1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента
Начало: Ваш отель
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
299€270 за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул: дворцы, прогулки по Босфору и улица Истикляль
Исследуйте величие и красоту Стамбула: от золотых залов дворца до живописных видов Босфора и бурлящей жизни Истикляль
Начало: Около часовой башни на территории дворца Долмабахч...
Завтра в 09:30
9 июня в 14:30
241€193 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору
Начало: В районе площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€65 за человека
Мини-группа
4 часа
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Прогулка по уютным улочкам Стамбула с посещением дворца Долмабахче, района Арнавуткёй и мечети Ортакёй. Путешествие на кораблике по Босфору
Начало: Возле часовой башни при входе во дв. Долмабахче
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
18 июня в 14:00
19 июня в 14:00
€58 за человека
Индивидуальная
2 часа
На яхте по волнам Босфора
Насладиться морской прогулкой без посторонних и услышать истории главных памятников Стамбула
Начало: В районе Эминеню
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
€350 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул без покрывала, или Как потеряться в городе
Исследовать изнанку города, не следуя стандартным туристическим маршрутам
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€125 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Неизвестный Стамбул: уникальное путешествие по знаковым местам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Стамбулу, где вы увидите город с неожиданных сторон
Начало: У вашего отеля
9 июня в 10:00
10 июня в 14:00
€250 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Такой разный Стамбул
Переплыть Босфор, побывать в европейской и азиатской части города и рассмотреть все его грани
Начало: В районе Этилер
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
350€298 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Покорение Стамбула на общественном транспорте
Узнать город изнутри и почувствовать себя местным жителем
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
€148 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ночная экскурсия Стамбула: путешествие между континентами
Откройте для себя волшебство Стамбула после захода солнца, погрузитесь в ночную жизнь и культуру города на комфортабельном автомобиле
Начало: У вашего отеля
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
€361 за всё до 3 чел.
Круиз
7 часов
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Получить максимум впечатлений в трансконтинентальном путешествии по самым ярким местам города
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
€360 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Живой повседневный Стамбул
Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй
Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
205€154 за всё до 3 чел.
скидка
29%
Круиз
3.5 часа
По вечернему Босфору на круизном лайнере
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
51€36 за человека
Индивидуальная
5 часов
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
Насладиться городом без пробок и толп туристов
Начало: У вашего отеля
9 июня в 22:30
10 июня в 22:30
€244 за всё до 6 чел.
Круиз
2.5 часа
По Босфору на частной яхте
Насладиться живописным круизом, наблюдая город с нового ракурса и узнавая его историю
Начало: Пристань Бебек
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€1 550 за всё до 8 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Контрастный Стамбул, или Бейоглу в деталях
Лёгкая прогулка по самобытным кварталам с погружением в невыдуманную жизнь европейской части города
Начало: Площадь Таксим
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
171€129 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
На яхте - меж двух континентов
Проплыть по Босфору, увидеть визитные карточки Стамбула и услышать о важных вехах в истории города
Начало: Бешикташ, Бебек
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
770€578 за всё до 8 чел.
Групповая
3 часа
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
€38 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
Знаковые места, лучшие смотровые города, рёв мотора и увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€219 за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Путешествие на закате по Босфору: красота Стамбула с корабля
Откройте для себя волшебство Стамбула в самое красивое время дня. Плавание по Босфору на закате - это не просто экскурсия, это погружение в историю
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
20€18 за человека
скидка
21%
Круиз
3 часа
Вечерний круиз по Босфору: ужин и развлечения на теплоходе в Стамбуле
Проведите волшебный вечер, плывя по Босфору. Наслаждайтесь ужином и развлечениями, пока мирно проплываете мимо исторических достопримечательностей
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 19:30 и 20.30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
от 48€38 за человека
скидка
20%
Аудиогид
2.5 часа
Экскурсия с аудиогидом по Босфору: морское путешествие в Стамбуле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с уникальной морской прогулки по Босфору с профессиональным аудиогидом
Начало: Hocapaşa mahallesi, Ebusuud Caddesi, No 14 Fatih İ
Расписание: Каждый день в 12:15, 15:45, 17:45
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
15€12 за человека
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Босфору и по дворцу Долмабахче
Увидеть Стамбул с воды и впечатлиться роскошными интерьерами для султанов
Начало: У Музея Долмабахче
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Групповая
8 часов
Большое путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии за один день
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Стамбулу, где история встречается с культурой на перекрестке континентов
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 8:30, кроме вторника
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
95€86 за человека
скидка
15%
Групповая
4 часа
