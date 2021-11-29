Огни Стамбула

Автобусная и пешеходная

5
1 отзыв
Групповая
Автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов только из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ).

Будьте внимательны при бронировании экскурсии.
Огни Стамбула
Огни Стамбула
Огни Стамбула
Огни Стамбула

Что вас ожидает 🤩

  • Мыс Сарайбурну
  • Галатский мост
  • Часовая Башня
  • Парк Улус
  • Мост Мехмеда Фатиха
  • Босфорский мост
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Внимание! Сбор туристов на данную экскурсию осуществляется только от отеля или апартаментов из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.

«Огни Стамбула» — автобусная экскурсия, которая позволит вам увидеть основные красоты этого величественного города.

Наша поездка начнется на мысе Сарайбурну, расположенном на побережье Мраморного моря. Когда-то тут располагался древний Византийский акрополь, а позже именно здесь был построен дворец султана Топкапы.

Затем мы направимся к Галатскому мосту, откуда открывается прекрасный вид на Галатскую башню. Вы в полной мере ощутите дух «города двух морей», любуюсь на морскую панораму и виды города.

После этого наш путь лежит в портовый район Каракёй, считающийся одним из самых хаотичных в Стамбуле. Исторические здания тут мирно соседствуют с ночными клубами и ресторанами.

Вы полюбуетесь Часовой Башней Долмабахче, построенной рядом с воротами Сокровищ в нехарактерных для Стамбула стилях — ампир и необарокко. Отсюда открывается превосходный вид на ночной Стамбул, поэтому не забудьте взять фотоаппараты.

Местный Иерусалим, Ортакёй, поразит вас чудесными видами и необычной архитектурой.

Затем мы отправимся к ключу от Босфора, мечети Büyük Mecidiye, построенной в 1721 году и фонтану 1723 года. Вас удивит, насколько многолюден этот район.

Парк Улус поразит вас роскошными видами на Азиатскую часть Стамбула и многочисленные мосты города. Мы проедем по одному из самых престижных районов, Этилер и отправимся на местный Манхеттен — в Маслак-Левент, где расположены самые высокие небоскребы города.

Финальная точка нашей экскурсии — холм Чамлыджа, где находится одна из лучших смотровых площадок с видами на европейскую часть Стамбула.

В перерывах нашей программы вы сможете наслаждаться настоящими турецкими кофе и чаем.

Программа

Мыс Сарайбурну, Галатский мост, район Каракёй, Часовую Башню, район Ортакёй, квартал Этилер, парк Улус, район Маслак-Левент, мост Мехмеда Фатиха, вид на город со смотровой площадки в Азиатской части города, Босфорский мост.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Напитки (турецкий кофе, чай) во время перерыва
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Среда, Пятница, Суббота в 20:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Среда, Пятница, Суббота в 20:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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I
29 ноя 2021
Отличная незабываемая экскурсия. Интересные рассказы гида. Стоит обратить внимание, что в ходе экскурсионной программы будут только 2 выхода из автобуса на смотровых площадках.

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