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🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 7 часов 43 отзыва Уединенный Бююкада: экскурсия на Принцевы острова Исследуйте живописный Бююкада, где нет машин, но есть море, солнце и история, ждущая вас на каждом шагу 199 € 180 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 99 отзывов Ускюдар - путешествие по азиатской стороне Стамбула с посещением дворца и мечети Погрузитесь в атмосферу азиатской части Стамбула: от паромной прогулки до исторических сокровищ Ускюдара Начало: На вокзале Сиркеджи Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:30 € 58 за человека

🚶 Пешая Групповая 4 часа 22 отзыва Османские реликвии вечернего Стамбула Прогуляйтесь по вечернему Стамбулу и откройте для себя его величественные османские реликвии. Узнайте историю Голубой мечети, Айя-Софии и Галатской башни Начало: На площади Султанахмет Расписание: ежедневно в 16:00 € 40 за человека

🚶 Пешая Билеты 4 часа 159 отзывов Экскурсия по Стамбулу с профессионалом: Айя-София, Топкапы, Ипподром Погрузитесь в историю Стамбула с профессиональным гидом. Вас ждут Айя-София, дворец Топкапы, Ипподром и многое другое. Забронируйте билеты сегодня Начало: На площади Султанахмет € 200 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1 час 24 отзыва Выгодный трансфер в Стамбуле с русскоговорящим водителем Индивидуальный трансфер в Стамбуле с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом и комфортная поездка по городу. Забронируйте сейчас € 44 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 172 отзыва Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика: путешествие в сердце Стамбула Откройте для себя сердце Стамбула с эксклюзивной экскурсией по Айя-Софии, Голубой мечети и Цистерне Базилика Начало: В старом городе у входа святой софии 179 € 153 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 410 отзывов Популярное предложение Стамбул с профессиональным гидом: от Голубой мечети до Айя-Софии Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте уникальные истории и факты Начало: У входа Айя Софии € 157 за всё до 4 чел.

Групповая 3 часа 29 отзывов Популярное предложение Дворец Топкапы в мини-группе: экскурсия по восточным интерьерам Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши дворца Топкапы. Узнайте о жизни султанов, гареме и архитектурных особенностях с профессиональным гидом Начало: На площади Султанахмет Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30, в пятницу в 14:30 € 45 за человека

Индивидуальная 4 часа 65 отзывов Неподражаемый Стамбул Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии Начало: Пристань Эминёню € 157 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 24% скидка Индивидуальная 4 часа 43 отзыва Современный Стамбул: от Нишанташи до Таксим Познайте другую сторону Стамбула, прогуливаясь по элитному Нишанташи и исторической площади Таксим с индивидуальным гидом Начало: Ваш отель 86 € 65 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 29 отзывов «Тысяча и один рассказ»: автомобильная экскурсия по Стамбулу Откройте для себя Стамбул с эксклюзивной экскурсией, сочетающей в себе историю и современность Начало: По месту вашего проживания € 295 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 444 отзыва Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента Начало: Ваш отель 299 € 270 за всё до 7 чел.

20% скидка Индивидуальная 3.5 часа 57 отзывов Стамбул: дворцы, прогулки по Босфору и улица Истикляль Исследуйте величие и красоту Стамбула: от золотых залов дворца до живописных видов Босфора и бурлящей жизни Истикляль Начало: Около часовой башни на территории дворца Долмабахч... 241 € 193 за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 6 часов 23 отзыва Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком Принцевы острова - это оазис спокойствия и чистого воздуха. Велосипедные и пешие прогулки по историческим местам откроют вам новое лицо Стамбула Начало: остров Бююкада € 85 за человека

