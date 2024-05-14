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Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно в 15:15
€30 за человека
Групповая
9.5 часов
Расписание: Понедельник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
€94 за человека
Групповая
9.5 часов
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
€94 за человека
Билеты
6 часов
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€39 за билет
Групповая
6 часов
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
€69 за человека
Групповая
3.5 часа
Расписание: Вторник, Среда, Пятница, Суббота в 20:00
€60 за человека
Групповая
6 часов
Расписание: Ежедневно, кроме воскресенья. в 08:30
€69 за человека
Групповая
3 часа
Расписание: Ежедневно в 14:30
€35 за человека
Билеты
1 час
Расписание: Ежедневно в 09:00
€32 за билет
Групповая
6 часов
Расписание: Понедельник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
€69 за человека
Билеты
2 часа
Расписание: Ежедневно в 09:00
€33 за билет
Индивидуальная
3 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00
€238 за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00
€238 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Расписание: Кроме вторника в 10:00
от €840 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭлеонора14 мая 2024Замечательная экскурсия!!! Но обед был ужасный
- ВВладимир27 марта 2024Экскурсия понравилась. Встретили в установленном месте, помогли получить аудиогид. (Не забудьте про залог! Паспорт или деньги на каждый аудиогид) Дальше
- MMarina1 декабря 202325 ноября 2023 года мы были на обзорный экскурсии по центру старого Стамбула. Экскурсию проводила экскурсовод Наталья. На экскурсии 15:15
- ТТатьяна10 октября 2023Благодарю за экскурсию. Много информации и приятного общения!
- PPavel13 мая 2023Все было замечательно! Гид встретил, раздал билеты, помог взять аудиогид. Провел небольшой ознакомительный экскурс. По времени прошли во дворец и дальше все прекрасно осмотрели с аудиогидом в своем режиме. Очень удобно все было. Однозначно рекомендуем)
- PPavel11 мая 2023Дворец Топкапы и Гарем. Входной билет с аудиогидомДобрый день! В экскурсии очень неудобным оказалось то, что у гида был общий групповой билет не только на вход в Топкапы,
- ТТатьяна14 января 2023Отлично!
- ГГалина2 ноября 2022Очень интересно было посмотреть на вечерний Стамбул! Виды великолепные! А экскурсовод Павел так интересно рассказывал, что мы и не заметили, как пролетело время! Спасибо большое!
- ООльга13 января 2022Больше всего впечатлило знание, что находясь на корабле, мы как бы были между Европой и Азией. Гид расказывала очень вдохновенно
- ААнтонина12 января 2022Было немного утомительно, но мы все равно остались довольны. За один день смогли увидеть почти все достопримечательности, которые запланировали на этот приезд в Стамбул. Любим Турцию. Вернемся еще. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «История и культура»
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