По следам Султана Сулеймана
Перенестись в золотой век Османской империи, узнать о жизни именитого правителя и полюбить Стамбул
Начало: в вашем отеле
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
80€68 за человека
Групповая
3 часа
Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
Прокатиться на теплоходе, рассмотреть обе части Стамбула с воды и погулять по району Бейлербейи
Начало: У вашего отеля в центре или на пристани Эминоню
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€33 за человека
Индивидуальная
4 часа
Азиатский Стамбул от рассвета до заката
Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя
Начало: Пристань Эминоню
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€134 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Нетуристический Стамбул - красивый и вкусный
Прогулка по нетривиальным районам с гастрономическим акцентом и рассказами о местной жизни
Начало: В районе метро Османбей
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Европейский восток. Стамбул - город двух континентов
Начало: Отель туриста
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Босфор и Золотой Рог на индивидуальной яхте с гидом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от €280 за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Морская прогулка по Босфору с завтраком
Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
€25 за человека
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия мечты среди чайков над крышами Стамбула
Фотосессия на крыше в Стамбуле: волшебный вид, чайки и вы в центре этой красоты. Запечатлите моменты счастья
Начало: Место встречи зависит от выбранной крыши
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул и Босфор - вечный дуэт
Пройти по нетривиальному маршруту, осознать роль пролива в истории города и оценить турецкую еду
Начало: ваш отель или же у остановки
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€75 за человека
Индивидуальная
5 часов
Второе свидание со Стамбулом
Насыщенная обзорная прогулка для тех, кто уже побывал в Голубой мечети и Айя-Софии
Начало: У вашего отеля
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
На берегу Босфора - прогулка по колоритным местам Стамбула
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€230 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu
Начало: Karaköy prier
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
от €600 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу
Поплавать на кораблике, погулять по колоритным кварталам и поддаться гастрономическим искушениям
10 июня в 10:30
15 июня в 10:30
€175 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
Полюбоваться символами города с воды и перенестись в его прошлое
Начало: У вашего отеля
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
€103 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мотопрогулка по ночному Стамбулу
Прокатиться с ветерком по светящимся улицам города
Начало: у вашего отеля
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
€206 за человека
Мини-группа
2 часа
Морская прогулка на яхте по Босфору (фуршет в подарок)
Начало: По договоренности (Еминйону район)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€300 за человека
Индивидуальная
4 часа
Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору
Экскурсия, которая подарит вам новый взгляд на огромный город, интересные факты и вау-фото
Начало: Около дворца Долмабахче
18 июня в 09:30
19 июня в 09:30
€193 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Османская сказка: вкусы и виды
Открыть тайный мир Стамбула и попробовать лучшие блюда национальной кухни
Начало: в вашем отеле
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
€90 за всё до 5 чел.
Групповая
4 часа
Звёзды Босфора: ужин и шоу на корабле в Стамбуле
Откройте для себя волшебство Стамбула с воды во время ужина на Алом корабле с шоу-программой
Начало: Ресепшн вашего отеля
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
€49 за человека
Групповая
2.5 часа
Плавание на «Черной Жемчужине Босфора» с турецким завтраком
Начало: Ваш отель в туристической зоне
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€35 за человека
Индивидуальная
4 часа
Прибрежный Стамбул - прогулка между двумя мостами
Пройтись по районам Ортакёй, Бебек, Арнавуткёй и оценить местный стритфуд
Начало: У пристани Бешикташ
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€260 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия6 июня 2024Интересная экскурсия с позитивным Сефой. Посетили дворец Долмабахче, прокатились с ветерком на корабле. Сефа - отзывчивый, пунктуальный экскурсовод. Всем советую, кто первый-второй раз в Стамбуле!
- ДДаниил5 июня 2024Спасибо за интересную экскурсию, все было структурировано и четко по графику
- ММарина5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо.
- ААкоп3 июня 2024Экскурсия в Долмабахче была неплохая но сам дворец не очень понравился только стоит сходить для того чтобы можно было сравнить с Эрмитажем,Версалем или королевским дворцом в Мадриде.
- ЭЭдуард2 июня 2024Прекрасно провели время на воде в своей компании. Чкалов прекрасный рассказчик, интересно излагает материал с привязкой к местам, мимо которых
- ВВалерия30 мая 2024Отличная поездка, посетили и увидели все знаковые точки города. Так же, неожиданно, на обратном пути видели стаю дельфинов
- ППатимат30 мая 2024Все очень понравилось! Хорошая организация тура. Трансфер приехал вовремя, посадили, накормили, обслуживание хорошее. Еда вкусная. Отличная шоу программа и диджей!
- KKristina29 мая 2024Сегодня посетили данную экскурсию. Трансфер подъехал к отелю в указанное время, приехали на кораблик. Подали вкусный завтрак. Была одна остановка
- IIana28 мая 2024Нам с подругой понравилось. Как и просили, русский гид был с нами. Кораблик полный, гид на английском и гид на
- ЮЮлия27 мая 2024Экскурсия замечательная. Гид Виктория очень приятная девушка и невероятно интересный рассказчик, знания истории и интересных фактов о Стамбуле меня поразили.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Босфорский мост»
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