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 294 отзыва Индивидуальная экскурсия Классический Стамбул: Византия и Османская империя Откройте великолепие Стамбула без очередей: Ипподром, Святая София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и дворец Топкапы за один день Начало: На территории мечети Султанахмета 241 € 193 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 4 часа 21 отзыв Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой Множество ярких кварталов Стамбула остаются неизвестными туристам. Погрузитесь в атмосферу азиатской части города с опытным гидом Начало: У вашего отеля 250 € 213 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 83 отзыва Дворец Топкапы: путешествие в сердце Великолепного века Стамбула Почувствуйте дух Османской империи, исследуя жизнь султанов и тайны гарема в экскурсии по Дворцу Топкапы Начало: У входа дворца Топкапы € 169 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 38 отзывов Гастрономическое путешествие: вкусы Стамбула на одной экскурсии Погрузитесь в мир турецкой кухни: от завтрака с кофе до ужина на рыбном рынке и дегустации вин Начало: В холле вашего отеля € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 239 отзывов Азбука вкусов Стамбула: кулинарное путешествие по городу Погрузитесь в гастрономическое путешествие по Стамбулу: от стритфуда до ресторанов, от азиатской части до европейской. Узнайте секреты турецкой кухни Начало: В районе Эминеню Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 15:00 € 35 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 63 отзыва Из Стамбула - на Принцевы острова: индивидуальная экскурсия Принцевы острова: день в стиле местных жителей. Греческая пекарня, сады, архитектура и коты. Узнайте самобытность островов Начало: На острове Бююкада € 199 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 4 часа 83 отзыва Стамбул: путешествие между континентами с эксклюзивным гидом Исследуйте уникальное сочетание Европы и Азии в одном городе, насладитесь культурным разнообразием и вкуснейшей местной кухней Начало: В районе начала экскурсии 128 € 90 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Билеты 4 часа 113 отзывов Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей) Погрузитесь в историю Стамбула, посетив дворцы Топкапы и Долмабахче. Узнайте о султанах, гаремах и насладитесь потрясающими видами на Босфор Начало: От дворца Топкапы Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00 € 65 за билет

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 5 часов 23 отзыва Экскурсия по скрытым уголкам Стамбула: от Европы до Азии Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, исследуя его скрытые районы с экспертом города Начало: В районе метро Osmanbey 200 € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 3.5 часа 190 отзывов Популярное предложение Экскурсия по Стамбулу: Собор Святой Софии, Голубая мечеть и не только Погрузитесь в историю и культуру Стамбула вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие по самым знаковым местам Начало: Возле Трамвайной Станции Sultanahmet € 140 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 65 отзывов Фотопрогулка: контрасты Стамбула Исследуйте величие и красоту Стамбула, сохраняя воспоминания в профессиональных фотографиях € 160 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 41 отзыв Стамбул - восточная сказка: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте о его истории, посетите главные достопримечательности и насладитесь уникальной культурой Начало: В районе Cултанахмет € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 114 отзывов Гид по дворцу Топкапы в Стамбуле: гарем, истории султанов и османские сокровища Погрузитесь в атмосферу Великолепного века, исследуя дворец Топкапы и его гарем с опытным гидом. Откройте тайны османских султанов 179 € 153 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 6 часов 210 отзывов Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору Начало: По договорённости 299 € 225 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 🛥 На яхте На яхте по Босфору Мини-группа 5 часов 29 отзывов Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору Начало: В районе площади Султанахмет Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15 € 65 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 178 отзывов Гастрономическая экспедиция: Стрит-фуд в Стамбуле Погуляйте по современным районам Стамбула и попробуйте лучшие блюда уличной кухни, от мокрого бургера до фаршированных мидий Начало: Каракей € 135 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 94 отзыва Стамбул за пределами Султанахмета: эксклюзивный тур с экспертом Откройте для себя скрытые сокровища Стамбула: мечеть Чамлыджа, стены Константинополя и колоритный Балат 243 € 219 за всё до 6 чел.

24% скидка Мини-группа 2 часа 37 отзывов Узнайте секреты турецкого кофе на мастер-классе от бариста в Стамбуле Погрузитесь в мир турецкого кофе на мастер-классе от опытного бариста. Узнайте все тонкости приготовления и получите сертификат и сувенир на память Начало: Возле кофейни в европейской или азиатской части Ст... Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 37 € 28 за человека

На яхте по Босфору Мини-группа 4 часа 34 отзыва Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй Прогулка по уютным улочкам Стамбула с посещением дворца Долмабахче, района Арнавуткёй и мечети Ортакёй. Путешествие на кораблике по Босфору Начало: Возле часовой башни при входе во дв. Долмабахче Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00 € 58 за человека

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 1 час 27 отзывов Из аэропорта до Стамбула - комфортным трансфером По прилёту в Стамбул вас встретит профессиональный водитель с табличкой, поможет с багажом и доставит до вашего отеля. Забудьте о заботах с транспортом Начало: У вашего отеля или на выходе из накопителя в аэроп... 65 € 52 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 32 отзыва Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века Открыть историю самобытного, ажурного и толерантного квартала, где все еще жив дух романтизма Начало: По договорённости € 135 за всё до 3 чел.