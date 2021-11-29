Внимание! Сбор туристов на данную экскурсию осуществляется только от отеля или апартаментов из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.

«Огни Стамбула» — автобусная экскурсия, которая позволит вам увидеть основные красоты этого величественного города.

Наша поездка начнется на мысе Сарайбурну, расположенном на побережье Мраморного моря. Когда-то тут располагался древний Византийский акрополь, а позже именно здесь был построен дворец султана Топкапы.

Затем мы направимся к Галатскому мосту, откуда открывается прекрасный вид на Галатскую башню. Вы в полной мере ощутите дух «города двух морей», любуюсь на морскую панораму и виды города.

После этого наш путь лежит в портовый район Каракёй, считающийся одним из самых хаотичных в Стамбуле. Исторические здания тут мирно соседствуют с ночными клубами и ресторанами.

Вы полюбуетесь Часовой Башней Долмабахче, построенной рядом с воротами Сокровищ в нехарактерных для Стамбула стилях — ампир и необарокко. Отсюда открывается превосходный вид на ночной Стамбул, поэтому не забудьте взять фотоаппараты.

Местный Иерусалим, Ортакёй, поразит вас чудесными видами и необычной архитектурой.

Затем мы отправимся к ключу от Босфора, мечети Büyük Mecidiye, построенной в 1721 году и фонтану 1723 года. Вас удивит, насколько многолюден этот район.

Парк Улус поразит вас роскошными видами на Азиатскую часть Стамбула и многочисленные мосты города. Мы проедем по одному из самых престижных районов, Этилер и отправимся на местный Манхеттен — в Маслак-Левент, где расположены самые высокие небоскребы города.

Финальная точка нашей экскурсии — холм Чамлыджа, где находится одна из лучших смотровых площадок с видами на европейскую часть Стамбула.

В перерывах нашей программы вы сможете наслаждаться настоящими турецкими кофе и чаем.