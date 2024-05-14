Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 14 экскурсий в категории «История и культура» в Стамбуле, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная пешеходная экскурсия по Стамбулу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
8 отзывов
Ежедневная пешеходная экскурсия по Стамбулу
Расписание: Ежедневно в 15:15
30 за человека
На двух континентах (с обедом)
Групповая
9.5 часов
5 отзывов
На двух континентах (с обедом)
Расписание: Понедельник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
94 за человека
Живая история (с обедом)
Групповая
9.5 часов
3 отзыва
Живая история (с обедом)
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
94 за человека
Дворец Долмабахче. Входной билет и аудиогид
Билеты
6 часов
2 отзыва
Дворец Долмабахче. Входной билет и аудиогид
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
39 за билет
Древний Стамбул
Групповая
6 часов
2 отзыва
Древний Стамбул
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
69 за человека
Огни Стамбула
Групповая
3.5 часа
2 отзыва
Огни Стамбула
Расписание: Вторник, Среда, Пятница, Суббота в 20:00
60 за человека
Обзорная экскурсия по Стамбулу
Групповая
6 часов
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Стамбулу
Расписание: Ежедневно, кроме воскресенья. в 08:30
69 за человека
Панорама Босфора
Групповая
3 часа
1 отзыв
Панорама Босфора
Расписание: Ежедневно в 14:30
35 за человека
Цистерна Базилика. Входной билет
Билеты
1 час
1 отзыв
Цистерна Базилика. Входной билет
Расписание: Ежедневно в 09:00
32 за билет
По следам Султана
Групповая
6 часов
2 отзыва
По следам Султана
Расписание: Понедельник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
69 за человека
Собор Святой Софии. Входной билет
Билеты
2 часа
Собор Святой Софии. Входной билет
Расписание: Ежедневно в 09:00
33 за билет
Индивидуальная пешеходная экскурсия по району Султанхамет
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по району Султанхамет
Расписание: Ежедневно в 10:00
238 за экскурсию
Индивидуальная пешеходная экскурсия по району Таксим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по району Таксим
Расписание: Ежедневно в 10:00
238 за экскурсию
Индивидуальная экскурсия по Стамбулу (маршрут 1)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Стамбулу (маршрут 1)
Расписание: Кроме вторника в 10:00
от 840 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Элеонора
    14 мая 2024
    Живая история (с обедом)
    Замечательная экскурсия!!! Но обед был ужасный
  • В
    Владимир
    27 марта 2024
    Дворец Долмабахче. Входной билет и аудиогид
    Экскурсия понравилась. Встретили в установленном месте, помогли получить аудиогид. (Не забудьте про залог! Паспорт или деньги на каждый аудиогид) Дальше
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    самостоятельно. Был удивлён указанной продолжительностью экскурсии в 5 часов, но в итоге примерно так и получилось. Очень подробный рассказ. Никто не торопит, есть время всё рассмотреть и внимательно послушать. Один аудиогид срабатывал сам при приближении к экспанату, в другом приходилось нажимать кнопки. Не понял с чем это связано… Не забудьте зайти в художественный музей! Есть интересные картины.

    Экскурсия понравилась. Встретили в установленном месте, помогли получить аудиогид. (Не забудьте про залог! Паспорт или деньги
  • M
    Marina
    1 декабря 2023
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Стамбулу
    25 ноября 2023 года мы были на обзорный экскурсии по центру старого Стамбула. Экскурсию проводила экскурсовод Наталья. На экскурсии 15:15
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    Мы не в первый раз. Нам очень понравилось экскурсия проводима несколько лет назад в Риме. Поэтому наш выбор пал именно на 15:15 в Стамбуле. Экскурсия была очень интересная, Наталья рассказала небольшие секретики о которых Возможно не знают другие экскурсоводы. Показала нам цистерну со старинными колоннами, также мы видели фрагменты производства шёлковых ковров и много другого. Очень интересные рассказы, очень интересные наблюдения, очень интересные истории. Я однозначно советую экскурсию. Вы действительно начнёте гораздо лучше ориентироваться по этой части города. Пожалуйста развивайтесь и делайте новые маршруты, А мы с удовольствием будем приезжать и ходить на ваши экскурсии ещё.

  • Т
    Татьяна
    10 октября 2023
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Стамбулу
    Благодарю за экскурсию. Много информации и приятного общения!
  • P
    Pavel
    13 мая 2023
    Дворец Долмабахче. Входной билет и аудиогид
    Все было замечательно! Гид встретил, раздал билеты, помог взять аудиогид. Провел небольшой ознакомительный экскурс. По времени прошли во дворец и дальше все прекрасно осмотрели с аудиогидом в своем режиме. Очень удобно все было. Однозначно рекомендуем)
  • P
    Pavel
    11 мая 2023
    Дворец Топкапы и Гарем. Входной билет с аудиогидом
    Добрый день! В экскурсии очень неудобным оказалось то, что у гида был общий групповой билет не только на вход в Топкапы,
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    но и общий групповой билет в гарем. В описании к экскурсии было сказано, что, если мы не хотим ходить с англоязычным гидом, то можем сразу отделиться от группы и ходить самостоятельно с аудиогидом. Но, из-за группового билета на вход в гарем, мы это сделать не смогли. И нам пришлось потерять больше часа, ожидая, когда вся группа пойдет в гарем. Это очень неудобно. Гораздо лучше было бы раздать всем билеты в гарем, чтобы каждый пошел туда тогда, когда ему удобно. Аудиогид, который мы скачали на телефон, тоже очень неинформативный. Очень жаль, что у вас не предлагался вариант с аудиогидом от самого дворца.

  • Т
    Татьяна
    14 января 2023
    Цистерна Базилика. Входной билет
    Отлично!
  • Г
    Галина
    2 ноября 2022
    Огни Стамбула
    Очень интересно было посмотреть на вечерний Стамбул! Виды великолепные! А экскурсовод Павел так интересно рассказывал, что мы и не заметили, как пролетело время! Спасибо большое!
  • О
    Ольга
    13 января 2022
    Панорама Босфора
    Больше всего впечатлило знание, что находясь на корабле, мы как бы были между Европой и Азией. Гид расказывала очень вдохновенно
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    (жалко, что мы имени ее не запомнили вначале и потом постеснялись переспросить). Виды очень красивые и рады, что с погодой повезло. Рекомендуем от души

  • А
    Антонина
    12 января 2022
    На двух континентах (с обедом)
    Было немного утомительно, но мы все равно остались довольны. За один день смогли увидеть почти все достопримечательности, которые запланировали на этот приезд в Стамбул. Любим Турцию. Вернемся еще. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «История и культура»

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  4. Дворец Долмабахче. Входной билет и аудиогид
  5. Древний Стамбул
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "История и культура" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 30 до 840. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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