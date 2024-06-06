1 чел.
По популярности
скидка
13%
Аудиогид
2 часа
Экскурсия с аудиогидом по Босфору на яхте: впечатления и закат
Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях
Начало: На причале Каракёй
«Отправляйтесь с нами на 2-часовую прогулку по Босфору, чтобы насладиться видами с воды и застать закат»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00
Завтра в 14:00
9 июня в 12:00
45€39 за человека
скидка
30%
Круиз
3.5 часа
Вечерний круиз по Босфору: шоу, ужин и танцы в Стамбуле
Проведите волшебный вечер на Босфоре, наслаждаясь ужином и традиционными турецкими танцами
Начало: В вашем отеле
«На большом корабле, где с комфортом разместятся до 200 человек, вы полюбуетесь традиционными турецкими танцами, попробуете горячие блюда и холодные закуски, а также рассмотрите вечерний Стамбул с воды»
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
54€38 за человека
Групповая
4 часа
Османские реликвии вечернего Стамбула
Прогуляйтесь по вечернему Стамбулу и откройте для себя его величественные османские реликвии. Узнайте историю Голубой мечети, Айя-Софии и Галатской башни
Начало: На площади Султанахмет
«Вечером, когда все достопримечательности подсвечиваются тёплыми огнями»
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
€40 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Стамбул за пределами Султанахмета: эксклюзивный тур с экспертом
Откройте для себя скрытые сокровища Стамбула: мечеть Чамлыджа, стены Константинополя и колоритный Балат
«На смотровой площадке у мечети вас ждет панорама и дневного, и вечернего Стамбула, Босфора, Принцевых островов и густозаселенных районов»
Завтра в 00:30
9 июня в 00:30
243€219 за всё до 6 чел.
Билеты
3 часа
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой
Начало: На площади Султанахмет
«📍Завершим экскурсию в одном из самых популярных вечером мест — в пабе Celtic Irish pub»
Расписание: ежедневно в 19:00
17 июня в 19:00
18 июня в 19:00
€39 за билет
Индивидуальная
2 часа
На яхте по волнам Босфора
Насладиться морской прогулкой без посторонних и услышать истории главных памятников Стамбула
Начало: В районе Эминеню
«Волны великого Босфора, уютная комфортабельная яхта, очертания дворцов и мечетей, романтичная атмосфера и горячий турецкий кофе — вот рецепт идеального вечера в Стамбуле»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
€350 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ночная экскурсия Стамбула: путешествие между континентами
Откройте для себя волшебство Стамбула после захода солнца, погрузитесь в ночную жизнь и культуру города на комфортабельном автомобиле
Начало: У вашего отеля
«От вашего отеля вы отправимся в сердце Стамбула, освещенное вечерними огнями»
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
€361 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Живой повседневный Стамбул
Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй
Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика»
«Здесь соседствуют дорогие рестораны и дешевые забегаловки, храмы всех конфессий и ночные клубы»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
205€154 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Чарующий Стамбул с гидом-историком
Древние мечети, восточный рынок, «турецкий Арбат» и прогулка по Босфору на душевной экскурсии
Начало: По договорённости
«Пешеходная улица Истикляль — местный Арбат, гуляя по которому вы увидите католические храмы, ночные клубы, музеи, кинотеатры, старинный лицей, башню Османской империи и красный исторический трамвай»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
320€240 за всё до 8 чел.
Аудиогид
2 часа
На яхте - по Босфору: групповая прогулка
Сбежать от городской суеты, провести вечер под шум волн и увидеть Стамбул с воды
Начало: В порту Каракёй
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
€38 за человека
скидка
29%
Круиз
3.5 часа
По вечернему Босфору на круизном лайнере
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
Начало: У вашего отеля
«Вы поплывёте вдоль европейской части Стамбула, а обратно — мимо азиатского берега: вам откроется вид стамбульских минаретов и дворцов в вечерней иллюминации»
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
51€36 за человека
Индивидуальная
5 часов
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
Насладиться городом без пробок и толп туристов
Начало: У вашего отеля
«Пройтись по набережной, подышать воздухом босфорского бриза и насладиться мерцающими огнями ночного Стамбула»
9 июня в 22:30
10 июня в 22:30
€244 за всё до 6 чел.
