🛥 На яхте На яхте по Босфору 13% скидка Аудиогид 2 часа 228 отзывов Экскурсия с аудиогидом по Босфору на яхте: впечатления и закат Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях Начало: На причале Каракёй «Отправляйтесь с нами на 2-часовую прогулку по Босфору, чтобы насладиться видами с воды и застать закат» Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00 45 € 39 за человека

На яхте по Босфору 30% скидка Круиз 3.5 часа 359 отзывов Вечерний круиз по Босфору: шоу, ужин и танцы в Стамбуле Проведите волшебный вечер на Босфоре, наслаждаясь ужином и традиционными турецкими танцами Начало: В вашем отеле «На большом корабле, где с комфортом разместятся до 200 человек, вы полюбуетесь традиционными турецкими танцами, попробуете горячие блюда и холодные закуски, а также рассмотрите вечерний Стамбул с воды» Расписание: ежедневно в 20:30 54 € 38 за человека

🚶 Пешая Групповая 4 часа 22 отзыва Османские реликвии вечернего Стамбула Прогуляйтесь по вечернему Стамбулу и откройте для себя его величественные османские реликвии. Узнайте историю Голубой мечети, Айя-Софии и Галатской башни Начало: На площади Султанахмет «Вечером, когда все достопримечательности подсвечиваются тёплыми огнями» Расписание: ежедневно в 16:00 € 40 за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 94 отзыва Стамбул за пределами Султанахмета: эксклюзивный тур с экспертом Откройте для себя скрытые сокровища Стамбула: мечеть Чамлыджа, стены Константинополя и колоритный Балат «На смотровой площадке у мечети вас ждет панорама и дневного, и вечернего Стамбула, Босфора, Принцевых островов и густозаселенных районов» 243 € 219 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Билеты 3 часа 88 отзывов Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой Начало: На площади Султанахмет «📍Завершим экскурсию в одном из самых популярных вечером мест — в пабе Celtic Irish pub» Расписание: ежедневно в 19:00 € 39 за билет

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 260 отзывов На яхте по волнам Босфора Насладиться морской прогулкой без посторонних и услышать истории главных памятников Стамбула Начало: В районе Эминеню «Волны великого Босфора, уютная комфортабельная яхта, очертания дворцов и мечетей, романтичная атмосфера и горячий турецкий кофе — вот рецепт идеального вечера в Стамбуле» € 350 за всё до 12 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 32 отзыва Ночная экскурсия Стамбула: путешествие между континентами Откройте для себя волшебство Стамбула после захода солнца, погрузитесь в ночную жизнь и культуру города на комфортабельном автомобиле Начало: У вашего отеля «От вашего отеля вы отправимся в сердце Стамбула, освещенное вечерними огнями» € 361 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 5 часов 131 отзыв Живой повседневный Стамбул Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика» «Здесь соседствуют дорогие рестораны и дешевые забегаловки, храмы всех конфессий и ночные клубы» 205 € 154 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 5 часов 189 отзывов Чарующий Стамбул с гидом-историком Древние мечети, восточный рынок, «турецкий Арбат» и прогулка по Босфору на душевной экскурсии Начало: По договорённости «Пешеходная улица Истикляль — местный Арбат, гуляя по которому вы увидите католические храмы, ночные клубы, музеи, кинотеатры, старинный лицей, башню Османской империи и красный исторический трамвай» 320 € 240 за всё до 8 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Аудиогид 2 часа 5 отзывов На яхте - по Босфору: групповая прогулка Сбежать от городской суеты, провести вечер под шум волн и увидеть Стамбул с воды Начало: В порту Каракёй Расписание: ежедневно в 19:00 € 38 за человека

На яхте по Босфору 29% скидка Круиз 3.5 часа 161 отзыв По вечернему Босфору на круизном лайнере Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды Начало: У вашего отеля «Вы поплывёте вдоль европейской части Стамбула, а обратно — мимо азиатского берега: вам откроется вид стамбульских минаретов и дворцов в вечерней иллюминации» Расписание: ежедневно в 19:30 51 € 36 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 4 отзыва Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом Насладиться городом без пробок и толп туристов Начало: У вашего отеля «Пройтись по набережной, подышать воздухом босфорского бриза и насладиться мерцающими огнями ночного Стамбула» € 244 за всё до 6 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору 55% скидка Индивидуальная 2 часа 69 отзывов Романтика Стамбула на яхте: эксклюзивная прогулка по Босфору Исследуйте красоту Стамбула с воды во время двухчасовой яхтенной прогулки по Босфору с личным гидом «При желании мы подготовим всё необходимое для праздника или романтического вечера» 598 € 270 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Мини-группа 2 часа 13 отзывов Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика Рассмотреть красоту главных достопримечательностей в сиянии ночных огней Начало: На площади Ипподром «Но в сумерках Стамбул живёт иначе, и вы сможете не только свободно посетить его самые известные локации, но и увидеть их в новом свете — по-вечернему загадочном» Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 16:30 69 € 52 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 11 отзывов Краски нетипичного Стамбула Прочувствовать колорит Египетского базара, атмосферу улицы Истикляль и магию вечернего Босфора Начало: Встреча по договоренности с гидом «А завершающим штрихом станут вечерние панорамы Стамбула в отражении волн Босфора» € 90 за всё до 3 чел.

