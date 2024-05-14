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но и общий групповой билет в гарем. В описании к экскурсии было сказано, что, если мы не хотим ходить с англоязычным гидом, то можем сразу отделиться от группы и ходить самостоятельно с аудиогидом. Но, из-за группового билета на вход в гарем, мы это сделать не смогли. И нам пришлось потерять больше часа, ожидая, когда вся группа пойдет в гарем. Это очень неудобно. Гораздо лучше было бы раздать всем билеты в гарем, чтобы каждый пошел туда тогда, когда ему удобно. Аудиогид, который мы скачали на телефон, тоже очень неинформативный. Очень жаль, что у вас не предлагался вариант с аудиогидом от самого дворца.