от €12, скидки до 29%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Стамбулу на автомобиле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
444 отзыва
Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента
Начало: Ваш отель
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
299270 за всё до 7 чел.
Стамбул великолепный, атмосферный и живой
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
57 отзывов
Стамбул: дворцы, прогулки по Босфору и улица Истикляль
Исследуйте величие и красоту Стамбула: от золотых залов дворца до живописных видов Босфора и бурлящей жизни Истикляль
Начало: Около часовой башни на территории дворца Долмабахч...
Завтра в 09:30
9 июня в 14:30
241193 за всё до 4 чел.
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
🚶 Пешая
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Мини-группа
5 часов
29 отзывов
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору
Начало: В районе площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
65 за человека
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
На яхте по Босфору
Мини-группа
4 часа
34 отзыва
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Прогулка по уютным улочкам Стамбула с посещением дворца Долмабахче, района Арнавуткёй и мечети Ортакёй. Путешествие на кораблике по Босфору
Начало: Возле часовой башни при входе во дв. Долмабахче
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
18 июня в 14:00
19 июня в 14:00
58 за человека
На яхте по волнам Босфора
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
260 отзывов
На яхте по волнам Босфора
Насладиться морской прогулкой без посторонних и услышать истории главных памятников Стамбула
Начало: В районе Эминеню
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
350 за всё до 12 чел.
Стамбул без покрывала, или Как потеряться в городе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
301 отзыв
Стамбул без покрывала, или Как потеряться в городе
Исследовать изнанку города, не следуя стандартным туристическим маршрутам
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
125 за всё до 2 чел.
Неизвестный Стамбул
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
86 отзывов
Неизвестный Стамбул: уникальное путешествие по знаковым местам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Стамбулу, где вы увидите город с неожиданных сторон
Начало: У вашего отеля
9 июня в 10:00
10 июня в 14:00
250 за всё до 3 чел.
Такой разный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Такой разный Стамбул
Переплыть Босфор, побывать в европейской и азиатской части города и рассмотреть все его грани
Начало: В районе Этилер
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
350298 за всё до 3 чел.
Покорение Стамбула на общественном транспорте
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
59 отзывов
Покорение Стамбула на общественном транспорте
Узнать город изнутри и почувствовать себя местным жителем
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
148 за всё до 4 чел.
По ночному Стамбулу на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Ночная экскурсия Стамбула: путешествие между континентами
Откройте для себя волшебство Стамбула после захода солнца, погрузитесь в ночную жизнь и культуру города на комфортабельном автомобиле
Начало: У вашего отеля
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
361 за всё до 3 чел.
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
🚗 На машине
Круиз
7 часов
73 отзыва
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Получить максимум впечатлений в трансконтинентальном путешествии по самым ярким местам города
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
360 за всё до 4 чел.
Живой повседневный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
131 отзыв
Живой повседневный Стамбул
Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй
Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
205154 за всё до 3 чел.
По вечернему Босфору на круизном лайнере
На яхте по Босфору
скидка
29%
Круиз
3.5 часа
161 отзыв
По вечернему Босфору на круизном лайнере
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
5136 за человека
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
Насладиться городом без пробок и толп туристов
Начало: У вашего отеля
9 июня в 22:30
10 июня в 22:30
244 за всё до 6 чел.
По Босфору на частной яхте
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Круиз
2.5 часа
23 отзыва
По Босфору на частной яхте
Насладиться живописным круизом, наблюдая город с нового ракурса и узнавая его историю
Начало: Пристань Бебек
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
1 550 за всё до 8 чел.
Контрастный Стамбул, или Бейоглу в деталях
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Контрастный Стамбул, или Бейоглу в деталях
Лёгкая прогулка по самобытным кварталам с погружением в невыдуманную жизнь европейской части города
Начало: Площадь Таксим
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
171129 за всё до 3 чел.
На яхте - меж двух континентов
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
На яхте - меж двух континентов
Проплыть по Босфору, увидеть визитные карточки Стамбула и услышать о важных вехах в истории города
Начало: Бешикташ, Бебек
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
770578 за всё до 8 чел.
