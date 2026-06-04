Я подготовила для вас увлекательный маршрут по европейской и азиатской частям Стамбула — идеальный для тех, кто уже видел основные достопримечательности города. В неспешном темпе мы прогуляемся по самым красивым и необычным районам — Нишанташи, Джихангир. Каждый из них — как отдельная история, и я приглашаю вас в неё окунуться!
Описание экскурсии
- Мы отправимся с вами в один из самых дорогих и престижных районов Стамбула — Нишанташи, где люкс граничит с масс-маркетом. По желанию задержимся здесь на лёгкий шопинг.
- Далее плавно перенесёмся в богемный район Джихангир, который так любим художниками, музыкантами, поэтами и артистами разной категории. Вы насладитесь архитектурой и атмосферой этого места, полюбуетесь потрясающим видом на Босфор.
- Спустимся к Галатскому порту и, изучив его территорию, направимся к району Каракёй. Если захотите, остановимся на чай в потрясающем месте, где с середины 19 века готовят самую вкусную баклаву в Стамбуле (так говорят местные жители!).
- Пересядем на паром и насладимся видами Босфора и Стамбула уже с воды. Вы увидите Айя-Софию, Голубую мечеть, дворец Топкапы, Галатскую башню и другие достопримечательности.
- Вскоре окажемся на азиатской стороне в уютных и скрытых от глаз туристов районе Кузгунджук. Вы узнаете, почему в это место не пускают «чужих» и почему здесь нет отелей и апартаментов для сдачи иностранцам. Я покажу вам огромный огород для местных, где можно арендовать грядку и выращивать овощи.
Во время экскурсии я расскажу вам о традициях и укладе местных жителей, открою любопытные факты из истории и современной жизни города. Вы узнаете, почему произошло именно такое разделение по районам, кто в них проживает, как тот или иной район связан с Османской и Византийской империями.
Организационные детали
- Экскурсию провожу я, но иногда меня могут заменить коллеги
- Мечети и музеи мы не посещаем. Все достопримечательности осматриваются снаружи.
- Мы можем немного изменить программу экскурсии по вашему желанию
- Желательно иметь при себе проездной Istanbulkart, так как мы будем пользоваться общественным транспортом. Если у вас его нет, помогу приобрести (стоимость — 165 лир за карту + 250 лир за проезд на чел).
- Дополнительно (по желанию) оплачивается обед и чай/кофе по пути
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Osmanbey
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элени — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 405 туристов
За моими плечами опыт в туристической сфере более 7 лет, и около 5 лет из них я провожу экскурсии по прекрасному Стамбулу, показывая его с лучшей стороны! За это время
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 61 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Для нас экскурсию проводила Вероника, и благодаря ей мы увидели город с совершенно другой стороны. очень интересно, вкусно, ярко и многогранно
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Все было отлично! Лена очень приятная девушка, сразу подружились и гуляли по городу как давние друзья. Данная прогулка нам помогла потом в передвижении по городу, тк сразу изучили и все основные части Стамбула и виды транспорта. . Рекомендую!
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все очень понравилось. душевный гид Елена постаралась сделать нашу экскурсию необычной и показать места в Стамбуле, которые бы мы сами не посетили.
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Ю
Отличная экскурсия по местам, куда самостоятельно не доберешься!!
Все прошло легко и интерестно.
Лена прекрасный рассказчик и не только, про места которые посещали,но и вообще о жизни в Турции.
Все прошло легко и интерестно.
Лена прекрасный рассказчик и не только, про места которые посещали,но и вообще о жизни в Турции.
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Л
Елена просто потрясающий гид! За все время тура мы чувствовали себя так, будто встретились с близким другом в Стамбуле, который водит нас по всем интересным и любимым местам в городе,
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Потрясающая экскурсия! Особенно для тех, кто не в первый раз в этом городе.
Мы с мужем любим этот город и, приезжая в очередной раз, решили взять гида и узнать больше о
Мы с мужем любим этот город и, приезжая в очередной раз, решили взять гида и узнать больше о
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