скидка
55%
Индивидуальная
2 часа
Романтика Стамбула на яхте: эксклюзивная прогулка по Босфору
Исследуйте красоту Стамбула с воды во время двухчасовой яхтенной прогулки по Босфору с личным гидом
«При желании мы подготовим всё необходимое для праздника или романтического вечера»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
598€270 за всё до 8 чел.
скидка
25%
Мини-группа
2 часа
Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
Рассмотреть красоту главных достопримечательностей в сиянии ночных огней
Начало: На площади Ипподром
«Но в сумерках Стамбул живёт иначе, и вы сможете не только свободно посетить его самые известные локации, но и увидеть их в новом свете — по-вечернему загадочном»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 16:30
9 июня в 16:30
11 июня в 16:30
69€52 за человека
Индивидуальная
4 часа
Краски нетипичного Стамбула
Прочувствовать колорит Египетского базара, атмосферу улицы Истикляль и магию вечернего Босфора
Начало: Встреча по договоренности с гидом
«А завершающим штрихом станут вечерние панорамы Стамбула в отражении волн Босфора»
Завтра в 18:00
9 июня в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу
Начало: У вашего отеля
«В заключение вечера всех желающих пригласят потанцевать под популярную музыку»
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
€38 за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Путешествие на закате по Босфору: красота Стамбула с корабля
Откройте для себя волшебство Стамбула в самое красивое время дня. Плавание по Босфору на закате - это не просто экскурсия, это погружение в историю
Начало: В вашем отеле
«Отправляйтесь в плаванье по Золотому Рогу и Босфору на закате»
Расписание: Каждый день в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
20€18 за человека
Фотопрогулка
1 час
Прогулка на яхте по Босфору с фотографом
Фотосессия, вино и пейзажи самого большого города Турции
Начало: В районе Фатих
«Вы проведёте насыщенный вечер, плавая на яхте по Босфору»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Круиз
3 часа
Турецкая ночь: круиз с ужином и шоу на Босфоре в Стамбуле
Начало: В вашем отеле
«Увидеть вечерний Стамбул во всей красе вы сможете во время ночной прогулки по Босфорскому проливу на теплоходе»
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 54€38 за человека
скидка
21%
Круиз
3 часа
Вечерний круиз по Босфору: ужин и развлечения на теплоходе в Стамбуле
Проведите волшебный вечер, плывя по Босфору. Наслаждайтесь ужином и развлечениями, пока мирно проплываете мимо исторических достопримечательностей
Начало: По договоренности
«Увидеть вечерний Стамбул во всей красе вы сможете во время ночной прогулки по Босфорскому проливу на теплоходе»
Расписание: ежедневно в 19:30 и 20.30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
от 48€38 за человека
скидка
15%
Аудиогид
2 часа
Расписание: каждый день в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 46€39 за человека
Индивидуальная
4 часа
Азиатский Стамбул от рассвета до заката
Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя
Начало: Пристань Эминоню
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€134 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Круиз
3 часа
Вечерний круиз с ужином класса «LUXURE» на Босфоре в Стамбуле
Проведите волшебный вечер на борту роскошного корабля, наслаждаясь изысканным ужином и шоу-программой
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Круиз по вечернему Босфору с ужином — идеальный вариант завершения дня для любого, кто отдыхает в Стамбуле»
Расписание: Ежедневно в 19:30.
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
от 79€71 за человека
Индивидуальная
12 часов
Летний Стамбул - пестрые пески Черного моря
Авто-прогулка для любителей совмещать приятное с полезным - знакомство с городом и пляжный отдых
«А вечером — прогулка по привлекательным окрестностям Шиле, Кумбаба, возможность на ферме покормить страусов»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€313 за всё до 4 чел.