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
18 отзывов
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
38 за человека
Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
Знаковые места, лучшие смотровые города, рёв мотора и увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
219 за человека
Закат на Босфоре на корабле
На яхте по Босфору
скидка
10%
Групповая
3 часа
18 отзывов
Путешествие на закате по Босфору: красота Стамбула с корабля
Откройте для себя волшебство Стамбула в самое красивое время дня. Плавание по Босфору на закате - это не просто экскурсия, это погружение в историю
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
2018 за человека
Вечерний круиз по Босфору на теплоходе
⛴ На теплоходе
скидка
21%
Круиз
3 часа
369 отзывов
Вечерний круиз по Босфору: ужин и развлечения на теплоходе в Стамбуле
Проведите волшебный вечер, плывя по Босфору. Наслаждайтесь ужином и развлечениями, пока мирно проплываете мимо исторических достопримечательностей
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 19:30 и 20.30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
от 4838 за человека
Must-visit: экскурсия по великому Босфору на пароме с аудиогидом
🚢 На пароме
скидка
20%
Аудиогид
2.5 часа
236 отзывов
Экскурсия с аудиогидом по Босфору: морское путешествие в Стамбуле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с уникальной морской прогулки по Босфору с профессиональным аудиогидом
Начало: Hocapaşa mahallesi, Ebusuud Caddesi, No 14 Fatih İ
Расписание: Каждый день в 12:15, 15:45, 17:45
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1512 за человека
Прогулка по Босфору и по дворцу Долмабахче
На яхте по Босфору
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Прогулка по Босфору и по дворцу Долмабахче
Увидеть Стамбул с воды и впечатлиться роскошными интерьерами для султанов
Начало: У Музея Долмабахче
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Стамбулу
🚶 Пешая
скидка
9%
Групповая
8 часов
67 отзывов
Большое путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии за один день
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Стамбулу, где история встречается с культурой на перекрестке континентов
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 8:30, кроме вторника
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
9586 за человека
По следам Султана Сулеймана
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
4 часа
7 отзывов
По следам Султана Сулеймана
Перенестись в золотой век Османской империи, узнать о жизни именитого правителя и полюбить Стамбул
Начало: в вашем отеле
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
8068 за человека
Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
5 отзывов
Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
Прокатиться на теплоходе, рассмотреть обе части Стамбула с воды и погулять по району Бейлербейи
Начало: У вашего отеля в центре или на пристани Эминоню
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
33 за человека
Азиатский Стамбул от рассвета до заката
Индивидуальная
4 часа
142 отзыва
Азиатский Стамбул от рассвета до заката
Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя
Начало: Пристань Эминоню
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
134 за всё до 3 чел.
Нетуристический Стамбул - красивый и вкусный
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Нетуристический Стамбул - красивый и вкусный
Прогулка по нетривиальным районам с гастрономическим акцентом и рассказами о местной жизни
Начало: В районе метро Османбей
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
200 за всё до 4 чел.
Европейский восток. Стамбул - город двух континентов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Европейский восток. Стамбул - город двух континентов
Начало: Отель туриста
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
120 за всё до 4 чел.
Босфор и Золотой Рог на индивидуальной яхте с гидом
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Босфор и Золотой Рог на индивидуальной яхте с гидом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 280 за всё до 6 чел.
Морская прогулка по Босфору с завтраком
На яхте по Босфору
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
14 отзывов
Морская прогулка по Босфору с завтраком
Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
25 за человека
Фотосессия мечты на стамбульской крыше с чайками
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Фотосессия мечты среди чайков над крышами Стамбула
Фотосессия на крыше в Стамбуле: волшебный вид, чайки и вы в центре этой красоты. Запечатлите моменты счастья
Начало: Место встречи зависит от выбранной крыши
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Стамбул и Босфор - вечный дуэт
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
36 отзывов
Стамбул и Босфор - вечный дуэт
Пройти по нетривиальному маршруту, осознать роль пролива в истории города и оценить турецкую еду
Начало: ваш отель или же у остановки
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
75 за человека
Второе свидание со Стамбулом
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
83 отзыва
Второе свидание со Стамбулом
Насыщенная обзорная прогулка для тех, кто уже побывал в Голубой мечети и Айя-Софии
Начало: У вашего отеля
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
150 за всё до 3 чел.
На берегу Босфора - прогулка по колоритным местам Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
На берегу Босфора - прогулка по колоритным местам Стамбула
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
230 за всё до 7 чел.
Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Фотопрогулка
2 часа
10 отзывов
Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu
Начало: Karaköy prier
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
от 600 за всё до 3 чел.
Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу
🚶 Пешая
На яхте по Босфору
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу
Поплавать на кораблике, погулять по колоритным кварталам и поддаться гастрономическим искушениям
10 июня в 10:30
15 июня в 10:30
175 за всё до 2 чел.
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
Полюбоваться символами города с воды и перенестись в его прошлое
Начало: У вашего отеля
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
103 за всё до 5 чел.
Мотопрогулка по ночному Стамбулу
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Мотопрогулка по ночному Стамбулу
Прокатиться с ветерком по светящимся улицам города
Начало: у вашего отеля
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
206 за человека
Морская прогулка на яхте по Босфору (фуршет в подарок)
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Мини-группа
2 часа
67 отзывов
Морская прогулка на яхте по Босфору (фуршет в подарок)
Начало: По договоренности (Еминйону район)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
300 за человека
Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору
Экскурсия, которая подарит вам новый взгляд на огромный город, интересные факты и вау-фото
Начало: Около дворца Долмабахче
18 июня в 09:30
19 июня в 09:30
193 за всё до 3 чел.
