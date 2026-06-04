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Огромное спасибо Веронике за её знания, за легкое и ненавязчивое общение, за интересный маршрут, который она слегка подкорректировала уже во время прогулки под нас.

Содержание экскурсии отличное: много ходили пешком, три раза передвигались на пароме, фуникулер, метро.

Дополнительный плюс: Вероника порекомендовала отличный ресторан для обеда с волшебным видом на пролив, которым мы и воспользовались во второй половине прогулки))

Здорово, информативно и насыщенно!

Однозначно рекомендуем!

Потрясающая экскурсия! Особенно для тех, кто не в первый раз в этом городе.Мы с мужем любим этот город и, приезжая в очередной раз, решили взять гида и узнать больше о