скидка
11%
Круиз
3 часа
Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином
Начало: По договоренности
«Вы можете присоединиться к круизу с компанией друзей, и тогда этот вечер будет вашим общим воспоминанием на долгие годы»
Расписание: Каждый день в 19.30 и 20:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
от 38€34 за человека
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия мечты среди чайков над крышами Стамбула
Фотосессия на крыше в Стамбуле: волшебный вид, чайки и вы в центре этой красоты. Запечатлите моменты счастья
Начало: Место встречи зависит от выбранной крыши
«Советую проводить фотосессию или рано утром, или перед закатом, чтобы застать самое лучшее время для съемки — «золотой час»»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ваш вечер в Стамбуле: лучшие крыши, бары, рестораны
Погрузиться в мир новых ощущений и гастрономических удовольствий под покровом ночи
Начало: На площади Таксим
«Если вам нужен проводник для запоминающегося вечера, если хочется познать ночную жизнь Стамбула, но совершенно не ясно куда идти, у меня для вас составлена программа из нескольких пунктов:»
15 июня в 19:00
18 июня в 19:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Нетуристические бары Стамбула
Погрузиться в ночную жизнь города и познакомиться с культурой мейхане, или турецких таверн
Начало: в вашем отеле
«При желании зайдём в местные ночные клубы»
9 июня в 18:30
10 июня в 18:30
€90 за всё до 5 чел.
Билеты
3.5 часа
Ужин-шоу «1001 Турецкая ночь» (трансфер включен)
Начало: Ваш отель
«Проведите вечер, наполненный восточными зрелищами, роскошными блюдами и традиционной турецкой музыкой»
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
€135 за билет
Фотопрогулка
1.5 часа
Стамбул с высоты: эксклюзивная фотосессия на крышах города
Стамбул с высоты: уникальные ракурсы и фото на память. Откройте город как никто другой, запечатлев красоту с крыш и мечетей
Начало: у причалов в Эминоню
«Для этой фотопрогулки требуется «подходящий свет», поэтому в солнечные дни ее лучше проводить с восходом солнца или за 3 часа до заката»
Завтра в 08:00
9 июня в 06:00
€200 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Два влюбленных сердца в Стамбуле
Фотоальбом ваших самых счастливых моментов, проведенных в прекрасном городе
Начало: По договоренности с гидом
«Это может быть встреча рассвета или съемка на закате, ужин в колоритных кафе или что-то другое на ваш выбор»
Завтра в 10:00
9 июня в 08:00
€200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Очарование вечернего Стамбула
«Визитные карточки» города, колоритные районы и погружение в местную жизнь с профессиональным гидом
Начало: В остановке Трамвай Sultanahmet или по договоренно...
«В свете вечерних фонарей Стамбул напоминает город из сказок «Тысячи и одной ночи»»
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мотопрогулка по ночному Стамбулу
Прокатиться с ветерком по светящимся улицам города
Начало: у вашего отеля
«Но с закатом он преображается: вечерние огни создают сказочную атмосферу»
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
€206 за человека
Круиз
3 часа
«Чёрная жемчужина Босфора»: вечерний круиз с шоу программой и ужином
Начало: Ваш отель
«Хотите провести прекрасный вечер в колоритной атмосфере и с незабываемыми видами за панорамным окном»
Расписание: Каждый день кроме понедельника
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от €60 за человека
Индивидуальная
3 часа
Зарождение светской Турции и Белая эмиграция
На прогулке с философом узнать, как русские эмигранты повлияли на облик города и кто такие харашолар
Начало: В районе площади Таксим
«Где играл Вертинский и какие вечера проводились в Стамбуле»
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Огни вечернего Стамбула
Начало: Цистерна базилика
«Экскурсия «Огни Стамбула» покажет Вам самые главные достопримечательности прекрасного города Стамбул в огнях ночного света»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Босфору - на собственной яхте