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 3 часа 18 отзывов Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу Начало: У вашего отеля «В заключение вечера всех желающих пригласят потанцевать под популярную музыку» Расписание: ежедневно в 20:30 € 38 за человека

На яхте по Босфору 10% скидка Групповая 3 часа 18 отзывов Путешествие на закате по Босфору: красота Стамбула с корабля Откройте для себя волшебство Стамбула в самое красивое время дня. Плавание по Босфору на закате - это не просто экскурсия, это погружение в историю Начало: В вашем отеле «Отправляйтесь в плаванье по Золотому Рогу и Босфору на закате» Расписание: Каждый день в 18:00 20 € 18 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору Фотопрогулка 1 час 1 отзыв Прогулка на яхте по Босфору с фотографом Фотосессия, вино и пейзажи самого большого города Турции Начало: В районе Фатих «Вы проведёте насыщенный вечер, плавая на яхте по Босфору» € 400 за всё до 4 чел.

На яхте по Босфору ⛴ На теплоходе 30% скидка Круиз 3 часа 501 отзыв Турецкая ночь: круиз с ужином и шоу на Босфоре в Стамбуле Начало: В вашем отеле «Увидеть вечерний Стамбул во всей красе вы сможете во время ночной прогулки по Босфорскому проливу на теплоходе» Расписание: ежедневно в 19:30 от 54 € 38 за человека

⛴ На теплоходе 21% скидка Круиз 3 часа 369 отзывов Вечерний круиз по Босфору: ужин и развлечения на теплоходе в Стамбуле Проведите волшебный вечер, плывя по Босфору. Наслаждайтесь ужином и развлечениями, пока мирно проплываете мимо исторических достопримечательностей Начало: По договоренности «Увидеть вечерний Стамбул во всей красе вы сможете во время ночной прогулки по Босфорскому проливу на теплоходе» Расписание: ежедневно в 19:30 и 20.30 от 48 € 38 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору 15% скидка Аудиогид 2 часа 166 отзывов Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками Начало: Каракой Расписание: каждый день в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 от 46 € 39 за человека

Индивидуальная 4 часа 142 отзыва Азиатский Стамбул от рассвета до заката Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя Начало: Пристань Эминоню € 134 за всё до 3 чел.

10% скидка Круиз 3 часа 5 отзывов Вечерний круиз с ужином класса «LUXURE» на Босфоре в Стамбуле Проведите волшебный вечер на борту роскошного корабля, наслаждаясь изысканным ужином и шоу-программой Начало: На ресепшене вашего отеля «Круиз по вечернему Босфору с ужином — идеальный вариант завершения дня для любого, кто отдыхает в Стамбуле» Расписание: Ежедневно в 19:30. от 79 € 71 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Летний Стамбул - пестрые пески Черного моря Авто-прогулка для любителей совмещать приятное с полезным - знакомство с городом и пляжный отдых «А вечером — прогулка по привлекательным окрестностям Шиле, Кумбаба, возможность на ферме покормить страусов» € 313 за всё до 4 чел.

11% скидка Круиз 3 часа 67 отзывов Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином Начало: По договоренности «Вы можете присоединиться к круизу с компанией друзей, и тогда этот вечер будет вашим общим воспоминанием на долгие годы» Расписание: Каждый день в 19.30 и 20:30 от 38 € 34 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 1 отзыв Фотосессия мечты среди чайков над крышами Стамбула Фотосессия на крыше в Стамбуле: волшебный вид, чайки и вы в центре этой красоты. Запечатлите моменты счастья Начало: Место встречи зависит от выбранной крыши «Советую проводить фотосессию или рано утром, или перед закатом, чтобы застать самое лучшее время для съемки — «золотой час»» € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Ваш вечер в Стамбуле: лучшие крыши, бары, рестораны Погрузиться в мир новых ощущений и гастрономических удовольствий под покровом ночи Начало: На площади Таксим «Если вам нужен проводник для запоминающегося вечера, если хочется познать ночную жизнь Стамбула, но совершенно не ясно куда идти, у меня для вас составлена программа из нескольких пунктов:» € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Нетуристические бары Стамбула Погрузиться в ночную жизнь города и познакомиться с культурой мейхане, или турецких таверн Начало: в вашем отеле «При желании зайдём в местные ночные клубы» € 90 за всё до 5 чел.