Османская сказка: вкусы и виды
🚶 Пешая
На яхте по Босфору
Индивидуальная
4.5 часа
9 отзывов
Османская сказка: вкусы и виды
Открыть тайный мир Стамбула и попробовать лучшие блюда национальной кухни
Начало: в вашем отеле
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
90 за всё до 5 чел.
Звёзды Босфора: шоу-программа и ужин на эксклюзивном корабле
На яхте по Босфору
Групповая
4 часа
67 отзывов
Звёзды Босфора: ужин и шоу на корабле в Стамбуле
Откройте для себя волшебство Стамбула с воды во время ужина на Алом корабле с шоу-программой
Начало: Ресепшн вашего отеля
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
49 за человека
Плавание на «Черной Жемчужине Босфора» с турецким завтраком
Групповая
2.5 часа
4 отзыва
Плавание на «Черной Жемчужине Босфора» с турецким завтраком
Начало: Ваш отель в туристической зоне
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
35 за человека
Прибрежный Стамбул - прогулка между двумя мостами
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Прибрежный Стамбул - прогулка между двумя мостами
Пройтись по районам Ортакёй, Бебек, Арнавуткёй и оценить местный стритфуд
Начало: У пристани Бешикташ
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
260 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    6 июня 2024
    Стамбул великолепный, атмосферный и живой
    Интересная экскурсия с позитивным Сефой. Посетили дворец Долмабахче, прокатились с ветерком на корабле. Сефа - отзывчивый, пунктуальный экскурсовод. Всем советую, кто первый-второй раз в Стамбуле!
    Интересная экскурсия с позитивным Сефой. Посетили дворец Долмабахче, прокатились с ветерком на корабле. Сефа - отзывчивыйИнтересная экскурсия с позитивным Сефой. Посетили дворец Долмабахче, прокатились с ветерком на корабле. Сефа - отзывчивый
  • Д
    Даниил
    5 июня 2024
    Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
    Спасибо за интересную экскурсию, все было структурировано и четко по графику
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
    Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо.
  • А
    Акоп
    3 июня 2024
    Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
    Экскурсия в Долмабахче была неплохая но сам дворец не очень понравился только стоит сходить для того чтобы можно было сравнить с Эрмитажем,Версалем или королевским дворцом в Мадриде.
  • Э
    Эдуард
    2 июня 2024
    На яхте по волнам Босфора
    Прекрасно провели время на воде в своей компании. Чкалов прекрасный рассказчик, интересно излагает материал с привязкой к местам, мимо которых
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    проходит катер. Организатор Курбан тура приложил все усилия для того, чтобы нам было максимально комфортно и уютно. Фрукты и чай, теплые пледы на закате сделали наш вечер незабываемым. Сосем небольшая плата за эмоции и впечатления. Рекомендую.

  • В
    Валерия
    30 мая 2024
    Закат на Босфоре на корабле
    Отличная поездка, посетили и увидели все знаковые точки города. Так же, неожиданно, на обратном пути видели стаю дельфинов
  • П
    Патимат
    30 мая 2024
    Вечерний круиз по Босфору на теплоходе
    Все очень понравилось! Хорошая организация тура. Трансфер приехал вовремя, посадили, накормили, обслуживание хорошее. Еда вкусная. Отличная шоу программа и диджей!
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    Отдохнули от души. Своих денег тур стоит. Я частый путешественник, есть с чем сравнить. Если не хотите тратиться дополнительно, откажитесь от услуг фотографа.

  • K
    Kristina
    29 мая 2024
    Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
    Сегодня посетили данную экскурсию. Трансфер подъехал к отелю в указанное время, приехали на кораблик. Подали вкусный завтрак. Была одна остановка
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    для прогулки/магазинов. Сделали очень красивые фотографии в этом месте. Все очень понравилось. Приятные организаторы и сопровождающие. Рекомендую данную экскурсию к посещению. 🌺

  • I
    Iana
    28 мая 2024
    Морская прогулка по Босфору с завтраком
    Нам с подругой понравилось. Как и просили, русский гид был с нами. Кораблик полный, гид на английском и гид на
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    русском. Много красивого и интересного. Завтрак был простой, как везде в Турции, но сытный. Фото не грузится, к сожалению, на сайт. Рекомендую данную команду. Мы и другую экскурсию взяли у них

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    По Стамбулу на автомобиле
    Экскурсия замечательная. Гид Виктория очень приятная девушка и невероятно интересный рассказчик, знания истории и интересных фактов о Стамбуле меня поразили.
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    Во время экскурсии учитывались все мои пожелания и просьбы. Понравились все локации, которые были предложены гидом! Всем рекомендую! Спасибо за прекрасный день в невероятном Стамбуле!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Босфорский мост»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. По Стамбулу на автомобиле
  2. Стамбул великолепный, атмосферный и живой
  3. Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
  4. Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
  5. На яхте по волнам Босфора
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
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