Насладиться красотой Стамбула с борта частной яхты и познать искусство dolce vita
Начало: У порта Эминёню
«Благодаря неоновой подсветке яхта превращается в персональный ночной клуб»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€360 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Аудиогид
2 часа
Групповая экскурсия по Босфору с аудиогидом в Стамбуле
Исследуйте красоты Стамбула с воды в комфортной групповой экскурсии на кораблике с аудиогидом
Начало: В районе Султанахмет
«Чтобы полюбоваться закатом, бронируйте прогулку на 16:00»
Расписание: ежедневно в 12:15, 15:45 и 18:45
Завтра в 12:15
9 июня в 12:15
15€12 за человека
Билет на борт
4 часа
Круиз по ночному Босфору (безалк. напитки включены)
Круиз по Босфору с ужином на комфортабельной яхте Pereme
«В конце вечера вы можете потанцевать на дискотеке под самые яркие турецкие хиты»
Расписание: Ежедневно в 19:30
€50 за человека
Групповая
3.5 часа
Огни Стамбула
«Исторические здания тут мирно соседствуют с ночными клубами и ресторанами»
Расписание: Вторник, Среда, Пятница, Суббота в 20:00
€60 за человека
Билет на борт
4 часа
Круиз по ночному Босфору (алк. напитки включены)
«Вечер заканчивается зажигательной дискотекой под самые популярные хиты Турции»
Расписание: Ежедневно в 19:30
€63 за человека
Мини-группа
2 часа
Церемония Сема в Стамбуле
Начало: Центр Церемонии Cema
«Магическая церемония Сема проводится исключительно в вечернее время и состоит из семи частей, символизирующий определенный период развития души — от сотворения мира до полного единения с Аллахом»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Ракы, рыба, мейхане, или приятный вечер по-турецки
Насладиться вековыми традициями и атмосферой турецкого праздника на ужине в традиционной мейхане
«Безусловно, знакомство с ракы невозможно без хорошего ужина и мезэ (традиционных турецких закусок): как только на столе появятся сыр и благоухающие кусочки свежей дыни, вечер можно считать начатым»
16 июня в 18:00
20 июня в 18:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание на балконе старинного османского дворца
Романтично провести время, наслаждаясь фантастическими видами Стамбула
Начало: У вашего отеля
«Вы сможете насладиться панорамами вечернего Стамбула и общением друг с другом в волшебном месте»
9 июня в 18:00
10 июня в 18:00
€129 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ээлина6 июня 2024OZI на прогулке мининруппы вчера в 19.00 был очень профессионален, приятен и общителен
- ААлиса6 июня 2024Всё отлично, найти на пристани их легко или они сами Вас найдут). Инструкции высылают на What’sApp после оплаты. Остаток оплаты
- ММария6 июня 2024Замечательная прогулка на замечательной яхте! Ребята старались изо всех сил: фрукты, выпечка, орешки, пледы, постоянно спрашивали хотим ли мы чай.
- ННина4 июня 2024Здравствуйте! Так получилось, что посещая Стамбул впервые, первой же нашей экскурсией оказалась прогулка по Босфору. И это прекрасно! Увидеть город с
- ООлеся4 июня 2024Очень понравилось!
- ДДмитрий4 июня 2024Шикарный гид очень все здорово рассказывал и у него классная энергетика! Всем рекомендуем вы окунетесь в прекрасную атмосферу так как история это прям его! И виды Босфора завораживают
- ММарина3 июня 2024Трансфер от любого отеля,а именно не только в исторической части Стамбула. А так всё классно!!!И да,этот круиз оставил много хороших впечатлений!!! Спасибо!!!
- ЛЛюбовь3 июня 2024Виды великолепные, ночной Стамбул прекрасен. Но если вы не любитель громкой музыки и танцев, выбирайте другой вариант.
- ЭЭдуард2 июня 2024Прекрасно провели время на воде в своей компании. Чкалов прекрасный рассказчик, интересно излагает материал с привязкой к местам, мимо которых
- ДДарья1 июня 2024Прекрасная прогулка, все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Вечерние»
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