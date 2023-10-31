Элени — ваш гид в Стамбуле

За моими плечами опыт в туристической сфере более 7 лет, и около 5 лет из них я провожу экскурсии по прекрасному Стамбулу, показывая его с лучшей стороны! За это время я успела хорошо узнать и изучить историю этого города, места и его потрясающую энергетику, собирая информацию по крупицам. Я очень люблю людей и обожаю делится своими знаниями и энергией, умею показывать, интересно рассказывать, удивлять и хорошо фотографирую! Покажу вам город глазами влюблённого в него местного жителя!

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