Билеты 3.5 часа 1 отзыв Ужин-шоу «1001 Турецкая ночь» (трансфер включен) Начало: Ваш отель «Проведите вечер, наполненный восточными зрелищами, роскошными блюдами и традиционной турецкой музыкой» € 135 за билет

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 12 отзывов Стамбул с высоты: эксклюзивная фотосессия на крышах города Стамбул с высоты: уникальные ракурсы и фото на память. Откройте город как никто другой, запечатлев красоту с крыш и мечетей Начало: у причалов в Эминоню «Для этой фотопрогулки требуется «подходящий свет», поэтому в солнечные дни ее лучше проводить с восходом солнца или за 3 часа до заката» € 200 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 5 отзывов Два влюбленных сердца в Стамбуле Фотоальбом ваших самых счастливых моментов, проведенных в прекрасном городе Начало: По договоренности с гидом «Это может быть встреча рассвета или съемка на закате, ужин в колоритных кафе или что-то другое на ваш выбор» € 200 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Очарование вечернего Стамбула «Визитные карточки» города, колоритные районы и погружение в местную жизнь с профессиональным гидом Начало: В остановке Трамвай Sultanahmet или по договоренно... «В свете вечерних фонарей Стамбул напоминает город из сказок «Тысячи и одной ночи»» € 290 за всё до 4 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Мотопрогулка по ночному Стамбулу Прокатиться с ветерком по светящимся улицам города Начало: у вашего отеля «Но с закатом он преображается: вечерние огни создают сказочную атмосферу» € 206 за человека

На яхте по Босфору 🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 3 часа 4 отзыва «Чёрная жемчужина Босфора»: вечерний круиз с шоу программой и ужином Начало: Ваш отель «Хотите провести прекрасный вечер в колоритной атмосфере и с незабываемыми видами за панорамным окном» Расписание: Каждый день кроме понедельника от € 60 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Зарождение светской Турции и Белая эмиграция На прогулке с философом узнать, как русские эмигранты повлияли на облик города и кто такие харашолар Начало: В районе площади Таксим «Где играл Вертинский и какие вечера проводились в Стамбуле» € 220 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Огни вечернего Стамбула Начало: Цистерна базилика «Экскурсия «Огни Стамбула» покажет Вам самые главные достопримечательности прекрасного города Стамбул в огнях ночного света» € 160 за всё до 5 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 10 отзывов По Босфору - на собственной яхте Насладиться красотой Стамбула с борта частной яхты и познать искусство dolce vita Начало: У порта Эминёню «Благодаря неоновой подсветке яхта превращается в персональный ночной клуб» € 360 за всё до 10 чел.

На яхте по Босфору 20% скидка Аудиогид 2 часа 326 отзывов Групповая экскурсия по Босфору с аудиогидом в Стамбуле Исследуйте красоты Стамбула с воды в комфортной групповой экскурсии на кораблике с аудиогидом Начало: В районе Султанахмет «Чтобы полюбоваться закатом, бронируйте прогулку на 16:00» Расписание: ежедневно в 12:15, 15:45 и 18:45 15 € 12 за человека

🛥 На яхте Билет на борт 4 часа 2 отзыва Круиз по ночному Босфору (безалк. напитки включены) Круиз по Босфору с ужином на комфортабельной яхте Pereme «В конце вечера вы можете потанцевать на дискотеке под самые яркие турецкие хиты» Расписание: Ежедневно в 19:30 € 50 за человека

Групповая 3.5 часа 2 отзыва Огни Стамбула «Исторические здания тут мирно соседствуют с ночными клубами и ресторанами» Расписание: Вторник, Среда, Пятница, Суббота в 20:00 € 60 за человека

Билет на борт 4 часа Круиз по ночному Босфору (алк. напитки включены) «Вечер заканчивается зажигательной дискотекой под самые популярные хиты Турции» Расписание: Ежедневно в 19:30 € 63 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа Церемония Сема в Стамбуле Начало: Центр Церемонии Cema «Магическая церемония Сема проводится исключительно в вечернее время и состоит из семи частей, символизирующий определенный период развития души — от сотворения мира до полного единения с Аллахом» € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа Ракы, рыба, мейхане, или приятный вечер по-турецки Насладиться вековыми традициями и атмосферой турецкого праздника на ужине в традиционной мейхане «Безусловно, знакомство с ракы невозможно без хорошего ужина и мезэ (традиционных турецких закусок): как только на столе появятся сыр и благоухающие кусочки свежей дыни, вечер можно считать начатым» € 100 за всё до 5 чел.