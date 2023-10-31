Окунуться в европейский и азиатский колорит и понять, почему Стамбул называют «городом контрастов»
Я подготовила для вас увлекательный маршрут по европейской и азиатской частям Стамбула — идеальный для тех, кто уже видел основные достопримечательности города.
В неспешном темпе мы прогуляемся по самым красивым и необычным районам — от популярных до совсем не туристических. Каждый из них — как отдельная история, и я приглашаю вас в неё окунуться!
В неспешном темпе мы прогуляемся по самым красивым и необычным районам — от популярных до совсем не туристических. Каждый из них — как отдельная история, и я приглашаю вас в неё окунуться!
Ближайшие даты:
31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы отправимся с вами в один из самых дорогих и престижных районов Стамбула — Нишанташи, где люкс граничит с масс-маркетом. По желанию задержимся здесь на лёгкий шопинг.
- Далее плавно перенесёмся в богемный район Джиганхир, который так любим художниками, музыкантами, поэтами и артистами разной категории. Вы насладитесь архитектурой и атмосферой этого места, полюбуетесь потрясающим видом на Босфор.
- Спустимся к Галатскому порту и, изучив его территорию, направимся к району Каракёй. Если захотите, сделаем остановку на чай в потрясающем месте, где с середины 19 века готовят самую вкусную баклаву в Стамбуле (так говорят местные жители!).
- Пересядем на паром и насладимся видами Босфора и Стамбула уже с воды. Вы увидите Айю-Софию, Голубую мечеть, дворец Топкапы, Галатскую башню и другие достопримечательности.
- Вскоре окажемся на азиатской стороне в уютных и скрытых от глаз туристов районах Кузгунджук и Ченгелькёй. Вы узнаете, почему в эти места не пускают «чужих» и почему здесь нет отелей и апартаментов для сдачи иностранцам. Я покажу вам огромный огород для местных, где можно арендовать грядку и выращивать овощи. Также мы посетим чайный сад под дубом и полюбуемся 180-летним платаном.
- Любителям турецких сериалов предложу посетить по пути несколько мест, где проходили съёмки сериала «Зимородок».
Во время экскурсии я расскажу вам о традициях и укладе местных жителей, открою любопытные факты из истории и современной жизни города. Вы узнаете, почему произошло именно такое разделение по районам, кто в них проживает, как тот или иной район связан с Османской и Византийской империями.
Организационные детали
- Экскурсию провожу я, но иногда меня могут заменить коллеги
- Мечети и музеи мы не посещаем. Все достопримечательности осматриваются снаружи.
- Мы можем немного изменить программу экскурсии по вашему желанию
- Желательно иметь при себе проездной Istanbul card, так как мы будем пользоваться общественным транспортом. Если у вас его нет, помогу приобрести (стоимость — 70 лир за карту + 140-150 лир за проезд).
- Дополнительно (по желанию) оплачивается обед и чай/кофе по пути
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элени — ваш гид в Стамбуле
За моими плечами опыт в туристической сфере более 7 лет, и около 5 лет из них я провожу экскурсии по прекрасному Стамбулу, показывая его с лучшей стороны! За это время я успела хорошо узнать и изучить историю этого города, места и его потрясающую энергетику, собирая информацию по крупицам. Я очень люблю людей и обожаю делится своими знаниями и энергией, умею показывать, интересно рассказывать, удивлять и хорошо фотографирую! Покажу вам город глазами влюблённого в него местного жителя!
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